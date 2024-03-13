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桃園新開泰式餐廳【泰滾泰式火鍋】超浮誇痛風壽星蝦/當月壽星幾歲送你幾隻蝦/平日四人商業午餐1599元起/擺盤精緻泰式火鍋

2024-03-13 09:12:25 大海愛上藍天 人氣：101
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1623篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(桃園店)
phone03-3473333
place桃園市桃園區中華路10號2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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知名連鎖泰式餐廳-泰滾泰式火鍋也來桃園插旗了，選在桃園最熱鬧的巿區，統領百貨對面，裡面裝潢超美的，充滿南洋風情熱帶叢林風，一進門就看到茅草屋吧台和椰子樹，讓人彷佛一秒到泰國，除此之外還設計許多美美包廂座位區和綠色花牆，整間店充滿異國風情，開幕最新活動，壽星不用等當月，2024/3/1-3/7 ，憑你是「桃園人」，今年你幾歲，泰滾就送你幾隻「蝦」。來不及參與的朋友也沒關係，當月壽星享有同等優惠，享受道地泰國火鍋料理。 

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桃園人好幸福，免跑台北，在桃園就可以吃到道地泰式火鍋，裡面不僅用餐環境舒適，擺盤相當精緻，還有網美綠色花牆。

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泰滾最新優惠，當月壽星幾歲生日就送幾隻蝦，就是要讓你剝殼剝到手軟、吃蝦吃到痛風！影片分享

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參與活動消費方式：用餐三人以上單點餐點金額滿2000元即可；兩人單點滿1600元。採預約制，需前三天前預訂。一桌僅限一位壽星，並出示本人相關證件。

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桃園泰滾泰式火鍋就位在統領百貨對面商辦大樓2樓，中華路上，旁邊就是桃園公民會館。

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平日推出四人商業午餐1599元起，CP值超高。

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開幕最新活動，壽星不用等當月，2024/3/1-3/7 ，憑你是「桃園人」，今年你幾歲，泰滾就送你幾隻「蝦」。

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店內最吸睛裝潢：裡面居然有茅草屋吧台和椰子樹，充滿南洋風情，讓人彷佛一秒到泰國。影片分享

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還設計許多半包廂座位區，給人一種私密的空間，相當貼心。

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用餐環境寬敞舒適，不管家庭姐會、姐妹聚餐都適宜～

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最新DM，實際DM以店家為主，採線上點餐。內用低消為開一鍋，無限定金額

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一上桌就提供三種醬料搭配使用，相當特別。

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我們選用招牌：椰奶雞湯380元，沒想到裡面居然有附雞肉且數量還蠻多的，列為必點。

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再來就是最浮誇痛風壽星蝦，當月壽星幾歲送你幾隻蝦，還有乾冰圍繞，超夢幻的～

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一整盤的蝦子送上桌時，煙霧迷漫四周，感覺像仙境一樣～

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蛤蠣128元，媽媽麵35元。

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招牌必點：漫活野蔬238元，食材以當季食蔬為主

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招牌必點：泰泰蝦片98元（用餐時間可無限續加）

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自製蝦爆麵。

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真的是蝦蝦吃到飽～超過癮的～

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整體用餐下來相當滿意，食材新鮮美味，精緻擺盤、異國風情裝潢，讓人印象深刻。

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泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(桃園店)：桃園市桃園區中華路10號2樓；營業時間：11:00-01:00

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