橋山.壽喜燒by二本松是二本松涮涮鍋的新品牌，地點就在原二本松涮涮鍋的旁邊巷子裡，沿襲二本松涮涮鍋的理念，橋山壽喜燒也是走高檔食材路線，喜歡日本頂級A5和牛，一定要嚐嚐橋山.壽喜燒by二本松的A5和牛肋眼，肉片比臉還要大片，油花實在太好吃，再加上桌邊服務，讓我有一秒來到日本高檔壽喜燒的感覺，之前Tiss在日本百年老店モリタ屋壽喜燒 吃過高檔壽喜燒就永生難忘，這次來到橋山.壽喜燒就跟在日本吃到的感覺一模一樣，想找台北壽喜燒頂級餐廳、約會桌邊服務包廂座位，橋山.壽喜燒真的必須推薦給大家!店內位置不多，請先訂位!橋山.壽喜燒訂位

台北壽喜燒推薦-橋山.壽喜燒by二本松

台北壽喜燒推薦橋山壽喜燒必吃，超喜歡橋山.壽喜燒by二本松的門口設計，根本就覺得自己在日本的感覺，在台北壽喜燒餐廳中，這間真的裝潢的太有日本味了!橋山壽喜燒影片介紹

橋山.壽喜燒by二本松地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號，google評價4.8

橋山.壽喜燒by二本松店內位置不多，建議要先訂位喔!

用餐環境很舒服，Tiss今天跟好姊妹兩人來用餐，覺得相當舒適

喜歡包廂的話，橋山.壽喜燒by二本松也有獨立包廂的空間

橋山壽喜燒用餐方式及橋山壽喜燒菜單

橋山壽喜燒以套餐的方式供應，餐點內容有前菜、湯品、綜合菜盤，主餐(選自己喜歡的肉品或海鮮)，日本越光米、有機放牧蛋、甜點、飲品。完整菜單

日式頂級壽喜燒，就是有滿滿的儀式感，從餐具、菜盤、調味料、酒類的選擇都是相當講究

橋山.壽喜燒by二本松十四代日本酒

店內提供十四代日本酒，十四代貴為清酒之王，是日本酒中的絕頂佳釀！酒造以最頂級的原料米，配合獨有的釀造法，釀製出數量有限的傳說級清酒，無論單飲或配餐都是一流的選擇，一試難忘！非常適合宴客啊!

橋山.壽喜燒by二本松前菜

橋山壽喜燒前菜有四種選擇，這道是和風蟹肉鮭魚卵豆腐，新鮮的鮭魚卵搭配自製的蛋豆腐，清爽的和風醬，入口非常鮮美，鮭魚卵原來跟豆腐的口感這麼合，非常開胃啊!

松露山藥海膽佐小豆島醬油，山藥本身沒有味道，但是搭配法式松露醬、日本海膽，再用小豆島百年醬油、柴魚、酸梅、檸檬調味，真的是非常開胃，讓人一口接一口停不下來

現流螢光烏賊佐味噌醬，螢光烏賊小小隻的但很肥美，一口就可以品嚐一整隻，是海味十足的前菜，搭配味噌醬，口感更清爽

味噌湯，這味噌湯也不簡單，裡面還有加入手工豆腐、手工丸子，口感真的非常棒，讓人還想再來第二碗

開始煮壽喜燒之前，服務生會先把有機蛋打散，準備沾肉一起享用

橋山.壽喜燒by二本松-日本A5和牛肋眼

首先上桌的是日本A5和牛肋眼，這一片真的比臉還大，橋山.二本松所選用的「黑毛和牛」是來自高品質的血統、高水準的飼養技術，一看就知道厲害!想吃台北壽喜燒高檔餐廳，選擇橋山壽喜燒高檔和牛，肉質真的會讓人讚不絕口!

烹調方式是採用日本最傳統的壽喜燒工序，先用牛油塗滿鐵鑄鍋，再用三溫糖煎肉，讓它有點焦糖感之後，才放入肉片，這些工序都很重要，我第一次去日本吃高檔壽喜燒也是看到服務人員用這樣的傳統方式烹調，以前吃那種壽喜燒吃到飽都是直接醬汁加好就開煮了，但這樣的工序，煮出來就是不一樣!

先把和牛下鍋稍微煎一下

最後才是倒入特製的壽喜燒醬汁，然後服務員會詢問喜歡吃什麼熟度，根據每個人可以接受的熟度來做烹調

Tiss喜歡五分熟的口感，帶點血色，吃起來口感相當滑嫩

壽喜燒的經典就是要沾著蛋液吃，只要肉的熟度掌控的好，裹上蛋液，在口中化開的滋味，更提升了肉的甘甜味，真的讓人十分驚豔

A5和牛肋眼的油花特別豐厚，所以咬下去就是回有那種噗滋的口感，入口即化，而且這一片超大片，對愛吃和牛的我來說，實在讓人大滿足啊!

橋山.壽喜燒by二本松-A5和牛芯芯

A5和牛芯芯是牛背脊肌肉核心，油花看起來跟大理石一樣，分布的很均勻，如果不喜歡肋眼偏肥的口感，和牛芯芯的肥瘦適中，是非常好的選擇，CP值也相對高

A5和牛芯芯的肥瘦分布是非常剛剛好，口感雖不像肋眼那麼滑嫩，但肉質的甜味一樣滿分，入口的口感也非常讓人驚艷

橋山.壽喜燒by二本松-綜合菜盤

這一盤綜合菜盤，跟一般火鍋店的食材完全不一樣，每一樣蔬菜、火鍋料都是精挑細選過的

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