宵夜族看過來！

這已經不是我第一次來吃106 Harbor美式海鮮餐廳了，初訪時 我被大份量手抓海鮮桶與浮誇炸物拼盤給震撼到，二訪 我則是被重達2.5公斤的庇里牛斯山烤羊排，與50盎司的巡弋戰斧牛排嚇到，超BIG與震撼人心的份量，真的在我腦海裡揮之不去，時隔兩年，我這次三訪106 Harbor美式海鮮餐廳，還是被滿滿海鮮美食給嚇到我不知道我是吃手手還是薯條XD，而這次我來吃的是店家最新的餐點，晚上20:00後供應的酥炸龍蝦海鮮桶，還有新菜色全天候供應的墨西哥辣味培根捲，美式玉米肋條，莎莎醬玉米脆片，大聯盟蒜香薯條，且還贈送炸物必須要喝的啤酒，三次來106 Harbor美式海鮮餐廳，三次都相當滿意，不管是餐點表現，店內用餐環境，我跟樂哥都相當喜歡，且必須要說106 Harbor美式海鮮餐廳的沾醬們，真的讓我次次驚豔，一直問老闆是否要對外販售，實在是太涮嘴了啊！

『本文為合作，內容皆為真實心得』

魔王嚴選優質好物！

美味好物長期團：點這裡！

106 Harbor美式海鮮餐廳交通：

106 Harbor美式海鮮餐廳就位在國泰醫院附近的巷弄中，最近的捷運站是信義安和站，我以前在這一帶上班學技術，下班都會徒步去通化街覓食。三訪依舊是以海洋為主色調的外觀，有一種像是來看老朋友般熟悉又安心，每每與各家餐廳老闆聊天，收穫滿滿，也許我們也都是服務業，也都是自己開店，聊起現階段台灣的餐飲，服務業狀態，我真的打從心底佩服這些老闆們，真的是辛苦了。

擺設變更多了，老闆笑著說：開越久，東西就會越多。我看我的店也是ＸＤＤ。

前方堆疊許多藍色桶子，這個我認真覺得店家超級用心，這是特別設計給外帶海鮮桶的客人們使用，一來美觀，二來外帶海鮮桶不用擔心醬汁外露，三來還可以回收當收納，且外帶海鮮桶還有附一個保溫提袋，我直呼根本賺到，因為那保溫袋不是一般保溫袋，是很像外送平台那種袋子，很厚且容量大，我都超想跟老闆買一個來用。

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106 Harbor美式海鮮餐廳用餐環境：

106 Harbor美式海鮮餐廳算是市面上不常見的餐廳料理，我打從踏進店內前，店門面到店內裝潢擺設都可以清楚感受到店家的用心設計，大量的海水藍色是主要色調，也是象徵店內所販售的餐點走向，店內舒服溫馨，用起餐來不會有壓力，架上擺放著許多遊戲，以及可以拍照打卡的道具，讓一頓飯變的更加有趣好玩。店家位置一共分為兩種座位區，一邊是高腳椅區，一邊是可以靠著背的用餐區，我自己私心喜歡可以靠著背的用餐區，比較舒服些。

相較於我初次的印象，106 Harbor美式海鮮餐廳變得更加活潑且環境即使多了許多增添用餐氣氛的擺設，但店內卻沒有凌亂感，這非常重要！有些店經營久了，東西變多但顯雜亂，但在這裡 我並未感受到髒亂的模樣，甚至連牆壁牆角都未見積累髒污，超級棒的～106 Harbor美式海鮮餐廳不管是在裝潢，餐點，特色都下足功夫且老闆也會一直不斷行銷，我覺得很棒，在這個什麼都競爭的世代裡，不再是那種 只靠單一傳統方式來讓消費者找店，同時也身為店家的我們，跟老闆聊起經營，都深知 行銷與餐點用心美味的重要性有多大。

超多有趣好玩的小遊戲，還有拍照打卡板可以使用喔。

106 Harbor美式海鮮餐廳活動訊息：

這次再訪，發現店家多了好多優惠活動！然後106 Harbor美式海鮮餐廳也調整了營業時間，大家要去之前記得查一下。

happy hour 啤酒無限暢飲 ，每週一至週五 17:30-19:30，每人290元起。

全天候時段啤酒類全品項可享第二杯半價。

我是神射手，只要在店內點海鮮桶系列，就能獲的三支飛鏢進行鏢鏢有獎，最大獎是波士頓龍蝦喔！分享此活動打卡上傳也有禮物！

生日壽星好禮二選一。

『店家保留最終權益，更多活動可以參考106 Harbor美式海鮮餐廳粉專』

波士頓龍蝦！

我一開始沒有看見波龍，只看見海綿寶寶的鳳梨屋，後來才看見有好幾隻波士頓龍蝦在裡頭，這代表店家的龍蝦是活體處理，難怪海鮮表現著麼優，且我原本以為這些龍蝦們是展示，可以安穩的在魚缸裡活久一點，結果老闆說有時候一忙，當天就掰掰了，害我不敢繼續看龍蝦們，但你們真的好好吃XD。

每一張桌子都擺放圍兜兜，餐具，食物剪，蟹鉗以及分食的盤子與丟海鮮殼的垃圾桶，當然因為是手抓海鮮，所以店家也會附上一次性手套給消費者使用，我覺得很方便，這樣就不用擔心吃到滿手都是醬汁了，且店家真的很用心，因為像這些一次性的圍裙，手套，濕紙巾等，店家大可以用一般常見的品牌，但每樣物品都是店家特別請人設計專屬LOGO，讓用餐的客人們有印象且也感到特別。

106 Harbor美式海鮮餐廳菜單『點此看完整版』

106 Harbor美式海鮮餐廳的餐點都是新鮮現做，除了招牌的海鮮桶，海陸拼盤，另外還有炸物拼盤，義大利麵，燉飯，沙拉，排餐等，除了我吃過的波士頓龍蝦海鮮桶，居然還有帝王蟹海鮮桶，人多真的可以點這道！爆滿足！然後我強烈建議 至少要四個人來吃比較安全，因為店家給的份量真的很多，我跟樂哥吃的份量大約是6人份，我們當天直接兩個人去應戰，結果當然就是外帶一些回家繼續吃了，所以這間真的相當適合給要聚餐要有場地要開心聊天喝酒的消費者去，包你滿意。

品嚐美味餐點，飲料啤酒也不能少，店家除了有各式汽水，氣泡水等，另外還有不同種類的啤酒，嘉士伯，海尼根，可樂娜，特別的是這裡有百威金樽啤酒，口感真的蠻特別的很順，與我印象中的百威啤酒酒感不同，且店家目前也又推出新的活動，點餐送啤酒，很划算。

『未成年請勿飲酒，喝酒不開車』

綜合點心拼盤 860元『全天候供應』

106 Harbor美式海鮮餐廳因應營業時間調整，所以在晚上20:00推出了屬於宵夜族或是比較晚下班的消費者有更多不同選擇，除了有原先的手抓海鮮桶與其他餐點之外，現在也多了新菜色，且只要有點上面的綜合點心盤綜合點心盤組合，就加碼送2罐啤酒『120元啤酒任選』，點兩份就送四罐，以此類推。

墨西哥辣椒培根捲 320元 『全天候供應』

一開始，我以為是酸黃瓜，結果是墨西哥辣椒，愛吃辣又愛重口味的你，這道炸物真的會吃的很爽快，墨西哥辣椒是墨西哥傳統食材，基本上不管跟哪一種肉品結合，都可以非常好吃，一來可以解肉類的膩口感，二來更增添風味，厚實的培根肉香四溢，搭配多汁酸辣帶勁的墨西哥辣椒，真的會一條接著一條吃，好過癮！

莎莎醬玉米脆片 180元 『全天候供應』

我認真覺得106 Harbor美式海鮮餐廳如果單賣莎莎醬，真的會很多人買！怎麼可以把莎莎醬製作到這麼好吃，這也是墨西哥經典靈魂醬料，酸甜的番茄配上墨西哥辣椒以及主廚特製醬料，我以前對於莎莎醬玉米脆片非常無感，因為市面上的莎莎醬很多都是很水且只有酸沒有辣，味道也不夠好，但是106 Harbor美式海鮮餐廳的莎莎醬，吃得到番茄顆粒與墨西哥辣椒，後勁十足啊！

美式玉米肋條 180元 『全天候供應』

我超愛吃玉米，所以一看到新菜單有玉米條，整個相當期待！將玉米切成條狀後下鍋油炸，再搭配上店家特製的鹹奶油醬汁，玉米的甜味搭配醬汁的鹹香，一口接一口真的相當涮嘴，我覺得灑胡椒鹽也肯定好吃，哈哈哈！

大聯盟蒜香薯條 180元 『全天候供應』

美式料理怎能少了炸薯條，金黃薯條鬆軟酥香，搭配迷人的蒜末，簡直太美味！

美式龍蝦海鮮炸桶 1480元/大份

『供應時間 每週一至週日晚上20:00後』

目前只要點 美式海鮮炸桶系列跟美式綜合炸物點心組合，會依照餐點價位加碼贈送啤酒2-4罐。106 Harbor美式海鮮餐廳的餐點真的很適合大夥聚餐時來吃，份量多且我吃了好幾次，每次來每次都還是覺得店家用料真的是來真的，吃得出品質與誠意的份量。

這份龍蝦美式炸海鮮桶料多滿滿，裡面有波士頓大龍蝦，龍蝦鉗，螃蟹鉗，新鮮大魷魚，甜玉米，炸蝦，柳葉魚，德國香腸，魚塊，塊狀薯塊，份量多到我跟樂哥兩個人真的吃不完，之前就已經吃過海鮮桶，但是炸海鮮桶滋味也不遑多讓，不管是龍蝦尾，蟹鉗還有其他餐點，炸的熟度剛剛好，吃炸物最怕時才被炸到過乾，超想看106 Harbor美式海鮮餐廳的主廚，為何他可以把炸海鮮桶炸到油溫口感都得宜。

超力推106 Harbor美式海鮮餐廳的各種為餐點設計的調味粉跟醬料，我每次去吃，都拜倒在這些魔法將料理，欲罷不能，上面是炸海鮮桶附的特製椒麻辣粉，海鮮芥末椒鹽，店家說花了好多時間跟買了很多原料自己調整許久，特製椒麻辣粉味道偏重慶吃乾鍋串串時會沾的味道，椒香麻香兼具，層次鮮明融合恰到好處，而芥末椒鹽粉我也很喜歡帶點芥末的辛嗆感，椒鹽粉有鹽巴卻又可以平衡芥末與辣椒粉，但這兩種調味粉我都非常推薦，搭配炸物更是絕配。

大家來吃真得要嚐嚐這美味辣粉，蟹堡王有美味蟹堡，而106 Harbor美式海鮮餐廳則有美味辣粉！

台北目前手抓海鮮店家並不多，而要好吃讓人一吃再吃的店也不多，106 Harbor美式海鮮餐廳是我跟樂哥目前吃三次，三次都還是非常滿意的海鮮桶專賣，大家真的要來試試這美味！

店家/景點資訊

店家名稱：106HARBOR美式海鮮餐廳

所在地址：臺灣106台北市大安區安和路一段127巷29弄13號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-24:00

店家電話：02 27097868

評價：★★★★★

備註資訊：

週一至週四 17:00-23:00

週五 17:00-24:00

週六-週日 11:30-23:00『週日至22:00』 Google即時導航





交通資訊

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