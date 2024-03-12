新北永和最好吃叉燒在【入魂燒味】燒臘餐廳！看到朋友打卡推薦才知道這間藏在永和的入魂燒味是香港人開的燒臘店，菜單提供叉燒、燒肉、烤鴨和油雞等燒味，內用白飯和老火湯還可以免費續用，老闆曾在香港利苑酒家和台灣新葡苑工作，讓我超期待這裡的燒臘。

永和美食 入魂燒味 燒臘餐廳｜在哪裡

【入魂燒味】地點在樂華夜市附近巷弄，周邊熱門美食還有雲南婆婆滇緬小吃。

入魂燒味 燒臘餐廳

地址：新北市永和區大新街38號

營業時間：週二至週五 17:00–21:00週六日 12:00–14:00 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 8921 1981

粉絲團：入魂燒味

食記：【永和美食】入魂燒味 燒臘餐廳，香港師傅開的燒臘店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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永和美食 入魂燒味 燒臘餐廳｜菜單價錢

【入魂燒味】菜單價錢

和一般燒臘店不太一樣，消費提供套餐，除了主餐還有青菜、白飯和老火湯，港式檸檬茶也有加價優惠，內用白飯和老火湯還能免費續用，評價有人說很貴，但我覺得一點也不貴！！因為內用環境舒適加分，夏天有冷氣實在太可以了～

永和美食 入魂燒味 燒臘餐廳｜內用環境

【入魂燒味】內用座位不多，但寬敞舒適，有別以往燒臘店的感覺，很棒的用餐氛圍，櫃檯旁還有開水可自取。

外帶生意非常好，太晚來還會賣光喔～

永和美食 入魂燒味 燒臘餐廳｜餐點推薦

這天和朋友直接約在永和吃晚餐。

人氣雙拼

桶仔醬燒雞＋皇醬烤脆鴨

妹妹點的雙拼，我偷吃一塊嚐鮮。

皇醬烤脆鴨，皮脆肉不柴，紮實有咬勁，醬汁鹹香，非常好吃，另一邊桶仔醬燒雞，雞皮香脆，雞肉豐厚飽滿，沾一點梅子醬超好吃，沾醬有點讓我意外，好喜歡好喜歡喔！

食神蜜叉燒

人氣雙拼餐 選燒肉多

本來想要拼烤鴨，但是最後一份賣光了～

和我想像的港式叉燒不太一樣，色澤鮮紅，味道甜甜。

叉燒選用梅花豬，肥瘦肉均勻，入口彈牙帶嚼勁，淋上桂花醬更是一絕，甜甜滋味超下飯。

入魂脆燒肉

這個實在太猛！兩排超誘人的模樣，肉量也不少！神好吃的脆燒肉，可能因為不久前才在東門站踩到雷燒肉，讓我們好愛這間～

酥脆的燒肉外皮，咬下去像餅乾一樣的脆度，在口中的油脂令人迷戀，吃到瘦肉部位，肉香滿溢，肥而不膩！超級好吃！！給他很多驚嘆號～

一旁還有小碟黃芥末醬可搭配，不過我沾了梅子醬，也很好吃喔！

套餐附了一盤青菜，這天吃到高麗菜，應該是加了高湯，高麗菜爽脆還多了甜味，好吃。

這裡的米一定有特別選過，白飯也煮的很好吃，淋上一點滷汁就很美味，要不是下午吃太飽，我應該會吃掉兩碗喔！

老火湯非常好喝，裡面還有蘿蔔和碎肉，甜甜鹹鹹的，吃到後面，店員還來詢問要不要加湯或白飯，除了用餐環境好，服務也很棒，重點是餐點都好愛。

加價30元的港式檸檬茶也很好喝，看到黃檸檬給他加分一下。

【入魂燒味】不是一般燒臘便當店，提供舒適寬敞座位，加上餐點套餐擺盤好看，可以和朋友坐下來好好吃飯，內用還有白飯和老火湯免費續，我真心覺得不貴啦！我還會再訪

入魂燒味 燒臘餐廳

地址： 新北市永和區大新街38號

營業時間：週二至週五 17:00–21:00週六日 12:00–14:00 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 8921 1981

粉絲團：入魂燒味

食記：【永和美食】入魂燒味 燒臘餐廳，香港師傅開的燒臘店

胖阿姑原汁紅燒牛肉麵

地址：新北市永和區大新街11號(樂華夜市附近)

捷運：頂溪站

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30

電話： 0909 406 779

提供：內用、外帶和外送平台合作

粉絲團：胖阿姑原汁紅燒牛肉麵

食記：【永和美食】胖阿姑原汁紅燒牛肉麵，樂華夜市附近美食推薦



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

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