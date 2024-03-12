店家資訊:

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐

地址: 新北市板橋區長安街210-4號

電話: 02-2959-8866

營業時間: 6:00am~13:30pm

FB: MUYU brunch

IG: https://www.instagram.com/muyu_8888/

板橋早午餐首選~ "MUYU BRUNCH 暮羽早午餐" ，是我跟老公相當喜愛造訪的優質網美早午餐店

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐，在板橋經營一年多，店家堅持嚴選新鮮食材，透過精湛的廚藝，烹調出各式精緻又多選擇的餐點，包括MUYU大拼盤、經典早午餐、蛋餅、潛艇堡、吐司、總匯、漢堡、墨西哥捲、義大利麵/燉飯、還有各式小點心及飲品，選擇多樣又美味，每天都可以換一種餐點

而且價位平價，用餐環境更是寬廣、清新、具有質感，深受板橋當地人的喜愛，在這享受悠閒早餐時光，最是愜意不過了

原文網址: 【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線板新站/平價早午餐/質感網美早午餐/環境清新、舒適用餐/餐點精緻選擇多元/享受悠閒早餐時光

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐，鄰近捷運環狀線板新站，步行而來，約7~8分鐘的路程

店面前方也有機車停車位

店面是一大片的落地窗，白灰色的色調，搭配潔淨又整齊的店面，讓人感覺相當舒適放鬆

一樓大都是二人座位，桌位也可適時地併桌，另一邊為開放式廚房，但環境管理得很好，沒有油煙味喔

地下室則別有洞天，環境相當寬敞舒適，大多為四人、六人座位，也有附插座，相當貼心

室內的裝潢設置相當有質感，又帶有網美風，灰色與白色交錯的搭配相當協調，感覺在這用餐，相當舒心愉悅

這裡也有大螢幕電視機，地下室環境寬敞舒適，如果需要會議報告或舉辦聚餐活動，都相當適合

*非營業時間可提供包場服務，聚餐或辦活動均適合，詳細可詢問店家喔

具有質感的舒適環境，我覺得相當加分，來這裡每天心情都特好的

店內無收取服務費，餐具可自取

內用可掃碼點餐，就不用走到一樓點餐，相當方便

MENU

掃碼點餐後，服務員就會將餐點送至地下室，送餐速度蠻快的，不用候餐太久喔

MUYU大拼盤

NO.4 法式香蒜帕瑪森 $140 (皆附中杯紅茶)

(香蒜麵包、嫩蛋、豬排、薯條、沙拉)

整體呈現清新風格、輕食取向，我相當喜愛

香蒜麵包

麵包溫熱口感，麵包體鬆軟好食，咀嚼中透出麵香，搭配上面飄香的香蒜抹醬，好吃順口

香煎豬里肌，口感軟嫩飄香，以胡椒調味，透出肉質的醇香美味

炒蛋，口感軟嫩滑順，透出蛋香

薯條，外層炸製酥脆，內層綿密可口，吃了很涮嘴

沙拉，有美生菜、小黃瓜、紫高麗菜、玉米、藍莓、甜橘，以油醋醬調味，相當清新、爽口

一大份大拼盤早午餐，相當豐富又美味好吃，早午餐品嚐可以吃得超級飽足的

MUYU大拼盤，(皆附中杯紅茶)，另點飲料($20加差價)

法式焦糖奶茶 (+差價 $25) 熱

濃香的奶茶風味，透出甜香的焦糖風味，整體甜度適中，甜甜蜜蜜的滋味，相當令人回味無窮

MUYU大拼盤

NO.7 美式厚牛 $160

(經典厚牛起司蛋堡、薯條、雞塊、沙拉)

經典厚牛起司蛋堡

漢堡中間夾著一塊紮實又厚實的牛肉，牛肉煎製外層略帶焦香，內層相當軟嫩多汁，透出牛肉的醇香肉質風味

搭配眾多生菜、嫩蛋、及鹹香的起司，還有柔軟又蓬鬆的漢堡麵包，一口咬下，簡直是多層次的美味爆發，尤其半熟蛋加上半融化的起司片，品嚐起來真是吮指的美味

經典厚牛起司蛋堡，很具份量，滿滿厚實的牛肉加上配料，真的無法一口咬下，我覺得一個大男生，都會覺得超級飽足的，女生可能要分食了

沙拉清新可口，蔬菜及水果都具新鮮度，薯條也酥脆飄香好吃

大漢堡已經飽到摸肚了，配料也相當豐富，雞塊也要大大一推，外層炸至金黃酥香，內層的肉質也醇香多汁，好吃到吃手手

這7號餐，簡直要飽到天靈蓋了，大漢堡加上滿滿的配料，絕對讓您吃得飽足又開心

MUYU大拼盤，(皆附中杯紅茶)，另點飲料($20加差價)

巧克摩卡 (+差價 $45) 熱

醇香的研磨咖啡，加入濃香甜密的巧克力，甜香滑順的口感，讓人一喝就喜歡，口感不會膩口，相當順口好喝

花辛總匯 $80

柔軟的吐司夾著滿滿的生菜、豬里肌、嫩蛋、起司，一口咬下，醇香又軟嫩的里肌肉，搭配半熟的嫩蛋及半融化的鹹香起司，還有滿滿的爽脆生菜，簡直是層層堆疊的美味

最後畫龍點睛的是他加入富有花生碎粒口感的甜香花生醬，還有灑上辛辣的七味粉，一層一層的美妙滋味，在口中縈繞

整份花辛總匯，包含著鹹、甜、辣的三重口感，綜合起來簡直是美味交錯的極緻口感，我相當喜歡帶有點辛辣的七味粉，在尾韻有後勁的辣度，喜歡多重口感的朋友，不妨試試看這道餐點喔

蜜糖吐司 $50

吐司烤製溫熱，在柔軟的麵包上，塗上一層濃香的牛油，再灑上顆粒的糖粉，整體鹹甜交錯，口感濃郁可口

雖然有點罪惡，但實在是飄香誘人，尤其顆粒口感的糖粒，相當甜蜜順口，搭配鬆軟的麵包體，實在是好吃破錶啊

地瓜球 $40

地瓜球外層Q軟好嚼，內層是有包餡的地瓜泥，綿密好吃，簡直讓人一顆接一顆，以好吃的小點心收尾啦

『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』，餐點多元，食材也新鮮味美，尤其各式精緻又大份量的早午餐，絕對讓大家吃得飽足又開懷

還有平價的價格及優質又具質感的用餐環境，讓您悠閒享用早午餐，無論是喜愛美食或是喜歡發掘新餐點的朋友，『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』絕對不會讓您失望喔

覺得不錯，推薦給大家囉^^

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