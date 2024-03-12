



台南市牛家莊牛肉湯~清甜的牛肉"蛋花湯"以及分量十足的"小碗"蓋飯!

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

某天中午不知道要吃啥

剛好也在海安路附近

就跑來吃這家生意非常興隆的

【牛家莊牛肉湯】

看到用餐期間那滿滿的人潮是口碑的保證!

（每回經過都是如此）

接著就是把想吃的吃過一輪啦❤





▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

◆『牛蛋牛肉湯』

這個看到很多人推薦、

確實、喝完感想也是大推!





湯頭口感滑潤，

牛香、酒香、蛋香融入其中、

濃且清甜的滋味讓人一喝就愛上了!





牛肉當然很嫩加上蛋花嫩滑、好吃❤





◆『加味頂級雪花肉片湯』

加入薑絲、芹菜、蔥香，

讓湯頭喝來更鮮了耶!





再配上雪花牛的油脂香濃

整個滋味更讚❤

◆『芥藍牛肉蓋飯』

雖然我是點小份、

但其實蠻大碗的耶!

（是我吃過小碗裡面最接近大碗的!）

無論菜量還肉量給的相當十足

芥藍菜炒的油亮嫩脆、

牛肉片口感彈且咬下有厚度感在、

加上吸收醬汁香氣的綿軟米飯，

整體而言、飽足與滿足感兼具!

（後來想想應該要炒個小辣會更香）





◆『高麗菜牛肉蓋飯』





跟芥藍牛肉蓋飯一樣、高麗菜量超多~

牛肉彈嫩加上炒高麗菜的脆香口感、

再來點微微辣椒提味、讓人吃的胃口大開!





而且隱約覺得在香濃的拌飯醬汁裡

似乎還帶點淡淡的甜~

不知道是不是高麗菜的?

雖是小碗、但整體份量吃完管飽!





◆『蔥爆牛肉飯』

大量蔥段爆炒洋蔥與牛肉

然後冷天當然要在炒點辣

就是份簡單而滿足的美味料理~





~每口都能咬到蔥段的口感與香氣，

再加上嫩彈牛肉、辣味與絲絲薑香

的感覺真棒❤





◆『牛肉肉燥飯』





肉燥香氣不錯、而且牛肉味兒也濃❤





◆『洋蔥炒大雜』





有牛腩、牛筋、牛肝、牛肉~

整個料多實在!

且除了牛腩、牛肉的彈嫩之外，

牛筋的嫩Q滑濃與肝臟的濃郁風味

也是相當鮮明，

再加上蔥爆洋蔥的炒香甜脆、

屬於非常下飯的一道料理❤





店名：台南市牛家莊牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路86號

時間： 08:00–13:00

17:00–20:00

（二、三休息。）

電話： 06 222 2406