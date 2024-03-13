原來平溪不只有十分老街、菁桐老街，鄰近平溪車站的【平溪老街】也很好逛，老街裡美食小吃很多，還可以在鐵道上放天燈，也可以順遊附近的菁桐老街，搭平溪線來很方便

電影「那些年，我們一起追的女孩」拍攝場景：平溪老街石底橋，更是許多遊客拍照駐足的地方！

平溪老街 ❙ 超人氣老街美食小吃，平溪鐵道放天燈，平溪一日遊!

想要漫遊步道、享受瀑布負離子、感受鐵道風情、走入老街吃在地美食來平溪就對了，是週休假日出遊踏青好去處，特別適合全家老小

來平溪除了開車來也可以搭乘火車，我們是開車來，老街周圍路邊白線不影響行車安全處可停車

大眾運輸：

火車：搭乘台鐵至瑞芳站，轉乘平溪線鐵路至平溪站即可到達

客運：於捷運木柵站轉乘台灣好行795往平溪方向客運，至平溪站即可到達

ADD:新北市平溪區平溪街

平溪車站位於老街最高點，出站後不久就是老街了

搭火車不用擔心停車問題，也可以感受平溪線的美

車站居高臨下，視野不錯，濃濃樸實的山城氛圍

車站外除了上下火車的乘客外，也擠了許多準備拍攝與觀看火車的遊客

我們剛走到這裡恰巧就有火車行駛過來

鐵道旁有好幾家販售天燈與紀念品的店家，很熱鬧

不同顏色的天燈有不同的寓意

多達九色可以選擇，單色只要200元

軌道上有很多準備放天燈的遊客

大家都在天燈上寫滿了願望，業者會幫忙拍照及錄影，還不錯

平溪老街範圍不大，舊稱「石底老街」或「石底聚落」，街道兩側古厝房舍林立，有著濃濃的古樸風味

還記得張君雅小妹妹嗎？

廣告拍攝地點就在平溪老街這裡！

假日的平溪老街遊客很多，除了本地人外還有許多國外觀光客，感覺跟九份有點相似

這家麵店外寫有許多諺語，有些還挺有趣

平溪橋頭花生捲冰淇淋生意挺好，每份40元還蠻平價

看到這滿滿的排隊人潮吸引了我的好奇心，也想買來吃吃看，但最後也是因為排隊人潮而卻步，留待下回

老街內十字路口是人潮聚集最多的地方，左右兩家香腸攤都排了長長人龍

真有麼好吃？讓我左右為難該選哪攤好？

最後我選擇了平溪故事香腸，原因無它就只是因為他的圖片比較吸引我

因為我也不清楚到底哪家是老店？哪家比較好吃？

大腸包小腸 $70

有點花俏的大腸包小腸，口味是不錯啦，但覺得沒有好吃到需要這樣大排長龍就是

在我排隊買香腸時我就打發大顆呆把拔帶孩子來吃平溪山泉豆花

就在香腸店對面，號稱以平溪當地山泉水製作的豆花，看起來還挺不錯

第一次看到的平溪箭路，原本很疑惑要不要買，因為其實肚子也不餓

後來見到排隊人潮還是決定買來吃吃看

外觀完全看不出是什麼，店家特別貼有箭路食材內容

看起來還蠻高級的耶～

一條好像是$90元，有點忘了，但很長一條可以吃飽飽

外層香酥，內餡口感豐富，沒吃過的可以嘗試看看！

在平溪箭路旁一樣大排長龍的平溪百年老味老滷豆干，怎麼老街內的美食都是這樣的排隊人潮，好誇張

被這一鍋滷豆干給吸引到，但因為肚子沒很餓加上排隊人潮所以不是很想買

但孩子說要吃甜不辣，就只好排了

最後就買了豆干跟甜不辣，豆干很入味很好吃，甜不辣小朋友吃光光

除了這些店家還有賣鴨翅、鴨舌、海帶、百頁豆腐、滷蛋、雞胗等滷味！

平溪古早味麵茶生意也很好，除了麵茶，還有太白粉、杏仁茶、椪餅以及油條等

原本想買一碗好久沒吃的太白粉，結果看老闆娘一人忙不過來就又離開了

兒子被古早味的黑豬肉香腸攤吸引，買了一條$45

菁桐老街距離平溪老街大約三分鐘車程，時間夠的話可以順遊，或是到十分瀑布吸取負離子也很不錯

週休假日平溪一日遊安排起來，古樸的氛圍讓人心身靈都放鬆！

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