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墾丁最新開幕與最具話題性的餐廳就莫屬於它了

擁有埔頂大草原的綠意，並以鳥瞰之姿欣賞墾丁海景

正餐有提供餐點，除此之外，也可以利用下午茶時間

來享用甜點和咖啡，大片落地窗有著超美的視野

【海丘】

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海丘 介紹

2023年底才開幕，結合民宿的餐廳

就位在埔頂大草原上，其實先前日子住進日光嶼南時

日光嶼南：https://jasonslife.tw/post-232067383/

就有注意到旁邊正在興建的建築物，沒想到一年過去

現在已經正式營業，也沒意外的成為現在正夯的餐廳之一

海丘的地理位置相當好，不但有草原的地形也有海景映入眼簾

建築物前方種了許多蘆葦，隨著微風搖擺搖曳

搭配整個夕陽的陽光灑下，不得不說真的滿美

光是門口就拍不完

海丘 停車場

目前進來海丘會與日光嶼南共用一處入口小徑

開到底就會看到建築物了

建築物旁的空地就可以停放，但停車位不是很多

海丘 預約方式

正餐時間是建議電話預約的

但如果是下午茶時間(14:00~17:30)，是採現場候位制

來了有位置就可以入座，不然就是要候位囉

海丘 用餐環境

海丘內部使用大量的落地窗，讓用餐的消費者

可以面對的海景用餐，挑高的天花板，空間絲毫不會覺得壓迫感

如果是一個人用餐，或許可以選擇吧台

聞著咖啡香，看著咖啡師手泡著咖啡

戶外有個沙發用餐區，如果天氣允許

或許也可以嘗試在這喝杯熱咖啡，曬曬太陽也不錯

喝完咖啡可以到草原上更近距離看著海景

往回一看，原來這建築物有著特殊的造型

而樓上聽說就是民宿的房間，拍起照來也超好看的

海丘 菜單

菜單在這，有提供排餐餐點外

下午茶時間(14;00~17:30)也有甜點和飲品

海丘 餐點介紹

【港口茶提拉米蘇：220元】

上方綠色的粉末是使用港口茶葉下去磨製

提拉米蘇最重要的就是要帶點酒味，有提及加入港口茶萊姆酒

但酒味不甚明顯，使用法芙娜白巧克力，有別於一般黑色的巧克力外表

【芝麻蜂蜜巧克力：220元】

使用黑芝麻卡士達搭配著滿洲蜂蜜

最底下則是使用福灣85%巧克力

我個人是非常喜歡芝麻香氣，所以整體吃起來香氣夠以外也很滑順

特別是中間還有類似黑色的麻糬，增加QQ的口感

【水果風味咖啡：180元】

隨著季節，水果風味的部分會更改內容

如果想點可以先問問看服務人員

冰鎮的時間會比較久一些，所以會等候一時

這一季嚐起來的是帶有荔枝風味，明顯的香氣

搭配咖啡的濃韻，也挺不錯的

海丘 評價

海丘的排餐還沒有機會嘗試，所以特地來吃吃下午茶拍拍照

安排下午時間來這看看夕陽，吃吃甜點聊聊天確實滿舒服的

吃完甜點再去外面拍拍照，接下來就準備晚上逛個墾丁大街

算是不錯的中繼點，如果你有住隔壁的日光嶼南就更方便了

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海丘餐廳資訊

營業時間：11:30~17:30(週二、週三公休)

地址：屏東縣恆春鎮埔頂路188號

電話：08-885-1225

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交通資訊

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