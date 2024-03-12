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近墾丁大街，新開幕餐酒館

以摩洛哥風格打造一棟超網美風格的餐酒館

外面一大片草地，寫著NICE DAY，搭配椰子樹及海景

真的讓人心情愉悅，又超適合拍照

餐廳主要提供地中海異國料理，口味不錯

用餐位置每個都無死角的好拍，滿推薦來墾丁可以踩點

【諾薩餐酒館Nossa Bistro】

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諾薩餐酒館Nossa Bistro介紹

諾薩餐酒館在2023年開幕，但2024

位置就在要進入墾丁大街路口旁的大片草地

有一棟平房的摩洛哥風格建築物，不管是白天或晚上都各有風味

提供的餐點為地中海異國料理

不但餐點好吃，餐廳外頭和內部都超好拍照的

諾薩餐酒館Nossa Bistro停車場

如果來諾薩，周遭都有收費停車場可以利用

包含旁邊大灣路的停車場，或者是墾丁國家公園管理處的牌坊旁都有停車場

算是很方便

諾薩餐酒館Nossa Bistro打卡點

來諾薩建議提早訂位， 如果要現場候位，也沒關係

因為這裡有超多好拍的場景可以讓你拍，消耗時間

包含前方的大片草地上，有立個字牌：NICE DAY

搭配海景和聳高的椰子樹，是不是超有度假的氛圍

餐廳的外觀是以摩洛哥主題打造

所以本身的顏色就很好拍照，在餐廳的周圍抓角度都很好看

諾薩餐酒館旁邊是間『小嶼事』冰淇淋專賣店，如果不來用正餐或者是用餐後

想要來個甜點也可以來這

諾薩餐酒館Nossa Bistro用餐環境

戶外好拍不說，沒想到用餐環境和裝潢更是網美風格

利用很多大片落地窗，讓客人在享用餐點，抬頭就可以看到海景

另外一邊的用餐區也有設置幾種不同的座椅

可以因應不同人數的訂位需求，想要10人以上的聚會也OK

中間有一區是環形的座位，挺特別的

諾薩餐酒館Nossa Bistro菜單

每人低消350元，用餐為90分鐘

目前沒有發展出套餐，所以全部都是單點的喔

諾薩餐酒館Nossa Bistro餐點介紹

在上正餐之前，每桌都會有個小點心

就是脆脆的小零嘴，吃起來就是餅乾的香味

【法式香料蝸牛佐佛卡夏：270元】

使用屏東白玉蝸牛，表面灑了香料帶點青醬的風味

一旁有佛卡夏麵包

可以將蝸牛挖出後，與佛卡夏麵包一起吃

或者是拿著佛卡夏沾醬汁也很不錯

【軟殼全蟹漢堡與金沙醬：540元】

這個漢堡的單價比較高一些，一整隻的軟殼蟹放進漢堡裡

可以選擇幫你先切下一分二，這樣比較方便吃

中間夾層有生菜、番茄、洋蔥，以及像是岩漿般流出的金沙醬

金沙醬沙沙的口感帶著鹹蛋黃的鹹度，一口咬下很過癮

除了漢堡，也有附帶薯條和炸物

【西班牙海鮮飯：460元】

西班牙海鮮飯內的海鮮種類，大概有

白蝦、蛤蜊、章魚、淡菜，另外飯的部分先與培根爆香後

慢慢的燉著眼前的這鍋飯，米飯帶有米心的口感，滿喜歡的

在墾丁當然海鮮的新鮮度沒話說，蛤蜊顆顆都多汁

【夏威夷之戀：130元】

在南國墾丁當然要來個符合意境的飲料

這無酒精的氣泡飲料很適合墾丁

諾薩餐酒館Nossa Bistro評價

這間餐酒館有別於一般餐廳

外邊擁有超大的草皮，而且用個NICE DAY的立牌

可以和海景合照，整個心情大大愉快啊

室內用餐空間也是十分的網美風格

餐點的部份口味也不錯，價格上屬於中間價位

但我覺得是滿值得一試的，推薦給大家

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諾薩餐酒館Nossa Bistro餐廳資訊

營業時間：12:00~20:00

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路329號

電話：0901-356-329

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交通資訊

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