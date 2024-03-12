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台南市牛家莊牛肉湯~清甜的牛肉"蛋花湯"以及分量十足的"小碗"蓋飯!

2024-03-12 22:08:25 沾墨點落 人氣：107
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：658篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台南市牛家莊牛肉湯
place台南市中西區郡西路86號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpuTm9Lm

台南市牛家莊牛肉湯~清甜的牛肉"蛋花湯"以及分量十足的"小碗"蓋飯!

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

某天中午不知道要吃啥
剛好也在海安路附近
就跑來吃這家生意非常興隆的

【牛家莊牛肉湯】

看到用餐期間那滿滿的人潮是口碑的保證!
（每回經過都是如此）

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接著就是把想吃的吃過一輪啦

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▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
◆『牛蛋牛肉湯』

這個看到很多人推薦、
確實、喝完感想也是大推!

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湯頭口感滑潤，
牛香、酒香、蛋香融入其中、
濃且清甜的滋味讓人一喝就愛上了!

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牛肉當然很嫩加上蛋花嫩滑、好吃

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◆『加味頂級雪花肉片湯』

加入薑絲、芹菜、蔥香，
讓湯頭喝來更鮮了耶!

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再配上雪花牛的油脂香濃
整個滋味更讚

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◆『芥藍牛肉蓋飯』

雖然我是點小份、
但其實蠻大碗的耶!
（是我吃過小碗裡面最接近大碗的!）
無論菜量還肉量給的相當十足

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芥藍菜炒的油亮嫩脆、
牛肉片口感彈且咬下有厚度感在、

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加上吸收醬汁香氣的綿軟米飯，
整體而言、飽足與滿足感兼具!
（後來想想應該要炒個小辣會更香）

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◆『高麗菜牛肉蓋飯』

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跟芥藍牛肉蓋飯一樣、高麗菜量超多~
牛肉彈嫩加上炒高麗菜的脆香口感、
再來點微微辣椒提味、讓人吃的胃口大開!

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而且隱約覺得在香濃的拌飯醬汁裡
似乎還帶點淡淡的甜~
不知道是不是高麗菜的?
雖是小碗、但整體份量吃完管飽!

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◆『蔥爆牛肉飯』

大量蔥段爆炒洋蔥與牛肉
然後冷天當然要在炒點辣
就是份簡單而滿足的美味料理~

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~每口都能咬到蔥段的口感與香氣，
再加上嫩彈牛肉、辣味與絲絲薑香
的感覺真棒

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◆『牛肉肉燥飯』

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肉燥香氣不錯、而且牛肉味兒也濃

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◆『洋蔥炒大雜』

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有牛腩、牛筋、牛肝、牛肉~
整個料多實在!

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且除了牛腩、牛肉的彈嫩之外，
牛筋的嫩Q滑濃與肝臟的濃郁風味
也是相當鮮明，
再加上蔥爆洋蔥的炒香甜脆、
屬於非常下飯的一道料理

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店名：台南市牛家莊牛肉湯
地址：台南市中西區郡西路86號
時間： 08:00–13:00
      17:00–20:00
　　　（二、三休息。）
電話： 06 222 2406

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沾墨點落

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