圓山站 | 老麵店~樸實無華的四醬麵，真誠實在的好味道
台北必吃麵店-老麵店，以招牌四醬麵為主打，完美比例的醬料，搭配剛剛好的麵條及各式滷味小菜。老當益壯的老闆身體依然硬朗，並且算帳功夫快又準。來到老麵店，除了吃麵，更想跟老闆打聲招呼話家常。這是一間樸實的麵店，卻令人吃過會懷念的好滋味。
台北大同區 圓山推薦麵店 老麵店
位於迪化街二段的老麵店，離大家熟知的大稻埕有一段距離，若由附近捷運圓山站，1號出口步行約13分鐘，或是捷運大橋頭站，1號出口步行14分鐘。
經營了70多年，即便在不是太熱鬧的巷弄裡，依然累積了不少老顧客。
台北最好吃的乾拌四醬麵
從2014年認識老麵店後，十年來一直都很喜愛他們家的四醬麵。在疫情期間推出的生四醬麵，也受到許多饕客的喜愛。早上10點多就開門，想來吃個早午餐也是很方便的，但晚餐比較早結束，所以別太晚來喔！
老麵店 內用環境
老麵店的座位以長型桌為主，加上店內有改裝過，因此顯得比之前更整潔明亮。
老麵店 傳承70年的手藝
上圖攝於2014年。
每次去老麵店，都會想要見到老闆的身影，老當益壯的刀工依然俐落，算帳的功夫也是快又準。這次拜訪雖然沒見到老闆，但聽說他依然硬朗，有空還是會到店裡幫忙。
這位是老闆的女兒，現在店裡都是由她來負責管理。
來到老麵店，肯定不能錯過他們的小菜滷味。
除了海帶豆乾之外，有許多豬內臟的滷味，從豬頭皮、、豬耳朵、豬腸、豬皮、豬肝、豬腱肉到豬尾巴等，都可以吃得到。
餐具櫃旁有不同的調味料可以搭配小菜或麵食來享用。
老麵店 菜單 menu 價目表
上圖拍攝於2024/02，餐點品項或價錢若有異動，請依店家公告為主。
2014年初訪時，乾麵小碗是30元，經過10年漲到40元，個人覺得這樣的漲幅，還算是在合理的範圍內。
老麵店 餐點介紹
久違的餐點實在太令人想念了！
老麵店 四醬乾麵 $40/小
老麵店的四醬為蔥油酥豬油、芝麻醬、豆瓣醬，以及鹽水，跟一般市面常見的肉燥乾麵，或是宜蘭常吃的麻醬麵、炸醬麵，是不一樣的。
嗜辣的人加了辣油及辣椒，個人覺得並沒有比較加分，還是原始的調味比例是最好的。
四醬醬汁不偌傳統麻醬麵來得濃稠，是相當容易拌勻的。而且一拌開後，湯汁不像上桌時那麼多，整個醬汁立即裹附在麵條上。醬汁在拌開過程中，不僅散發出芝麻醬的香氣，還多了台灣最傳統的油蔥豬油的香味！
至於味道，並不像深醬色般來得那麼重，輕淡的芝麻醬香，微微的炸醬鹹香，最後是艾方妮最愛的油蔥豬油香，而鹽水似乎給了麵條的濕潤感，所以麵吃來很香很順口。
老麵店 海帶
海帶略帶點脆度，淋上辣椒，家常的味道最令人難忘。
老麵店 豬皮 豬小腸
豬皮及豬小腸滷得很透澈且入味，而且保留著嚼勁。
老麵店 肉骨湯 $40
肉骨湯是帶骨的排骨湯，裡頭有四、五塊的排骨，啃吮著骨邊肉，一點腥味都沒有，湯汁有著原始的豬骨高湯的清甜味道。
老麵店 餛飩湯 $40
這餛飩湯是以豬骨高湯，再加入油蔥及韭菜段，因此味道多了一層厚度，餛飩肉鮮皮Q，味道也很不錯！
老麵店把一個尋常的小吃，做出令人感受到的用心，就是一碗不平凡的乾麵。真的很推薦給大家這樣的好滋味！
我們用完餐適逢午餐尖峰時期，除了店內客滿外，門口都是等候的客人，可見老麵店就是這樣家常的味道，吸引著每個人，才讓傳統的滋味可以繼續在街頭飄香。
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IG：ifunny.blog/
老麵店店家資訊
FB粉絲專頁：老麵店
地址：台北市大同區迪化街二段215-8號
電話：02-25981388
營業時間:10:15~19:15。(星期日休)
以下是舊文分享。
大部份的時間去吃飯，東西說不上好吃不好吃，為的就是一頓飽足。
但有時吃到的東西是很平常，但心裡卻暖暖的，味道有了記憶點，
想把這樣的感動寫出來，是艾方妮寫部落格很大的動力之一。
如今這樣的感覺，我在迪化街的老麵店找到了~~
有一晚，剛好與一大群友人在延三夜市的阿美古早味吃晚餐，由於時間有點晚了，
就把平日代步的小綿羊(50cc機車)停於延三夜市旁的巷道裡，與友人一同搭乘捷運回家。
隔天一早偷了閒，回到原處想把機車騎回去，
但印象中有間特別的麵店在附近，於是剛好可騎車去找找。
只是這台北的路長的還真奇怪！
若是延平北路往北走，明明迪化街就在其西側，
怎知一過了民族西路，迪化街竟轉到東側了？
有著姑狗大神指引，還是在小巷弄裡迷路了！
其實找到時，才發現原來就離阿美古早味並不是太遠之處，真是多繞路了！
在迪化街一段有著知名的霞海城隍廟，及數十家的中藥蔘藥行，
近年來更因為老屋改建風盛行，也吸引了不少文創事業進駐；
加上大稻埕文化的推廣，大稻埕碼頭的便利性等因素，
因此艾方妮的認知是迪化街是個熱鬧的街道，還有許多的小吃美食。
然而不為大眾所熟悉的迪化街二段，感覺就是個再普通不過的住宅區域，
平日上午造訪，甚者覺得有點小淒涼。
而老麵店就是隱身在這樣的住宅區裡，還在一條人車都不多的單行道裡。
小小的店面，就跟一般的小吃店相差不遠。
在門口的攤頭上，放著隨時要下鍋煮的麵條，看來就與一般陽春麵沒什麼不同。
菜單就貼在牆上，賣的東西相當簡單。
一眼可望盡的座位區，大約可容納20人左右。
這天遇到的客人，似乎大部份是熟客。
有位清瘦的大姐負責煮麵，一開始她用著不是太友善的口氣問道：妳在拍什麼啊！
艾方妮帶著歉意地說：現在流行拍照放在網路上啦！我在趕流行啦！
呵呵整個笑得尷尬，很怕被趕出去！
她回我話說：先去吃麵，好吃再放到網路上啦！
原來才知她並沒有不友善，只是問問看而已。
老麵店招牌乾麵，是加上了這四樣東西，麻醬、炸醬、油蔥豬油及鹹水。
等會再來試試這”四醬麵”有何驚人之處？
而走進店裡最吸睛的，莫過於這一盤盤的滷味了！
而負責切這些滷味的正是這家店的靈魂人物，
已八十多歲卻老當益壯的老板了！
目前已將店面主要工作交給女兒，就是剛剛負責煮麵的大姐，
年紀雖大，但動作依舊敏捷，耳聰目明，還會揶愉一對小情侶客人。
見他佈滿歲月痕跡的雙手，依舊熟練地使刀切肉。
點了一桌店內的招牌餐點。
乾麵 $30
加了四醬的乾麵，上桌時覺得湯汁還蠻多的。
四醬醬汁不偌傳統麻醬麵來得濃稠，是相當容易拌勻的。
而且一拌開後，湯汁不像上桌時那麼多，整個醬汁立即裹附在麵條上。
醬汁在拌開過程中，不僅散發出芝麻醬的香氣，
還多了台灣最傳統的油蔥豬油的香味！
至於味道，並不像深醬色般來得那麼重，
輕淡的芝麻醬香，微微的炸醬鹹香，最後是艾方妮最愛的油蔥豬油香，
而鹹水似乎給了麵條的濕潤感，所以麵吃來很香很順口，
比起市面常見的肉燥乾麵，這個麵很得艾方妮的歡心呀！
桌上還放了豆瓣辣醬及辣油。
深怕豆瓣辣醬會太鹹，於是放了點辣油試試。
結果發現老板調的醬汁是最剛好的，放辣椒根本是多此一舉啊！
肉骨湯 $30
其實就是排骨湯，裡頭有四、五塊的排骨，
湯汁有著原始的豬骨高湯的清甜味道，
而煮台旁放著一大碗的薑片，推估是盛湯時，利用熱湯的熱度沖出薑味，
因此這湯吃得到肉骨香及些許的薑辣味，有著家常的味道。
滷味切盤 $60
滷豬皮
豬皮一直是艾方妮的心頭好，無論是水煮或是滷的，
雖然這豬皮的毛沒有剔得很乾淨，但這Qㄉㄟㄉㄟ的豬皮，
比一般吃的多了點嚼勁，可得在嘴巴中多嚼上幾下，
但咀嚼的時候，卻一點肉腥味也無，多的是滷汁的香氣。
這帶皮的豬腱肉，皮Q肉嫩真的好吃，
一聽艾方妮稱好，老板竟又多切了幾塊放入我的盤中，
還說”這小姐稱讚，就多給她幾塊吧！”
是不是很可愛的老伯？
豬肝
這切的厚度，吃來很飽嘴，味道滷得恰到好處，其實不沾醬油就已夠味！
大姐在工作時，表情頗為認真嚴肅，但推論也是性情中人。
她見我拍照拍得很認真，就問我說”妳是不是要出書啊？”
我直搖頭說”沒有，沒有，我沒那麼厲害啦！只是放在網路上分享而己啦！”
大姐還說，知名媒體美食家王瑞瑤的書中，就有寫到他們家。
離開前，她還用很誠懇的笑容感謝我，
說道：”謝謝妳幫我們宣傳啦！希望這樣生意可以好一點！”
其實艾方妮的影響力真的很小，但卻真切地感受到大姐的謝意！
近日由於食安問題，一些小吃店遭受波及，聽說有些小店還因此歇業了！
老伯與其女兒在不是太熱鬧的地理位置上，
用其樸實無華卻真誠實在，持續地在維持著台灣傳統的好味道。
老麵店提供的是很普通的好味道，但也讓艾方妮吃到人情味！
我很喜歡這樣的小店，你們呢？
也是台灣小吃~
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老麵店店家資訊
FB粉絲專頁：老麵店
地址：台北市大同區迪化街二段215-8號
電話：02-25981388
營業時間:10:15~19:15。(星期日休)