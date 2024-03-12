為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、上海鄉村經典婚禮菜色～還有空中花園！新北婚宴場地

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、上海鄉村經典婚禮菜色～還有空中花園！新北婚宴場地

2024-03-12 21:00:00 貓少女日記 人氣：116
share
窩客好文

貓少女日記

發表篇數：260篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：芙莉嘉
place新北市板橋區縣民大道二段號275號3樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

板橋婚宴場地芙莉嘉～新北婚宴場地

參加板橋芙莉嘉x新娘物語的婚禮試菜活動，真的超開心🥳

板橋芙莉嘉在傑仕堡有氧酒店的3樓

交通很方便，從捷運板橋站步行10分鐘

從傑仕堡有氧酒店進去後直接到3樓～

門口還有電子迎賓版跟相本桌迎賓

可以放置婚紗照、婚紗小卡等等

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

-

芙莉嘉取自北歐神話「眾神之后」之名

身為愛神，同時也是天空與大地的女神，主要掌管婚姻和家庭💕

而板橋芙莉嘉是一個夢幻的結婚場所

也是一個滿滿愛情的幸福殿堂🥰

-

門口有造型花牆設計，美麗又好拍🥳

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

婚禮用餐的區域是莫蘭迪綠的裝潢設計

北歐風的輕奢設計，以金色做點綴，

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

還有華麗又高雅的吊燈，奢華且時尚～

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

主桌可以看到大片落地窗，非常的夢幻

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

清爽自在的風格，有如來到國外辦婚禮

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

-

芙莉嘉還有戶外大坪數空中花園🌸

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

外面的燈泡跟大露台真的超級漂亮

還有提供ㄇ型架可以佈置美麗造景喔！

不管想要滿滿的花叢佈置或是懸掛上我跟另一伴的專屬logo，

證婚起來一定都超有fu的！

-

餐點是以上海鄉村的江浙菜為主，

專業口碑廚藝團隊，精緻又美味～

打造最獨一無二的婚禮宴會美食🥳

餐具也很精緻高級，有如貴族一樣！

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

每桌都會附上果汁與一瓶紅酒（無限暢飲）🍷

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

紅酒十分的好喝，微苦中帶點甘甜的香氣！

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

今天體驗的菜單在這裡，還有花朵好美麗

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

芙莉嘉宴會廳21800+10%的專案菜色～

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

一起來看看今天的菜色吧😆

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

《前菜》

🐔花雕醉雞

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

我超愛這道，太美味了啦！好喜歡💕

一口咬下充滿花雕酒香，十分香濃入味

雞腿Q彈鮮美，肉質軟嫩不乾柴呢！

💙滬式燻魚

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

冷盤前菜中的百搭款，很有家的味道～

外酥內軟，口感豐富、甜中帶鹹！

🥩麻辣牛肚筋

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

微辣的口感十分的開胃！超棒下酒菜！

牛肚筋很有嚼勁，燉煮的很透徹入味～

💚韭黃鱔糊

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

超級下飯的一道，料理的十分好吃😋

使用韭黃與鱔魚調配簡直絕配，

完全無腥味，醬汁濃郁鹹香，適合拌飯

💛上海油悶烤麩

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

十分道地的上海料理，金黃且誘人

軟糯又微彈的口感，吃起來十分可口～

搭配海蔘一起品嚐超級入味呢！

✨蟲草花蜇頭

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

開胃冷盤，一定必點的上海招牌前菜！

脆彈軟Q的花蜇頭，滿滿的膠質呢～

微微酸辣的口感非常爽口，很不錯👍🏻

🧡脆皮素鵝

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

上海的招牌菜色，也是很熱門的一道

素鵝用腐皮炸過以後，把餡料包起來，裡面有紅蘿蔔、粉絲、小黃瓜、豆腐、芹菜，口感紮實、餡料豐富呢！

🎃蜂蜜南瓜

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

甜蜜香醇的蜂蜜南瓜，包裹著甜香蜂蜜

口感軟糯綿密，有如新人一樣甜在一起

-

🌸花好月團圓

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

每次吃喜酒最期待的就是這道！

這道花好月圓是美味的地瓜球呢🍠

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

灑著甜蜜的花生粉，一上桌香氣撲鼻，

外酥內軟讓人一口接著一口呀🤩

-

🦞松露上湯戲雙龍

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

我很喜歡這道，餐點特別且很有創意呢

使用2隻龍蝦的份量，超級澎湃啊！

龍蝦的肉質鮮美彈牙、肥美多汁呢！

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

底部是滿滿的意麵搭配松露，超好吃～

麵條寬扁且軟硬適中，非常的有韌性

獨特濃郁的香氣，讓人十分驚艷🤩

-

🦀️山珍海味蟹黃盅

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

超浮誇的蟹鉗，已經貼心處理過，

可以直接品嚐美味蟹鉗肉，超滿足！

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

食材用心，蟹鉗肉甘甜且完全無腥味，

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

蟹黃豆腐湯，裡面有雞肉茸、蟹鉗、蛋白跟雞肉，做成像吐司盅的模樣！

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

吐司外皮香酥脆口，可以沾著湯享用😋

-

🍤龍井玉帶爆蝦球

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

蔬菜與海鮮搭配，蹦出獨特的新滋味！

裡面有肥美的蝦仁與干貝炒著豌豆，

蝦仁口感脆彈滑嫩、干貝緊實且一絲絲

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

還有紅椒做點綴，澎湃且真材實料～

十分清爽又超解膩的一道，很不錯呢👍🏻

-

🐂香草爐烤牛小排

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

牛小排一上桌，大家都目不轉睛啦！

有如來到西式高級餐廳的爐烤牛小排，

上面刷著特調醬汁，有如BBQ一樣鹹香

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

肉質彈牙有嚼勁，十分的鹹香、涮嘴

搭配旁邊時蔬好解膩，超級滿足呀😆

-

🐟藤椒麒麟龍虎斑

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

婚宴時都會有的知名經典菜色，好豐盛

使用的是高級的龍虎斑，新鮮味美

搭配花菇、筍片、金黃火腿一起享用

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

口感層次且手工製作，Q彈帶勁、豐富

湯汁醇厚鹹香，魚肉多汁且無腥味

還有帶點藤椒在上面提味，更加好吃😋

-

🥣海鮮蟹粉湯泡飯

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

一般喜宴的飯是油飯，芙莉嘉的很特別

海鮮蟹粉湯泡飯有滿滿的蝦仁、花枝，

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

湯頭鮮甜好喝，海鮮的香氣十分厚實！

米飯的軟硬恰到好處，口感軟Q飽滿，

讓婚宴桌菜多了一道新穎的亮點呢👏🏻

-

🐔羊肚菌花膠燉雞湯

這個雞湯真的是我的愛，超級厲害👍🏻

裡面有羊肚菌與花膠，高檔又真材實料

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

口感軟Q柔嫩、彈性有嚼勁，口感豐富

雞肉完全無骨，超級柔嫩且軟彈呢～

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

湯頭溫潤、圓滑，喝起來濃郁又香醇

非常喜歡喝雞湯的我，這碗風味絕佳

好喝到我可以天天喝的那種美味！

-

🥟水晶蝦餃皇

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

點心師傅手工的菜色，顆顆精緻呢！

外皮晶瑩剔透且厚實，外皮軟Q～

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

每顆裡面都有一隻蝦仁，好肥美啊😆

每一顆都好飽滿，吃起來很有嚼勁呢！

-

🍦哈根達斯冰淇淋

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

享受完美味的餐點後，以冰淇淋收尾啦

提供的是哈根達斯冰淇淋，太奢華了～

還有多種口味可以選擇，超讚的！

-

芙莉嘉菜色特別又好吃，服務很親切～

場地舒適不擁擠，漂亮且很有質感！

還有婚宴活動的各種方案，CP值很高～

2024芙莉嘉飯店式宴會廳儀式專案

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

詳細婚宴方案以官方為主，可以參考

【板橋婚宴場地推薦】芙莉嘉x新娘物語～北歐風輕奢華麗宴會廳、

想要辦婚禮的朋友，推薦板橋芙莉嘉✨

-

📍板橋芙莉嘉

✨地址：新北市板橋區縣民大道二段275號3樓（傑仕堡有氧酒店3樓）

FB粉絲專頁

 

 

文章標籤
weddings新娘物語 芙莉嘉 板橋婚宴場地推薦 板橋婚宴場地 北歐風輕奢華麗宴會廳 北歐風宴會廳 上海鄉村經典婚禮菜色 上海鄉村婚禮菜色 空中花園 新北婚宴場地 新北婚宴餐廳 新北婚宴餐廳推薦 傑仕堡有氧酒店 婚宴菜色 板橋婚宴小桌數 板橋婚禮 板橋婚禮規劃 板橋婚宴餐廳 板橋戶外證婚 板橋餐廳推薦
創作者介紹
創作者 cheneva850428 的頭像
cheneva850428

貓少女日記




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

【新北新莊泰山飯店】出國飯店推薦麗京棧酒店～
延伸閱讀
（板橋小籠包）尤手工小籠包～手工製作厚皮小籠包！搭配無糖豆紅、魷魚羹湯超好吃～尤手工小籠包菜單
 省錢王JET吃喝玩樂趣
【雨天必備推薦】SOTHING向物-向物熱風烘鞋器Pro x 下雨潮濕不煩惱，恆溫烘乾一把罩、自由伸縮出風管，長靴短襪都適用║烘鞋神器推薦、梅雨季必備推薦
 芬恩Finn
【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返歸，陰陽眼看到人間似地獄【電影欣賞】【電影推薦】
 Phyllis 17
板橋美食|THE·春 板橋店，海鮮丼飯海鮮多到看不到白飯囉!
 纖茹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up