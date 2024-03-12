板橋婚宴場地芙莉嘉～新北婚宴場地

參加板橋芙莉嘉x新娘物語的婚禮試菜活動，真的超開心🥳

板橋芙莉嘉在傑仕堡有氧酒店的3樓

交通很方便，從捷運板橋站步行10分鐘

從傑仕堡有氧酒店進去後直接到3樓～

門口還有電子迎賓版跟相本桌迎賓

可以放置婚紗照、婚紗小卡等等

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芙莉嘉取自北歐神話「眾神之后」之名

身為愛神，同時也是天空與大地的女神，主要掌管婚姻和家庭💕

而板橋芙莉嘉是一個夢幻的結婚場所

也是一個滿滿愛情的幸福殿堂🥰

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門口有造型花牆設計，美麗又好拍🥳

婚禮用餐的區域是莫蘭迪綠的裝潢設計

北歐風的輕奢設計，以金色做點綴，

還有華麗又高雅的吊燈，奢華且時尚～

主桌可以看到大片落地窗，非常的夢幻

清爽自在的風格，有如來到國外辦婚禮

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芙莉嘉還有戶外大坪數空中花園🌸

外面的燈泡跟大露台真的超級漂亮

還有提供ㄇ型架可以佈置美麗造景喔！

不管想要滿滿的花叢佈置或是懸掛上我跟另一伴的專屬logo，

證婚起來一定都超有fu的！

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餐點是以上海鄉村的江浙菜為主，

專業口碑廚藝團隊，精緻又美味～

打造最獨一無二的婚禮宴會美食🥳

餐具也很精緻高級，有如貴族一樣！

每桌都會附上果汁與一瓶紅酒（無限暢飲）🍷

紅酒十分的好喝，微苦中帶點甘甜的香氣！

今天體驗的菜單在這裡，還有花朵好美麗

芙莉嘉宴會廳21800+10%的專案菜色～

一起來看看今天的菜色吧😆

《前菜》

🐔花雕醉雞

我超愛這道，太美味了啦！好喜歡💕

一口咬下充滿花雕酒香，十分香濃入味

雞腿Q彈鮮美，肉質軟嫩不乾柴呢！

💙滬式燻魚

冷盤前菜中的百搭款，很有家的味道～

外酥內軟，口感豐富、甜中帶鹹！

🥩麻辣牛肚筋

微辣的口感十分的開胃！超棒下酒菜！

牛肚筋很有嚼勁，燉煮的很透徹入味～

💚韭黃鱔糊

超級下飯的一道，料理的十分好吃😋

使用韭黃與鱔魚調配簡直絕配，

完全無腥味，醬汁濃郁鹹香，適合拌飯

💛上海油悶烤麩

十分道地的上海料理，金黃且誘人

軟糯又微彈的口感，吃起來十分可口～

搭配海蔘一起品嚐超級入味呢！

✨蟲草花蜇頭

開胃冷盤，一定必點的上海招牌前菜！

脆彈軟Q的花蜇頭，滿滿的膠質呢～

微微酸辣的口感非常爽口，很不錯👍🏻

🧡脆皮素鵝

上海的招牌菜色，也是很熱門的一道

素鵝用腐皮炸過以後，把餡料包起來，裡面有紅蘿蔔、粉絲、小黃瓜、豆腐、芹菜，口感紮實、餡料豐富呢！

🎃蜂蜜南瓜

甜蜜香醇的蜂蜜南瓜，包裹著甜香蜂蜜

口感軟糯綿密，有如新人一樣甜在一起

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🌸花好月團圓

每次吃喜酒最期待的就是這道！

這道花好月圓是美味的地瓜球呢🍠

灑著甜蜜的花生粉，一上桌香氣撲鼻，

外酥內軟讓人一口接著一口呀🤩

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🦞松露上湯戲雙龍

我很喜歡這道，餐點特別且很有創意呢

使用2隻龍蝦的份量，超級澎湃啊！

龍蝦的肉質鮮美彈牙、肥美多汁呢！

底部是滿滿的意麵搭配松露，超好吃～

麵條寬扁且軟硬適中，非常的有韌性

獨特濃郁的香氣，讓人十分驚艷🤩

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🦀️山珍海味蟹黃盅

超浮誇的蟹鉗，已經貼心處理過，

可以直接品嚐美味蟹鉗肉，超滿足！

食材用心，蟹鉗肉甘甜且完全無腥味，

蟹黃豆腐湯，裡面有雞肉茸、蟹鉗、蛋白跟雞肉，做成像吐司盅的模樣！

吐司外皮香酥脆口，可以沾著湯享用😋

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🍤龍井玉帶爆蝦球

蔬菜與海鮮搭配，蹦出獨特的新滋味！

裡面有肥美的蝦仁與干貝炒著豌豆，

蝦仁口感脆彈滑嫩、干貝緊實且一絲絲

還有紅椒做點綴，澎湃且真材實料～

十分清爽又超解膩的一道，很不錯呢👍🏻

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🐂香草爐烤牛小排

牛小排一上桌，大家都目不轉睛啦！

有如來到西式高級餐廳的爐烤牛小排，

上面刷著特調醬汁，有如BBQ一樣鹹香

肉質彈牙有嚼勁，十分的鹹香、涮嘴

搭配旁邊時蔬好解膩，超級滿足呀😆

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🐟藤椒麒麟龍虎斑

婚宴時都會有的知名經典菜色，好豐盛

使用的是高級的龍虎斑，新鮮味美

搭配花菇、筍片、金黃火腿一起享用

口感層次且手工製作，Q彈帶勁、豐富

湯汁醇厚鹹香，魚肉多汁且無腥味

還有帶點藤椒在上面提味，更加好吃😋

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🥣海鮮蟹粉湯泡飯

一般喜宴的飯是油飯，芙莉嘉的很特別

海鮮蟹粉湯泡飯有滿滿的蝦仁、花枝，

湯頭鮮甜好喝，海鮮的香氣十分厚實！

米飯的軟硬恰到好處，口感軟Q飽滿，

讓婚宴桌菜多了一道新穎的亮點呢👏🏻

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🐔羊肚菌花膠燉雞湯

這個雞湯真的是我的愛，超級厲害👍🏻

裡面有羊肚菌與花膠，高檔又真材實料

口感軟Q柔嫩、彈性有嚼勁，口感豐富

雞肉完全無骨，超級柔嫩且軟彈呢～

湯頭溫潤、圓滑，喝起來濃郁又香醇

非常喜歡喝雞湯的我，這碗風味絕佳

好喝到我可以天天喝的那種美味！

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🥟水晶蝦餃皇

點心師傅手工的菜色，顆顆精緻呢！

外皮晶瑩剔透且厚實，外皮軟Q～

每顆裡面都有一隻蝦仁，好肥美啊😆

每一顆都好飽滿，吃起來很有嚼勁呢！

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🍦哈根達斯冰淇淋

享受完美味的餐點後，以冰淇淋收尾啦

提供的是哈根達斯冰淇淋，太奢華了～

還有多種口味可以選擇，超讚的！

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芙莉嘉菜色特別又好吃，服務很親切～

場地舒適不擁擠，漂亮且很有質感！

還有婚宴活動的各種方案，CP值很高～

2024芙莉嘉飯店式宴會廳儀式專案

詳細婚宴方案以官方為主，可以參考

想要辦婚禮的朋友，推薦板橋芙莉嘉✨

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📍板橋芙莉嘉

✨地址：新北市板橋區縣民大道二段275號3樓（傑仕堡有氧酒店3樓）

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