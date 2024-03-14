基隆中船路美食金龍肉焿非常值得一試，金龍肉焿在基隆中船路深受當地居民的喜愛，不管什麼時候來都在排隊，建議大家早些到金龍肉焿，因為他們的招牌菜非常受歡迎，常常會賣完，特別是豬腳肉，總是大受歡迎很快就銷售一空，現在讓我們一起來探索金龍肉焿的美味之處吧！

金龍肉焿｜交通方式、停車資訊

金龍肉焿以前只是一家很傳統麵店，不過現在由二代接手後整個重新裝潢門面，不管是點餐方式和內用區改善都大躍進，用餐環境變得更舒適，內用跟外帶都要在外面排隊等候點餐，不過店面前方是紅線不能停車，會開罰單的，建議停遠一點的收費停車場或停車格再走過來吃

開放式的廚房也很乾淨，老店新氣象，連平日生意都非常好，光是現場工作人員目測應該就有七～八個，就算很忙，服務還是挺親切的，這點很加分

筷子碗盤上都有印上『金龍肉焿』的字樣，牆壁上也有金龍肉焿的歷史介紹

金龍肉焿｜菜單

基本上主食都是一律55元很便宜，然後乾麵是35元，滷肉飯是25元，小菜則是在20元至120元之間

金龍肉焿｜推薦料理

點了肉焿麵、滷肉飯、吉古拉、豬腳肉、菜卷，看起來就很好吃的樣子！

肉焿麵，最大的特色應該就是在他們的肉羹了，湯頭有著胡椒香氣，肉焿接近赤肉的口感又大塊，而且湯沒有勾芡的很濃，喝起來還有回甘的甜味，是碗很好吃的肉焿

點麵或是米粉都很讚，我個人是比較喜歡麵多一點，雖然是勾芡沒有很重，但也很容易吸附湯汁，整體吃起來是非常滑順夠味

滷肉飯表現中規中矩，米飯煮得不算差，肉是肥瘦相間，但是醬汁的味道較淡，不是重口味那種，但一碗才25元沒什麼好嫌的

金龍肉焿的豬腳肉超級好吃！豬腳肉吃起來也是鹹香跟充滿肉香，而且那個肉非常軟，再沾點旁邊的辣醬或是醬油膏更是一絕，下次來絕對要點大份的！

菜捲跟吉古拉也是蠻推薦點來吃，吉古拉是基隆在地美食之一，但是菜捲外面的菜感覺有點韌，不過裡面的魚漿還蠻鮮的，沾點醬油膏跟辣醬更好吃

金龍肉焿果然名不虛傳，口味確實很不錯，但很多在地人說口味變了，我是第一次吃感覺是還不錯，下回有機會來基隆玩，可以來吃看看唷！

金龍肉焿

地址：基隆市中正區中船路94號

電話：02 2422 9709

營業時間：08:30–18:30（週二公休）

店家/景點資訊

店家名稱：金龍肉焿

所在地址：臺灣基隆市中正區中船路94號

營業時間：日 一 三 四 五 六 08:30-18:30

店家電話：02 2422 9709

評價：★★★★★

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