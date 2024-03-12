今年二月新開幕！桃園很頂的燒肉餐廳～勞斯萊斯級的極致享受！【純水燒肉】日本空運來台的頂級A5黑毛牛，只有嚴選的品質才能打造出最高級、 最精緻的風味饗宴，經由料理職人桌邊代烤，讓顧客品嚐到滋味最好的上等和牛

桃園很頂的燒肉餐廳～堪稱勞斯萊斯級的極致享受！

今年2月3號才新開幕，門口沒有很明顯的招牌，走很低調路線的頂級燒肉專門店。

創辦人以出自對美食的熱愛，希望把優質的美味與眾人分享，並堅持使用新鮮上等、擁有多項認證的日本特級肉品，以真材實料的好味道、細心嚴謹的服務態度，為到訪的貴客帶來精采至上的用餐體驗，絕對會是品味和牛的第一首選！



嚴選🇯🇵 宮崎、熊本、佐賀A5和牛都是日本產地直送的，

頂級食材就是要讓顧客享用美味絕倫的燒肉饗宴！

店內都有附日本農場進貨證明書

用餐環境走低調質感路線，令人格外享受，

二樓並提供多人入座的區域供團體客享用，有12人、8人、6人VIP包廂，

還有提供電視可以登自己的Netflix帳號看電影～

是與伴侶約會、三五好友小聚或是家人 聚餐的理想之地！

VIP包廂營造出獨樹一格的典雅氣息，隱私性高、隔絕外頭的喧囂，

可在此一邊品嚐餐點、 一邊與家人好友自由暢談，還有桌邊代烤服務，

（尊享價） 如此周到的服務怎能不好好享受呢？

MENU

店內有尊爵價跟純享價 尊爵價是專人服務代烤

純享價是自己烤，價格是尊爵價的半價喔~

專人代烤的尊爵價是外面7折

而且全店不多收一成服務費

⭐️極上A5和牛丼$420



有魚子醬、鮭魚卵、還有A5和牛塊，加上蛋黃滿滿的一碗，這碗真的太厲害！

鹹香滑嫩，層次非常豐富！大推必點！👍

⭐️A5和牛拌拌$360

和牛加上蛋黃、洋蔥和柴魚片，拌著吃簡直滑嫩到不要不要的～

⭐️金箔和牛滷肉飯$150



有吃過和牛滷肉飯的朋友真的會回不去了～和牛滷肉飯入口即化加上金箔更有頂級感～

⭐️A5和牛刺身$450

和牛也可以做成生魚片？！

生食等級的和牛搭配芥末醬，和燒肉醬一起吃，入口即化，超級推薦！

⭐️純水神仙豚大享受$1220

開幕活動價是$660 (活動暫時預計到3月底)



嚴選伊比利豬，淡粉色的瘦肉上，均勻遍佈著雪白細緻的油花，

還將豬肉擺成玫瑰🌹花瓣狀，擺盤也是毫不馬虎，頂級松阪豬肉，

可是老饕的最愛！於烤網上烤至恰好的熟度品嚐，柔軟又帶有彈脆的口感，

於味蕾舌尖綻放陣陣鮮甜~

⭐️伊比利豬肋條

伊比利豬肋條，是伊比利豬～目前最頂級的豬種，

甘美不腥臊的滋味，擁有細膩的香氣，讓人齒頰留香、

回味無窮～

豬肋條有抓醃過，有將上面的筋膜去除，在表面劃小刀，讓它比較好入味，

也比較能夠吃得出口感～家人讚賞是有使以來吃過最好吃的豬肋條～

⭐️極上雞松阪$220



沒有吃過雞的後頸肉，這個部位一般的燒肉店很少在提供，

以燒鳥來講是雞肉身上最好吃的部位～吃起來也是有彈脆的口感～很推薦點來品嚐～

⭐️A5和牛大滿足$1200

三種精選和牛部位，大份量一次滿足！外面很難一次吃到份量這麼多的A5和牛~

美國牛小排 A5和牛牛小排 ，每種切法的口感都不一樣，薄切有奶香味，

還有厚切、切成長塊狀，烤三～五分熟，因爲有專人桌邊代烤服務，

可以客製每位客人想要的熟度～超讚！👍

日本空運來台的頂級A5黑毛牛，只有嚴選的品質才能打造出最高級、 最精緻的風味饗宴，經由料理職人悉心手作，讓顧客品嚐到 滋味最好的上等和牛，享受那細膩醇厚的肉香於齒唇間綻放，與眾不同的絕頂美味，

不僅征服老饕，也勢必能征服老饕的挑剔味蕾！

秀色可餐的肉片在烤網上烤得吱吱作響、肉香四溢、油花亮麗且誘人～

尚未入口，就讓人垂涎三尺～一次滿足視覺、嗅覺、味覺三種感官，帶來十足的感官饗宴～

店內還有大方提供高級醬料：松露醬、明太子醬、洋蔥蔥末醬、日式昆布鹽都是免費提供喔~

這點超級加分！

添加少許的松露醬，還能大大提升美味的程度唷~

好吃到連一滴肉汁都捨不得遺漏呢！



⭐️ 日本A5牛小排

日本和牛的肉質會依據脂肪交雜、肉的光澤、肉質緊實度與細緻度分出「肉質等級」，

特別優質的牛肉則等級越高，而A5便是最高等的級別，可說是上上之選！

鮮紅的肉色上佈滿了裸粉色的油花，極美的模樣惹人嘆為觀止、饞涎欲滴，

嚐得到牛肉豐盈的香甜，輕嚐一口，肉塊在嘴裡悄悄融化的口感~





幸福的感覺遂自舌尖緩緩升起，優秀的品質果真是無可匹敵！

擁有漂亮均勻的油花，就是讓肉質能如此Q嫩的關鍵，放入鐵架上烤至一定熟度後便可品嚐。

⭐️ 頂級牛超滿足 原價1880 活動價880



這道是頂級美國prime牛小排🥩、美國牛肋條

頂級美國prime牛小排香軟滑順、自然香甜的口感，不需沾醬就超級好吃！

美國牛肋條肉質也較緊實略帶嚼勁～

日本A5和牛厚切牛排 純享價850

厚切又大塊，美麗的油花結合彈嫩的肉質，吃進嘴裡的爽感直衝天際，

沾上日式🇯🇵醬汁，味道適中、不油不膩的滋味也恰好襯托出牛肉的鮮甜。

⭐️澳洲和牛橫隔膜$350

有澳洲、日本橫隔膜，橫隔膜是跟內臟分隔的部位，屬於內臟的部位，

日本橫隔膜以椒鹽調味澳洲橫膈膜以醬汁調味～家人也讚賞橫膈膜處理得很好，

沒有什麼內臟的腥很好吃耶！😋

⭐️椒鹽雞腿肉$120

雞腿肉肉質鮮嫩，口感外香內嫩～



⭐️日本A5和牛賓利肋眼$980

油花分布均勻，在煎烤後發出陣陣香氣，鮮嫩多汁的肉質，搭配豐富大理石花紋，

深受許多老饕喜愛🤩

⭐️極上雞松阪$220

沒有吃過雞的後頸肉，這個部位一般的燒肉店很少在提供，

以燒鳥來講是雞肉身上最好吃的部位～吃起來也是有彈脆的口感～很推薦點來品嚐～



⭐️香菇🍄$100

沒看過那麼大朵的香菇！沒有什麼菇味，吃起來超級軟嫩！❤️一咬下滿滿的水份會爆開～



⭐️櫛瓜$120

櫛瓜烤得外脆內軟超爽口～



⭐️日本山藥$100

日本山藥，烤得軟硬適中，可再加上明太子醬，口感更棒～



⭐️泡菜$90

跟豬肉一起搭著吃很清爽～

⭐️三色丸子🍡$90

QQ的麻糬烤得外脆內軟，淋上些許煉乳和花生粉，甜度很低，對於不愛那麼甜的我很讚～

⭐️生食級干貝Shot$110



做成一口杯的干貝shot，底下是日本柚子酒，

上頭還有金桔🍊和鮭魚卵，滑嫩鹹香一口乾掉大滿足！

停車的朋友可參照以下停車場資訊

喜歡吃頂級燒肉的朋友這一家「純水燒肉」，絕對不要錯過！



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📌 純水燒肉

📍 330桃園市桃園區中正路903號