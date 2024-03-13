板橋高人氣的小吃店，地瓜球圓滾滾又巨大，皮酥咬起來會彈牙，還有六種甜鹹口味可選擇

撰文。拍攝／呂萱萱

丸 手作地瓜球

營業地址：新北市板橋區裕民街6號（Google地圖）

營業時間：17:00-22:00

位於裕民街上，比較靠近四維路，就在裕苠藥局的門口

還有另外三個攤位：

寧夏總店：寧夏夜市 台北市大同區寧夏路（攤位號041）

樹林：新北市樹林區博愛街 33 號旁（土地公廟隔壁）

桃園：桃園市八德區長興路 46 號

手作地瓜球小份10顆是50元，大份16顆是80元，有甜鹹共六種口味（原味、梅子、巧克力、起司、胡椒、椒麻）

我個人滿喜歡梅子跟起司口味，梅子酸甜、起司鹹香，都跟地瓜球很搭

遠遠經過就可以聞到香噴噴的味道，看著地瓜球在油鍋裡，經過壓扁再膨脹的樣子，實在好療癒！

仔細看！剛炸好的地瓜球比乒乓球還大顆呢

手作地瓜球，圓滾滾超可愛！表皮薄又脆，裡面還有些許內餡，很Q彈不會太甜，雖然是經過油炸，但完全沒有油臭味，口感也不會油膩，讓人一吃就愛上

手作地瓜球有原味、紫地瓜、黑糖三種口味，我個人建議可以先試試原味，因為原味就超級好吃！

當然也可以依照個人口感，另外選擇甜鹹口味囉

紫地瓜：吃得到紫地瓜的香甜，加上綿密紅心內餡，脆又軟的雙層口感，無論冷熱都好吃

黑糖：Q彈口感搭淡淡黑糖香氣，吃起來很讓人驚豔，甜度適中，不會讓人覺得太甜膩

原味：聞的到地瓜香，不會有油耗味，越嚼越香，會讓人一顆接一顆停不下來，瞬間一包馬上就嗑完了ＸＤ

其實在板橋有很多家地瓜球攤，但說真的！一般都像乒乓球似的小小一顆，沒有內餡，吃起來覺得很空虛…

《丸 手作地瓜球》，算是我吃過水準之上品質的地瓜球，尺吋超大顆！外酥內軟，再加上些許內餡，真的是越嚼越好吃！而且不只是我喜歡，就連家人也都超喜歡！