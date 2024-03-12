宜蘭Villa推薦來咯！宜蘭以漂亮又寬敞的民宿出名，且越來越多人喜歡揪糰包棟，不管是三五好友孩是家庭旅遊，包棟可以盡情享受各種設施，不需要排隊不需要登記，入住期間無止盡的用到滿足為止 ! 若是幾個家庭相約一起出遊，帶著小孩可以享受超大的空間讓他們遊玩，也不怕喧囂聲吵到其他人，反而氣氛越熱鬧大家越開心！且比起飯店更多民宿對寵物友善，包棟讓寵物在空間內自由奔跑，不怕會打擾到外人。

宜蘭包棟民宿推薦

是一間得到三星級飯店認證的高級民宿，服務與環境都相當好，共有8棟獨立的透天豪宅所組成，有提供獨棟包棟的方案，人數或是幾個閨蜜相約出遊都很適合！也能選擇全包式方案，玩起來更加過癮。

每棟民宅內都有附設電梯可以上下樓，這裡還很適合親子入住，有豐富的兒童設施可以讓小朋友玩耍，球池、桌遊，還有糖果屋提供免費的糖果與巧克力，大廳也24H提供免費的果汁、熱茶、咖啡。

不僅如此，成人的娛樂設施也很多，電動玩具、麻將室、藍牙卡拉OK麥克風、還有戶外卡拉OK可以唱歌。在戶外有戲水池，非常適合夏天帶孩子戲水，若想要與家人朋友聚在一起烤肉，也能事先和民宿預定，就能在中庭享受BBQ派對。

房間簡約都打掃得很乾淨，一棟內有兩間雙人房，兩間四人房，公共區域有廚房可以自由使用，若包棟還能請民宿代訂火鍋，早上有提供簡單的Buffet，選擇也算豐富，也有特別為素食的客人準備素菜，是一間適合各種族群的包棟民宿。

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清水模建造的網美包棟民宿，超適合揪親朋友好一起入住開Party ! 民宿坐落於五結的田野中，環境非常舒適，有超多遊樂設施可以使用，門口還提供免費腳踏車。

有開放式廚房與餐廳、客廳空間，Mini吧超大方餅乾、泡麵免費吃，冰箱內滿滿的果汁、飲料，除此之外還有遊戲房，150吋超大投影幕搭配4K劇院級投影機，還有免費的Switch及遊戲片，看電影或是玩電動都超過癮!

戶外有小戲水池，提供大獨角獸泳圈，吸引超多女生換上漂亮泳裝拍照打卡 !一旁有專業的烤肉台，可以在池畔邊開烤肉派對，若想營造出出國渡假的氛圍，還可以預定夢幻的飄浮下午茶，IG打卡超吸睛 ! 不只有這個空間，二樓露臺有個隱藏的戶外按摩熱水按摩池，還有紅外線三溫暖，四季都能享受。

這裡還寵物友善，且住宿環境配備齊全，還備有手持掛燙機，嬰兒需要的澡盆也都有供應。儘管沒提供早餐，但會提供基本的食材，自己使用齊全的廚房設施就能料理早餐。

藍氣球民宿 → BOOKING訂房 |

全都由清水模打造而成的包棟民宿，因為超美的設計吸引超多人搶著預定，就離Youtuber也都很常入住拍攝 ! 民宿被一條小河包圍，周圍種滿落羽松不僅漂亮，還可以在小河上體驗划獨木舟的樂趣喔 !

有大片的草皮可以打羽球、讓小孩奔跑，也有提供一台專業的烤肉機可以開BBQ派對，光害不多因此晚上還可以賞星，還提供一台天文望院鏡。二樓則有大露臺，放置了兩張躺椅可以賞星、曬日光浴非常愜意 !

客廳有150吋的3D劇院可以唱歌、打電動、看電影，包棟入住還附贈下午茶、免費酒水飲料，沐浴品是歐舒丹系列的。民宿管家會為大家準備早餐，可以吃到清粥搭配宜蘭在地食材的配菜，還有優格、蔬果汁、咖啡可以免費續杯，飯後還有新鮮果盤。有開放式廚房及中島，不想烤肉也能選擇自己帶食材湯底煮火鍋。

民宿提供多台腳踏車讓旅客使用，其中兩台還是高級品牌法拉利的，在傍晚的宜蘭順著田野小路騎乘腳踏車散步，非常舒服 !

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