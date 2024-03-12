海の中道水族館（マリンワールド海の中道）是知名的人氣觀光景點之一。

可愛企鵝、水母、海豚、彈塗魚、螃蟹等，共有約350種3萬隻生物。

其中海豚、海獅表演可說是最吸睛~!

偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚、鯨魚潑水大禮喔^^

與國營的海の中道海浜公園相鄰的海の中道水族館（マリンワールド海の中道）

是福岡知名的水族館，也是人氣觀光景點之一

九州之海為主題，從觀賞中、近距離了解海中生物。

由於一旁的人氣海浜公園也在旁邊~

時間足夠的話~可以規劃一個公園與海洋世界一日遊行程喔!!

海の中道水族館（マリンワールド海の中道）

福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28

營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）

(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）

入館費用：

類別 成人 敬老票

（滿65歲以上者） 大學生・高中生 小學生・國中生 幼兒

（3歲以上未上小學） 個人 2,500円 2,200円 2,500円 1,200円 700円 團體 一般 2,200円 2,200円 2,200円 1,000円 600円 學校優惠 – – 1,500円 900円 500円

（幼稚園、托兒所） 卡片全年通行證 5,200円 5,200円 5,200円 2,600円 1,600円

交通方式：

乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達

博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

海の中道水族館最重要的重頭戲就是表演部分

海豚、海獅秀、遠洋大水槽、沙丁魚、海獺的餵食時間等等

以及企鵝開放時間~

入館前記得注意每日表演時間動態，以免錯過難得的觀演機會喔!!!

(官網也會公告每日表演時間，可以再做規劃行程的時候多加留意)

海の中道水族館樓層共三樓 分為10個觀賞區域

可以依照園區箭頭指示依序前往，或是自己有想要先去的地方

就手刀向前進吧!!!

一樓還有販售各式各樣可愛海洋周邊商品

及冰淇淋等甜點~

話說海洋周邊真的是可愛到不行，讓人都愛不釋手呢!!!

來到海の中道水族館，當然不可錯過最重要的重頭戲 海豚&海獅秀

一邊觀賞活潑逗趣的海豚 海獅同時，還可以晀望眺望博多碼頭和福岡塔及海洋美景

不時還會看到遠處的高速船正在往海の中道開來，視野絕佳令人讚賞!!!

觀賞區座位也有貼心小暖墊，冬天冷颼颼也可以很溫暖

(觀賞區座位有限，記得於開演前提早過來卡位~)

偷偷跟你說，坐在前排可獲得海豚 鯨魚潑水大禮喔!!!

近距離觀察其於水、陸的兩種可愛姿態的海の中道水族館

也是館內的一大特色~

像是彈塗魚及小螃蟹在你面前走來走去、跳來跳去等等有趣畫面~

或是海龜、花園鰻、水母等等….

靜靜的觀賞之餘，也記得不要敲打玻璃窗~避免驚嚇到可愛的海洋生物~!!

有拍照的朋友，閃光燈記得也要關掉!!

重現了自然與水流呈現 彷彿進入了原始森林~

骨骼化石

九州近海 各地海洋的特色重現在水槽內

一邊觀賞海豚同時也可一邊享用美味餐點(一樓餐廳)

透過玻璃或近距離 觀察海洋生物自由自在的生活模樣

在珊瑚礁與色彩繽紛的魚群游來游去及海豚跳躍及海獅精彩表演~

藉由展示方式，以不同角觀賞海中生物

並以寓教於樂方式，體驗了解學習愛護海洋生物重要性

貼心小叮嚀，如果帶小孩前往，記得請小朋友也要一起愛護動物喔!!!

海の中道水族館（マリンワールド海の中道）

福岡県福岡市東区大字西戸崎18-28

營業時間：10：00～17：00（最終入館16：00）

(休館日)2月第1個週一及隔日（連續2天）

入館費用：

交通方式：

乘坐JR九州香椎線至海之中道車站，步行約6分鐘即可抵達

博多 博多ふ頭 或福岡塔 ももち 搭乘高速船至海の中道桟橋待合所，步行約6至10分鐘即可抵達

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