鹽水小吃-張記海產─台南鹽水美食，隱藏版百元在地手路菜！ 跟上海鮮控老饕的腳步，嚐嚐人氣必點Q嫩鮮甜生炒花枝、很~大碗蛤蜊肉飽滿的30元蛤仔湯，鹽水美食推薦、鹽水區美食、鹽水美食小吃、鹽水好吃指南+1 │附菜單

目錄索引

1. 關於張記海產

2. 張記海產環境開箱

3. 張記海產餐點分享

3.1 人氣TOP1 生炒花枝

3.2 人氣TOP2 蛤仔湯

3.3 人氣TOP3 羊肉炒飯

4. 消費資訊

4.1 張記海產餐點評價

4.2 張記海產菜單

5. 麻豆美食推薦相關資訊

關於張記海產

「鹽水小吃 x 台南鹽水美食」

「鹽水美食推薦 x 鹽水好吃指南」

「鹽水區美食 x 鹽水美食小吃」

張記海產在哪裡？

張記海產位於台南市鹽水區信義路後厝125號，近鹽水觀光美食城、鹽水北華宮，附近有公車站、汽車收費停車場。

張記海產餐點特色

「現點現炒 x 百元在地手路菜」

「隱藏版平價海鮮料理」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-鹽水站 (走路4分鐘)

機車：附近停車空間

汽車：鹽水觀光美食城停車場 (走路4分鐘)

張記海產環境開箱

周邊環境

月初到月津港親水公園賞燈，晚餐時間選擇到距離燈區、鹽水觀光美食城不遠的鹽水小吃─張記海產，用餐。

小吃店門口

從月津港親水公園走路不到10分鐘即抵達位於台南市鹽水區信義路後厝125號的張記海產。

優質漁貨

主打平價海鮮料理的張記海產，靠近小吃店門口有保存各式優質魚貨的冷藏櫃，方便走進店內用餐的朋友們參考、點餐。

完整菜單

平價海鮮料理、價格親民現點現做的下飯手路菜(熱炒、糖醋、鐵板、燒烤、冷盤、油炸、三杯爆炒、青菜、湯品)等，價格可參考點餐區旁的放大版菜單。

用餐座位

在明亮的空間裡，簡單擺設幾張圓桌，大約有25個座位。

張記海產餐點分享

人氣TOP1 生炒花枝

生炒花枝150元

在視野刷滿存在感的大塊花枝，添加豆芽菜、紅黃甜椒等蔬菜搭配，嚐嚐大火快炒有鑊氣的軟嫩花枝、甜脆蔬菜，整體鹹度中等，不搭配白飯吃也不會覺得太鹹。

人氣TOP2 蛤仔湯

蛤仔湯30元

接近10顆蛤仔肉飽滿的蛤仔就在湯裡，加入薑絲、蔥花、香油點綴湯品整體風味。

人氣TOP3 羊肉炒飯

羊肉炒飯60元

闆闆的羊肉炒飯炒得如此粒粒分明，還有不用特別翻攪找肉找青菜，光用看的就覺得可以吃得很滿足~

粒粒分明的炒飯吃起來完全不油膩，只有完美巴附在上面的濃郁醬香；羊肉的部分，口感軟嫩，只有羊肉香沒有羊羶；加上清爽口感脆甜的青菜，整個搭在一起一口吃，炒飯、羊肉、青菜在口腔裡相遇，堆疊多層次美味，好吃~

消費資訊

用餐日期：2024/02月

付款方式：現金

張記海產餐點評價

跟著鹽水好吃指南，走進隱藏版高評價小吃─張記海產，嚐嚐在地的台南鹽水美食。

就像在朋友家作客班的用餐空間裡，分享這餐點的生炒花枝、羊肉炒飯、蛤仔湯，可以吃到每一樣食材、料理手法上的用心，海鮮、羊肉都是沒有煋味的，料理過程中的調味襯托優質海鮮再上層樓的鮮甜，當天點的三樣美味分數都有在線。 ​​​​​​​

張記海產菜單

鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)

鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)

鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)

鹽水小吃-張記海產菜單 (攝於2024/02月)

麻豆美食推薦相關資訊

張記海產

類型：鹽水小吃 / 台南鹽水美食 / 鹽水美食推薦 / 鹽水區美食 / 鹽水美食小吃 / 鹽水好吃指南

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~日 10：30~14：00 / 16：30~ 21：00 (周三公休)

📍 地址：台南市鹽水區信義路後厝125號

📞 電話：06-653-4516



檢視較大的地圖

粉字可點入傳送門

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享