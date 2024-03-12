

TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款使用心得

女人的優雅如廁願望，產後嬌嫩的屁屁終於能被溫柔對待



以前常聽到朋友要自己從國外扛免治馬桶回家覺得不可思議，

上廁所的機器是否能保持衛生是我一直猶豫未入手的原因，

但自從在月子中心使用一個多月後，深深覺得家裡有這樣的設備非常的重要，

因為女人私密地靠得非常近，若經常要使用衛生紙非常容易摩擦受傷，

尤其是產後的肌膚非常的嬌嫩，幾乎經不得多次的擦拭。



這款TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款是非常平價且容易入手的款式，

特惠期間不到萬元就能擁有公司原廠保固及安裝服務，完全不需要自己辛苦的搬運及安裝，

TOTO的服務超級好且安裝又專業快速，本來我在農曆年前預訂，很怕師傅工期滿檔來不及安裝就要放長假了，

沒想到一通電話就約好了，而且未來還能享有24小時的電話客服服務，維修的價格也有公開透明化。

穿著專業制服的師傅一進門就俐落的準備好所有的工具，

在安裝前一定要先量測插座的電壓，師傅測試後告知我，我家的電壓不是很穩定，

所以提醒我在出遠門的狀況下最好將電源關閉比較安全。



接著要拆卸舊的原有坐墊，拆下來才發現底部還蠻髒的，

縱使我們家很常清潔，但隱藏的汙垢還是不少，

師傅也很有耐心的幫忙擦拭乾淨。



大約半小時就安裝完成，不用自己花力氣研究就能搞定的感覺真好。





經過專業師傅的巧手，管線也接得非常整齊。

安裝完成後，師傅還會測試功能與操作教學。



TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款的造型真的很有質感耶~

安裝後整個浴廁升級好多，光看都覺得很有時尚美感，

難怪大家都一定指名要使用TOTO的。

TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款的操作面板在便座的側邊，

功能按鍵設計的相當簡約不複雜，

主要功能為：女性柔洗、臀部洗淨、震動模式及便座溫度與沖洗水溫、位置調整。



值得一提的是很多家中長輩擔心使用TOTO溫水洗淨便座會很耗電或是浪費水，

其實後續仔細看帳單，安裝前後是沒有太多的差異的，

因為都設置有省電模式可以根據使用的習慣去調整作用時間，

所以消耗量是非常低的呦～

因此完全不需要在夏天的時間把插頭拔掉了。



我很喜歡TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款的WASHLET水洗功能有很棒的按摩模式，

他可以幫助刺激順暢，是有蹲馬桶困擾的朋友一大福音。



另外TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款還有前噴霧功能，

只要感應到有人坐下，馬桶會先用自來水霧濕潤馬桶內壁，

使上廁所的時候污物不容易沾黏，讓後續更好清潔。



之前我一直擔心的噴嘴清潔TOTO也貼心考慮到了，

除了TOTO的噴嘴自己本身具有抗污效果之外，噴嘴在每次使用前後也都會自動清潔。



而且整個便座在日常的清潔上很方便，

便座的側邊有一鍵拆卸的設計，輕輕按下後就能移動滑軌做擦拭清潔。



提醒大家購買前要先丈量家中馬桶的規格是否跟溫水洗淨便座的尺寸吻合，

通常會有一個範圍內都能安裝，就算不是同樣TOTO品牌也可以搭配呢~



安裝TOTO WASHLET 溫水洗淨便座 C2基本款之後最大的好處，就是現在冬天起床再也不用被馬桶冰屁股，

而且每次使用後都能清潔得很乾淨，尤其是生理期也能讓私密處保持清潔乾爽，

長期保持衛生的好習慣，也可以讓癢癢不適及異味的困擾遠離呦~



👉現在有優惠活動，萬元以下即可入手👈



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如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。



我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。

在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，

我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。



這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。

我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。



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