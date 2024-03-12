板橋婚宴場地芙莉嘉～新北婚宴場地
參加板橋芙莉嘉x新娘物語的婚禮試菜活動，真的超開心🥳
板橋芙莉嘉在傑仕堡有氧酒店的3樓
交通很方便，從捷運板橋站步行10分鐘
從傑仕堡有氧酒店進去後直接到3樓～
門口還有電子迎賓版跟相本桌迎賓
可以放置婚紗照、婚紗小卡等等
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芙莉嘉取自北歐神話「眾神之后」之名
身為愛神，同時也是天空與大地的女神，主要掌管婚姻和家庭💕
而板橋芙莉嘉是一個夢幻的結婚場所
也是一個滿滿愛情的幸福殿堂🥰
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門口有造型花牆設計，美麗又好拍🥳
婚禮用餐的區域是莫蘭迪綠的裝潢設計
北歐風的輕奢設計，以金色做點綴，
還有華麗又高雅的吊燈，奢華且時尚～
主桌可以看到大片落地窗，非常的夢幻
清爽自在的風格，有如來到國外辦婚禮
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芙莉嘉還有戶外大坪數空中花園🌸
外面的燈泡跟大露台真的超級漂亮
還有提供ㄇ型架可以佈置美麗造景喔！
不管想要滿滿的花叢佈置或是懸掛上我跟另一伴的專屬logo，
證婚起來一定都超有fu的！
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餐點是以上海鄉村的江浙菜為主，
專業口碑廚藝團隊，精緻又美味～
打造最獨一無二的婚禮宴會美食🥳
餐具也很精緻高級，有如貴族一樣！
每桌都會附上果汁與一瓶紅酒（無限暢飲）🍷
紅酒十分的好喝，微苦中帶點甘甜的香氣！
今天體驗的菜單在這裡，還有花朵好美麗
芙莉嘉宴會廳21800+10%的專案菜色～
一起來看看今天的菜色吧😆
《前菜》
🐔花雕醉雞
我超愛這道，太美味了啦！好喜歡💕
一口咬下充滿花雕酒香，十分香濃入味
雞腿Q彈鮮美，肉質軟嫩不乾柴呢！
💙滬式燻魚
冷盤前菜中的百搭款，很有家的味道～
外酥內軟，口感豐富、甜中帶鹹！
🥩麻辣牛肚筋
微辣的口感十分的開胃！超棒下酒菜！
牛肚筋很有嚼勁，燉煮的很透徹入味～
💚韭黃鱔糊
超級下飯的一道，料理的十分好吃😋
使用韭黃與鱔魚調配簡直絕配，
完全無腥味，醬汁濃郁鹹香，適合拌飯
💛上海油悶烤麩
十分道地的上海料理，金黃且誘人
軟糯又微彈的口感，吃起來十分可口～
搭配海蔘一起品嚐超級入味呢！
✨蟲草花蜇頭
開胃冷盤，一定必點的上海招牌前菜！
脆彈軟Q的花蜇頭，滿滿的膠質呢～
微微酸辣的口感非常爽口，很不錯👍🏻
🧡脆皮素鵝
上海的招牌菜色，也是很熱門的一道
素鵝用腐皮炸過以後，把餡料包起來，裡面有紅蘿蔔、粉絲、小黃瓜、豆腐、芹菜，口感紮實、餡料豐富呢！
🎃蜂蜜南瓜
甜蜜香醇的蜂蜜南瓜，包裹著甜香蜂蜜
口感軟糯綿密，有如新人一樣甜在一起
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🌸花好月團圓
每次吃喜酒最期待的就是這道！
這道花好月圓是美味的地瓜球呢🍠
灑著甜蜜的花生粉，一上桌香氣撲鼻，
外酥內軟讓人一口接著一口呀🤩
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🦞松露上湯戲雙龍
我很喜歡這道，餐點特別且很有創意呢
使用2隻龍蝦的份量，超級澎湃啊！
龍蝦的肉質鮮美彈牙、肥美多汁呢！
底部是滿滿的意麵搭配松露，超好吃～
麵條寬扁且軟硬適中，非常的有韌性
獨特濃郁的香氣，讓人十分驚艷🤩
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🦀️山珍海味蟹黃盅
超浮誇的蟹鉗，已經貼心處理過，
可以直接品嚐美味蟹鉗肉，超滿足！
食材用心，蟹鉗肉甘甜且完全無腥味，
蟹黃豆腐湯，裡面有雞肉茸、蟹鉗、蛋白跟雞肉，做成像吐司盅的模樣！
吐司外皮香酥脆口，可以沾著湯享用😋
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🍤龍井玉帶爆蝦球
蔬菜與海鮮搭配，蹦出獨特的新滋味！
裡面有肥美的蝦仁與干貝炒著豌豆，
蝦仁口感脆彈滑嫩、干貝緊實且一絲絲
還有紅椒做點綴，澎湃且真材實料～
十分清爽又超解膩的一道，很不錯呢👍🏻
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🐂香草爐烤牛小排
牛小排一上桌，大家都目不轉睛啦！
有如來到西式高級餐廳的爐烤牛小排，
上面刷著特調醬汁，有如BBQ一樣鹹香
肉質彈牙有嚼勁，十分的鹹香、涮嘴
搭配旁邊時蔬好解膩，超級滿足呀😆
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🐟藤椒麒麟龍虎斑
婚宴時都會有的知名經典菜色，好豐盛
使用的是高級的龍虎斑，新鮮味美
搭配花菇、筍片、金黃火腿一起享用
口感層次且手工製作，Q彈帶勁、豐富
湯汁醇厚鹹香，魚肉多汁且無腥味
還有帶點藤椒在上面提味，更加好吃😋
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🥣海鮮蟹粉湯泡飯
一般喜宴的飯是油飯，芙莉嘉的很特別
海鮮蟹粉湯泡飯有滿滿的蝦仁、花枝，
湯頭鮮甜好喝，海鮮的香氣十分厚實！
米飯的軟硬恰到好處，口感軟Q飽滿，
讓婚宴桌菜多了一道新穎的亮點呢👏🏻
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🐔羊肚菌花膠燉雞湯
這個雞湯真的是我的愛，超級厲害👍🏻
裡面有羊肚菌與花膠，高檔又真材實料
口感軟Q柔嫩、彈性有嚼勁，口感豐富
雞肉完全無骨，超級柔嫩且軟彈呢～
湯頭溫潤、圓滑，喝起來濃郁又香醇
非常喜歡喝雞湯的我，這碗風味絕佳
好喝到我可以天天喝的那種美味！
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🥟水晶蝦餃皇
點心師傅手工的菜色，顆顆精緻呢！
外皮晶瑩剔透且厚實，外皮軟Q～
每顆裡面都有一隻蝦仁，好肥美啊😆
每一顆都好飽滿，吃起來很有嚼勁呢！
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🍦哈根達斯冰淇淋
享受完美味的餐點後，以冰淇淋收尾啦
提供的是哈根達斯冰淇淋，太奢華了～
還有多種口味可以選擇，超讚的！
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芙莉嘉菜色特別又好吃，服務很親切～
場地舒適不擁擠，漂亮且很有質感！
還有婚宴活動的各種方案，CP值很高～
2024芙莉嘉飯店式宴會廳儀式專案
詳細婚宴方案以官方為主，可以參考
想要辦婚禮的朋友，推薦板橋芙莉嘉✨
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📍板橋芙莉嘉
✨地址：新北市板橋區縣民大道二段275號3樓（傑仕堡有氧酒店3樓）