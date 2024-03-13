中壢美食推薦這家香港煎包，這家由香港人經營的小型貨車香港煎包攤位在桃園青埔地區已經頗有名氣，且獲得了許多正面的Google評價，最初我只以為它賣的是普通的水煎包，但後來發現是我從未嚐過香港風格的水煎包，煎包造型獨特呈現方形，而且生意非常好，常常一開攤就預約爆滿！

香港煎包｜交通方式、停車資訊

香港煎包僅此一家別無分號，店家是以小貨車運送食材至定點才開始現場製作，附近有寬敞的空地，方便停車，不論是開車或騎車前往皆相當便利，若顧客不希望現場等候，可透過電話預訂煎包。除了固定的假日休息日外，如有特別休息日，會在粉絲團進行公告，建議有意前往的顧客，事先查看粉絲團的最新消息以免白跑一趟

香港煎包｜菜單

香港煎包有三種口味：牛肉、豬肉和蝦仁，現在價格為70元，一開始看到想說煎包價格怎麼這麽貴，但後來看了製作過程才發現這不是一般的水煎包！等等看了就知道

香港煎包的料理過程都是在這餐車上完成，香港煎包是用類似潤餅皮包進餡料，放料也沒在跟你客氣！高麗菜加上蝦仁、牛肉或豬肉，一整個塞的滿滿，最後再打上一顆蛋包起來

包完的煎包直接放進旁邊的油鍋中油炸，油炸的聲音真是悅耳，煎包從白色逐漸轉變成誘人的金黃色，起鍋滴油就完成了，因為生意真的非常好，油鍋裡總是滿滿的煎包，有發現到嗎？這裡的煎包不是我們常見的圓煎包，而是長方形的，這也是香港煎包的特色

香港煎包｜香港煎包（豬肉、蝦仁）

剛炸好的煎包真的有夠燙的，吃的時候要小心唷，而且拿在手上可以感受到一股重量，這份量真不是開玩笑的，老實說我覺得這樣的份量賣70元其實蠻合理的，剛炸好的香港煎包散發出一股香氣

豬肉口味，外皮真的非常酥香好吃，裡面是包調味過的豬肉片，且塞滿甜脆的高麗菜，高麗菜不僅爽脆多汁，而且其甜味被完美地鎖在裡面，最引人注目的莫過於半熟蛋的加入，使得內餡充滿了汁液，而且調味上的鹹香也恰到好處，增添了整體的風味

蝦仁口味，精心挑選的蝦仁，整隻包裹在裡面，而且口感鮮脆。搭配上滑嫩的半熟蛋，兩者的組合簡直完美無缺，令人驚喜的是，即使是最後一口，仍然能品嚐到滿滿的湯汁，為整體味蕾體驗增添了不少分數

攤車旁也有調味料可以自行調味，但我覺得吃原味就非常好吃了

香港煎包確實非常夠水準，煎包的皮雖然是用油炸的，但吃起來卻是完全不膩口，而糗酥脆感十足，但最讓我印象深刻的還是他的內餡，一口咬下真的非常飽滿，而且各種餡料的搭配組合口感味道都非常平衡，下回有經過，絕對會再訪啦！

香港煎包

地址：桃園市中壢區新生路三段828號

電話：0933 964 187

營業時間：14:00–17:30（六日公休）

香港煎包FB

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