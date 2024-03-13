遊覽車上，導遊問：「今天我們到南投中寮瑰蜜甜心玫瑰園，要賞什麼花啊？」有一個聲音搶先回答：「玫瑰花。」全車都笑了——什麼玫瑰？當然是衝著麝香木而來啊！【瑰蜜甜心玫瑰園】，2023年才新開放的麝香木秘境，傳說中的粉紅山丘，IG等各社群媒體瘋魔洗版。今年2/24開園，我們2/27就來了，非要圖個新鮮熱呼。

地點在南投縣中寮鄉廣興村頂城巷，園區設有停車場，目測車輛及遊客並不擁擠。門票清潔費100元，蓋手章入園。

↓快點，一入場右轉，是所謂的「日落大道」，立刻就是成列的麝香木。

↓什麼是麝香木？以前在野外見過，又名「茴藿香」，多年生灌木，容易種植好生長，可做藥用用途。

↓與其說它粉紅色，我倒覺得還比較偏紫色些。花期每年2月至4月之間，圓錐花序，花梗長約30~100公分。

↓細小的花朵像小風鈴，可愛異常。花梗深紫。

↓大片小花也能製造出滿山遍野的效果，在在證明了「數大就是美」的定律。

↓植物名「麝香」，但其實現場並沒有聞到香氣。據說香味來自葉片，葉片揉搓後會有薑的味道。

↓成株比人還高，粉紫霧面感，非常好打卡，難怪爆紅。

↓往下方望，今年新闢了愛心造型的麝香木花海，也太浪漫了。

↓所謂「日落大道」，就是從這個角度能欣賞到夕陽美景，當然，黃昏時分才有。

↓另一邊，一樹鵝黃，是黃花風鈴木。

↓哇！粉紫掩映下，一條小徑，真有秘境的氛圍。

↓麝香木、櫻花、九重葛、黃花風鈴木......，繁花盛開之春景。

↓麝香木間，還夾雜著碧桃。

↓回頭往園區左邊走，遇見我最愛的藍雪。

↓啊！接下來是「許願藤隧道」，也就是同樣春季開花的錫葉藤。

又要說好浪漫了，走在串串艷紫小花下，少女心噴發。

↓接續許願藤隧道的是九重葛花牆，這一株竟開雙色花。

各種顏色，開得太燦爛了，搭配著麝香木，這一小段花牆應該是整個園區最擁擠的地方了，所有人都塞在這邊等著拍網美照。

逛到這邊，充分感受到園主的用心，特意開闢出這樣一座占地3000坪的打卡樂園，而且只開放2至4這麼兩個月，不為營利，純粹服務大眾的。

↓又走過一段麝香木密道，咦？前方有個花園。

↓有間小木屋。

哈哈，人家給花園取名「瑰蜜甜心玫瑰園」，原本就真的是一個玫瑰花園啊！園主蔡家三兄弟，前兩年才突發奇想，以40-100元不等的價錢陸續購入麝香木株，整地種植——麝香木生長容易，短短時間便成了如此奇妙的粉紫山丘。

↓兩塊石頭上竟然有貝殼及海底生物骸骨的圖形，這可是貨真價實的化石，台灣以前在海底的證據！鎮園之寶來著。

園中路徑雖有高低起伏，但大致平坦好走，東一拐西一繞，處處驚喜，隨時粉紫花徑環繞。

↓這一片山丘也是去年沒有的，一年時間，就美成如此規模，傳說中的粉紅山丘。且花海似乎流動似的，芒花般，有種隨風飄曳的韻律感。

↓入園遠遠見到的黃花風鈴木也就在這邊，可惜還要晚一點才會盛開。

↓粉紫山丘中還是裝飾了桃紅九重葛來撞色，反正就是莫名其妙地好拍。

停留近兩個鐘頭，最後又從錫葉藤隧道走回入口，真正依依不捨。相信明年，這片粉紫花海秘境，還會繼續擴大，令人期待。

【瑰蜜甜心玫瑰園】：

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號

開放時間：2/24-？，每日08:00～17:00

電話：0920027855

即時花況及確實閉園日期，請見瑰蜜甜心玫瑰園臉書公布

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