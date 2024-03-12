坐落於龍潭的渴望園區，桃園隱藏版網紅新打卡熱點【 Capriccio 饗渴望】 提供的料理很多樣化，有義式、柬式、德式、法式， 來此享用異國料理就像是周遊列國~

網紅店百百種，不論是店裝吸引人氣或是餐點引起討論！

都可以算是網紅店的元素之一。

桃園的隱藏版網美餐廳～【Capriccio 饗渴望】

在各個元素上都有網紅店的FU，異國料理表現也很優秀！

絕對可以前往探訪，在社群媒體上放上網美照。



這家【Capriccio 饗渴望】坐落於龍潭的渴望園區，

「渴望會館」是宏碁集團旗下的環保旅館，

毗鄰知名景點小人國與六福村主題樂園。這個寬敞的園區擁有萬坪的公園草地，

提供多樣特色主題房，為前來的訪客提供舒適、獨特的住宿體驗。

不僅適合商務會議、休閒放鬆，更是環保友善的選擇。

去年渴望會館迎來了嶄新的發展，推出了獨具特色的「Capriccio 饗渴望」餐廳，

為客人帶來無國界料理的美食享受。餐廳裝潢融合了自然綠意和光影的嬉遊設計，

搭配植感系設計陳列，成為近日備受矚目的新打卡熱點。這裡不僅滿足視覺享受，

更為味蕾注入源源不絕的快樂激素，帶來視覺和味覺的雙重饗宴。

剛步入這家店時，有“一秒到泰國”感覺。有很多綠色植物做裝飾，連桌上也都有水耕植物當擺飾，

室內座位寬敞明亮，連天花板都有竹籐燈飾很有意境，慵懶的氛圍讓人一踏入身心就放鬆下來，

在室內用餐可說是一大享受～

也有包廂式的用餐空間，不用擔心被打擾。

菜單如下

菜單連結 https://bit.ly/饗渴望菜單

（菜單隨季節更換）

有提供兒童套餐、素食套餐、個人套餐。

提供的料理很多樣化，有義式、柬式、德式、法式，

各種豐富多樣的菜色都點得到，來此享用異國料理就像是周遊列國~

店家的異國料理都很道地，可以和家人或約一群好友一同共餐。



美墨式牛肉沙拉

可以搭配一旁的油醋醬一起享用，牛肉沙拉很少見，添加切達乾乳酪絲、蛋白質、各式蔬菜~

口感清爽~加上多利多滋脆餅很有層次。

柬式海鮮酸湯

海鮮酸湯很開胃，內料很豐富，有白蝦、花枝、蛤蠣、孔雀蛤、花蟹，

湯中充滿海鮮的鮮甜，加上微酸也是一道超開胃的湯品~



炭烤德國豬腳

還有炭烤德國豬腳的外皮，主廚以精湛的火候燒烤得金黃焦脆，醃製的時間也夠久非常地入味，

一咬下獨特的香氣從嘴巴擴散開來，可以搭配芥茉醬、德式酸菜非常對味！

是人氣必吃的一道~ 來此沒吃到真的就太可惜了~

紐澳良肯瓊鮮蝦披薩

像是紐澳良肯瓊鮮蝦披薩微辣，麵皮帶Q勁香氣也很夠，

不是蝦丁是很大方地放8隻剝好的大蝦在上頭，一口咬下真的讓人無比滿足~這道大推~



珠貝XO醬炒義式寬扁麵佐香酥鮭魚



義式寬扁麵吸滿白醬好香濃~帶有干貝XO醬的香辣，辣度不會太高，小孩也能接受，

鮭魚有裏粉香煎，鮭魚外香內嫩。這道也超推~

大人系42%提拉米蘇



帶有酒味42%的提拉米蘇，還有一片薄片杏仁脆餅，

酒香超級香~適合大人的甜點~

綜合莓果優格

有草莓和藍莓去打成的莓果優格，

好香濃順口~





店家活動

平日午間主餐升級套餐

評論送地瓜薯條~





交通資訊：

https://www.aspireresort.com.tw/page/about/index.aspx?kind=35



【渴望會館】

官網https://www.aspireresort.com.tw/index.aspx

FB https://www.facebook.com/aspireresort/?locale=zh_TW

IG https://reurl.cc/97DGMO

電話：03-407-2999

地址：桃園市龍潭區渴望路428號

【饗渴望】

官網https://www.aspireresort.com.tw/page/article/show.aspx?num=117

FB https://www.facebook.com/capriccio.aspire/

IG https://www.instagram.com/capriccio.aspire/

電話：03-407-2358

地址：桃園市龍潭區渴望路428號1F

營業時間：

早餐07:00–10:00 / 午餐11:30–14:00 / 晚餐17:30–21:00