宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店─宜蘭火鍋吃到飽，跟著海鮮控大啖巨大龍蝦極鮮海產、現切原肉端上桌，398元近百樣自助吧吃到飽：當季蔬菜、無雷火鍋食材、秘制滷肉飯、熱食、多款麵食、冰淇淋、冰棒、甜點、多樣化飲料、咖啡，通通吃到飽，交流道附近隱藏版火鍋店，宜蘭五結美食餐廳、宜蘭五結美食推薦、宜蘭火鍋推薦、宜蘭火鍋店、宜蘭火鍋dcard推薦、宜蘭火鍋ptt推薦，吃飽順遊美拍玩很大OMG!畫框博物館│附菜單

目錄索引

1. 優惠資訊

2. 關於饗點鍋五結創始店

3. 饗點鍋五結創始店環境開箱

4.1 饗點鍋五結創始店自助吧

4.2 饗點鍋五結創始店用餐空間

5. 饗點鍋五結創始店餐點分享

5.1 人氣TOP1 極寵和牛雙人套餐

5.2 人氣TOP2 巨龍滿載海陸拼盤

6.消費資訊

6.1 饗點鍋五結創始店餐點評價

6.2 饗點鍋五結創始店菜單

7. 宜蘭五結美食相關資訊

優惠資訊

~03/31 宜蘭人優惠，平日享9折優惠

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店優惠資訊 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

當日壽星贈送鮮蝦盤12尾 / 當月壽星贈送鮮蝦盤6尾

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店優惠資訊 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

關於饗點鍋五結創始店

「宜蘭五結美食」

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饗點鍋五結創始店在哪裡？

饗點鍋五結創始店位於宜蘭縣五結鄉五結路三段346號，近羅東五結交流道、知名宜蘭五結景點美拍玩很大OMG!畫框博物館，附設免費停車場方便停車，適合安排餐聚。

饗點鍋五結創始店環境 / 餐點特色

「火鍋套餐398元起 x 近百樣自助吧吃到飽」

「原肉現點現切 x 特色湯底 x 豐富自助吧 x 舒適用餐空間」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-慈濟精舍 (走路1分鐘)

機車：免費停車場

汽車：免費停車場

饗點鍋五結創始店環境開箱

周邊環境

月底安排一趟宜蘭旅遊，晚餐時間規劃到距離羅東五結交流道蠻近的高評價火鍋吃到飽，跟朋友聚餐。

火鍋吃到飽餐廳門口

在饗點鍋五結創始店附設的免費停車場停妥汽車後，走進餐廳內準備用餐。

拍照打卡區

喜歡拍照的朋友們看~這~邊！

在接待區旁邊有設置可以拍照打卡的網美球形吊椅，可以跟同行的朋友們在這裡美拍幾張留下美好的聚餐紀錄。

營業時間 / 菜單參考

饗點鍋五結創始店營業時間為：

一~五 17：00~21：00

六 12：00~22：00

日 12：00~21：00

等候區

餐廳門口擺放幾張椅子，提供給外帶火鍋、候位的朋友們稍坐等候。

用餐空間

在寬敞、明亮的空間裡設置以4人桌為主的用餐座位。

豐富自助吧

滿足低消，在120分鐘內均可無限享用的百樣自助吧吃到飽！

火鍋食材自助吧、秘式滷肉飯、熟食、火鍋麵食、多種口味冰淇淋、冰棒、甜點櫃、古早味甜品、古早味點心零食、選擇多樣化飲料櫃、飲料吧、咖啡機，讓第一次走進饗點鍋五結創始店的小朋友、大朋友們，可以吃得美味、吃得滿足。

現切原塊肉

主打優質原塊肉的饗點鍋五結創始店，火鍋肉品均採現點現切，都是在半開放式備餐區處理的，讓喜愛火鍋的朋友們可以放心地大口享受涮肉鮮美好味。

饗點鍋五結創始店自助吧

火鍋食材自助吧

火鍋吃到飽的重點就是這區！

以當季時蔬：高麗菜、茼蒿、大陸妹、精靈菇、杏鮑菇、金針菇等蔬菜為主角，搭配數款經常在火鍋店單點販售的人氣火鍋食材：凍豆腐、鳥蛋、米血、魚卵丸子、魚餃、燕餃、起司丸等。

火鍋食材自助吧-優質食材

以時令蔬果為主軸的蔬菜自助吧，有設置水冷霧設備保鮮，隨時有外場人員注意是否需補充，免擔心某個食材太熱門夾不到。

火鍋食材自助吧-季節時蔬

每次吃火鍋必夾的三款！

吸取湯頭精華美味分數直升的軟脆精靈菇、滑嫩金針菇、軟嫩黑木耳，還有火鍋良伴-高麗菜。

茼蒿自由

冬天火鍋季，剛剛好是茼蒿盛產的季節，但市場價格依舊不低，50元大概只買得到5株；在饗點鍋五結創始店可以盡情夾取，吃得超~滿足。

火鍋食材自助吧-火鍋必加

吃火鍋就是要吃豆皮阿！

有非油炸的豆製品，也有常見的豆皮。

火鍋食材自助吧-麵食

多款火鍋麵食：雞絲麵、蒸煮麵、韓國泡麵、龍口冬粉、米粉、王子麵、鍋燒意麵，攏總五！

個人很推可以用牛奶鍋煮韓國泡麵、龍口冬粉，特別香。

熟食自助吧

在等待火鍋湯底、肉品上桌前，可以先到熱食區夾取已蒸熱的芋泥包子、港式點心、銀絲卷。

零食點心自助吧

小朋友走到點心零食區，直接被吸走所有目光！

小時候很愛的巧克力條、果凍條、小饅頭。

蒜香青豆、蛋黃餅、跳跳糖、方塊酥。

精選甜點櫃

把咖啡店等級甜點搬到火鍋店了！

提拉米蘇、黑森林蛋糕、巧克力蛋糕、焦糖慕斯、乳酪蛋糕、波士頓派，夾幾塊當作一餐的結尾，幸福感滿滿。

古早味甜品

還有還有！

香甜鬆軟冰心地瓜、中華豆花。

杜老爺冰淇淋

準備了4種口味的杜老爺冰淇淋，當天供應的有：抹茶、巧克力等4種。

布拉芙冰淇淋

4種口味的布拉芙冰淇淋。

冰淇淋甜筒 / 裝飾

可將冰淇淋勺入甜筒中，夾點裝飾增添吃冰淇淋的樂趣。

獨立包裝冰棒

獨立包裝冰棒的選擇也蠻多樣化的，蘇打冰棒、葡萄棒棒冰等。

飲料櫃

實現飲料自由！

波蜜果菜汁、波蜜蘆筍汁、生活泡沫花茶、生活泡沫綠茶、立頓奶茶、立頓草莓奶茶、麥香奶茶、古道梅子綠茶、黑松葡萄C、黑松蜜桃C、黑松蘋果C，通通均可自由拿取搭配火鍋享用。

不冰飲料專區

貼心設置沒有冰進飲料櫃的不冰飲料區，讓剛好大姨媽來訪、習慣喝常溫飲品的朋友們選擇。

飲料自助吧

冬瓜檸檬冰沙、可爾必思冰沙都蠻細緻的，不會喝到較大塊的小碎冰。

咖啡機

有7種咖啡飲品選擇，很適合盛一杯搭配甜點享用。

醬料自助區

按照個人口味喜好調製火鍋醬料、取用白飯。

均有放置獨立醬料勺、食材夾子避免混到味道，與設置醬料、食材名稱卡，方便取用醬料時參考。

饗點鍋五結創始店用餐空間

簡約溫馨用餐空間

在寬闊、明亮、簡約裝修，以暖色調燈光點亮，給人溫馨、舒適感的空間裡，設置一人一鍋式的四人桌，蠻適合跟家人們、朋友們相約聚餐的。

每張桌子旁均有擺放方便拖拉的邊櫃，可放置肉品、海鮮、自助吧餐食，以擁有較寬闊、舒適的饗食體驗。

4人桌

質感餐具

兒童座椅

有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

饗點鍋五結創始店餐點分享

自助吧食材

每人都有附上一個可以到火鍋食材自助區盛裝食材的盤子。

將高麗菜、茼蒿放入任一種火鍋湯底中煮熟，均可襯托出蘊藏在新鮮蔬果中的自然甜香，與爽脆、細嫩的口感。

火鍋食材自助吧的乾淨程度也是很重要，會影響饗食體驗的評比之一。

必須說，饗點鍋五結創始店在火鍋食材處理上，是真的有用心的，可以吃到每一樣清洗乾淨的時令蔬菜，無雜味的自然好滋味。

飯後甜點

夾幾塊口感軟綿、香氣馥郁、不甜膩的提拉米蘇、綿密波士頓派、濃郁系乳酪蛋糕，當作一餐的結尾，已滿足。

人氣TOP1 極寵和牛雙人套餐

藥膳養生鍋底

以濃醇香手熬高湯作為基底，搭配枸杞、紅棗等元素慢火精燉，成就自帶濃郁香氣、會回甘的好味湯頭。

韓式泡菜鍋

韓式泡菜鍋湯底蠻夠味的，酸酸辣辣的很適合將牛肉放入湯底中涮煮，平衡原有的油脂感。

17盎司牛肉拼盤

一次擁有日本A5和牛、美國Prime頂級肩小排、美國Choice安格斯牛小排、美國霜降肩胛翼板牛、美國Choice低脂板腱牛，各100公克。

日本A5和牛

下鍋涮煮幾下開吃，一口一片，享受入口即化般的夢幻口感。

美國Prime頂級肩小排

油花瘦肉相間的美國Prime頂級肩小排，油脂分布均勻，擁有軟嫩中帶有嚼勁的雙重口感。

美國Choice安格斯牛小排

油脂分布的頗剛好的，涮煮之後的油脂感嘟嘟賀，滑嫩、細緻、不乾柴的口感很~優。

美國霜降肩胛翼板牛

銷魂系薄切翼板牛，光用看的就可以感受到優質肉肉的魅力！

剛好一口一片的大小，品嚐到它的緊實、彈牙，還有十足的鮮甜味，吸附火鍋湯底香氣，堆疊的層次感蠻豐富的。

美國Choice低脂板腱牛

油脂較少可以吃到比較醇厚的牛香味。

人氣TOP2 巨龍滿載海陸拼盤

香濃牛奶鍋

一上桌就聞到了迷人的馥郁奶香。

自帶濃郁奶香的香濃牛奶鍋，蠻適合用來煮海鮮類食材的，多了一重奶香各種海鮮，可以吃到再升一級的鮮甜感。

椰子雞湯鍋

喜歡清爽風味湯頭的朋友們看這邊~

以椰子原汁為主要元素，添加紅棗、雞高湯增添層次風味的椰子雞湯鍋，特別適合用來煮本身就自帶甜味的各種時蔬；煮製去骨雞腿排也很搭。

巨龍滿載海鮮拼盤1888元

巨龍滿載海鮮拼盤，以存在感超高、份量實在的貝里斯龍蝦為主角，搭配大文蛤、鮮甜白蝦、黑虎草蝦、特選鮭魚、特大北海道干貝等呈現，一份套餐就可以吃到6款極鮮海產，享受入口的海味爆擊，特~滿足。

富含纖維帶有咬勁又甜的干貝；輕鬆不費力脫去蝦殼、嚐嚐口感緊實、鮮味十足的鮮甜白蝦、黑虎草蝦；飽藏海味、肉質飽滿鮮美可口的大文蛤；鮮嫩、Q彈的北海道干貝，清爽帶有淡淡海味，從入口的自然鮮甜，感受到對於每一種海產品質要求的高標準。

去骨雞腿排

不需要挑骨頭的切塊軟嫩雞腿肉，煮熟之後，一口一塊，大啖雞腿肉的軟嫩與飽滿肉汁，超~滿足！

貝里斯龍蝦 / 大文蛤

貝里斯龍蝦 / 已去殼切塊

已貼心去殼、切塊的貝里斯龍蝦肉，推薦可以放入香濃牛奶鍋中煮，肉質口感特別紮實、Q彈，可以吃到蘊藏於蝦肉中的淡淡海味。

大文蛤

來自巨人界的大文蛤，煮熟的蛤蜊肉跟50元一般大相當飽滿，輕鬆與蛤蜊的殼脫除，細嚐在嘴裡散開的鮮甜。

鮮甜白蝦 / 黑虎草蝦

新鮮的鮮甜白蝦、黑虎草蝦，輕輕鬆鬆就可以去掉蝦殼，感受特~紮實、Q中帶鮮的美好口感。

特選鮭魚

涮煮全熟的鮭魚片，軟綿有肉汁的口感、化在嘴裡的自然鮮與細膩的油脂感。

消費資訊

用餐日期：2024/02月

付款方式：現金、信用卡、台灣Pay

低消每人398元起 / 用餐時間120分鐘 / 酌收10%服務費

101~139公分酌收180元

100公分以下不收費

饗點鍋五結創始店餐點評價

參考宜蘭五結美食推薦名單，走進火鍋控朋友推薦的宜蘭火鍋吃到飽─饗點鍋五結創始店，聚餐。

這餐點的巨龍滿載海陸拼盤，巨大質感木盆裡盛裝著6種極鮮海產超吸睛，有貼心去殼切塊的貝里斯龍蝦、50元硬幣的大蛤蜊、鮮甜白蝦、黑虎草蝦、北海道干貝等，各種海鮮的新鮮程度都很優，放入香濃牛奶鍋裡煮，感受在奶香裡昇華的鮮甜；17盎司極寵和牛雙人套餐中多種優質牛肉，放入藥膳湯底、泡菜湯底中涮煮後入口嚐到的牛鮮味、嘟嘟賀的油脂感；時令蔬果放入椰子雞湯裡煮，經過湯頭洗禮昇華的自然甜香、爽脆口感，吃完後還有甜點櫃的多款咖啡店等級蛋糕可以吃，吃得很滿足，直接收入宜蘭五結美食口袋名單，之後會想再來吃！

饗點鍋五結創始店菜單

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店菜單 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店菜單 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店菜單 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

宜蘭五結美食-饗點鍋五結創始店菜單 (來源：饗點鍋五結創始店FB粉絲頁，2024/03月)

宜蘭五結美食相關資訊

饗點鍋五結創始店

類型：宜蘭五結美食 / 宜蘭火鍋吃到飽 / 宜蘭五結美食餐廳 / 宜蘭五結美食推薦 / 宜蘭火鍋推薦 / 宜蘭火鍋店 / 宜蘭火鍋dcard推薦 / 宜蘭火鍋ptt推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五 17：00~21：00

六 12：00~22：00

日 12：00~21：00

📍 地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

📞 電話：03-960-3008

饗點鍋五結創始店FB粉絲頁



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