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宜蘭縣頭城鎮頭城麻醬麵瑞宏小吃》頭城麻醬麵蛤蜊湯更新址，50年人氣古早味美食老店

2024-03-14 10:25:09 紫色微笑 人氣：110
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紫色微笑

發表篇數：1389篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：頭城麻醬麵瑞宏小吃
place宜蘭縣頭城鎮青雲路三段123號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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頭城小吃的指標之一頭城麻醬麵與蛤蜊湯，搬家後店名改為頭城麻醬麵瑞宏小吃，沒想到現在麵店爆紅成為頭城必吃的小吃，可惜已經沒賣蛤蜊湯，且評價不一，麻醬麵分大中小碗，分別為80、60、40元，但是我還是喜歡搬家之前的口味啊～

附近景點頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

頭城麻醬麵瑞宏小吃 店家資訊

  • 地址：261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段123號
  • 營業時間：08:00–19:00
  • 電話：03 977 4476

頭城麻醬麵瑞宏小吃 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入頭城麻醬麵瑞宏小吃即可到達
  • 停車場：無附設停車場，路邊白線停車，假日周邊不好停車

頭城麻醬麵瑞宏小吃 菜單價位

▼頭城麻醬麵瑞宏小吃新菜單，可惜已經沒賣蛤蜊湯

頭城麻醬麵瑞宏小吃 心得評價

店內環境簡單小巧，賣很多小菜

簡單的白麵加上濃郁的醬汁，就是一碗好吃的麻醬麵

麻醬麵攪伴在一起，顏色很誘人，加上陣陣傳來的香氣，口水直流啊！

可惜跟當初吃的口味已經不同了～～嗚嗚

還好宜蘭市有開分店～頭城麻醬麵蛤蜊湯宜蘭分店，我覺得更推這間

舊店回憶


你看吧!2009年以前省道的小店，招牌沒有店名，就只寫著麻醬麵與蛤蜊湯


店裏也沒有特別的裝潢，店面還和客廳二合一呢，早期店裏好像還有賣些快炒之類的

遊客大多指名來吃麻醬麵、蛤蜊湯，湯鮮味美，沒有過度的調味，加上薑絲一起下去煮，簡單但好喝的湯

在頭城想回憶這口味，可以到▼綵宸小吃

麻醬麵+蛤蜊湯原始店，聽說這家已是民國69年開業的老店了，是省道出名的麻醬麵蛤蜊湯的原始店(媽媽開的)

▼現在頭城麻醬麵蛤蜊湯宜蘭分店也吃的到囉!

喜歡頭城麻醬麵.蛤蜊湯的朋友不用去遠赴頭城啦，在宜蘭市女中路就有分店了，經典的麻醬麵.蛤蜊湯還是沒讓人失望!

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