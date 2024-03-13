台中日式炸豬排「最強霸主」必吃這間！

京厚屋日式豬排套餐最低198元，東西好吃也很便宜還有豐富自助吧吃到飽

接下來趕緊帶大家來去看看京厚屋的日式豬排到底有多厲害！

【京厚屋-一中店】位於一中街上靠近台中公園的一側，不少遊客心中的一中街必吃美食，滿滿人潮不足為奇

這次假日來，人還真多啊〜得先抽號碼牌取號，門口有一大張螢幕，等候叫號，生意無敵好

聽說假日來，可能要等上一小時以上呢

店內裝潢為日式簡約風格，多採取淺色系木種設計

座位除了寬大的四人座，也有個人座，一個人吃也不尷尬喔

座位數很多也是坐滿滿的，空間很大，但也是依舊一位難求

我們選了一下午4點，沒想到還要排隊，終於輪到我們入座啦！

趕快翻開菜單研究一下吧

我真的有選擇障礙，光看菜單就花很多時間了…..

除了有各式經典炸物定食，還有壽喜燒鐵板、咖哩鐵板定食系列

價格很親民，最便宜的定食198元起，就能享有自助吧吃到飽、飲料喝到飽

點完餐後就可以來自助吧取餐囉，可以看到有關東煮區，還豐富的小菜區

，限量的雞白湯、味噌湯區，飲料冰品自助吧無限供應吃到飽

尤其是乳白色的雞白湯，每一口都能感受到溫暖的鮮味〜

小菜部分有牛蒡絲、海帶芽、辣筍絲

豬排還沒上桌，光是吃自助吧就可以吃飽飽了啦！

每份定食均附有高麗菜絲、一個茶碗蒸(純蒸蛋無其他添加)

【福祿熟成炸牛排】

牛排控不能沒吃過！

外部酥脆的同時保留肉質的鮮嫩度，將肉汁鎖在肉的紋理中

外皮炸的金黃酥脆裡面的肉質卻還很多汁不會乾柴呢，一口就可以享受雙重口感

厚切咬下整個嘴裡都是牛肉甜味香氣，難怪是饕客的最愛〜

【福氣厚切豬排】

厚切豬排厚度約在1.5公分到1.8公分之間吧，真的很厚

金黃麵衣酥酥脆脆的口感更是精華之處，包覆著鮮嫩多汁的超大塊厚切豬排

口感吃起來極其脆嫩、有嚼勁，雖是厚切依舊保有肉汁，沒有過老過乾的問題

再搭配一碗白飯、高麗菜絲，好吃到停不下來！

【黑咖哩唐揚雞塊鐵板定食】

京厚屋有外面比較少有的黑咖哩，帶有濃烈辣口、辛香風味，香辣帶勁

服務小姐也會特別詢問口味要不要客製淡一點，太貼心了

口味比起一般咖哩更加濃厚，尤其是白飯拌上黑咖哩的濃郁甘甜，整體不死鹹，可以瞬間秒殺那種

使用Q彈有勁的雞腿肉裹上輕薄的麵衣，完美的比例呈現金黃酥脆的日式炸雞

酥脆口感迷人，一口咬下鹹香雞汁滿滿，有咬勁，真的會一口接一口！

喜歡唐揚雞的朋友千萬不要錯過

肉食控的小編，點個「升級雙主菜」就能海陸吃過癮了

【廣島牡蠣】

大牡蠣肥美鮮甜，油炸後表皮呈現黃金酥脆，可搭配日式醬汁最增加風味

一口咬下，爆漿啊啊啊啊………

爆漿的滋味，鮮甜飽滿多汁，充滿海味滋味在口中漫延〜

【炸鱈魚】

金黃香酥的麵衣，軟嫩鮮美的魚肉

最厲害的是沒有刺，好入口，是大小朋友的最佳選擇

【起司可樂餅】

馬鈴薯製作添加起司香味更濃厚，口感綿密不膩口，表皮酥脆好滋味，吃過念念不忘

【哈密瓜VS蜂蜜 霜淇淋】

滿滿哈味的哈蜜瓜霜淇淋，飯後當然少不了要來一個完美的ending！

市面上很少見的哈密瓜霜淇淋，清爽的哈密瓜味道明顯卻不會過分濃郁，再與蜂蜜自然的香甜味非常的搭配

這個口味超好吃的，吃過就回不去餒！

小珊珊碎碎念：

台中平價日式豬排推薦！

尤其是豬排酥脆外皮，一咬噴汁，又超厚一片爽度爆高，不會難咬吃完整份不會覺得很膩

更棒的是，只需點點一份定食，你就能盡情享受自助吧，價格實在CP值破表

【Info】

京厚屋-一中店

地址：台中市北區一中街23-3號

營業時間：11:00–21:30

預約電話：04 2229 2088

粉絲專頁：京厚屋一一中店

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