桃園市的平價吃到飽風潮再度掀起！艾蛙要向大家介紹一家最新開幕的自助百匯餐廳，那就是「饗厚牛排」！這家餐廳原本是知名的牛排館，如今轉型為自助百匯，帶給顧客全新的用餐體驗。只需399元，你就能享受到超過多道美味料理的無限供應！而且加購牛排只需49元，真是CP值爆表！港式點心、新鮮海鮮和、台式小菜、可口飲料、豐富水果精緻、甜點應有盡有，無論是聚餐還是家庭聚會，都是絕佳的選擇。

饗厚牛排絕對能滿足您對美食口感的追求！這裡的鮮蝦肉質鮮甜，每一口都帶著海洋的鮮味，讓人回味無窮；而Q彈的燉豬腳則入口即化，肉質鮮嫩多汁，配上豐富的醬汁，令人欲罷不能。

這家位於桃園市政府附近的饗厚牛排，位置十分便利，位於正光路72號2樓。饗厚牛排位於二樓，即使是行動不便的長輩也能搭乘電梯輕鬆抵達。

想要前往饗厚牛排享受美食的朋友，不用擔心停車問題，附近有許多路邊停車格以及城市車旅停車場、 正好停停車場可供選擇。

用餐時間為100分鐘，並且僅接受現金支付，不收取額外的服務費。菜色種類繁多，從新鮮的沙拉到各式海鮮、熱炒、披薩、炸物等應有盡有。

提供精緻的涼拌小菜、熱騰騰的滷肉、咖哩、義式焗烤飯、滷豬腳、炒蛤蜊、鮮魚、白斬雞等等，每一口都令人回味無窮。

還有蒸籠區提供包子、煎餃、小籠包、燒賣等點心，想嚐鮮的朋友更可以DIY擔仔麵。甜湯和鹹湯也是多種口味任君選擇，每一口都是滿滿的幸福感。

在冷盤區，白蝦、花枝、淡菜等海鮮類食材新鮮美味，每一樣都經過精心的調味處理，讓您能夠盡情享受海鮮的鮮甜。

各式涼拌小菜口感清爽美味，讓用餐充滿驚喜感。

炸物區很多選擇~~~炸湯圓、麥克雞塊、雞柳、香腸、烤玉米筍、銀絲卷等炸物，口感香脆多汁，充滿著幸福的味道。

湯品區更是多種口味，無論是濃郁的玉米濃湯、清爽的羅宋湯還是滋補的冬瓜排骨湯，讓人在美食中得到滿足。

飲料和甜點的選擇超多~~~讓人心滿意足！

特製牛排5盎司肉質實在，口味很適合普羅大眾。

我最喜歡鹹鹹甜甜的炸湯圓，更是不能錯過！外酥內軟的炸湯圓，一咬下去就能感受到濃厚的古早味，絕對好吃！

蒸蛋的口感滑嫩，散發著淡淡的蛋香，每一口都帶來滿滿的滿足感。

水果和沙拉也是選擇豐富~~都是當季的新鮮食材。

如果你只想享用自助百匯，每位僅需399元，不含服務費。而想要品嚐他們的招牌牛排，只需額外加價49元起。而且饗厚牛排選用的是義美和杜老爺等知名品牌，品質有保證，讓人吃得更安心。

無論是舉辦聚餐、家庭聚會還是純粹想要享受美食的人，饗厚牛排都是絕佳的選擇。別再猶豫了，趕快約上親朋好友一起前往品味這份美味吧！

饗厚牛排桃園店自助百匯吃到飽

地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

電話：(03) 331 7722

營業時間：11:00 – 22:00 最後收客時間 21:00

饗厚牛排自助百匯吃到飽FB

饗厚牛排自助百匯吃到飽官網