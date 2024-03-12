2024年來到熱情的澎湖景點，想要澎湖旅遊玩遍所有景點，就得好好規畫旅遊行程！到底初次澎湖怎麼玩呢? 本文整理 35 個澎湖景點，讓你第一次到澎湖自由行玩也能快速上手！趕緊選挑好澎湖住宿、搞定澎湖交通、機票出發去澎湖3天2夜吧！除了經典的澎湖打卡秘境、澎湖必去景點、潛水景點，也歡迎搭配【澎湖景點地圖、澎湖美食攻略】一起服用，跟著我們一起玩遍澎湖吧！

重點整理： Toggle

2024澎湖景點排名推薦清單

Top 1 奎壁山摩西分海

Top 2 池東大菓葉玄武岩

Top 3 澎湖跨海大橋

Top 4 七美雙心石滬

Top 5 鯨魚洞

澎湖景點地圖全方位攻略

澎湖本島馬公市就有超多好玩景點，小編整理些澎湖馬公景點必玩路線，像是天后宮、篤行十村等文青路線，若出了馬公建議可以分為南環及北環來安排。

澎湖特色不是只有跨海大橋，近期新竄起澎湖必玩景點可多著呢!

北環隱藏了許多海岸祕境，如菓葉玄武岩，可一路經過跨海大橋來到西嶼鄉，尋找澎湖最極點的村莊與燈塔合影；至於南環則動靜皆宜，不論是來奎壁山尋找地標打卡，或者到山水沙灘體驗刺激的SUP衝浪，眾多水上娛樂設施能滿足不同年齡層的玩樂需求，一起到澎湖重溫旅行的感動。

【更多澎湖旅遊地圖請見－澎湖國家風景管處】

圖片來源 : 好好玩

澎湖好玩地點快速分類，不管是澎湖本島、離島通通收錄在這，想規劃個澎湖幾日遊不再是難事，澎湖旅遊推薦搭配澎湖套裝行程深入遊澎湖，安排澎湖行程就是這麼簡單~

【澎湖旅遊景點-必玩彙整】 澎湖馬公景點 | ★ 澎湖花火節、 ★ 中央老街、篤行十村、澎湖天后宮、澎湖生活博物館、 ★ 風櫃洞、 ★ 山水沙灘、蛇頭山

澎湖湖西景點 | ★ 奎壁山摩西分海、菓葉灰窯、隘門沙灘、 ★ 南寮古厝

澎湖白沙景點 | 澎湖水族館 、 ★ 後寮天堂路、 ★ 澎湖跨海大橋、吉貝島

澎湖水族館 澎湖西嶼景點 | 鯨魚洞、二崁聚落、 ★ 池東大菓葉玄武岩、池西岩瀑、 ★ 小池角雙曲橋、夢幻沙灘、西嶼西臺

鯨魚洞、二崁聚落、 澎湖七美景點 | 小台灣、七美人塚、 ★ 雙心石滬

小台灣、七美人塚、 澎湖望安景點 | 花宅聚落、天台山、 ★ 網垵口沙灘

花宅聚落、天台山、 澎湖吉貝景點 | ★ 吉貝沙尾、吉貝海上樂園、心型石滬、目光嶼燈塔 ★:小編推薦必去澎湖景點，進榜條件是多數旅客會前往的超夯景點、秘境級和私房點，適合來澎湖玩時安排進行程

來遊澎湖的旅客大多搭機降落至馬公市，從澎湖本島開始玩並一路驅車至湖西、白沙、西嶼等景點，車程可控制在1小時內，想往七美、望安須搭船轉陸路才行，馬公至七美約90分鐘，由馬公至望安則約50分鐘。

澎湖花火節｜澎湖自由行優惠 澎湖花火節｜澎湖一日遊優惠

澎湖景點｜一日遊經典行程

澎湖景點推薦 澎湖天后宮

位於澎湖縣正義街上的澎湖本島景點，「天后宮」是馬公地區民眾的信仰中心，存放著臺灣最早的古碑《沈有容諭退紅毛番韋麻郎等之碑》，同時也保存著清乾隆皇帝御賜題「與天同功」的金匾可供憑弔，是相當珍貴的歷史文物。搭乘大眾運輸工具時，若搭船至馬公港下、飛機至馬公站下，步行5分鐘就到了唷。

地址 : 澎湖縣馬公市正義街1號 (點我導航)

開放時間 : 07:00-19:00

澎湖景點推薦 二崁聚落

「二崁聚落」周邊建築取用當地硓𥑮石與玄武岩搭建為牆身，以彩繪瓷磚、交趾陶、泥塑等裝飾，屬閩南建築，被列為國家三級古蹟，更是澎湖必遊景點之一，除了充斥著濃厚的復古風情，是典型的澎湖古厝。搭乘交通工具從馬公總站搭公車藍線，在外垵線至二崁內站下，古色古香的台式風情，彷彿回到那個年代。

地址 : 澎湖縣西嶼鄉二崁村 (點我導航)

開放時間 : 08:30-16:30

澎湖景點推薦 澎湖水族館

位於澎湖縣白沙鄉白沙養殖場內的「澎湖水族館」，是一座寓教於樂且功能完善的生態教育場域，當中「特產室」、「觀景台」、「視聽室」、「觸摸池」結合了視聽娛樂等設備，不僅可以擁有實際體驗，更能對這些海洋生物有更深的認識，其中大洋池海底隧道，不走上一趟，別說來過澎湖。

地址 : 澎湖縣白沙鄉岐頭村58號 (點我導航)

開放時間 : 09:00-17:00

完整攻略 : 離島唯一的「澎湖水族館」

澎湖景點推薦 波浪海堤

澎湖最新的網美打卡景點「波浪海堤」，漲潮時海天一線讓人感覺與海洋融為一體，過去為養殖場遭到廢棄後，意外在漲潮時成為絕佳殺底片的場所，遺留下來的破舊陳設，宛如電影拍攝、MV場景，跟著心上人在這邊留下絕美回憶，絕對是社群上收買讚的獨家照片。

地址 : 澎湖縣白沙鄉 (點我導航)

開放時間 : 24小時

澎湖景點推薦 奎壁山摩西分海

奎壁山是為早期澎湖八景之一的「奎壁聯輝」，也被先人稱為龜壁山，每當退潮時便會露出步道與赤嶼相連，其特殊的奇景也成為遊客爭相踏浪戲水的澎湖熱門景點，除了可以沿著周邊小路登上奎壁山山頂，透過高處俯瞰海岸美景及漁村風情，也是個絕佳賞日出和觀夜星的好地點。

地址 : 澎湖縣湖西鄉 (點我導航)

澎湖後寮天堂路潮汐表→潮汐預報查詢

澎湖景點推薦 篤行十村

身為全台灣最老最大的老眷村，現已被改成最大的文青市集，跟金門馬祖同樣也有「毋忘在莒」的拍照石碑，其中最重要的張雨生和潘安邦故事館，隱藏在村內小巷中，相當有緬懷感。而漫步在篤行十村內，每步都是驚喜，濃厚的眷村感，好像回到枝仔冰一支5毛的時代，是個非常充滿人文氣息澎湖景點。

地址 : 澎湖縣馬公市新復路二巷22號 (點我導航)

開放時間 : 08:00-21:30

澎湖景點推薦 跨海大橋

澎湖跨海大橋通車民國59年，是連接白沙、西嶼兩島的跨海大橋，是當地非常著名澎湖旅遊景點，不僅遠看有如切割海面的天際線，更是充滿了特有的時光感，在此留下紀念，好像完成了人生中的某項重要成就。當然周邊的動線規劃也都相當充足，不可不吃的仙人掌冰，也相當有特色，都看到這裡了，機票船票還不訂起來，走一波阿！

地址 : 澎湖縣白沙鄉通梁村 (點我導航)

開放時間 : 全天候開放

總長度： 2,494 公尺

澎湖景點推薦 綠蠵龜觀光保育中心

澎湖旅遊行程其中一站「綠蠵龜觀光保育中心」，澎湖望安是綠蠵龜的故鄉，認識綠蠵龜的第一站綠蠵龜觀光保育中心，流線型建築外觀，時尚中充滿現代感。導覽老師的帶領下，深度認識品種、性別、生態影響，是一個非常具有教育意義的地方

地址：澎湖縣望安鄉東安村1-4號 (導航)

開放時間： 9:00-17:00

相關連結 : 官網介紹

澎湖景點推薦 海上皇宮海洋牧場

澎湖是個擁有豐富海洋資源和景色的美麗島嶼。近年來，澎湖花火節聞名全台，但澎湖還有許多其他值得探索的秘境。這次要介紹的是澎湖海洋牧場，這裡可以親自垂釣、享用鮮蚵吃到飽，以及體驗各種有趣的海上活動。無論是帶著長輩、小孩，還是與朋友結伴同行，都很適合。價格也非常划算，CP值超高！

澎湖景點推薦 漁翁島燈塔

澎湖的景點「漁翁島燈塔」是一座位在西嶼盡頭處的燈塔，如果從馬公市區出發要持續向北一直沿著203公路一路到底即可抵達。漁翁島燈塔前身為西嶼燈塔，1875年由海關另建新式燈塔，距今已有將近150年歷史，為台灣最古老燈塔之一更被列為國定古蹟。純白的塔台建築與周邊的草原配上藍天大海非常有異國風味，特別的是園內還有砲台、燈塔一旁就是軍事基地，戰略氣氛濃厚，另外別忘了帶張明信片來這讓門口的粉紅色郵筒「幸福郵筒」為你寄出，留個紀念吧！

地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村195號 (導航)

開放時間： (週一公休) 4月至10月：09:00-18:00 ; 11月至3月：09:00-17:00

相關連結 : 官網介紹

澎湖景點推薦 池西岩瀑

喜歡搜集澎湖玄武岩景點的話，在西嶼鄉還有一處可以同時近距離看到柱狀玄武岩地質節理，又能同時盡收海上九孔養殖場的「池西岩瀑」，一個景點兩種享受是旅人必訪的澎湖本島打卡景點之一。池西岩瀑是由數個柱狀玄武岩所組成，鏡頭由下往上拍還真有玄武岩瀑布的視覺感非常壯觀。而在岩瀑正前方一格格的水池正是廢棄的九孔養殖池，在退潮時旅人們還可以走入阡陌的池壁上，近距離觀賞廢棄養殖池內的生態與拍照。

澎湖景點推薦 小池角雙曲橋

位在澎湖本島西嶼鄉港口的「小池角雙曲橋」是一處人工景點，來到現場最先映入眼簾的是筆直延伸到海面上的潔白雙曲橋，退潮時潮間帶豐富，在橋下就可目睹海膽、螃蟹、燒酒螺等生態。在漲潮時海水會灌入橋下填滿底部，從橋上就可看到湛藍的海水淺淺覆蓋底部，海水相當透明清澈，肉眼就可以直接透視到海底，水藍透亮的景象極為夢幻，更被網友譽為台版馬爾地夫，如果有空拍機拍起來的效果更像置身國外。

澎湖景點推薦 大菓葉柱狀玄武岩

澎湖必去景點之一，是賞島上玄武岩景觀，但如果說到島上最知名的玄武岩景點，那就非「大菓葉柱狀玄武岩」莫屬了。這裏於日治時期就已出土，當時在大菓葉海邊興建碼頭的過程中意外發掘了這片沈睡千年的玄武岩，柱狀外觀壯麗且規劃完善，是澎湖本島容易親近的柱狀玄武岩之一 。現場的「世界最美麗海灣」的打卡地標，以及玄武岩著前方倒映著湛藍天空的小水池都是取景的重點。

地址：澎湖縣西嶼鄉10號 (導航)

開放時間：24小時開放

相關連結 : 臉書粉專

澎湖景點推薦 澎湖中央老街

澎湖必訪廟宇「開台澎湖天后宮」旁的有一條小巷子「澎湖中央老街」，是來澎湖必訪的澎湖老街。保留明清時代的街道風貌，並將店家外貌重整加入木門、紅燈籠等元素，讓老街更有整體感，拿相機隨手一拍都很有味道。街上有眾多澎湖必吃美食，如仙人掌千層蛋糕、澎湖花枝丸、仙草冰等，直得一提的是這裏還有許多印章店，裡面有澎湖限定的玄武岩印章而且價格不貴，自用或當成伴手禮都很有特色。另外還可順遊萬軍井、四眼井、摸乳巷等舊景物，下次拜完開臺澎湖天后宮也不妨來這走走吧！

澎湖景點推薦 網垵口沙灘

「網垵口沙灘」位在澎湖外島「望安」上，其名「網垵」是望安島的舊稱。距離港口相當近的海岸線沙灘是望安網美沙灘，綿延弧形海灣將近1 公里長的貝殼沙灘柔軟綿密，無污染的駝色細沙伴隨著澎湖的碧海藍天，畫面超像偶像劇場景適合戲水玩沙，如果下午在望安島沒事做，在這裡放空一下午也是一間非常享受的事！另外沙灘上還設有圓形石洞牆，是網垵口沙灘的裝置藝術，成為旅人到此必去景點。

澎湖景點推薦 大獅風景區

來澎湖玩跳島時必去的七美島，除了有經典的石滬景觀小台灣、雙心石滬以外，另外這處連綿岸邊600公尺的柱狀玄武岩海崖「大獅龍埕風景區」，也是大家環島時必定會停足拍照的七美熱門景點。這裡的看點有三，首先是站在觀景台上向右望就能看到面向海洋的玄武岩獅子（大獅），第二是位在觀景台左邊的海蝕平臺，經過擠壓後的褶皺蜿蜒有如水上絞龍（龍埕），最後則是整個綠色植被的沿岸，像是一隻展翅高飛的大老鷹，搭配碧海藍天的鬼斧神工絕無僅有！

澎湖景點推薦 菓葉灰窯

「菓葉灰窯」位在澎湖本島湖西鄉沿海的菓葉漁港周邊，這座外表像是一座碉堡的建築，其實是早期的石灰燒製窯場，經過日後過多次改建與修繕後，形成現在這番既有點廢墟風，又帶點網美感的澎湖秘境打卡景點，並在2007年登錄成為澎湖縣的歷史建築。值得注意的是，因當時水泥還不盛行，窯場除了扮演重要的燒石灰工作以外，碉堡的建築主體也是使用玄武岩加上灰漿堆疊而成的，旅人們到這可以走上灰窯碉堡上拍照散步、站在古堡上還能眺望無邊際的海景，是一處澎湖南環推薦打卡景點。

澎湖景點推薦 牛心山

位於澎湖西嶼鄉的「牛心山」Google評論僅有不到兩百則，是一處較少人知道的悠閒澎湖隱藏版景點。凸起的柱狀玄武岩石外型像一顆牛心而得名，除了遠看外型特殊以外，來到牛心山必做的事情之一，就是走近天人菊裡與牛心山來張網美照，意外形成來這拍照的最佳天然道具！牛心山的周邊，在固定季節會有野生的天人菊盛開，但他並非花海等級的茂密，而是要找角度取景才有辦法拍出特殊的效果。走近紅黃相間的花朵搭配周邊綠葉，蹲低後相機要由下往上拍以牛心山為背景，抓好構圖後就有機會可以拍出與IG上一樣的花海美照囉！

澎湖景點｜網美必訪澎湖景點

既然來到澎湖旅遊，打卡的行程當然不可少，網美網帥們的心聲我們都聽到了！來到澎湖除了與蔚藍大海拍照外，還有意想不到的特色祕境、新景點，快來豐富你的社群吧！

澎湖景點推薦 風櫃洞（風櫃聽濤）

順著澎201縣道、南環路線一路奔馳，就能來到「風櫃聽濤」，這裡從幾十年前就已是澎湖著名景點，不過最近又再次掀起澎湖觀光熱潮的是位於一旁的白色飛碟觀景台，也有人稱之為蘑菇傘或馬卡龍，映著無雲的藍天與萬里青海，不論從底下仰拍或者倚靠欄杆，都彷彿來到異常純淨的世界，照片透明度超高，也因此成為網美來到澎湖必去的澎湖景點。

地址 : 澎湖縣馬公市風櫃里 (點我導航)

開放時間 : 24小時

澎湖景點推薦 後寮天堂路

最令人難忘澎湖經典美照，位於澎湖後寮村有一個被稱為「天堂路」的澎湖IG景點，早年搭建的蜿蜒海堤目前仍然保留著，步行至盡頭的孤獨感與天空、海景結合，有種天涯過客獨留我一人的寂寞感，也難怪大家稱這裡為天堂路。來到這非常適合拍出那種世界末日後的寂涼，特殊造型的堤防在拍攝時需要不同的取景角度，非常考驗攝影師的功力！此外若要搭配潮汐取景，切記要注意安全，廢棄的溼滑地，可是相當危險。

地址 : 澎湖縣白沙鄉104之18號 (點我導航)

澎湖後寮天堂路潮汐表→澎湖潮汐預報官網查詢

澎湖景點推薦 蛇頭山

「蛇頭山」位於風櫃尾部突出的小半島，雖然整座山海拔只有20公尺，卻是台灣小百岳中的一員。由於地形險要，自從荷蘭人統治時期，就是重要軍事用地，這裡還留有全臺第一座西式城堡。登頂蛇頭山，不出十分鐘，就能站在地景藝術的相框與澎湖合影，可一次將遠方的馬公港和側天島，以及四角嶼澎湖內灣，通通取景入鏡，加上一旁頗有異國風情的荷風堡壘，還頗像地中海偽出國感，也難怪能成為網美們的必收藏景點。

地址 : 澎湖縣馬公市蛇頭山 (點我導航)

開放時間 : 全天候開放

設有免費停車場

澎湖景點推薦 南寮古厝

澎湖奎壁山摩西分海旁，隱藏著一處小漁村，這裡是「南寮古厝」，處處保留澎湖傳統的漁村生活樣貌，不過隨著人口外移被逐漸廢棄。最近有藝術家發現了這塊未經雕琢的璞玉，將原本南寮漁民們的生活工具變身成藝術裝飾，不僅有南瓜馬車可以拍照，走進村內只見一顆顆彩色浮球掛在竹竿下，隨著陽光與海風搖曳的美景，許多人願意為了與滿天空的可愛浮球合照紛紛席地而作，讓南寮古厝再次成為人氣景點。

地址 : 澎湖縣湖西鄉南寮78號 (點我導航)

開放時間 : 24小時開放

澎湖景點推薦 鯨魚洞

媲美台灣本島東北角的象鼻岩，澎湖也有個特殊景觀「鯨魚洞」，時光的淬鍊下海邊的大岩石長期接受海潮侵蝕形成巨洞，當然也有一謠傳說，多年前有隻鯨魚撞岩擱淺，後世就這樣稱呼了。景點旁的地質館也有對澎湖的詳細介紹，對該地歷史背景有興趣的不仿走上一遭，地點位於澎湖西嶼鄉最北端的小門嶼上。

地址 :澎湖縣西嶼鄉小門嶼 (點我導航)

開放時間 : 24小時開放

澎湖景點推薦 外垵漁港

澎湖行程推薦最具代表性的澎湖特色景點，澎湖西嶼鄉「外垵漁港」，是IG打卡熱門地。位於澎湖西嶼鄉的西端，整個漁村環山而建，漁船停泊在海灣中，蔚藍的海水與蓊綠的山頭相映成趣，一幢幢淺百色系的房屋點綴其中，形成一幅美麗的畫卷。白天、黃昏、晚上都各有特色。白天可以欣賞到漁村的樸實風情，黃昏時分可以拍攝漁村的夕陽美景，晚上可以欣賞到漁港的夜景。

地址 :澎湖縣西嶼鄉外垵漁村（Google Map）

澎湖景點推薦 許家彩繪村壁畫

許家村是澎湖湖西鄉的一個小村落，保留了澎湖傳統建築的特色，包括咾咕牆、牛車道、低矮錯落的屋子等。近幾年來，許家村更增添了新的亮點，那就是彩繪壁畫。這些壁畫以傳統漁村的生活為主題，描繪了漁村的風土民情，為許家村增添了活力，如今已成為許家村的特色景點。推薦你的澎湖之旅可以為這地方，停留一下，可以欣賞到澎湖傳統建築的風貌，也可以感受漁村的純樸生活。

地址 :澎湖縣湖西鄉許家村（Google Map）

澎湖景點推薦 中屯風車

澎湖景點介紹在澎湖北環旅遊時，您一定會注意到八根高聳的白色風車，它們矗立在河岸邊，蔚為壯觀。這些風車是澎湖風力發電廠的一部分，也是澎湖重要的綠能設施。風車的葉片隨著風向轉動，將風能轉化為電能，為澎湖的供電做出了貢獻。

地址 :澎湖縣白沙鄉中屯風車（Google Map）

澎湖景點推薦 西嶼西臺

更多澎湖縣景點在這!西嶼西臺位於澎湖西嶼鄉，佔地約8公頃，四周築有高牆，牆內疊石成壇，壇上設有砲臺，約呈山字形配置。西嶼西臺是澎湖現存最完整和最大規模的古砲臺，也是澎湖重要的國定古蹟。據說「西嶼西臺」這個名字還是當年李鴻章親筆題字的。是澎湖著名的觀光景點。遊客可以登上西嶼西臺，俯瞰澎湖海域，感受當年劉銘傳抵禦外敵的雄心壯志。

地址 :881澎湖縣西嶼鄉（Google Map）

營業時間：08:00～16:30

澎湖景點推薦 青灣情人海灘

雖不算是個澎湖知名景點，但經過逗留一下也可以，青灣情人海灘位於澎湖西嶼鄉，是去風櫃洞的必經之地。特色是其海灘上佈滿著五顏六色的玻璃石。這些玻璃石是過去漁民丟棄的玻璃碎片，經過海水侵蝕與石頭的摩擦，變成更圓滑、帶點透明的彩色石頭。

地址 :澎湖縣馬公市嵵裡里（Google Map）

澎湖景點｜本島特色玩法

澎湖景點推薦 夜划SUP賞煙花

澎湖本島玩法有什麼?來到澎湖一定要體驗刺激的晚上景點活動，澎湖晚上行程這樣排，超夯水上活動SUP玩法更獨特！當地民宿業者在花火節推出限定的「夜光槳SUP」行程，全程都有專業教練指引目標，不用害怕會在黑暗大海上迷失方向！若是怕自己一人划會體力不支，也有大型SUP龍舟板，可8～10人共享一張大板，與三五好友一起坐在板上，享受與眾不同的海上煙火景觀！

商品名稱 線上購票 NO.1 澎湖SUP立式划槳日光 & 夕陽體驗 NO.2 山水沙灘SUP體驗 & 浮潛體驗

澎湖景點｜澎湖玩水、潛水秘境景點

澎湖本島已經玩遍了嗎？納悶澎湖有什麼好玩的?澎湖好玩地方可多了呢 ! 將目光移往澎湖離島中的離島，感受南方四島國家公園更加純淨自然的景色，推薦您可在專業教練帶領下，潛入澎湖的淨海，感受如玻璃純撤透亮的海景，以及生機蓬勃的彩色海底美景。

【澎湖景點推薦】忘憂島｜潛水限定七彩珊瑚礁

想到無人島放空嗎？澎湖現在也有一處宛如馬爾地夫的秘境景點，那就是位於望安以及將軍嶼中間的「忘憂島」，從馬公出發，前往忘憂島大約要45分鐘船程，不過抵達後，踏在純白細軟的沙灘上，走在清澈湛藍的海水旁，讓人都忘記搭船種種暈吐。來到忘憂島可潛入全台唯一的國家海洋公園，欣賞七彩珊瑚礁群，還可在船上大啖海鮮大餐，一整天下來經歷各種無人島海上活動，也可堪稱是澎湖最頂級的潛水行程了！

地址 : 澎湖縣望安鄉 (點我導航)

開放時間 : 08:00-06:00

【澎湖景點推薦 】夢幻沙灘｜有緣才能相遇的霞光

許多澎湖觀光景點都得要跟著潮汐走，像是奎壁山的「摩西分海」等，但在北環路線上的西嶼，也有一處退潮限定祕境，而且是越夜越美麗。被稱為「夢幻沙灘」的景點，白天退潮時可拍到天空之鏡的美照，到了傍晚，當夕陽將天空染成一片彩霞，紫氣萬千雲朵與純白色沙灘形成強烈對比，隨手一拍都宛如千萬大景，建議來之前可先參考手機的落日時間，以免千里迢迢來這個澎湖日落景點卻只能搥心肝。

地址 : 澎湖縣西嶼鄉881 (點我導航)

開放時間 : 24小時開放

【澎湖景點推薦 】山水沙灘

澎湖「山水沙灘」號稱澎湖馬公最美的沙灘，其乾淨純澈的軟沙，是非常多年輕男女最喜愛的澎湖好玩景點，無敵海景配上美人風帆，令人好不愜意，入住周邊民宿後邊沙灘就像自家的遊憩場，周邊貼心的淨沙設施，對前往旅遊的遊客也相當貼心方便，白天玩水、夜伴星光，悠然自在，好不愜意，澎湖景點安排少不了這!!

地址 : 澎湖縣馬公市山水里 (點我導航)

開放時間 : 24小時開放

澎湖景點｜澎湖外島遊玩推薦

【澎湖景點推薦】七美島｜「奇石」「海」愛你

澎湖的離島潛藏著世代傳承的秘境，七美島的雙心石滬是來到澎湖亙古不衰的經典景點！有人說這雙心代表的是地球的心跳聲，更有許多愛情電影喜愛來此取景，雙雙對對的情侶們，更認為只要能在雙心石滬前互許心願就能終成眷屬，浪漫的雙心傳說，也果真促成不少佳偶。若是現在還單身也別灰心，或許向著大海心跳許願，你也能在茫茫人海中找到對的人喔！

地址 : 澎湖縣七美鄉東湖村 (點我導航)

開放時間 : 24小時

【澎湖七美島-必去景點】小台灣 | 形狀酷似台灣的海蝕平台故得名，因此稱作七美小台灣，是遊客熟知熱門的海釣場地 (地圖) 大獅風景區 | 特色是連綿柱狀玄武岩海岸奇觀，大海衝上來拍打激起浪花是值得一看點，增添幾分雄偉的氣勢 (地圖) 七美人塚 | 是澎湖著名貞節故事的遺跡，成為澎湖七美熱們景點，浪漫與人文故事，讓知曉旅客永遠名字在心 (地圖)

【澎湖景點推薦】望安島｜ 花宅聚落

除了澎湖本島外，七美島與望安島也是旅人經常延伸腳步的澎湖景點。在望安島上有一處保留完整的澎湖傳統聚落「花宅聚落」，這裡是300多年前漢人移民到此的漢人聚落，至今依然有少數居民居住於此。一幢幢的古厝大多由咾咕石搭建，古色古香的屋舍與島上現代建築產生強烈對比，非常適合愛拍照的你來取景。建築細節也很方付，例如其中必看的特色就是曾字、囍字與萬字窗，人口外流後房舍也漸漸斑駁，為了保留這難得的聚落現已被列入文化資產。

【澎湖望安島-必去景點】天台山 | 澎湖著名文石產地附近最高峰，牛羊漫步在平坦草原，是眺望整座望安島和澎湖花嶼最佳景點 (地圖) 綠蠵龜觀光保育中心 | 中心內設有六個展示區，把望安島生態生物詳細呈現在民眾面前，有機會歡迎拜訪認識澎湖自然環境吧 (地圖) 網垵口沙灘 | 在澎湖望安島南端有條美到不行沙灘，綿延將近1公里，當地遊客戲水天堂，恬靜與清澈海水、金亮沙子，若想體驗網垵口沙灘的美景，非得在望安住上一晚不可 (地圖)

【澎湖景點推薦 】吉貝島｜超刺激水上活動

來到澎湖觀光旅遊，怎能錯過這最天然的海上樂園呢？不如趁現在趕快鍛鍊身材吧！吉貝島上更是隨處都有刺激的海上活動等你來體驗！舉凡香蕉船、水上摩托車都是小case，最近澎湖也開始流行風帆、滑水、海上戰車、衝浪飛艇等，乘風破浪的快感更加倍！若是不黯水性也沒關係，不妨就到吉貝島上的沙尾踏踏浪吧！絕美的金色海岸從空中俯拍更是美得令人窒息，不過沙灘上布滿的許多白化珊瑚礁，建議別赤腳踩在沙上，也更能保護沙灘上的生態平衡！

地址 : 澎湖縣白沙鄉

交通方式 : 可從馬公赤崁碼頭搭乘公營交通船「白沙之星」、「愛滿號」，航行的時間大約15至20分鐘分鐘即可抵達，船期表可見 白沙鄉公所網站公告

搭船票價：單程 150 元，來回 250 元

吉貝沙尾沙灘 | 有最美沙灘美名稱號，必看綿延七百多公尺長長尾巴，因潮汐把海貝和珊瑚碎屑堆積推擠而形成，另一側則是湛藍的海水 (地圖) 目斗嶼 | 一座在澎湖建造百年燈塔，為往來的船隻指引行進的方向，周圍的海水純淨清澈湛藍，美到無法用言語形容， 彷彿是漂流在海上秘境之島 (地圖) 吉貝心型石滬 | 因長年風浪吹打崩塌嚴重，經政府和在地人士整修後，可與七美雙心石滬相媲美，推薦乾潮時刻看石滬，親自走過石滬 (地圖) 吉貝石滬 | 澎湖著名石滬群場域，獨一無二的地理環境，最天然的捕魚場，現今沒人靠這方式捕魚，意外成為澎湖特殊人文景觀 (地圖) 【澎湖吉貝島-必去景點】

澎湖景點遊程安排常見問題

澎湖除了走訪景點，還可以體驗什麼有趣事情呢?

首先澎湖作為離島，本島周邊分佈多個離島，不僅有美景，還有許多水上活動可以玩，例如SUP、獨木舟、潛水、浮潛等。如果不想下水，也可以選擇在海邊燒烤，享受海島風情。澎湖好玩嗎推薦行程都寫再下面喔。

澎湖景點更多旅遊玩法看這裡！

上述介紹澎湖景點都輪玩一遍，覺得玩得不夠盡興，或喜愛出門旅遊配套裝行程的夥伴。網羅不少結合澎湖本地特色玩法，遊程方案給大家，適合一大團、親子情侶在澎湖三天兩夜，有更多好玩地方體驗，不再蹲在飯店民宿發呆放空。

【澎湖旅遊-套票行程推薦】 ▼澎湖陸上行程▼

▼澎湖玩水行程▼

▼澎湖晚間行程▼

▼澎湖美食套票▼



搭飛機《臺灣本島←→澎湖》航班資訊統整

台灣從北到南部皆有飛往澎湖的航班機場，飛行最短30-40分鐘最常60分鐘，是出發到澎湖的最快澎湖旅遊攻略方式，列出詳細表格供大家參考。

時間 票價(來回) 立榮班次 華信班次 台北松山機場 60 分鐘 約 $3,500-4,400元 ✓ 一天約4～6班 ✓ 一天約4～6班 台中清泉崗機場 40分鐘 約 $3,300元 ✓ 一天約2～3班 ✓ 一天約4～6班 嘉義水上機場 30分鐘 約 $3,500元 ✓ 一天約1班 無 台南機場 30分鐘 約 $3,400元 ✓

一天約1～2班 無 高雄小港機場 40分鐘 約 $3,800元 ✓ 一天約4～6班 ✓ 一天約4～6班

※備註：實際航班表以船空公司發佈為主

搭船 《 台灣本島←→澎湖馬公港 》 來回 航班資訊統整

想省旅費、不怕暈船的遊客，可以在高雄和嘉義有駛向澎湖的港口搭船，來回僅需1,950元，航程1.5小時內，另外在和買船票有嘉義火車站/高鐵站接駁服務，對北部不便開車的人是一大福音。

出發地點 航運公司 時間 票價(來回) 高雄港 臺華輪 日航約4小時 夜航約6小時 $1,550元起 嘉義布袋 聯營

(滿天星、凱旋、太吉) 約1.5小時 $1,950元 百麗

(雲豹、藍鵲) 約1小時 $1,950元

※備註：實際航班表以各船運公司發佈為主