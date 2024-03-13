台北廣受年輕學子喜愛的「UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱」來新竹展店，源自 UNCLE 大叔集團旗下的串燒品牌，主打低消費台式串燒結合月見創意丼飯，肉串串燒最低$39元起，肉燥、控肉飯、招牌四川麻辣料理作為晚餐也很合適；近期酒水活動有$399無限暢飲、Asahi SUPER $999/10杯可寄杯，就連老闆愛貓也加入陳啤梅的酒促活動，多種年輕人喜愛的桌遊元素讓用餐過程更為歡快。

#未滿十八歲禁止飲酒 #酒後找代駕平安送到家

UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱 竹北店

電話 : 0966 888 673

營業 : 18:00 ~ 01:30

地址 : 新竹縣竹北市文興路一段62號

粉專 : https://www.facebook.com/unclerayzubei

店內用餐酌收5%清潔費

結帳方式僅收現金

禁帶飲料、外食

餐點皆現做，若正逢餐期，還請稍後片刻

店內嘔吐友情價 : 小朋友二張！

位置停車資訊

慈雲路往經國大橋下右轉就能直達文興路，店門有著具有特色的UNCLE系列招牌，品牌獨有的霓虹燈箱自然不少；還未開門就有排隊人潮，餐期時間建議預約用餐。

文興路停車相當方便，可以停正對面的滿圓停車場，距離兒四公園不遠，力揚停車場的嘉豐二街站也可以。

環境介紹

一進門就是這一櫃吸引我，電流急急棒、桌型拳擊機等多樣桌遊，可以帶回桌上跟朋友邊吃飯邊遊戲，為餐食期間助興；不過我原本還以為是 UNCLE SHAWN 的店內挑戰活動~

座位空間以雙人桌為基礎，搭配為2人、四人、六人桌次，人多還可併桌非常靈活；櫃台後還有一間KTV包廂，提供有12人以上貴賓預約。各個牆面都有電視播放，球賽期間可以來用餐與球迷同樂。

KTV包廂

UNCLE系列的愛好者都知道，大叔都有著潮玩魂，UNCLE RAY再結合縁筆書家Soyamax作品，「我有酒你有故事嗎」「人生大事吃喝兩字」，讓網路梗文成了用餐格言令人會心一笑。

一樓空間坐滿則會開放二樓。

醬料搭配自助區，有芥末椒鹽、辣椒、孜然和乾碟粉，洋蔥絲、蔥花也是自行取用。餐具除了盤、筷還提供剪刀也是很貼心。

活動介紹

#未滿十八歲禁止飲酒 #酒後找代駕平安送到家

老闆愛貓陳啤梅 : 陳啤梅燒 X2 + Asahi X1

你有多能喝 : Asahi Dry $999/10杯可寄杯

HAPPY HOUR : 21:00後 $399暢飲/90min

#未滿十八歲禁止飲酒 #酒後找代駕平安送到家

UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱菜單

串燒是現點現做，熱熱的上桌出餐一定是需要一點時間，UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱有著豐富菜單，串燒之外還有炸物、飯食、甜點和四川取經的麻辣小點。店內使用QRCODE點餐，更多好料不定時下放，菜單僅供參考喔。

涮嘴麻辣脆腸 $88

小菜必點，等串燒的同時就可以吃著來，麻辣脆腸毫無腥味，頭、中段都有，其中脆度稍有不同，所以不會吃到膩，辣度介於小~中辣之間，非常爽口的小酌小菜。

成都麻辣臭豆腐 $99

成都麻辣臭豆腐說是招牌我覺得可以，豆腐的氣孔充足，容易吸附醬汁一口咬下全然爆汁，有著中藥甘香提味，這道是有麻有辣！怕辣的人斟酌食用。

巨好吃化骨雞/5支 $79

滷雞腳除了醬汁的調味還有就是享受啃食的快樂，但我覺得好吃的一個重點就是其中骨髓；每一隻雞腳都燉到骨質鬆綿，一咬就散，除了品食鹹香滋味還有骨隨鮮甜。

必點!泰式酸辣手撕雞 $159

開胃必點的確酸辣過癮，雞絲口感香辣還帶一點酸，翻到下面有洋蔥絲墊底，可以與雞絲一同搭配會更有水感。

剝皮辣椒牛肉串 $69

香菜牛肉串 $69

水蓮豬肉串 $65

醬烤牛肋串 $69

醬烤雞心串 $39

櫛瓜 $19

香菇 $39

烤水果玉米 $49

豆干 $25

米血 $25

大叔醬烤皮蛋 $32

烤肉串是現點現烤，吃的是熱騰騰的新鮮和鹹香的醬燒風味，水蓮豬肉串脆脆的口感很有記憶點，香菜控一定會愛香菜牛肉串，不過香菜根看著很像水蓮，覺得香菜有毒可不要吃錯囉~

醬烤牛肋串一串只要$69，雞心可以沾點芥末椒鹽或乾碟，不知道什麼是乾碟嗎?就是香辣粉啦~

豆干、米血都是$25，醬汁香甜很有自家燒烤的親切感，用這樣來期待接下來的聖誕節吧

蔬菜類最低$19元起，櫛瓜、香菇、烤水果玉米都很水嫩，現在也是水果玉米的季節，都推薦試試。

月見起司豬肉串只要$79超級涮嘴！我可以給上五顆星！豬肉串內包裹軟骨，覆蓋上起司燒烤，沾著蛋黃一起吃，有著濃郁蛋香，還有豬肉和軟骨的層次口感，與大叔醬烤皮蛋我都非常推薦！

麻辣生蛋黃拌控肉飯 $128

月見牛肉燥飯 $98

地瓜球 $69

台式控肉飯與牛肉燥飯結合月見滋味，撒上細雪般的金箔看著金碧輝煌，控肉飯搭配泡菜、蔥花與蛋黃攪拌，特選三層肉吃著肥而不膩很有口感，滷汁香氣也不錯；月見牛肉燥飯的口味略微淡一點，應該是想體現牛肉風味，和蛋黃、蔥花攪拌入口，非常飽足。

地瓜球已經是國人消夜必點項目了

Asahi朝日生啤酒 $129

18%大叔梅燒上頭必喝! $170

伏特加烏龍茶 $159

#未滿十八歲禁止飲酒 #酒後找代駕平安送到家

店內有陳啤梅活動，$349就有 18%大叔梅燒上頭必喝一杯和Asahi朝日生啤酒兩杯，陳啤梅燒有18%，很香，但不常喝酒請小心飲用；伏特加烏龍茶是茶品與酒飲結合，現泡烏龍與伏特加一同舒肥，前段是底蘊茶香，屬於有後勁酒類。

$999/10杯，使用籌碼換酒相當有趣，喝不完還可以跟櫃台寄杯下次再來喝

消夜用餐喜歡熱鬧氣氛，UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱非常適合，友人一同聊天小酌用餐，店內的桌遊玩具也不怕奔現、破冰找不到話說，每一位店員都有自己專屬名牌，服務超親切，傳承UNCLE系列高質內涵非常推薦。

營業時間地址

UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱 竹北店

電話 : 0966 888 673

營業 : 18:00 ~ 01:30

地址 : 新竹縣竹北市文興路一段62號

粉專 : https://www.facebook.com/unclerayzubei

店內用餐酌收5%清潔費

結帳方式僅收現金

禁帶飲料、外食

餐點皆現做，若正逢餐期，還請稍後片刻

店內嘔吐友情價 : 小朋友二張！