中壢、中原美食推薦這家慕森MuSen早午餐，在中壢有一家被譽為『最美餐盤』的餐廳，那就是MuSen慕森早午餐，是由三位女孩一同夢想開啟的，她們希望從早晨開始就能為人們帶來幸福的感覺，慕森MuSen早午餐提供各式各樣的餐點，包括早午餐、輕食、米飯、甜點和飲品，無一不讓人垂涎欲滴，值得一提的是，他們堅持所有料理都是純手工製作的，不追求網美餐廳的裝潢，而是專注於料理的味道及穩定的品質

慕森MuSen早午餐｜交通方式、停車資訊

2023年4月才開幕的慕森早午餐 MuSen brunch位於中原大學附近。若開車前往，建議停放在中原國小地下停車場，步行過來約三分鐘即可抵達，相當方便，極力建議要提前訂位，因為在用餐時間，通常都是客滿，若未提前預約可能會需要等候一段時間，門口處有菜單可以先參考看看

慕森MuSen早午餐｜用餐環境

慕森MuSen早午餐的用餐環境是走日系小清新簡約文青風格，生意真的非常好，我到達的時候是早上10點半左右，店裡已經是大客滿狀態，門口還有三四組在候位，因為慕森MuSen早午的價位親民口味又好，所以吸引不少學生或是上班族來用餐

慕森MuSen早午餐不收服務費，所以餐具請自取，餐具櫃上還有調味料、水可以自取，點完餐後也要自行去櫃檯結帳唷

慕森MuSen早午餐｜菜單

慕森MuSen早午餐每人低消為一杯飲料或一份餐點，如遇客滿用餐限時1.5小時，不收服務費/供Wi-Fi/禁外食，餐點種類也很豐富，從早午餐、輕食、米飯、甜點和飲品應有盡有，價位也常親民，餐點都是現點現做，稍稍等候一下囉

慕森MuSen早午餐｜推薦餐點

慕森MuSen早午餐是由三位女孩一起經營，所以在用料、擺盤、味道表現都非常細膩，第一次來建議可以點拼盤或是漢堡，然後有很多食材都是自己製作，不使用半成品加工，可以吃到食材最純粹的美味唷

鮭魚烤飯糰，慕森MuSen早午餐的招牌之一，主餐搭配兩款小菜(胡麻柴魚豆腐與黑胡椒毛豆)，主餐盤除了兩顆鮭魚烤飯糰外還有嫩彈、炒菇跟胡麻生菜沙拉，日式定食的概念，餐點配色真的很美ㄟ！

建議可以先從口味比較清爽的小菜、沙拉開始吃起，沙拉是使用無毒水耕蔬菜搭配胡麻醬，胡麻醬是另外附上可以隨自己喜好淋，胡麻醬香氣十足，且不會太濃稠很容易吸附在生菜上，除了爽脆生菜裡面還有脆甜的蘋果，開胃又好吃

嫩蛋裡面吃起來非常濕潤，可以搭配炒菇一起吃口感會更有層次唷

鮭魚烤飯糰，飯糰裡混著碎鮭魚，散發出日式鹹甜烤醬和海苔的香氣，每一口都能品味到鮭魚本身豐富的油脂，以及白芝麻和香鬆的香味，口感飽滿，但又不會太過硬澀，外層微微酥香的口感真的很銷魂啊！

豬肉起司堡，愛吃漢堡的朋友千萬不能錯過！慕森MuSen早午餐除了漢堡外，還附上酥脆的炸薯條，擺盤看起來一整個豐盛！

豬肉起司堡的漢堡麵包是請烘焙坊特製的，麵包體蓬鬆柔軟，上面還有撒上乳酪一起烤，但我覺得本體還是它的豬肉堡，真的非常強，食材單純就只有豬肉及些許調味，豬肉堡有夠厚，一咬下去肉汁感超豐富，肉質柔嫩細緻，搭配豬肉堡的燒烤醬也是自製的，鹹鹹甜甜加上半熟的起司，整體味道相當有深度

炸薯條也非常夠水準，外酥內軟還可以吃到馬鈴薯的綿鬆甜香，帶有淡淡的鹹味，非常好吃

微泡泡：哈味微泡泡、草莓微泡泡（季節限定），泡泡飲也算是這裡的強項之一，尤其是季節限定的品項，像是現在是草莓季，特別用新鮮草莓製成草莓醬果泥，喝的時候記得攪拌一下，可以感受到草莓清新酸甜的自然風味！哈味微泡泡則是有哈密瓜的甜香風味，也很特別唷

慕森早午餐MuSen brunch雖然開幕時間不長，但由於他的價格親民加上用料實在，而且在餐點的小細節上非常細心注意，服務態度又很好，也讓他們成為中原大學學區中頗受好評的早午餐點，推薦給大家！

慕森早午餐MuSen brunch

地址：桃園市中壢區大仁五街45號

電話：0903860348

營業時間： 09:30–17:00（週二公休）

慕森早午餐MuSen brunch FB

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