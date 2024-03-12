海の中道水族館（マリンワールド海の中道）是知名的人氣觀光景點之一。
可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等，共有約350種3萬隻生物。
其中海豚、海獅表演可說是最吸睛~!
偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚、鯨魚潑水大禮喔^^
與國營的海の中道海浜公園相鄰的海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
是福岡知名的水族館，也是人氣觀光景點之一
九州之海為主題，從觀賞中、近距離了解海中生物。
由於一旁的人氣海浜公園也在旁邊~
時間足夠的話~可以規劃一個公園與海洋世界一日遊行程喔!!
海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28
營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）
(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）
入館費用：
|類別
|成人
|敬老票
（滿65歲以上者）
|大學生・高中生
|小學生・國中生
|幼兒
（3歲以上未上小學）
|個人
|2,500円
|2,200円
|2,500円
|1,200円
|700円
|團體
|一般
|2,200円
|2,200円
|2,200円
|1,000円
|600円
|學校優惠
|–
|–
|1,500円
|900円
|500円
（幼稚園、托兒所）
|卡片全年通行證
|5,200円
|5,200円
|5,200円
|2,600円
|1,600円
交通方式：
乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達
博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達
海の中道水族館最重要的重頭戲就是表演部分
海豚、海獅秀、遠洋大水槽、沙丁魚、海獺的餵食時間等等
以及企鵝開放時間~
入館前記得注意每日表演時間動態，以免錯過難得的觀演機會喔!!!
(官網也會公告每日表演時間，可以再做規劃行程的時候多加留意)
海の中道水族館樓層共三樓 分為10個觀賞區域
可以依照園區箭頭指示依序前往，或是自己有想要先去的地方
就手刀向前進吧!!!
一樓還有販售各式各樣可愛海洋周邊商品
及冰淇淋等甜點~
話說海洋周邊真的是可愛到不行，讓人都愛不釋手呢!!!
來到海の中道水族館，當然不可錯過最重要的重頭戲 海豚&海獅秀
一邊觀賞活潑逗趣的海豚 海獅同時，還可以晀望眺望博多碼頭和福岡塔及海洋美景
不時還會看到遠處的高速船正在往海の中道開來，視野絕佳令人讚賞!!!
觀賞區座位也有貼心小暖墊，冬天冷颼颼也可以很溫暖
(觀賞區座位有限，記得於開演前提早過來卡位~)
偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚 鯨魚潑水大禮喔!!!
近距離觀察其於水、陸的兩種可愛姿態的海の中道水族館
也是館內的一大特色~
像是彈塗魚及小螃蟹在你面前走來走去、跳來跳去等等有趣畫面~
或是海龜、花園鰻、水母等等….
靜靜的觀賞之餘，也記得不要敲打玻璃窗~避免驚嚇到可愛的海洋生物~!!
有拍照的朋友，閃光燈記得也要關掉!!
重現了自然與水流呈現 彷彿進入了原始森林~
骨骼化石
九州近海 各地海洋的特色重現在水槽內
一邊觀賞海豚同時也可一邊享用美味餐點(一樓餐廳)
透過玻璃或近距離 觀察海洋生物自由自在的生活模樣
在珊瑚礁與色彩繽紛的魚群游來游去及海豚跳躍及海獅精彩表演~
藉由展示方式，以不同角觀賞海中生物
並以寓教於樂方式，體驗了解學習愛護海洋生物重要性
貼心小叮嚀，如果帶小孩前往，記得請小朋友也要一起愛護動物喔!!!
海の中道水族館（マリンワールド海の中道）
福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28
營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）
(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）
入館費用：
交通方式：
乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達
博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達
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