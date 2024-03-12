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日本[旅遊]日本 福岡 觀賞獨特魅力的海洋生物 九州人氣景點 海の中道水族館

2024-03-12 16:50:07 寶貝小飄 人氣：122
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：477篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

海の中道水族館マリンワールド海の中道）是知名的人氣觀光景點之一。
可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等，共有約350種3萬隻生物。
其中海豚、海獅表演可說是最吸睛~!
偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚、鯨魚潑水大禮喔^^

與國營的海の中道海浜公園相鄰的海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
是福岡知名的水族館，也是人氣觀光景點之一
九州之海為主題，從觀賞中、近距離了解海中生物。
由於一旁的人氣海浜公園也在旁邊~
時間足夠的話~可以規劃一個公園與海洋世界一日遊行程喔!!

海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28

營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）
(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）

入館費用：

類別 成人 敬老票
（滿65歲以上者） 		大學生・高中生 小學生・國中生 幼兒
（3歲以上未上小學）
個人 2,500円 2,200円 2,500円 1,200円 700円
團體 一般 2,200円 2,200円 2,200円 1,000円 600円
學校優惠 1,500円 900円 500円
（幼稚園、托兒所）
卡片全年通行證 5,200円 5,200円 5,200円 2,600円 1,600円

交通方式：
乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達
博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

海の中道水族館最重要的重頭戲就是表演部分
海豚、海獅秀、遠洋大水槽、沙丁魚、海獺的餵食時間等等
以及企鵝開放時間~
入館前記得注意每日表演時間動態，以免錯過難得的觀演機會喔!!!
(官網也會公告每日表演時間，可以再做規劃行程的時候多加留意)

海の中道水族館樓層共三樓 分為10個觀賞區域
可以依照園區箭頭指示依序前往，或是自己有想要先去的地方
就手刀向前進吧!!!

一樓還有販售各式各樣可愛海洋周邊商品
及冰淇淋等甜點~
話說海洋周邊真的是可愛到不行，讓人都愛不釋手呢!!!

來到海の中道水族館，當然不可錯過最重要的重頭戲 海豚&海獅秀
一邊觀賞活潑逗趣的海豚 海獅同時，還可以晀望眺望博多碼頭和福岡塔及海洋美景
不時還會看到遠處的高速船正在往海の中道開來，視野絕佳令人讚賞!!!

觀賞區座位也有貼心小暖墊，冬天冷颼颼也可以很溫暖
(觀賞區座位有限，記得於開演前提早過來卡位~)

偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚 鯨魚潑水大禮喔!!!

近距離觀察其於水、陸的兩種可愛姿態的海の中道水族館
也是館內的一大特色~
像是彈塗魚小螃蟹在你面前走來走去、跳來跳去等等有趣畫面~
或是海龜花園鰻水母等等….
靜靜的觀賞之餘，也記得不要敲打玻璃窗~避免驚嚇到可愛的海洋生物~!!
有拍照的朋友，閃光燈記得也要關掉!!

重現了自然與水流呈現 彷彿進入了原始森林~

骨骼化石

九州近海 各地海洋的特色重現在水槽內

一邊觀賞海豚同時也可一邊享用美味餐點(一樓餐廳)

透過玻璃或近距離 觀察海洋生物自由自在的生活模樣
在珊瑚礁與色彩繽紛的魚群游來游去及海豚跳躍海獅精彩表演~
藉由展示方式，以不同角觀賞海中生物
並以寓教於樂方式，體驗了解學習愛護海洋生物重要性
貼心小叮嚀，如果帶小孩前往，記得請小朋友也要一起愛護動物喔!!!

海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28

營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）
(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）

入館費用：

交通方式：
乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達
博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

 

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