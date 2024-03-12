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【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線板新站/平價早午餐/質感網美早午餐/環境清新、舒適用餐/餐點精緻選擇多元/享受悠閒早餐時光/包場服務

2024-03-12 14:15:51 小噗 人氣：128
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小噗

發表篇數：729篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：MUYU BRUNCH
place新北市板橋區長安街210-4號210-4號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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MUYU BRUNCH 暮羽.jpg

店家資訊:

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐

地址: 新北市板橋區長安街210-4號

電話: 02-2959-8866

營業時間: 6:00am~13:30pm

FB: MUYU brunch

IG: https://www.instagram.com/muyu_8888/

板橋早午餐首選~【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線"MUYU BRUNCH 暮羽早午餐"【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線，是我跟老公相當喜愛造訪的優質網美早午餐店

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐，在板橋經營一年多，店家堅持嚴選新鮮食材，透過精湛的廚藝，烹調出各式精緻又多選擇的餐點，包括MUYU大拼盤、經典早午餐、蛋餅、潛艇堡、吐司、總匯、漢堡、墨西哥捲、義大利麵/燉飯、還有各式小點心及飲品，選擇多樣又美味，每天都可以換一種餐點

而且價位平價，用餐環境更是寬廣、清新、具有質感，深受板橋當地人的喜愛，在這享受悠閒早餐時光，最是愜意不過了

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線原文網址: 【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線板新站/平價早午餐/質感網美早午餐/環境清新、舒適用餐/餐點精緻選擇多元/享受悠閒早餐時光

MUYU BRUNCH 暮羽早午餐，鄰近捷運環狀線板新站，步行而來，約7~8分鐘的路程

店面前方也有機車停車位

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

店面是一大片的落地窗，白灰色的色調，搭配潔淨又整齊的店面，讓人感覺相當舒適放鬆

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

一樓大都是二人座位，桌位也可適時地併桌，另一邊為開放式廚房，但環境管理得很好，沒有油煙味喔

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

地下室則別有洞天，環境相當寬敞舒適，大多為四人、六人座位，也有附插座，相當貼心

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

室內的裝潢設置相當有質感，又帶有網美風，灰色與白色交錯的搭配相當協調，感覺在這用餐，相當舒心愉悅

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

這裡也有大螢幕電視機，地下室環境寬敞舒適，如果需要會議報告或舉辦聚餐活動，都相當適合

*非營業時間可提供包場服務，聚餐或辦活動均適合，詳細可詢問店家喔

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

具有質感的舒適環境，我覺得相當加分，來這裡每天心情都特好的

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

店內無收取服務費，餐具可自取

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

內用可掃碼點餐，就不用走到一樓點餐，相當方便

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線MENU

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

掃碼點餐後，服務員就會將餐點送至地下室，送餐速度蠻快的，不用候餐太久喔

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

MUYU大拼盤

NO.4 法式香蒜帕瑪森 $140 (皆附中杯紅茶)

(香蒜麵包、嫩蛋、豬排、薯條、沙拉)

整體呈現清新風格、輕食取向，我相當喜愛

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

香蒜麵包

麵包溫熱口感，麵包體鬆軟好食，咀嚼中透出麵香，搭配上面飄香的香蒜抹醬，好吃順口

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

香煎豬里肌，口感軟嫩飄香，以胡椒調味，透出肉質的醇香美味

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

炒蛋，口感軟嫩滑順，透出蛋香

薯條，外層炸製酥脆，內層綿密可口，吃了很涮嘴

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

沙拉，有美生菜、小黃瓜、紫高麗菜、玉米、藍莓、甜橘，以油醋醬調味，相當清新、爽口

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

一大份大拼盤早午餐，相當豐富又美味好吃，早午餐品嚐可以吃得超級飽足的

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

MUYU大拼盤，(皆附中杯紅茶)，另點飲料($20加差價) 

法式焦糖奶茶 (+差價 $25) 熱

濃香的奶茶風味，透出甜香的焦糖風味，整體甜度適中，甜甜蜜蜜的滋味，相當令人回味無窮

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

MUYU大拼盤

NO.7 美式厚牛 $160

(經典厚牛起司蛋堡、薯條、雞塊、沙拉)

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

經典厚牛起司蛋堡

漢堡中間夾著一塊紮實又厚實的牛肉，牛肉煎製外層略帶焦香，內層相當軟嫩多汁，透出牛肉的醇香肉質風味

搭配眾多生菜、嫩蛋、及鹹香的起司，還有柔軟又蓬鬆的漢堡麵包，一口咬下，簡直是多層次的美味爆發，尤其半熟蛋加上半融化的起司片，品嚐起來真是吮指的美味

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

經典厚牛起司蛋堡，很具份量，滿滿厚實的牛肉加上配料，真的無法一口咬下，我覺得一個大男生，都會覺得超級飽足的，女生可能要分食了

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

沙拉清新可口，蔬菜及水果都具新鮮度，薯條也酥脆飄香好吃

大漢堡已經飽到摸肚了，配料也相當豐富，雞塊也要大大一推，外層炸至金黃酥香，內層的肉質也醇香多汁，好吃到吃手手

這7號餐，簡直要飽到天靈蓋了，大漢堡加上滿滿的配料，絕對讓您吃得飽足又開心

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

 MUYU大拼盤，(皆附中杯紅茶)，另點飲料($20加差價) 

巧克摩卡 (+差價 $45) 熱

醇香的研磨咖啡，加入濃香甜密的巧克力，甜香滑順的口感，讓人一喝就喜歡，口感不會膩口，相當順口好喝

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

花辛總匯 $80

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

柔軟的吐司夾著滿滿的生菜、豬里肌、嫩蛋、起司，一口咬下，醇香又軟嫩的里肌肉，搭配半熟的嫩蛋及半融化的鹹香起司，還有滿滿的爽脆生菜，簡直是層層堆疊的美味

最後畫龍點睛的是他加入富有花生碎粒口感的甜香花生醬，還有灑上辛辣的七味粉，一層一層的美妙滋味，在口中縈繞

整份花辛總匯，包含著鹹、甜、辣的三重口感，綜合起來簡直是美味交錯的極緻口感，我相當喜歡帶有點辛辣的七味粉，在尾韻有後勁的辣度，喜歡多重口感的朋友，不妨試試看這道餐點喔

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

蜜糖吐司 $50

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

吐司烤製溫熱，在柔軟的麵包上，塗上一層濃香的牛油，再灑上顆粒的糖粉，整體鹹甜交錯，口感濃郁可口

雖然有點罪惡，但實在是飄香誘人，尤其顆粒口感的糖粒，相當甜蜜順口，搭配鬆軟的麵包體，實在是好吃破錶啊

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

地瓜球 $40

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

地瓜球外層Q軟好嚼，內層是有包餡的地瓜泥，綿密好吃，簡直讓人一顆接一顆，以好吃的小點心收尾啦

【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』，餐點多元，食材也新鮮味美，尤其各式精緻又大份量的早午餐，絕對讓大家吃得飽足又開懷

還有平價的價格及優質又具質感的用餐環境，讓您悠閒享用早午餐，無論是喜愛美食或是喜歡發掘新餐點的朋友，『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』絕對不會讓您失望喔

覺得不錯，推薦給大家囉^^【板橋早午餐】『MUYU BRUNCH 暮羽早午餐』近環狀線

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