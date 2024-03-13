醉地府鐵鍋燉-台中公益店 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我們選在晚上拜訪，這個店面還滿電音感的

醉地府鐵鍋燉，若從此們入不是醉就是吐，在夜裡這個畫面特別吸眼睛

沒想到走到門口，整個就很黑色幽默。而且你要把手放到門上感應才會開門喔！

店裡有好幾位嚇人的高大人偶，我很歪樓的想著那喝醉的人會不會往他們身上撲呢

一樓還有一面牆介紹了牛頭馬面，其實門口的人偶也是黑白無常。一樓感覺就想給你一種Welcome to hall 的即視感

上到二樓先看到的居然是奈何橋，船夫來了我們趕快入場吧

我第一眼是被這些宮燈驚訝這是廣寒宮包廂嗎？那個大大的月球，轉頭看到牆上的符我又笑了

我還想要一個光吃不胖的選項~~

這個是台灣拳耶，會講台語的人要試試看，我聽朋友念起來....超級台客！！還滿好玩的

另一邊的景象

兩邊的宮燈與燈籠都很漂亮，醉地府的主題有一種衝突的美感。電音霓虹燈配上溫暖的宮燈。

菜單：

電子菜單請按我

點菜 ：

醉地府這一格介紹一下基本的鐵鍋燉：2-3人為一份，一份有四個玉米餅，主食有大魚、牛肋條與豬肋排可以選。

辣度分為原味/小辣/中辣/大辣。店家推薦：大魚搭麻辣(我們選小辣)

Tips：玉米餅不能追加。數量是固定的。店家推薦也可以試試看花捲

下方則是熟食還有飲料選項。店家推薦的熟食有名古屋雞翅、溜肉段、醋溜土豆絲

這三項看起來都很不錯~

選完主食，右邊這一排還有一點點要補充的。鐵鍋燉本身具有菜盤，菜盤的內容包含了紅薯粉以上的選項(好豐盛)

地府痛風盤，海鮮也可以鐵鍋燉喔~我覺得這個辣味的跟蝦子干貝也都很搭

那目前店裡活動有兩個，一個是打卡附照片可以換東西

另一個活動則是當日壽星才有的。消費滿3000 送審判酒桶。

講到酒就不能不說到她整面的啤酒牆

提供了比利時、英國、美國、法國，等多國啤酒，除此以外還有很多特殊包裝的啤酒、燒酒、日本梅酒、清酒

無酒精的飲料：王老吉的涼茶，麻辣必備的酸梅湯，台灣人愛的無糖綠、冷泡茶通通都有

愛喝啤酒跟調酒的人這一面牆根本就是寶藏

有朋友愛的瀨祭、台啤經典的金牌。

花花綠綠，應該會挑花眼。

冷泡茶/王老吉/椰子水.....選項很多，有你喜歡的嗎？

菜色：

準備要開始煮囉！桌上鐵鍋是真心大。有了比例尺更覺得驚人

玉米餅~~還是麵團的它看起來小米有點像

鍋底跟菜盤，跟鐵鍋燉一樣好大一盆！一個推車僅能兩盆！

哇~菜盤，好期待呀！三人吃也太豐盛了，體重計先放一邊...今天不量了

熟食的部分，豆乳酥香雞很入味，帶著腐乳香軟嫩無骨炸雞，這個很下飯！

非常入味裡頭更是充滿肉汁

名古屋雞翅搭上特製胡椒粉先炸再烤充滿肉汁與胡椒香的口感。本日最優熱食！

大魚是整隻酥炸，帶著鐵架上鍋讓我拍個照，沒有要在上面蒸喔

酥炸的大魚表面灑上十三香香料與辣椒面，底下的湯汁比較接近滷汁吃起來下飯，喝起來小辣微香

梅花豬是店家的單點推薦，因為底下的湯汁煮起來好吃！所以店家推薦肉肉可以多來點

五花牛跟梅花豬單點159/139，份量挺足

朋友說梅花豬不柴是肉好~我是覺得兩款表現都不錯

麻辣鴨血/麻辣豆腐 $69，這兩款呢~是熟食也可以再下鍋，吃小辣一開始有點辣習慣了就還好。

我們會建議如果是帶小孩吃微辣的人可以選原味加入這兩款比較接近微辣的口味。

麻辣魚蛋，藕片，金針菇都很搭白飯。熟了可以先撈這些口感佳，脆香脆香

魚肉呢包裹薄脆的一層麵衣，沾附湯汁我覺得也很棒！鮮鹹香

玉米餅本身是雜糧食物，口感鬆鬆的建議泡湯還不錯吃！我自己是吃這個就很飽沒有搭白飯，若是加個花捲感覺也同樣好吃

飲料的話有仙界奶茶、地府特調、啤酒特調。我最喜歡仙界奶茶，喝起來清爽但是奶茶香濃後剛好可以暖解一下辣度

地府特調呢，是基底蝶豆花搭上香檸汁，很清爽我覺得男女皆宜。對於清掉麻辣的味道也滿有效果的

桂花冰粉：冰粉跟台灣的愛玉咕溜的口感有點像，不過吃進口裡又有點像泡泡比豆花更軟更顯冰涼。店家搭上桂花蜜跟堅果

吃起來滑順香濃有點像韓國的堅果糖餅，不過是冰涼版難怪天熱很受歡迎！

糍粑與台灣的麻糬是糯米做的，吃法則是跟日本很像，烤熟的麻糬表面脆脆內裡軟糯淋上桂花蜜與花生粉，這款我比較愛！

熱熱的裡頭還微拉絲，很不錯喔！

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 鐵鍋燉是一個充滿話題性的特色餐廳，適合聚餐也適合朋友的慶祝活動，很有趣也很有記憶點的食物與布置。推薦主食點大魚，口感上層次豐富，鐵鍋蒸氣上升再來口啤酒超級無敵爽

營業時間：週一~週日17:00~02:00（定休：無，不定休請關注店家FB)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=61550981715420

官網： https://zueidifu.com/

電話：0423213569

地址：403台中市西區公益路168號



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