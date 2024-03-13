為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 陽明山美食｜‎草山小鎮 · ‎阿緹卡廚房Antica58 羅馬人吃的方形pizza在這裡 美式鄉村老宅風格義式料理超推薦

陽明山美食｜‎草山小鎮 · ‎阿緹卡廚房Antica58 羅馬人吃的方形pizza在這裡 美式鄉村老宅風格義式料理超推薦

2024-03-13 15:31:27 rachelxnina 人氣：107
share
窩客好文

rachelxnina

發表篇數：87篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：阿緹卡Pizza專賣店
place台北市士林區凱旋路58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

cats.jpg  

 

最愛的陽明山草山小鎮系列餐廳推薦又+1啦!

這次要大推的是滿滿義式料理、有著正宗羅馬方形pizza的阿緹卡廚房Antica58 

菜單相當豐富，從方形披薩、義大利麵、燉飯、排餐、沙拉、甜點等等，可以單點，也有雙人/四人的套餐組合

IMG_2723.JPEG  

 

除了一般家庭、情侶聚會，也很適合多人的大型餐會喔!

有室內/戶外的用餐環境，整體走的是美式鄉村老宅風格，尤其戶外草地廣闊，連結著一整片草山小鎮的綠地，還能讓孩子走走跑跑非常chill

IMG_3067.JPEG

IMG_3069.JPEG  

 

喜歡鄉村風格的拍起照來超美的!

IMG_3321.JPG  

 

阿緹卡廚房Antica58

地址：台北市士林區凱旋路58號

電話：02-28622288

營業時間：周一~周五11:00-20:00 /週六~周日 11:00-21:00 

停車場：草山小鎮停車場(消費滿300可折抵一小時)

線上訂位：https://reurl.cc/WkWjKZ

 

 

阿緹卡廚房Antica58用餐環境

室內空間很大，座位區也算是蠻寬敞的，挑高設計、內採木質的溫暖裝潢，都是有窗景的設計，視野很棒

DSC08351.JPG

DSC08359.JPG  

IMG_2614.JPEG  

中心還有圓形的開放式廚房，可以透明的看到美味餐點的過程，一旁還有個擺滿酒類的大櫃子啊!!!

DSC08354.JPG

IMG_2605.JPEG  

 

特別喜歡這區窗邊的小位置

IMG_2607.JPEG

IMG_2608.JPEG  

 

天氣好的時候搭配微風陽光，戶外區就是一個很棒的選擇，濃濃美式風格，大家一起好歡樂的樣子呀!

IMG_3066.JPEG IMG_3062.JPEG  

 

阿緹卡廚房Antica58餐點介紹

IMG_2699.JPEG  

 

我們兩大兩小，在服務人員的建議下點雙人套餐(還只要$1599)，外加甜點跟一道開胃菜

本來想說這樣夠嗎? 結果還真的吃的超飽喔，因為我發現他的每道餐點的份量都很足夠澎湃，完全可以吃得很飽足

雙人套餐內容從沙拉、披薩、義大利麵或燉飯、主餐以及飲料擇二，其實看到菜單之後是不是真的覺得量很多!

我們最後還加點有小孩就想點的松露薯條以及兩款自製甜點

DSC08337.JPG  

 

在餐點上桌前，阿緹卡還直接請大家喝氣泡水喔，算是他們家的大亮點啊~~

DSC08339.JPG  

只要內用就有提供氣泡水享用不加價的服務，是不是太佛心啦~~

 

帕瑪火腿凱薩沙拉

DSC08401.JPG  

 

這是一道會讓人愛上拉沙的沙拉! 真的是太好吃了~~~

多種有機蔬菜，非常新鮮，搭配起司、番茄、橄欖以及現切生帕瑪火腿片，淋上特製的油醋醬，非常美味啊!

IMG_2653.JPEG  

 

一口咬下的鮮脆蔬菜，尤其油醋醬非常好吃，差點忍不住想問老闆哪裡買耶

連不愛吃蔬菜的小朋友也吃得津津有味! 

IMG_2727.JPEG  

 

西西里海鮮總匯披薩

DSC08411.JPG  

 

沒有去過羅馬沒關係，但我吃到了正宗羅馬人吃的方形披薩!

本來以為是造型噱頭，後來才知道這是義大利很常見的街頭小吃阿~~~

我本來就很愛吃那種鬆厚款的披薩，方方正正的披薩非常對我的味

上桌前還會有服務人員表演起司刨絲秀喔，大量的起司這樣隨意撒下，馬上變身起司富翁，讓方形披薩立刻顯得精緻起來

IMG_2666.JPEG  

 

一口咬下結合了鬆厚卻又保有外皮酥脆的綜合口感，不會過於厚重，就是內軟外酥無誤!多咬幾下還有麵粉香氣

海鮮配料很多，有蝦子、中卷、鮭魚等餡料，搭配西西里醬與濕潤的起司讓口感更佳豐富好吃啊!

IMG_2681.JPEG

IMG_2678.JPEG  

 

松露蕈菇燉飯

DSC08389.JPG  

 

一上桌的就有濃郁香氣襲來~~本來還不覺得餓此時只想趕快把燉飯吃光啊!

喜歡它的根根分明米飯，每一顆都吸到滿滿的醬汁，雖然是燉飯卻不會過於軟嫩反而很有嚼勁，

DSC08400.JPG  

除了有濃郁的松露香氣，蕈菇真的也是很對味，

還有濃濃的起司奶香，卻又不會覺得過膩，值得一點!!

 

松露薯條

IMG_2646.JPEG  

有小孩的一定逃不過薯條魔咒，絕對必點

炸的超級粗脆粗脆又不油膩，灑上的松露味道也剛剛好，都是小孩子可以接受的程度，

很刷嘴，忍不住會一根接一根的吃啊!!!

 

紐約客牛排

IMG_2714.JPEG  

 

今天很想吃牛排，一看到有牛排選項立刻點

算是今天最大人系的餐點，分量很夠，肉質飽滿很有咬勁，還帶了點油花感，對於小孩來說可能會太硬，

IMG_2695.JPEG

IMG_2694.JPEG  

但煎烤的火侯掌握得恰恰好，吃起來帶有微微的烤味，我們選的是五分熟度

配料豐富，一解油膩!

 

蜂蜜清檸/莓果泡泡

DSC08382.JPG  

 

兩杯都是偏水果系的飲品，蜂蜜清檸就是清爽路線的蜂蜜檸檬，

DSC08373.JPG DSC08371.JPG  

 

莓果泡泡則是帶有可爾必思特調飲品，走比較甜美路線，口感喝起來酸中偏甜，相信是很多女孩的首選喔，很好喝耶~~~

DSC08380.JPG

DSC08384.JPG  

 

 

真的會忍不住和女兒搶喝啦

IMG_2726.JPEG  

 

提拉米蘇/雙層奧利奧起司蛋糕

提拉米蘇我大推，這還是店家自製的手工甜點喔，是我吃過最沒有酒味的提拉米蘇了，

DSC08409.JPG  

 

質地非常滑順，馬斯卡彭起司結合細緻的蛋糕體，整體濕潤又有濃郁奶香，一口吃下滿滿的幸福呀!!

就連平常不吃甜點的先生也讚不絕口!

IMG_2631.JPEG  

 

至於小孩就另外點了雙層奧利奧起司蛋糕，上頭撒滿可可粉還有巧克力餅乾，完美的ending!

DSC08395.JPG

IMG_2729.JPEG  

 

我就說陽明山草山小鎮的餐廳都不會讓人失望吧!

來一次 ‎阿緹卡廚房Antica58就會愛上，絕對會是想要二訪的地方呀!

 IMG_2641.JPEG  

 

空間大、環境美，外頭有空間可以讓孩子跑跑跳跳，還有免費折抵停車場，重點是餐點都不踩雷很美味、還有免費氣泡水

實在無可挑剔啦!

IMG_2663.JPEG  

 

阿緹卡廚房Antica58

地址：台北市士林區凱旋路58號

電話：02-28622288

營業時間：周一~周五11:00-20:00 /週六~周日 11:00-21:00 

停車場：草山小鎮停車場(消費滿300可折抵一小時)

線上訂位：https://reurl.cc/WkWjKZ

 

 

 

如果你喜歡此篇，請幫我們按讚鼓勵唷！感謝你❤❤❤ 

請加入我們facebook粉絲團 ➽瑞秋X妮娜。Lovely Day

  

  
 
文章標籤
阿緹卡廚房Antica58 阿緹卡廚房 陽明山美食 草山小鎮 陽明山 羅馬披薩 義式料理
創作者介紹
創作者 瑞秋X妮娜 的頭像
瑞秋X妮娜

瑞秋X妮娜。Lovely Day




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
#陽明山
morechevron_right
文章關鍵字
‎阿緹卡廚房Antica58 陽明山 陽明山美食 ‎阿緹卡廚房 more
檢舉
share
chevron_left

新北市板橋區新北板橋|老串燒居酒屋附菜單。深
延伸閱讀
台北市士林區【走。遊台北】台北陽明山野人花園 【Walk. Traveling in Taipei】 Savage Garden in Yangmingshan, Taipei
 麵條Mantaul
台北市內湖區別再說內湖是「美食沙漠」了~厭世網紅淡水美魔女推薦這間Moonday沐對義式小廚房~內湖最好吃的義大利麵在這
 淡水美魔女
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up