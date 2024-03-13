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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助吧限量京厚雞白湯、關東煮、飲品、霜淇淋吃到飽！

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助吧限量京厚雞白湯、關東煮、飲品、霜淇淋吃到飽！

2024-03-13 20:30:16 小珊珊 人氣：107
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1235篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：京厚屋
place台中市北區一中街23-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

台中日式炸豬排「最強霸主」必吃這間！京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋日式豬排套餐最低198元，東西好吃也很便宜還有豐富自助吧吃到飽015啊

 

接下來趕緊帶大家來去看看京厚屋的日式豬排到底有多厲害！346吃飯去

【京厚屋-一中店】位於一中街上靠近台中公園的一側，不少遊客心中的一中街必吃美食，滿滿人潮不足為奇

這次假日來，人還真多啊〜得先抽號碼牌取號，門口有一大張螢幕，等候叫號，生意無敵好

聽說假日來，可能要等上一小時以上呢

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

店內裝潢為日式簡約風格，多採取淺色系木種設計

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

座位除了寬大的四人座，也有個人座，一個人吃也不尷尬喔

座位數很多也是坐滿滿的，空間很大，但也是依舊一位難求

我們選了一下午4點，沒想到還要排隊，終於輪到我們入座啦！072真美好

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

趕快翻開菜單研究一下吧

我真的有選擇障礙，光看菜單就花很多時間了..

除了有各式經典炸物定食，還有壽喜燒鐵板、咖哩鐵板定食系列

價格很親民，最便宜的定食198元起，就能享有自助吧吃到飽、飲料喝到飽

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

點完餐後就可以來自助吧取餐囉，可以看到有關東煮區，還豐富的小菜區

，限量的雞白湯、味噌湯區，飲料冰品自助吧無限供應吃到飽

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

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尤其是乳白色的雞白湯，每一口都能感受到溫暖的鮮味〜

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

小菜部分有牛蒡絲、海帶芽、辣筍絲

豬排還沒上桌，光是吃自助吧就可以吃飽飽了啦！121狂笑

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

每份定食均附有高麗菜絲、一個茶碗蒸(純蒸蛋無其他添加)

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【福祿熟成炸牛排】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

牛排控不能沒吃過！028揪耳朵

外部酥脆的同時保留肉質的鮮嫩度，將肉汁鎖在肉的紋理中

外皮炸的金黃酥脆裡面的肉質卻還很多汁不會乾柴呢，一口就可以享受雙重口感

厚切咬下整個嘴裡都是牛肉甜味香氣，難怪是饕客的最愛〜016飄過

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

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【福氣厚切豬排】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

厚切豬排厚度約在1.5公分到1.8公分之間吧，真的很厚338太好啦

金黃麵衣酥酥脆脆的口感更是精華之處，包覆著鮮嫩多汁的超大塊厚切豬排

口感吃起來極其脆嫩、有嚼勁，雖是厚切依舊保有肉汁，沒有過老過乾的問題

再搭配一碗白飯、高麗菜絲，好吃到停不下來！067不要啊

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【黑咖哩唐揚雞塊鐵板定食】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

京厚屋有外面比較少有的黑咖哩，帶有濃烈辣口、辛香風味，香辣帶勁

服務小姐也會特別詢問口味要不要客製淡一點，太貼心了

口味比起一般咖哩更加濃厚，尤其是白飯拌上黑咖哩的濃郁甘甜，整體不死鹹，可以瞬間秒殺那種372吃飯

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

使用Q彈有勁的雞腿肉裹上輕薄的麵衣，完美的比例呈現金黃酥脆的日式炸雞

酥脆口感迷人，一口咬下鹹香雞汁滿滿，有咬勁，真的會一口接一口！

喜歡唐揚雞的朋友千萬不要錯過

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肉食控的小編，點個「升級雙主菜」就能海陸吃過癮了

【廣島牡蠣】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

大牡蠣肥美鮮甜，油炸後表皮呈現黃金酥脆，可搭配日式醬汁最增加風味

一口咬下，爆漿啊啊啊啊………128開心

爆漿的滋味，鮮甜飽滿多汁，充滿海味滋味在口中漫延〜

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【炸鱈魚】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

金黃香酥的麵衣，軟嫩鮮美的魚肉

最厲害的是沒有刺，好入口，是大小朋友的最佳選擇

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【起司可樂餅】

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

馬鈴薯製作添加起司香味更濃厚，口感綿密不膩口，表皮酥脆好滋味，吃過念念不忘

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【哈密瓜VS蜂蜜 霜淇淋】

滿滿哈味的哈蜜瓜霜淇淋，飯後當然少不了要來一個完美的ending！220冰淇淋

市面上很少見的哈密瓜霜淇淋，清爽的哈密瓜味道明顯卻不會過分濃郁，再與蜂蜜自然的香甜味非常的搭配

這個口味超好吃的，吃過就回不去餒！

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

小珊珊碎碎念：

台中平價日式豬排推薦！133頂

尤其是豬排酥脆外皮，一咬噴汁，又超厚一片爽度爆高，不會難咬吃完整份不會覺得很膩

更棒的是，只需點點一份定食，你就能盡情享受自助吧，價格實在CP值破表365發憤

京厚屋-台中一中店，一中商圈高CP值日式炸豬排定食專賣，自助

 

【Info】

京厚屋-一中店

地址：台中市北區一中街23-3號

營業時間：11:0021:30

預約電話：04 2229 2088

粉絲專頁：京厚屋一一中店

V提供WIFI   X一成服務費  X寵物入內

 

文章標籤
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