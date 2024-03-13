鹽水小吃-張記海產─台南鹽水美食，隱藏版百元在地手路菜！ 跟上海鮮控老饕的腳步，嚐嚐人氣必點Q嫩鮮甜生炒花枝、很~大碗蛤蜊肉飽滿的30元蛤仔湯，鹽水美食推薦、鹽水區美食、鹽水美食小吃、鹽水好吃指南+1 │附菜單
目錄索引
1. 關於張記海產
2. 張記海產環境開箱
3. 張記海產餐點分享
3.1 人氣TOP1 生炒花枝
3.2 人氣TOP2 蛤仔湯
3.3 人氣TOP3 羊肉炒飯
4. 消費資訊
4.1 張記海產餐點評價
4.2 張記海產菜單
5. 麻豆美食推薦相關資訊
「鹽水小吃 x 台南鹽水美食」
「鹽水美食推薦 x 鹽水好吃指南」
「鹽水區美食 x 鹽水美食小吃」
張記海產在哪裡？
張記海產位於台南市鹽水區信義路後厝125號，近鹽水觀光美食城、鹽水北華宮，附近有公車站、汽車收費停車場。
張記海產餐點特色
「現點現炒 x 百元在地手路菜」
「隱藏版平價海鮮料理」
交通 / 停車資訊
大眾運輸：公車-鹽水站 (走路4分鐘)
機車：附近停車空間
汽車：鹽水觀光美食城停車場 (走路4分鐘)
周邊環境
月初到月津港親水公園賞燈，晚餐時間選擇到距離燈區、鹽水觀光美食城不遠的鹽水小吃─張記海產，用餐。
小吃店門口
從月津港親水公園走路不到10分鐘即抵達位於台南市鹽水區信義路後厝125號的張記海產。
優質漁貨
主打平價海鮮料理的張記海產，靠近小吃店門口有保存各式優質魚貨的冷藏櫃，方便走進店內用餐的朋友們參考、點餐。
完整菜單
平價海鮮料理、價格親民現點現做的下飯手路菜(熱炒、糖醋、鐵板、燒烤、冷盤、油炸、三杯爆炒、青菜、湯品)等，價格可參考點餐區旁的放大版菜單。
用餐座位
在明亮的空間裡，簡單擺設幾張圓桌，大約有25個座位。
生炒花枝150元
在視野刷滿存在感的大塊花枝，添加豆芽菜、紅黃甜椒等蔬菜搭配，嚐嚐大火快炒有鑊氣的軟嫩花枝、甜脆蔬菜，整體鹹度中等，不搭配白飯吃也不會覺得太鹹。
蛤仔湯30元
接近10顆蛤仔肉飽滿的蛤仔就在湯裡，加入薑絲、蔥花、香油點綴湯品整體風味。
羊肉炒飯60元
闆闆的羊肉炒飯炒得如此粒粒分明，還有不用特別翻攪找肉找青菜，光用看的就覺得可以吃得很滿足~
粒粒分明的炒飯吃起來完全不油膩，只有完美巴附在上面的濃郁醬香；羊肉的部分，口感軟嫩，只有羊肉香沒有羊羶；加上清爽口感脆甜的青菜，整個搭在一起一口吃，炒飯、羊肉、青菜在口腔裡相遇，堆疊多層次美味，好吃~
用餐日期：2024/02月
付款方式：現金
跟著鹽水好吃指南，走進隱藏版高評價小吃─張記海產，嚐嚐在地的台南鹽水美食。
就像在朋友家作客班的用餐空間裡，分享這餐點的生炒花枝、羊肉炒飯、蛤仔湯，可以吃到每一樣食材、料理手法上的用心，海鮮、羊肉都是沒有煋味的，料理過程中的調味襯托優質海鮮再上層樓的鮮甜，當天點的三樣美味分數都有在線。
鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)
鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)
鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)
鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)
張記海產
類型：鹽水小吃 / 台南鹽水美食 / 鹽水美食推薦 / 鹽水區美食 / 鹽水美食小吃 / 鹽水好吃指南
設施：洗手間
⏰ 營業時間
一~日 10：30~14：00 / 16：30~21：00 (周三公休)
📍 地址：台南市鹽水區信義路後厝125號
📞 電話：06-653-4516
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