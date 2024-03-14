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頭城小吃的指標之一頭城麻醬麵與蛤蜊湯，搬家後店名改為頭城麻醬麵瑞宏小吃，沒想到現在麵店爆紅成為頭城必吃的小吃，可惜已經沒賣蛤蜊湯，且評價不一，麻醬麵分大中小碗，分別為80、60、40元，但是我還是喜歡搬家之前的口味啊～

附近景點有頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

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頭城麻醬麵瑞宏小吃 店家資訊

地址： 261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段123號

營業時間：08:00–19:00

電話： 03 977 4476

頭城麻醬麵瑞宏小吃 交通停車

頭城麻醬麵瑞宏小吃 菜單價位

▼頭城麻醬麵瑞宏小吃新菜單，可惜已經沒賣蛤蜊湯

頭城麻醬麵瑞宏小吃 心得評價

店內環境簡單小巧，賣很多小菜

簡單的白麵加上濃郁的醬汁，就是一碗好吃的麻醬麵

麻醬麵攪伴在一起，顏色很誘人，加上陣陣傳來的香氣，口水直流啊！

可惜跟當初吃的口味已經不同了～～嗚嗚

還好宜蘭市有開分店～頭城麻醬麵蛤蜊湯宜蘭分店，我覺得更推這間

舊店回憶



你看吧!2009年以前省道的小店，招牌沒有店名，就只寫著麻醬麵與蛤蜊湯



店裏也沒有特別的裝潢，店面還和客廳二合一呢，早期店裏好像還有賣些快炒之類的

遊客大多指名來吃麻醬麵、蛤蜊湯，湯鮮味美，沒有過度的調味，加上薑絲一起下去煮，簡單但好喝的湯



在頭城想回憶這口味，可以到▼【綵宸小吃】

麻醬麵+蛤蜊湯原始店，聽說這家已是民國69年開業的老店了，是省道出名的麻醬麵蛤蜊湯的原始店(媽媽開的)

▼現在頭城麻醬麵蛤蜊湯宜蘭分店也吃的到囉!

喜歡頭城麻醬麵.蛤蜊湯的朋友不用去遠赴頭城啦，在宜蘭市女中路就有分店了，經典的麻醬麵.蛤蜊湯還是沒讓人失望!

頭城麻醬麵瑞宏小吃 附近景點美食住宿





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