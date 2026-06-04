8間吃到飽優惠！馬辣領軍九孔鮑魚 大蛤免費無限吃，再加碼壽星優惠。

火鍋吃到飽、燒肉吃到飽都免費升級！馬辣集團這次特別集結旗下八個超人氣火鍋與燒肉品牌，貼心推出全民同樂的盛夏狂歡活動。這次不僅有讓壽星瘋狂的浮誇系肉蛋糕與巨無霸海虎蝦等隱藏版專屬禮遇，只要民眾大方掏出日常生活不可或缺的身分證或是健保卡等證件，對中指定的幸運數字，就能立刻享有全桌海鮮免費吃到飽或是澎湃肉盤免費送的超狂小確幸。



▲馬辣火鍋提供豪華海陸食材，於盛夏畢業季推出對對碰優惠迎好運。

▲「涮樂和牛」鍋物全桌免費升級的肥美九孔鮑魚吃到飽，鮮甜海鮮搭配自助吧超划算。





壽星優惠！問鼎霸氣送網美必拍肉蛋糕

想要過一個最難忘的生日派對，絕對不能錯過這波專屬好禮。只要是當月壽星前往「問鼎」麻辣鍋慶生，店家就會大方送出視覺感捏滿的浮誇系福如東海肉蛋糕，讓壽星拍照打卡瞬間成為全場焦點。如果來到極致創新的「肉之間」，則是直接加碼贈送珍貴又巨大的 XL 海虎蝦。至於深受年輕人喜愛的個人燒肉「燒肉Cha Cha」也有免費加菜，送出鮮嫩的特上牛胸腹肉，讓慶生活動吃得澎湃又有面子。



▲問鼎壽星優惠市價 768 元「福如東海肉蛋糕」慶生免費送。





身分證對中918任兩碼全桌大蛤與鮑魚吃到飽

除了過生日的壽星之外，這次全民都可以一起瘋狂對獎。只要同桌其中一個人的證件有對中 9 、 1 、 8 這三個指定數字當中的任意兩個碼，不管是重複的雙胞胎數字通通都可以算數。只要提前一天打電話預訂到位子並主動告知要參加活動，前往「馬辣」就能享受 XXL 大蛤吃到飽。來到「熊一」或者是「涮樂和牛」，則能狂嗑鮮美的九孔鮑魚。如果是「夯下去」的粉絲，更是可以直接享有彈牙的天使紅蝦無限量續點。



▲馬辣、新馬辣以及新馬辣Plus+限時推出的 XXL 大蛤吃到飽活動，對中 2 個數字就能無限續點。





牛舌與安格斯黑牛免費請你吃

如果不喜歡吃海鮮那也完全不用失望，馬辣集團這次同樣幫熱愛吃肉的饕客們準備了滿滿的肉肉大平台。只要符合對中數字的資格，去「問鼎」聚餐就能在極品紐澳 Q 彈牛舌或者是松阪豬當中任選一份免費品嚐。如果前往「肉之間」用餐，店家就會大方倒贈一整份厚實的美國安格斯黑牛上肩。而在「燒肉Cha Cha」用餐也能當場獲得精選豚五花或者是特上牛胸腹肉，絕對能讓食量大的肉控吃得心滿意足。



▲熊一頂級燒肉澎湃菜色，對中證件號碼就能再免費升級頂級海鮮。

馬辣餐飲集團「918對對碰」畢業季全民同歡





活動期間： 2026年6月1日至2026年7月31日

活動辦法： 提前至少一日訂位，主動告知參加活動，用餐前出示身分證、健保卡或護照（同桌任一人對中「9、1、8」任兩碼），並達品牌消費門檻。

各品牌專屬升級優惠：

馬辣、新馬辣、新馬辣Plus：全桌免費升級「XXL大蛤吃到飽」

涮樂和牛、熊一：全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」

夯下去：全桌免費升級「天使紅蝦吃到飽」

問鼎・皇上吉祥麻辣養生鍋：贈「紐澳Q彈牛舌」或「西班牙伊比利松阪豬」乙份（市價398元）

肉之間 大盤肉幸福鍋物：贈「美國CAB安格斯黑牛上肩」乙份（市價480元）

燒肉Cha Cha：贈「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」乙份（市價170元）





馬辣集團 壽星優惠

問鼎：贈「福如東海肉蛋糕」乙份（市價768元）

肉之間 大盤肉幸福鍋物：贈「XL海虎蝦」乙份（市價240元）

燒肉Cha Cha：每桌加贈「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）乙份





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