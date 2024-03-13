特地安排宜蘭頭城很新的「凱渡廣場酒店」，為東北角住宿新地標，

佔地6.7公頃，將近10個足球場大，完全是溫泉渡假村等級，

且充滿郵輪感體驗的酒店，位在百年烏石港旁，緊鄰外澳沙灘，

近蘭陽博物館、頭城老街等知名景點，得天獨厚的地理環境，

坐擁海景第一排，地址位於宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號，

建築外觀就是郵輪形狀，讓人真的有住進郵輪的錯覺耶！

凱渡廣場酒店設有地下停車場，大廳設置在二樓，以甲板、船帆、船舵，

以及鯨魚為發想，大量木質調裝潢，增加整體溫潤舒適的感覺，搭配舒適沙發座椅，

呈現航行在海平面上的世界，大片落地窗設計，輕柔地將自然光線引入室內，

角落擺上迎賓茶水，大量綠色植栽點綴美化，好舒服的環境啊！

▼大廳角落的商店－好禮房，販售各種文創商品、地方特產及周邊。

辦理Check in入住手續的櫃台，以船型設計，藍灰色牆面，

大量船舵裝飾其中，傳達海洋世界意象，服務人員笑臉迎接，

並為我們確認身份，我們這次住宿搭配的是一泊二食。

房卡設計為純白色，上有飯店專屬Logo和鯨魚，湛藍色封套搭配，

呼應郵輪海洋渡假風情，拿著房卡往晚上住宿的樓層前進，

全館共有12層樓，共有285間客房，60%為海景房，40%為山景房。

海景客房(兩大床)房型

我們當天入住的是位於十樓的海景客房，房間呈長方型，

約有23坪之大，空間開闊，以白藍色為主色，清爽舒適，

大致可分為衛浴空間、客廳、睡眠區及陽台等區塊。

從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗，不同層次的藍，

呼應湛藍天空、遼闊的大海，床鋪好大好好睡，床墊厚實有彈性，

配有兩顆軟硬不一的枕頭，可隨自己喜好選擇，床旁邊就是落地窗，

無論是躺在床上小憩，或坐在沙發上看電視，拉開窗簾，

就有夢幻絕美的海景相伴，實在是太幸福啦！（比愛心）

客廳空間還頗大的呢！配有液晶電視，搭配有線頻道，

房內還備有日式浴衣，全家穿上浴衣，別有一番風味呢！

獨立式私人陽台，設有觀景座椅，竟然還可看到烏石港耶！

天氣好的話，還可以看到宜蘭的精神地標－龜山島，也太讚了吧～

真的是海景第一排耶！視野和景色，真的漂亮到沒話說，

光是這美景就值回票價囉～隔天還可早起看蘭陽八景之龜山朝日唷！

進房後，剛好是下午茶時間，房內貼心準備了：

宜蘭特產－宜蘭餅、金棗蜜餞、米香，4～5種飲品、咖啡包、

茶包及礦泉水，另有拖鞋、保險箱跟衣櫃可以使用哦！

衛浴空間採用乾濕分離淋浴設備，雙洗手台設計，豪華感破表！

獨立式馬桶間，配有TOTO免治馬桶，自動感應開蓋，好貼心～

淋浴空間還有獨立式浴缸可以泡澡喔！洗手乳、洗髮精、沐浴乳和潤髮乳，

通通都是採用日本知名品牌DHC唷！盥洗備品：擦手巾、毛巾、浴巾、

牙刷組、刮鬍刀、浴帽、梳子、卸妝棉和棉花棒等，通通一應俱全。

參觀完房間，來一樓看看，blue bar蘭調挑高16米落地窗設計，

明亮又寬敞舒適，天花板懸掛10公尺長巨型鯨魚裝置藝術，

夜晚還有粼光投影，有種置身海洋博物館的錯覺耶！

下午3:00-5:00有現場音樂演奏，每天晚上8:00還有熱門電影撥放哦！

1F kids club 同趣

佔地400坪的親子遊樂室，設有：室內迷宮、沙狐球、撞球、

乒乓球、手足球、各種電子遊戲機台、Switch電動及小型積木船等，

竟然還有罕見的迷你高爾夫球耶！有多個關卡可以挑戰，好新奇呀！

飯店的休閒娛樂中心真的設計的很棒，各種年齡層都有適合的娛樂活動～

我們家孩子們是好奇寶寶，從頭到尾，每種休閒活動都要玩上一輪，

光在這裡就可以耗上一整天了呀！連退房後，還要來這裡廝殺一下才肯走啊！

投籃機也是孩子們百玩不膩的遊戲機台啊！不管一枝獨秀，或是連線比賽，

都很好玩唷！室內迷宮也蠻有趣的，撞球和乒乓球我們也是花了不少時間挑戰呀！

迷你高爾夫球真的很稀有，設有好幾個關卡，有的還頗有難度，

我們全家一起挑戰、比賽，感覺很有趣，也可以增近親子互動關係喔！

1F The pools戶外水區

座落於太平洋旁的凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，溫泉渡假村等級真不是蓋的！

戶外戲水區是標準配備呀！是擁有全台唯一戶外海水游泳池的飯店，

飯店將海水灌入泳池，還有戲水池、水床，更有夏季開放的漂漂河和滑水道，

真的踏進來這個海洋渡假天地，就完全不想離開飯店啦！

3F thermal club 溫泉俱樂部

三樓設置了健身房、瑜珈室，還有台灣少見海景溫泉唷！

大眾風呂或戶外露天風呂皆坐擁絕美海景，提供的溫泉和礁溪一樣，

是有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，白天泡湯可眺望龜山島及港口景緻，

泡湯的同時，讓肌膚滑嫩放鬆，療癒身心，享受靜謐渡假時光。

2F coco 椰林

椰子樹、魚網裝置展現沿岸風光及南洋風情，非常網美風格的午茶餐廳，

如同海上書屋，三面明亮的落地窗，讓視線連接到椰林廣場與外澳沙灘，

這裡擁有豐富書籍，還有貼心規畫親子閱讀區，搭配悠閒午茶，真是愜意呢！

2F pelago 百匯廚

當日入住的是標準樓層，一泊二食晚餐和早餐都是搭配pelago百匯廚，

若入住天際樓層，一泊二食晚餐則是搭配archi藝廚，由廚藝總監江振誠精心策畫。

一進到pelago百匯廚，右側規劃了全台唯一首創兒童廚房 kids Kitchen，

孩子可於吃飽飯後，可化身小小廚師，有專人指導製作自己獨一無二的甜點，

讓爸媽們帶娃來用餐，也能輕鬆優雅吃飯，真是太貼心的規劃啦！太加分囉！

*兒童廚房需提前預約及加購喔!

百匯廚自助式餐廳，以藏寶箱為主題，結合宜蘭在地食材跟漁獲：

大溪漁港、烏石港、南方澳及南澳等，活跳跳的海鮮直送，

經過主廚的創意和巧思，製作成一道道精緻美味的餐點，

豐富多元的美食有如在藏寶箱內的寶藏，等著大家來發掘！

自助餐區主要分為七大區域：熟食、現煮、素食、日料、泰式、

甜點和兒童廚房區；沙拉吧提供數十種蔬食，常見的生菜、萵苣、

紫高麗菜、紅黃椒、苜蓿芽、紅蘿蔔、石蓮花、小黃瓜、芹菜等，

每一種看來都很新鮮乾淨，配料及醬料種類繁多，提供橄欖油、

和風醬、果醋等，可搭配各式堅果、起司，五顏六色，健康美味。

風味獨具、皮脆肉嫩的正統港式燒鵝、蜜汁叉燒、脆皮燒腩，超好吃！

鮮香惹味的東南亞特色料理：現點現做的沙威瑪、羊肉咖哩、牛肉咖哩、

奶油雞肉咖哩、印度酥脆球、起司烤餅、印度茴香脆餅及椰漿飯，濃濃南洋風情。

海鮮生魚片壽司日料區，有來自漁港產地直送海鮮，

重現鮮美的日本青森海鮮丼飯，還有各種生魚片、握壽司、

海苔玉子燒等日式料理，品質都不錯，海鮮有牛蹄蟹、鮭魚、鮪魚、

旗魚、白蝦、小卷、黃金墨魚、鮭魚卵、柳葉魚卵、章魚等無限暢食。

冷盤及熱食區共有新加坡辣椒蟹、蔥爆小卷、炸紅糟鰻、香煎魚排、

番茄牛肉丸、BBQ豬肋排、奶油蘑菇雞腿、鍋炒淡菜、奶油花椰菜、

潮州滷水鵝翅、粉蒸排骨、鳳爪、茶碗蒸、綜合冷肉起司盤、鮮炒食蔬、

日式關東煮、瓜仔肉飯及肉燥飯，現點現做的肋眼牛排、香煎香魚、

泰式船麵，熱湯則有：蔬菜湯、馬告剝皮辣椒雞湯、蔬菜濃湯等，

還有宜蘭在地限定餐點：糕渣、乾花、棗餅、西魯肉及魚丸米粉等，

三葷三素，款款誘人 ，光看就讓人口水直流，勾人食慾啊！

手工甜點區的甜點，樣式極為豐富，有蛋糕、派類、

布丁、堤拉米蘇、奶酪等，蛋糕從起司到慕斯類皆有，

份量小巧而精緻，也不會太甜，好好吃，

竟然還有孩子們最愛的古早味豆花和蛋塔耶！完全不輸肯Ｘ雞啊～

水果都是現切的，約莫有５～６種之多，無限暢飲的自取飲料區，

提供汽水、果汁、啤酒、調酒、茶類及咖啡等，上百道的餐點、

甜點和飲品，根本讓人選擇障礙發作啊！太幸福的困擾啦！！

▼吃飽後，回房間賞海港夜景，也很浪漫。

在凱渡廣場酒店睡了一晚好覺，翌日神清氣爽地醒來，

我們從容不迫走到昨晚用餐的pelago百匯廚享用早餐。

飯店早餐 除了中西日式餐點外， 還可以看到宜蘭最有名的魚丸米粉、

什錦肉羹、蔥油餅、蘿蔔糕等，讓人食指大動，想要來品嚐看看呢！

水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋、荷包蛋、火腿片、烤培根、豆腐乳雞丁、

綜合炒菇、奶油花椰菜、美式鬆餅、烤洋芋、豬肉腸、法式吐司、

香煎鮮魚、炒高麗菜、中式炒麵、雞米花、薯條、薯餅、雞塊、

花壽司、海苔壽司、豆皮壽司、見山海帶芽、佃煮黑豆、柚香蓮藕、

越乃華、涼拌牛蒡絲等，還有現點現做的綜合歐姆蛋，相當豐盛。

還有清粥小菜、肉燥飯、咖哩飯、義大利麵、吐司、各式麵包、

牛奶、豆漿、優格、熱湯、現打果汁、茶飲及咖啡，種類繁多，

水果區有西瓜、葡萄柚、芭樂、棗子、葡萄和香蕉等，

每種水果都非常的新鮮甜美，竟然還有十種以上的甜點，

＊所有菜色內容依季節時令調整，實際菜色依現場提供為主喔！

▼早餐吃得太犯規了吧！！讓人心有餘而胃不足，幸福到破表啦～

後記：

宜蘭頭城烏石港邊新飯店－凱渡廣場酒店，海景第一排，郵輪感體驗，

讓人猶如在海上渡假，游泳池、漂漂河、400坪遊戲區、健身房、

溫泉泡湯及夜間電影院等，設施超豐富！自助式晚餐也很有看頭，

上百道餐點飲品，整個選擇障礙發作，早餐多元豐富，讓人放鬆渡假療癒身心。

▼隨手短片

凱渡廣場酒店THE ARCHIPELAGO

電話： 03 977 1166

地址： 261宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

官網：https://www.archipelago.com.tw/

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