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新竹第一家”油條麵包”只要銅板價！

2024-03-14 12:00:00 踢小米 人氣：102
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：小食光餐吧-油條麵包專賣
phone09-73110388
place新竹市東區民族路33-59號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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到底油條麵包是什麼樣的美食呢

由兩位小米粉絲創立的店「小食光餐吧-油條麵包專賣」，就在民族路上。

老闆先前在南投吃到很特別的油條麵包後，覺得非常美味，於是開始學習製作，並在新竹創業專賣油條麵包~

油條麵包有原味、火腿、培根等6種口味，也可以依喜好加上各種配料

吃起來是什麼樣的口感呢？快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉小食光餐吧-油條麵包專賣位置及停車方式

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小食光餐吧-油條麵包專賣位於民族路33巷，東門國小旁，在河堤上的貓舊址附近。

順便提一下河堤上的貓搬家囉！大家可以看新的食記介紹：https://timmyblog.cc/河堤上的貓/

 

👉小食光餐吧-油條麵包專賣環境介紹

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聽老闆說油條麵包結合了油條和麵包的特點，外觀就像是長條狀的油條，麵團中特別加入製作油條所使用的發粉，所以口感特別蓬鬆

以半煎炸的方式製作，吃起來較不油膩。

原味會加入一顆荷包蛋，搭配蔥鹽醬和胡椒鹽調味

原本有加入甜辣醬，不過因為最近蘇丹紅事件，老闆為了保障消費者安全，於是自主停用類似的食材~

油條麵包內塞滿了食材，看起來就像麵包版的蛋餅 XD

👉小食光餐吧-油條麵包專賣菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

每份都包含一顆荷包蛋，有原味、培根、火腿、起士等6種口味，只要銅板價就可以搞定囉

如果要加料的話，每一種料+10元。

餐點現點現做，需要耐心等候喔！油條麵包用紙袋裝，食用上挺方便的

 

👉小食光餐吧-油條麵包專賣用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴來嚐鮮，我們點了原味和培根，各加一份起司。

原味40元+起司10元，內餡有一顆荷包蛋和蔥鹽醬、胡椒鹽。

建議大家要加起司，搭配荷包蛋才完美

油條麵包外觀就像是長條狀的油條，內層有蓬鬆帶嚼勁的口感，加上蔥鹽醬屬於重口味的下午茶~

而且店家以烘烤的方式製作，吃起來比較沒有油膩感，喜歡嚐鮮的朋友不妨來嚐看看喔

個人偏好培根 50元再加10元的起司，肉香味比較濃郁，加上奶茶就是黃金的下午茶組合喔

後來我們還嚐了鮪魚 50元熱狗 50元，鮪魚還挺適合小朋友享用的，熱狗個人就覺得還好~

以上是我們的心得分享，小米推薦給大家原味、培根和鮪魚口味的油條麵包喔

 

👉小食光餐吧-油條麵包專賣營業時間地址

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🌟店家資訊：小食光餐吧-油條麵包專賣
🏠地址：新竹市東區民族路33-59號
☎電話：0973 110 388
⏰營業時間：12:00至賣完為止 (不定期公休)
粉絲團：小食光餐吧-油條麵包專賣
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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