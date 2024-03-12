在泰國曼谷的著名購物娛樂商場-暹羅廣場去年開了一家很特別的冰淇淋店blendies thailand

blendies thailand有杯形和錐形兩種形式的冰淇淋

並且有多達10種口味，其中最特別的就是在錐形的甜筒冰淇淋上捲滿厚厚一層開心果的口味

因為造型特別~口味獨特~讓blendies知名度迅速竄升

成為暹羅廣場的人氣名店!!!



Blendies因為是在商場裡面，店面不大

但是人潮卻是不少，從早上10點開到晚上10點，總是能看到好多人在排隊



冰箱裡有一整杯的冰淇淋，不過人氣比較旺的還是照片裡面這種超大支的開心果冰淇淋

有點像白糖粿或吉拿棒在裹粉的感覺

把冰淇淋沾滿厚厚一層的開心果

然後在擠上非常鬆軟綿密的鮮奶油

就是一支巨無霸人氣冰淇淋啦

冰淇淋的質地非常濃稠，奶油味道甜而不膩

配上開心果微微顆粒的口感

讓冰淇淋吃起來口感更有層次

下面的甜筒餅乾也非常酥脆好吃

雖然真兩球真的是很巨一支

不過還是一口接著一口一下就吃完了

獨特的開心果冰淇淋是不是也讓你非常想嚐嚐看呢

如果有來泰國旅遊，有來逛暹羅廣場的話可不要錯過喔!

不過可別太晚來~賣完就沒了喔!

【Blendies Thailand】

地址:Gate 6, Siam square one 1st floor, 338 Rama l Rd, Khwaeng Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

營業時間：1000-2200

官方網站: IG 、 FB

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