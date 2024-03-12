圓山站 | 老麵店~樸實無華的四醬麵，真誠實在的好味道

台北必吃麵店-老麵店，以招牌四醬麵為主打，完美比例的醬料，搭配剛剛好的麵條及各式滷味小菜。老當益壯的老闆身體依然硬朗，並且算帳功夫快又準。來到老麵店，除了吃麵，更想跟老闆打聲招呼話家常。這是一間樸實的麵店，卻令人吃過會懷念的好滋味。

台北大同區 圓山推薦麵店 老麵店

位於迪化街二段的老麵店，離大家熟知的大稻埕有一段距離，若由附近捷運圓山站，1號出口步行約13分鐘，或是捷運大橋頭站，1號出口步行14分鐘。

經營了70多年，即便在不是太熱鬧的巷弄裡，依然累積了不少老顧客。

台北最好吃的乾拌四醬麵

從2014年認識老麵店後，十年來一直都很喜愛他們家的四醬麵。在疫情期間推出的生四醬麵，也受到許多饕客的喜愛。早上10點多就開門，想來吃個早午餐也是很方便的，但晚餐比較早結束，所以別太晚來喔！

老麵店 內用環境

老麵店的座位以長型桌為主，加上店內有改裝過，因此顯得比之前更整潔明亮。

老麵店 傳承70年的手藝

上圖攝於2014年。

每次去老麵店，都會想要見到老闆的身影，老當益壯的刀工依然俐落，算帳的功夫也是快又準。這次拜訪雖然沒見到老闆，但聽說他依然硬朗，有空還是會到店裡幫忙。

這位是老闆的女兒，現在店裡都是由她來負責管理。

來到老麵店，肯定不能錯過他們的小菜滷味。

除了海帶豆乾之外，有許多豬內臟的滷味，從豬頭皮、、豬耳朵、豬腸、豬皮、豬肝、豬腱肉到豬尾巴等，都可以吃得到。

餐具櫃旁有不同的調味料可以搭配小菜或麵食來享用。

老麵店 菜單 menu 價目表

上圖拍攝於2024/02，餐點品項或價錢若有異動，請依店家公告為主。

2014年初訪時，乾麵小碗是30元，經過10年漲到40元，個人覺得這樣的漲幅，還算是在合理的範圍內。

老麵店 餐點介紹

久違的餐點實在太令人想念了！

老麵店 四醬乾麵 $40/小

老麵店的四醬為蔥油酥豬油、芝麻醬、豆瓣醬，以及鹽水，跟一般市面常見的肉燥乾麵，或是宜蘭常吃的麻醬麵、炸醬麵，是不一樣的。

嗜辣的人加了辣油及辣椒，個人覺得並沒有比較加分，還是原始的調味比例是最好的。

四醬醬汁不偌傳統麻醬麵來得濃稠，是相當容易拌勻的。而且一拌開後，湯汁不像上桌時那麼多，整個醬汁立即裹附在麵條上。醬汁在拌開過程中，不僅散發出芝麻醬的香氣，還多了台灣最傳統的油蔥豬油的香味！

至於味道，並不像深醬色般來得那麼重，輕淡的芝麻醬香，微微的炸醬鹹香，最後是艾方妮最愛的油蔥豬油香，而鹽水似乎給了麵條的濕潤感，所以麵吃來很香很順口。

老麵店 海帶

海帶略帶點脆度，淋上辣椒，家常的味道最令人難忘。

老麵店 豬皮 豬小腸

豬皮及豬小腸滷得很透澈且入味，而且保留著嚼勁。

老麵店 肉骨湯 $40

肉骨湯是帶骨的排骨湯，裡頭有四、五塊的排骨，啃吮著骨邊肉，一點腥味都沒有，湯汁有著原始的豬骨高湯的清甜味道。

老麵店 餛飩湯 $40

這餛飩湯是以豬骨高湯，再加入油蔥及韭菜段，因此味道多了一層厚度，餛飩肉鮮皮Q，味道也很不錯！

老麵店把一個尋常的小吃，做出令人感受到的用心，就是一碗不平凡的乾麵。真的很推薦給大家這樣的好滋味！

我們用完餐適逢午餐尖峰時期，除了店內客滿外，門口都是等候的客人，可見老麵店就是這樣家常的味道，吸引著每個人，才讓傳統的滋味可以繼續在街頭飄香。

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

老麵店店家資訊

FB粉絲專頁：老麵店

地址：台北市大同區迪化街二段215-8號

電話：02-25981388

營業時間:10:15~19:15。(星期日休)

以下是舊文分享。

大部份的時間去吃飯，東西說不上好吃不好吃，為的就是一頓飽足。

但有時吃到的東西是很平常，但心裡卻暖暖的，味道有了記憶點，

想把這樣的感動寫出來，是艾方妮寫部落格很大的動力之一。

如今這樣的感覺，我在迪化街的老麵店找到了~~

有一晚，剛好與一大群友人在延三夜市的阿美古早味吃晚餐，由於時間有點晚了，

就把平日代步的小綿羊(50cc機車)停於延三夜市旁的巷道裡，與友人一同搭乘捷運回家。

隔天一早偷了閒，回到原處想把機車騎回去，

但印象中有間特別的麵店在附近，於是剛好可騎車去找找。

只是這台北的路長的還真奇怪！

若是延平北路往北走，明明迪化街就在其西側，

怎知一過了民族西路，迪化街竟轉到東側了？

有著姑狗大神指引，還是在小巷弄裡迷路了！

其實找到時，才發現原來就離阿美古早味並不是太遠之處，真是多繞路了！

在迪化街一段有著知名的霞海城隍廟，及數十家的中藥蔘藥行，

近年來更因為老屋改建風盛行，也吸引了不少文創事業進駐；

加上大稻埕文化的推廣，大稻埕碼頭的便利性等因素，

因此艾方妮的認知是迪化街是個熱鬧的街道，還有許多的小吃美食。

然而不為大眾所熟悉的迪化街二段，感覺就是個再普通不過的住宅區域，

平日上午造訪，甚者覺得有點小淒涼。

而老麵店就是隱身在這樣的住宅區裡，還在一條人車都不多的單行道裡。

小小的店面，就跟一般的小吃店相差不遠。

在門口的攤頭上，放著隨時要下鍋煮的麵條，看來就與一般陽春麵沒什麼不同。

菜單就貼在牆上，賣的東西相當簡單。

一眼可望盡的座位區，大約可容納20人左右。

這天遇到的客人，似乎大部份是熟客。

有位清瘦的大姐負責煮麵，一開始她用著不是太友善的口氣問道：妳在拍什麼啊！

艾方妮帶著歉意地說：現在流行拍照放在網路上啦！我在趕流行啦！

呵呵整個笑得尷尬，很怕被趕出去！

她回我話說：先去吃麵，好吃再放到網路上啦！

原來才知她並沒有不友善，只是問問看而已。

老麵店招牌乾麵，是加上了這四樣東西，麻醬、炸醬、油蔥豬油及鹹水。

等會再來試試這”四醬麵”有何驚人之處？

而走進店裡最吸睛的，莫過於這一盤盤的滷味了！

而負責切這些滷味的正是這家店的靈魂人物，

已八十多歲卻老當益壯的老板了！

目前已將店面主要工作交給女兒，就是剛剛負責煮麵的大姐，

年紀雖大，但動作依舊敏捷，耳聰目明，還會揶愉一對小情侶客人。

見他佈滿歲月痕跡的雙手，依舊熟練地使刀切肉。

點了一桌店內的招牌餐點。

乾麵 $30

加了四醬的乾麵，上桌時覺得湯汁還蠻多的。

四醬醬汁不偌傳統麻醬麵來得濃稠，是相當容易拌勻的。

而且一拌開後，湯汁不像上桌時那麼多，整個醬汁立即裹附在麵條上。

醬汁在拌開過程中，不僅散發出芝麻醬的香氣，

還多了台灣最傳統的油蔥豬油的香味！

至於味道，並不像深醬色般來得那麼重，

輕淡的芝麻醬香，微微的炸醬鹹香，最後是艾方妮最愛的油蔥豬油香，

而鹹水似乎給了麵條的濕潤感，所以麵吃來很香很順口，

比起市面常見的肉燥乾麵，這個麵很得艾方妮的歡心呀！

桌上還放了豆瓣辣醬及辣油。

深怕豆瓣辣醬會太鹹，於是放了點辣油試試。

結果發現老板調的醬汁是最剛好的，放辣椒根本是多此一舉啊！

肉骨湯 $30

其實就是排骨湯，裡頭有四、五塊的排骨，

湯汁有著原始的豬骨高湯的清甜味道，

而煮台旁放著一大碗的薑片，推估是盛湯時，利用熱湯的熱度沖出薑味，

因此這湯吃得到肉骨香及些許的薑辣味，有著家常的味道。

滷味切盤 $60

滷豬皮

豬皮一直是艾方妮的心頭好，無論是水煮或是滷的，

雖然這豬皮的毛沒有剔得很乾淨，但這Qㄉㄟㄉㄟ的豬皮，

比一般吃的多了點嚼勁，可得在嘴巴中多嚼上幾下，

但咀嚼的時候，卻一點肉腥味也無，多的是滷汁的香氣。

這帶皮的豬腱肉，皮Q肉嫩真的好吃，

一聽艾方妮稱好，老板竟又多切了幾塊放入我的盤中，

還說”這小姐稱讚，就多給她幾塊吧！”

是不是很可愛的老伯？

豬肝

這切的厚度，吃來很飽嘴，味道滷得恰到好處，其實不沾醬油就已夠味！

大姐在工作時，表情頗為認真嚴肅，但推論也是性情中人。

她見我拍照拍得很認真，就問我說”妳是不是要出書啊？”

我直搖頭說”沒有，沒有，我沒那麼厲害啦！只是放在網路上分享而己啦！”

大姐還說，知名媒體美食家王瑞瑤的書中，就有寫到他們家。

離開前，她還用很誠懇的笑容感謝我，

說道：”謝謝妳幫我們宣傳啦！希望這樣生意可以好一點！”

其實艾方妮的影響力真的很小，但卻真切地感受到大姐的謝意！

近日由於食安問題，一些小吃店遭受波及，聽說有些小店還因此歇業了！

老伯與其女兒在不是太熱鬧的地理位置上，

用其樸實無華卻真誠實在，持續地在維持著台灣傳統的好味道。

老麵店提供的是很普通的好味道，但也讓艾方妮吃到人情味！

我很喜歡這樣的小店，你們呢？

也是台灣小吃~

【大橋頭站】阿美古早味炭火烹煮出傳統的美食~延三夜市(1+2訪)

【新北 板橋】鼎上傳統鵝肉店~鵝肉軟嫩湯頭鮮甜的好手藝

【西門站】何家排骨酥~四十年老師傅堅持的好味道

【松江南京站】一江街煎餅~美味路邊攤小吃~(有店面了之201410更新)

【南京東路站】三元六虱目魚粥，超肥美虱目魚肚，從早賣到晚人潮不斷的小吃攤

【北投站】好油好好吃的矮仔財滷肉飯

老麵店店家資訊

FB粉絲專頁：老麵店

地址：台北市大同區迪化街二段215-8號

電話：02-25981388

營業時間:10:15~19:15。(星期日休)