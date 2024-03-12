2024沖繩活動和沖繩各大祭典活動精選懶人包來囉！除了即將到來的沖繩花火節2024活動，像是琉球海炎祭和美國村煙花，以及很有名的那霸櫻花祭和EISA太鼓舞祭外，沖繩一整年都會舉辦各種大大小小與在地日本文化融合的沖繩節慶。其中包含沖繩煙火節、櫻花祭、馬拉松、嘉年華、拔河等活動，熱騰騰的完整沖繩活動資訊、售票及交通方式一次告訴你，絕對不能錯過！

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沖繩活動一覽表

點我看2024沖繩活動

收起內容

1月沖繩活動

八重瀨櫻花祭

如果想來日本賞櫻，大家知道最早的櫻花祭其實就在沖繩嗎？沖繩櫻花大約在每年的1月中旬至2月初就會盛開嘍！這段期間有超過500多棵的櫻花樹將會在八重瀨公園綻放，站在山頂能一覽無遺地俯瞰整片沖繩南部的田野風光，即使到了晚上也不用怕無聊，這裡會有夜間點燈活動，能夠在夜晚欣賞浪漫燈光下盛開的夜櫻，還可以順便逛逛周邊攤販以及欣賞傳統藝術表演的舞台演出。

本部八重岳櫻花祭

日本櫻花季節會由沖繩本島開始，從北向南盛開，而八重岳櫻花祭以日本第一早開花聞名，位於山腹處的八重岳櫻花森林公園，每年的1月中旬至2月初，可以在沖繩看到全日本最早的櫻花祭哦！八重岳擁有7000棵以上的櫻花樹，沿著蜿蜒曲折的小徑，就能走到海拔453公尺的八重岳，它可是沖繩本島的第二高山，悠閒地漫步在茂盛的粉色櫻花樹下，享受一下難得的片刻寧靜吧。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 1月 首里城公園新春之宴 首里城公園 2024/1/1～1/3 沖繩花卉與美食節 奧武山公園 2024/1/20～1/21 本部八重岳櫻花祭 八重岳櫻之森公園 2024/1/20～1/21 今歸仁城櫻花祭 今歸仁城跡 2024/1/20～1/28 山原藝術節 大宜味公共事業中心（大宜味村立舊鹽屋小學）、 其他沖繩本島北部區域 2024/1/20～2/25 石垣島馬拉松 石垣市中央運動公園體育場 2024/1/21 八重瀨櫻花祭 八重瀨公園 2024/1/22～2/4 名護櫻花節 名護中央公園、祭典廣場特設舞台（櫻花公園）、名護十字路大通、名護漁港設施內 2024/1/27～1/28

2月沖繩活動

那霸美麗櫻花祭

那霸櫻花祭地點位在漫湖公園，座落於那霸和豐見城之間，擁有廣闊的溼地兩岸。每年2月，可以欣賞到完全盛開的櫻花從淡粉色逐漸轉為深粉色，真的超級漂亮的。除了欣賞粉嫩的櫻花海，還能觀賞精彩的舞蹈表演、逛逛當地美食攤販，或在櫻花樹下悠閒漫步，絕對是放鬆心情、實現櫻花自由的沖繩景點之一。

沖繩馬拉松

2024沖繩馬拉松三大看點

1.美軍基地內賽道設置，體驗以跑步穿越美國城市景觀

2.授予2025年東京馬拉松參賽權，從成功跑完馬拉松的選手中抽出3人

3.完賽證書上會顯示每5公里的通過時間

沖繩冬季的氣候溫和，非常適合進行跑步活動，對於馬拉松愛好者來說，沖繩多樣化的美景讓這裡成為了馬拉松絕佳的目的地，參賽者能夠一邊慢跑一邊欣賞美不勝收的風景。沿著棕櫚樹成蔭的街道奔跑，就能夠欣賞被聯合國教科文組織列為世界遺產的「勝連城遺址」，搭配周遭圍繞著蔚藍的大海。此外，在路旁還可以為經過的跑者們加油打氣哦！是不是渾身都熱血起來了呢。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 2月 那霸美麗櫻花祭 漫湖公園古波藏側中央噴水廣場 2024/2/17～2/18 沖繩馬拉松 沖繩縣綜合運動公園 2024/2/18 讀谷陶器市 讀谷村 2024/2/24～2/25 沖繩九重葛花展 東南植物樂園 2024/3/1～5/6

3月沖繩活動

沖繩兒童王國花祭

沖繩兒童王國是熱門沖繩親子景點，一樣也看的到花祭！園內超過 3500 萬朵鮮花盛開，把各種花草樹木修剪成大象、長頸鹿和各種動物造型。這些五顏六色的花卉藝術搭配各式各樣的活動表演，洋溢夢幻般的歡樂氛圍，繽紛了整個季節，是很受歡迎且適合家庭旅遊的動物公園，快一起來跟動物當朋友吧，非常推薦親子一同前往。

東村杜鵑花祭

沖繩的春天開啟了繽紛花季的序幕，這段期間將迎來遍地綻放各種豔麗的花朵。到沖繩旅遊不只有櫻花可以欣賞，也推薦來看看接續櫻花綻放的「東村杜鵑花祭」，每年3月在東村杜鵑花生態公園內超過5萬株的奼紫嫣紅，大致可分為「慶良間杜鵑」以及「平戶杜鵑」兩個品種，形成粉白相間的杜鵑花海，親身體驗數大為美的感動，這也是沖繩花卉嘉年華的重點之一。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 3月 東村杜鵑花祭 東村村民之森杜鵑花園 2024/3/1～3/20 沖繩兒童王國花祭 沖繩兒童王國 2024/3/8～4/7 東村馬拉松 東村屋外運動場 2024/3/10 沖展 ANA ARENA 浦添 （浦添市民體育館） 2024/3/23～4/7

4月沖繩活動

沖繩國際電影節

在沖繩國際電影節中，沖繩各地都有著各式各樣的精彩活動。沖繩電影文化精髓也在沖繩國際電影節中展露頭角。活動期間，您可以盡情享受沖繩本土電影和國際電影的播映，以及現場喜劇、音樂、舞蹈、藝術和體育活動及表演，非常豐富。

琉球海炎祭

一年一度沖繩必玩景點春季日本煙火大會來啦！其中以沖繩每年4月定期舉辦的琉球海炎祭最早也最為盛大，施放煙火時間長達一小時，看得超過癮。海炎祭的煙火是由日本知名花火設計師JUNKO KOSHINO小野潤子設計的哦～除了可以坐在海灘欣賞壯麗的萬發海上煙火，煙火的施放節奏還結合了磅礡的古典音樂，煙火節充分融合沖繩文化以及日本祭典的特色，包含傳統工藝活動、藝術表演等，讓我們有機會近距離感受沖繩獨特的文化魅力，一起來場視覺跟聽覺的奢華饗宴吧！

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 4月 琉球海炎祭 Ginowan Tropical Beach 2024/4/13 宮古島鐵人三項賽 宮古島 2024/4/14 伊江島百合花祭 伊江島Lily Field 公園 2024/4/22～5/7 沖繩國際電影節 波之上海空公園

國際通周邊

新都心公園 另有其他多處會場 2024尚未公布

5月沖繩活動

那霸龍舟賽

身為台灣人對划龍舟一定不陌生，不過你知道日本其實有也划龍舟文化嗎？在沖繩規模最大的龍舟賽就是「那霸龍舟祭」，已經有600多年的歷史了，沖繩縣民透過激烈的比賽展現得天獨厚的航海天份。簡單介紹划龍舟的起源，龍舟賽活動一開始是為了祈求漁獲豐收和出航安全而舉辦，每年慕名而來參加此賽事的遊客已經超過18萬名。遊客可以欣賞當地青少年和成人們乘坐在五顏六色的龍舟內爭奪勝利的場面。另外，各隊的龍舟裝飾也是一大亮點，由14.5公尺長的舟體為基礎，再雕刻上龍首的圖騰打造而成。周遭還有許多流動攤販，遊客可以邊享受沖繩美食邊觀賞刺激競賽，還能體驗乘坐龍舟，欣賞音樂表演、相撲比賽和大規模的海洋音樂煙火秀，揭開沖繩夏季活動的序幕。

6月沖繩活動

糸滿龍舟大賽

跟前面介紹的那霸龍舟祭相比，糸滿龍舟大賽所採用的龍舟是曾經用作捕魚的小型漁船來競渡，這種結合日本文化製作的傳統工藝非常珍貴。此賽事在每年6月舉辦且每每都能吸引超過30000名遊客。比賽場地「系滿漁港」更是沖繩縣內唯一被指定的第三級漁港，是振興水產業特別重要的指定漁港，參賽者會在參與各項活動前祈求出海平安、漁獲豐收，是別具有意義的日本活動，其中有個特色活動是「顛覆賽龍舟」，青少年會故意翻覆龍舟把船底秀給觀眾看，接著立刻繼續比賽，是不是很刺激呢。整個活動的壓軸便是Agai Subu龍舟賽了，如果想近距離觀賞參賽者的英姿和絕佳的技術，就千萬別錯過這長達2150公尺的精彩比賽啦。

7月沖繩活動

海洋博公園夏日祭典

海洋博公園夏日祭典是以「沖繩規模最大煙火秀」畫下句點的活動，每年7月舉行「海洋博公園花火大會」，煙火秀開始時，總共會施放1萬多種不同的煙火照亮翡翠海灘的夜空。煙火大會每年都有主題，像是2019年的「彩色花朵的夏之盛宴」，後面因為受到疫情影響停擺，直到2023年以「琉球奇幻畫卷」為主題再次啟動。海洋博公園是很讚的親子景點，適合帶著小朋友在海邊享受親子共遊的精彩活動、在黃昏時欣賞現場表演。另外，也不要錯過到沖繩美麗海水族館一遊。活動期間，水族館將開放至深夜哦，讓你玩好玩滿~

Corona啤酒節

喜歡喝啤酒千萬別錯過，「CORONA SUNSETS FESTIVAL」是以「日落」和「Relax」為主題的啤酒音樂節，2015年起日本多次成功舉辦，一直延續至2019年廣受粉絲熱愛，疫情後睽違 4 年終於再次回歸了！去年更是在全球14個國家巡迴舉辦，在沖繩蔚藍海洋和廣闊天空的包圍下，大家可以一起喝著啤酒聆聽不同風格的音樂，釋放壓力好好享受日常難得的放鬆時光，整體氛圍非常的chill，乾杯~

活動地點： 豊崎海浜公園 活動時間：2024尚未公布（ 2023 年於 7/15～16舉辦） 線上購票： Corona官網

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 7月 名護夏日祭 名護漁港 2024/7/29～7/30 海洋博公園夏日祭典 翡翠海灘 2024尚未公布 Corona Sunset Festival 豊崎海浜公園 2024尚未公布 南島洞穴探險 沖繩世界 2024尚未公布

8月沖繩活動

萬人EISA太鼓舞隊

很多遊客去沖繩旅遊時都有看過太鼓舞，那麼太鼓舞到底是什麼？就讓小編來為大家簡單介紹一下吧！沖繩的太鼓舞之所以叫「EISA」，是因為中文發音為「A沙」，起源於祭祖的農曆盂蘭盆節，與台灣中元節類似，從原本祭拜祖先的舞蹈漸漸演變成沖繩經典的傳統表演之一。每年8月，萬名EISA太鼓舞舞者都會伴隨著隆隆作響的太鼓聲，穿梭在那霸市中心繁華的國際通，可以欣賞到當地年輕舞者演出的EISA太鼓舞，如果也想一起跳舞，任何人都可以報名參加「臨時 EISA 太鼓舞」，付費成為Niwaka太鼓舞團的會員，當天會有專業老師授課和練習大約一個小時，然後就能上街參與表演活動，是非常特別的體驗。

與那原大拔河祭

大規模的拔河賽已經成為沖繩慶典代表性活動之一，其中與那原大拔河是全日本規模前三大的活動。這項活動原先是為了祈求作物豐收、身體健康和子孫滿堂的當地祭典，活動場地分為三個，數百人會在8月聚集到活動廣場一起拉著90公尺長、5噸重的繩子，這條巨繩象徵白雲中飛騰的祥龍，整個場面氣勢爆棚，相當壯觀。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 8月 萬人Eisa太鼓舞隊 沖繩縣那霸市國際通 2024尚未公布 南島星空祭 南濱町綠地公園及其他位在石垣島内各地 2024尚未公布 與那原大拔河祭 中央街、與那原町御殿山青少年廣場、與那古濱公園 2024尚未公布 南島洞穴探險 沖繩世界 2024尚未公布

9月沖繩活動

沖繩全島EISA太鼓舞祭

繼盂蘭盆節後，每年夏天會有超過30萬名來自世界各地的遊客湧入沖繩Koza體育公園，共同參與沖繩最盛大的EISA太鼓舞活動「沖繩全島EISA太鼓舞祭」。整個活動為期3天，第一天青年會在沖繩市中心街道舉行「踩街」遊行，而第二天則是在沖繩市內青年會舉辦的「沖繩市青年祭」，最後一天由沖繩縣內選拔出的團隊進行多元的EISA表演。透過EISA太鼓舞表演可以更了解沖繩的傳統文化，演奏旋律結合了日本獨特的太鼓、歌曲，以及傳統樂器「三線」。除了太鼓舞外，還能看到傳統的Kachashi（沖繩手舞）把雙手高舉過頭、搖擺身體！在許多傳統活動與地點都可以藉著跳舞結交新朋友哦！整個超free的，活動最後還會有絢麗的煙火秀綻放空中。

宜野灣羽衣祭

每年舉辦於「宜野灣海濱公園」的HAGOROMO祭是宜野灣市最大的夏日祭典，這樣的「羽衣祭」因森林河流「羽衣傳說」聞名。為期兩天除了祭典主會場外，在大馬路上也會有封街的表演遊行，讓整個祭典的開心氣氛漫開在城鎮中。而HAGOROMO祭特有的「飛衣羽衣舞蹈大會」是這裡的重頭戲，華麗精巧、細膩動感的舞蹈動作讓不少遊客驚嘆不已！是充滿沖繩風情的夏季祭典。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 9月 糸滿大拔河 糸滿圓環 2024/9/17 宜野灣羽衣祭 宜野湾海浜公園多目的広場（メイン会場） 約落在9月底 沖繩全島Eisa太鼓舞祭 胡屋街口及沖繩市Koza運動公園 2024尚未公布 Orion啤酒節 沖繩市Koza運動公園（附設操場） 2024尚未公布

10月沖繩活動

那霸大拔河祭

「嘿喲！嘿喲！」那霸大拔河祭是全日本規模前三大的活動之一，1995年那霸大拔河祭使用的拔河繩長度被列入金氏世界紀錄。與成千上萬的遊客一同緊握200公尺長、43噸重的繩子，參與這場史詩級的拔河賽。這條繩子上綁著280條細繩，一起享受當下歡樂之餘，活動結束後還可以把細繩帶回家當作護身符呢，代表著「把幸福帶回家」。

首里城祭

首里城祭通常在10月底舉行，列隊遊行重現了琉球王朝時期的輝煌風采，是琉球王國的精神象徵，可以在國際通欣賞到華麗多彩的特色遊行「琉球王朝繪卷行列」，以及在首里的「古式行列」，遊行以國王、王妃為首展示過往琉球貴族所穿的華麗服飾，彷彿經歷了一場時空穿越。此外，遊客們還有機會在首里城公園欣賞到傳統琉球音樂和舞蹈表演，場地被6000多盞燈飾點綴，成功營造充滿藝術氛圍的景象。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 10月 光之散步道 東南植物樂園 2023/10/2～2024/5/26 那霸大拔河祭 國際通，沖繩國道58號 2024/10/13（暫定） 空手道之日 國際通 2024尚未公布 沖繩產業祭 2024尚未公布 世界遺產中城城跡光雕投影秀 中城城跡 2024尚未公布 首里城祭 首里城公園、國際通 2024尚未公布 採種祭 世持御嶽（沖縄県八重山郡竹富町竹富） 2024尚未公布 西表島節祭 前泊濱（祖納）、前之濱（干立） 2024尚未公布 小濱島結願祭 Kahone御嶽 2024尚未公布

11月沖繩活動

美濱美國村冬季點燈

位於北谷町的高人氣「美濱美國村」在整個冬季都被燈光映照得五彩繽紛，許多遊客都會來看代表性的摩天輪搭配絢爛彩燈，不過摩天輪區已經在2022年9月拆除，之後預計會改建成觀光飯店。美國村內擁有餐廳、電影院及購物區，不論在此用餐、購物或是到旁邊的日落海灘欣賞浪漫夕陽，都變得相當迷人。漫步於德波島（Depot Island）的美國村裡可以盡情沉浸在以各種節日為主題的燈光秀。

石垣島祭

很多人都會安排去沖繩石垣島旅遊，每年11月的第一個週末將舉辦石垣島上最大祭典「石垣島祭」，祭典期間新榮公園處處都洋溢著熱鬧的氛圍。不僅有藝人帶來現場演唱會，還有由熱情舞者們和表演者組成的大遊行可以觀賞。整個活動將在煙火秀時達到高潮，以燦爛煙火劃下句點，能帶給你難忘的體驗。

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月份 活動名稱 活動地點 活動日期 11月 星塵幻想曲 卡努佳度假村 2023/11/1~2024/2/14 美濱美國村冬季點燈 美濱美國村 2023/11/24~2024/3/15 座間味島粉絲感謝月 座間味港 2024/11/1～11/30 沖繩藝能表演祭 沖繩兒童王國 2024尚未公布 讀谷陶器及工藝品市集 Gala青海 2024尚未公布 壺屋Yachimun通（壺屋陶器街）祭 壺屋Yachimun通（壺屋陶器街） 2024尚未公布 沖繩國際嘉年華 Koza Gate通周邊 2024尚未公布 石垣島祭 新榮公園（主會場）等 2024尚未公布 沖繩國際洋蘭博覽會 熱帶夢幻中心 2024尚未公布

12月沖繩活動

琉球燈會

在冬季節慶中，讀谷夜燈活動以「光」為主題展開﹐琉球王國古典風格的木造建築在3000多盞繽紛的燈籠映照下閃閃發亮。在燈籠比賽中，你能看到栩栩如生的動物造型和各式各樣精美的燈籠，還能觀賞舞蹈表演和現場演唱會，表演舞台上掛著滿滿燈籠，非常漂亮。利用建築物當作巨型投影幕，投射在建築物的雷射光芒再搭配沖繩傳統音樂和光雕投影，是琉球燈會的一大看點。體驗王國 Murasakimura是成功還原早期沖繩、琉球王國時代市井的觀光景點，也不妨在Lantern Café品嚐美味的烤雞肉串和蒸肉包等美食吧。

沖繩100K超級馬拉松

每年12月舉辦的100公里沖繩馬拉松不僅僅是一場極具挑戰性的體能比賽，更是一場享受在湛藍的天空下的沿海體驗。選手們在沿途令人嘆為觀止的海岸線奔跑，背負著對自己極限的挑戰。只要滿18歲就可以報名參加，所有參賽者都能自由自在地以雙腳探索沖繩，甚至能使用智慧型手機追蹤其他競賽者的進度，而最後成功完成100公里的選手會得到一塊以沖繩特產「陶器」製作而成的獎牌，相當具有紀念性。

冬季琉球海炎祭WINTER

琉球海炎祭可以說是沖繩最有名的祭典之一，原本每年主要都舉辦於春季，不過近年來才與聖誕節結合，於沖繩北部名護的「卡努佳度假村」盛大舉辦「琉球海炎祭冬季版」，加入聖誕節元素使整個祭典變得更加繽紛，春季海炎祭與冬季海炎祭能感受到的氛圍不同，推薦喜歡看日本海上煙火的各位，一定要去親眼目睹一下，在聖誕節時綻放海上煙火相信會是非常浪漫的一晚。

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