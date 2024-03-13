位於台南focus 七樓的「點八粵 粵菜餐廳」可以說是我最近很喜歡的餐廳，是一間結合了港式飲茶、以及粵菜的一間必吃店！

而且地理位置非常的好，距離台南火車站走路只要10分鐘，想要特地來吃也絕對不成問題，現在就一起來看看吧 :)

在台南focus七樓的點八粵室內裝潢非常的舒適漂亮， 擁有一片落地窗讓自然光簡單的灑入，整體的氛圍感非常的好。

貼心的擁有簡單的半開放式包廂、以及兩種桌型（長桌與圓桌）可以挑選，座位區也特別設有沙發椅，很特別。

在室內空間裡頭還有一片很像雜誌的半透明牆，很美、很好看，裡頭就是半開放的包廂，大約可坐10人。

這次我們在菜色上的挑選，以份量剛好的兩人份套餐為主，再額外單點了幾樣想要推薦的給大家 ♥

（以下會以兩人套餐可以選擇的菜品先介紹）

主廚季節限量靓湯-山藥排骨玉米湯

兒子最近處於愛喝湯的年紀，所以特別選了一個限量湯品給他，湯頭整體來說非常的濃郁、溫度也是剛好入口不會太燙， 排骨的肉質鮮嫩不甘柴，雖然有添加中藥，但完全不會感覺是在喝中藥湯，我跟兒子都蠻喜歡的。

千層叉燒酥 2個

這道絕對就是港式點心的特色，我們只要菜單上有都會點。

外層但有一點香甜的風味，裡頭的叉燒也不會太鹹，搭配的恰到好處。

馬拉盞時蔬

獨特的馬拉盞醬汁可以說是我第一次嘗試， 帶有一點辛香，不太像是辣椒的那種辣度，非常的獨特，再搭配上脆口且鍋氣滿滿的高麗菜，意外的很好吃。

雙色蘿蔔糕

一種為傳統蘿蔔糕，吃起來的蘿蔔香氣蠻重的，另一個黑色的則是特色的「黑松露蘿蔔糕」 ，不同於傳統的，風味上來說除了松露本身的香氣之外，還帶有一點花枝的海鮮香，兒子很喜歡。

香蒜甜玉米

點八粵選用了甜玉米切成四等份後， 以避風塘的方式去調味，蒜香與蔥香爆香後再拌入玉米，簡單卻很美味，當作點心吃也很不錯。

乾炒牛河

跟先生本來是想要選擇飯類，但因為兒子的喜好是麵條，我們就選了牛河。

意外的超級好吃， 調味上醬香味道十足不說，牛肉也很嫩之外，鍋氣讓整體的河粉好吃到另一個境界！

秘製黑叉燒

主廚特製的醬料去醃製的黑叉燒，色澤非常的美之外，口味上也比印象中的叉燒更為濃郁 ，但又不回搶走本身的叉燒風味。

使用的前豬腿肉也讓整體的肉質更為鮮嫩可口 ♥

南投碧螺春&粉嫩水蜜桃泡泡飲

第一次喝到南投碧螺春茶很喜歡，味道上不會帶有苦澀感，茶香是屬於很淡雅的那種，搭配上港式、或是粵菜都很適合。

粉嫩水蜜桃泡泡飲以水蜜桃為基底，上面還有水蜜桃果肉可以享用，氣泡的感覺也很清新。

(以下為單點區）

紅黎麥蒜香脆皮雞

熱熱吃超美味的紅黎麥蒜香脆皮雞是一道需要預訂的餐點，這道也是我推薦大家來一定必點的雞肉料理！

外酥內嫩的雞肉搭配上紅黎麥與蒜頭的香氣，一口吃進嘴裡就是多層次豐富的美味。

黑金流沙包&黑金流沙波羅包

這兩款流沙包我跟先生都蠻喜歡的，對於喜歡奶黃餡的人來說，真的是不能錯過！

裡頭的內餡不會太甜膩，一般的黑金流沙以饅頭的口感為主，菠蘿的更為有特色。

麻香金牌口水雞

不同於一般印象中的口水雞，都是只有麻、辣、酸而已， 點八粵的口水雞使用了自製的醬料，風味上帶著芝麻醬的香氣，酸辣的口感、鮮嫩的雞肉，吃起來非常開胃。

檸香橙影藕片

藕片做成點心是我們一直都很喜歡的選項，平常也會買回家做湯， 做成這樣像是糖葫蘆、裹著滿滿糖蜜的可以說是第一次嘗試。

口味上來說酸甜的滋味很讓人喜歡，甜度也不會太高。

黑金原隻鮑魚燒賣 3個

每顆燒賣上面都是新鮮的鮑魚， 一上桌就可以說是非常奢華的視覺饗宴，一口咬下扎實的內餡，充滿著滿滿的鮮味。

這次到點八粵 粵菜餐廳真的很喜歡，尤其是室內環境非常舒服，而且座位間也不擁擠，餐點也很精緻喜歡，重點每一道菜色都很特別，尤其是脆皮雞是特色菜，必須要特別預訂！

我也推薦大家如果人數夠，絕對要預訂起來 ♥ 其他的品項我也很推，像是鮑魚燒賣、口水雞、乾炒牛河等等，都很好吃，推薦給大家 :)

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