Cheese Talk之前在台中快閃首賣的時候就掀起一陣搶購熱潮，前一陣子也在台北南西新光本館快閃，不過那場快閃我沒跟到非常扼腕，後來得知Cheese Talk這次3/1-3/31號在台北京站有快閃活動，這次說什麼都要跟到！在網路超紅的排隊甜點北海道雪山芝士燒和北海道芝士達茲我終於吃到啦！（台北南港環球B1也同步快閃3/1-3/31）

Cheese Talk台北京站快閃店｜交通方式

Cheese Talk台北京站快閃店就位在京站購物中心B3手扶梯旁，位置算是相當顯眼，Cheese Talk快閃店每次販售都會吸引不少人潮來購買，畢竟如果沒有快閃，平時不太會有機會買得到，所以當官網發布快閃資訊，就會有不少人追隨購買

櫃位上已經堆放了許多北海道生乳達茲，不過通常一下子就被掃光，這長得像台版馬卡龍（牛粒）的甜點口味有北海道芝士達茲和草莓生乳達茲兩種

Cheese Talk台北京站快閃店｜品項、價位

現場販售北海道芝士達茲、草莓生乳達茲、北海道雪山芝士燒及雪藏草莓芝士燒四種，每種都要買啦

Cheese Talk台北京站快閃店｜北海道芝士達茲、草莓生乳達茲、北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士燒

開箱Cheese Talk全品項！首先是北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士燒，一盒是四入裝，大紅色的包裝非常喜氣且有質感，每個芝士燒也都是獨立包裝，網路提到大有來頭的甜點是主廚親赴日本考察，與巴斯克乳酪的師傅酒井雅秀學習，這讓我更加期待他的味道！

北海道雪山芝士燒是傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯，兩種口感的乳酪風味，香濃不膩，底下的餅皮也很酥鬆，入口即化！

雪藏草莓芝士燒則是添加精心熬煮的台灣草莓果醬做成草莓芝士，並放入整顆台灣草莓，除了可以品嘗到芝士的柔滑香醇外，還能品嘗到多汁酸甜的草莓風味！

北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士燒有三種吃法，在不同的解凍溫度表現下，口感風味都大不相同，不妨多買幾個試試看唷

北海道芝士達茲和草莓生乳達茲，這真的會一吃上癮！乍看之下很像台式的馬卡龍，但口感可是完全不一樣，一盒裡面有18顆，一打開就可以聞到很清雅的餅香

北海道芝士達茲是一種令人驚艷的甜點。當你拿在手上時，可以立即感受到其蓬鬆的質地。它的外層略帶酥脆，而一旦品嚐，你便會被其空氣感的柔軟和綿密所吸引，芝士內餡帶有微妙的鹹香，融合了濃郁的奶香和芝士風味，對於那些平時喜愛起司甜點的人來說，這絕對是一種難以抗拒的美味

草莓生乳達茲裡面則是加了自製草莓醬，提升酸、香的韻味，結合了輕盈的達茲和鮮美的草莓味道，外層呈現出輕盈而稍微酥脆的質地，草莓醬會增添一種自然的甜味和輕微的酸味，與達茲蛋糕層形成完美的對比，口感細膩、滑順，為整體口感增添豐富度

品嚐完Cheese Talk的北海道雪山芝士燒和北海道芝士達茲，會爆紅真的不是沒有原因，也別於一般的甜點，這算是進入甜點的新境界，不甜膩且口感輕盈，就算不搭配任何飲料也不會覺得乾口，真的會讓人一吃上癮，還沒吃過的朋友，這次Cheese Talk台北京站快閃店，您千萬不可以錯過唷！

Cheese Talk台北京站快閃店

地址：台北市大同區承德路一段1號（京站購物中心B3手扶梯旁）

台北南港環球B1同步快閃

地址：台北市南港區忠孝東路七段371號B1

快閃時間：2024/3/1~2024/3/31

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