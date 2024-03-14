真咖郎

地址：新竹縣竹北市中和街17號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00（周日公休）

電話：03-551 2117

新竹竹北推薦咖哩『真咖郎』！

鄰近竹北火車站，步行約10分鐘左右的路程，就在台元科技園區旁

有著各國咖哩綜合起來的特色、崇尚健康主義者還有紅藜麥飯

喜歡炸物的朋友也有多種香酥可口的炸物可以選擇

想找竹北車站美食、竹北特色餐廳、竹北好吃餐廳、新竹咖哩推薦，來就對了～

【目錄索引】

‧真咖郎-環境介紹

‧真咖郎-菜單

‧真咖郎-餐點介紹

‧真咖郎-外送服務

‧真咖郎-店家資訊

真咖郎門面是木質色系，帶有日式文青風格

真咖郎唸起來有「鄉下人」（台語）的諧音，覺得有趣

真咖郎地點就在台元科技園區旁、社區大樓的一樓

前面有著非常寬敞的空間

【真咖郎-環境介紹】

用餐區有一、二樓的空間

一樓除了一般座位還有面窗的高腳椅座位

長桌的座位可以容納多人

很適合中午午休或是下班後與同事一起用餐

當然也適合家人聚餐

櫃檯佈置許多蔬果

更增添童趣

走上二樓首先被吸引的是樓梯間的空間

擺放黑膠唱片、明星的照片及電影海報

還有可愛的公仔

讓人不自覺停下腳步，悠閒的欣賞著

二樓用餐空間更大、座位更多

如果多人來用餐也可以隨意搭配桌椅，所以有需要小型聚餐或是多人座位都可以符合需求

原本以為牆上掛的只是一般的圖畫

仔細一看，裡面有段話蠻吸引人的，正說中我心坎裡啊XD

餐具自取區

提供筷子及湯匙，放在碗櫥裡，更加乾淨衛生

餐具回收區

用餐完畢將餐盤及餐具放置此區

底下有垃圾桶可以丟棄垃圾

【真咖郎-菜單】

真咖郎菜單分為咖哩特區、炒泡麵真爽、主菜擱來、上莊要不要、炸物好好粗、溫暖你的味、冷泡台灣茶、口渴來一杯系列

如果想吃豐盛一點，都可以再加點「主菜擱來」

【真咖郎-餐點介紹】

咖哩主食餐點附有小湯乙碗，米飯是選用紅藜麥飯

可加價升級其他的味噌湯，食量大的也可以加點紅藜麥飯

▲日式炸豬排／半熟荷包蛋／升級味噌蛋花湯折10元 215元

日式炸豬排外層炸到金黃酥脆，而且非常大一塊

炸豬排外層香酥可口，咬下去彷彿還聽的到發出咔啦咔啦的酥脆聲音

裡面的肉質非常有厚度，而且吃起來肉質紮實、保有肉汁

搭配著咖哩飯一塊吃，非常下飯

真咖郎不同於一般的咖哩

先用中式的爆香來提味，再加入洋蔥、馬鈴薯、馬鈴薯還有新鮮蘋果做為基底

洋蔥與蘋果更是自然甜味的來源

最後再加入十多種印度辛香料，再經過多道工序的熬煮而成

咖哩帶點微辣的口感，香氣濃郁

紅藜麥飯及豬排的份量都不少，以正常的食量來說可以吃的很飽足

咖哩裡面加入馬鈴薯及紅蘿蔔外，還搭配花椰菜、玉米筍，可以吃到多種蔬菜

味噌湯可以升級味噌蛋花湯

小麥非常推薦可以將味噌湯升級蛋黃味噌湯，多了蛋花口感更豐富且更大一碗

而且蛋花給很多，感覺這一碗裡就有一顆蛋的份量

CP值很高

▲壽喜牛五花／半熟荷包蛋 205元

半熟蛋煎的好漂亮

壽喜牛肥瘦均勻，口感鮮嫩

除了可以品嚐到牛肉的肉香及油脂的香氣外，還有著壽喜燒鹹中帶點日式醬汁甜甜的滋味

一瞬間彷彿以為自己在吃壽喜燒shabu shabu

把半熟蛋搓破後，沒熟的蛋黃就這樣流下黃澄澄的蛋液，這畫面很療癒

最喜歡半熟蛋的蛋液與米飯一塊入口

米飯拌入蛋黃吃起來除了帶有濕潤的口感更多了蛋黃的香氣

真咖郎準備的是紅藜麥飯

老實說吃起來沒有什麼特別的味道，但多了一點點顆粒及更有嚼勁的口感

小麥本來就很喜歡紅藜麥，所以真咖郎提供的是紅藜麥飯更加分

而且不管你是喜歡將咖哩醬汁與米飯拌勻後食用，或是一半咖哩一半米飯一塊入口，都好好吃

味增湯香氣濃郁，味增味道很濃但不會太鹹

裡面還吃得到嫩豆腐

喜歡炸物的朋友，真咖郎也有多種炸物可以選擇

而且雖然是炸物，可以看到表層非常乾爽，完全不會有油膩的感覺

▲北海道南瓜可樂餅 50元

一口咬下那外酥內綿密的口感令人驚艷

尤其外層香酥程度我好愛

內餡細緻且有著南瓜的甜味及淡淡的奶香，要不是吃不下真的會想再加點

▲小三元（薯條、雞塊、洋蔥圈） 110元

喜歡打麻將或會打麻將的看到這道菜品應該很有感覺XD

雞塊散發著肉香

就算不沾蕃茄醬也好吃

洋蔥圈不會有過厚的麵衣，吃起來非常香酥可口

裡面的洋蔥保有多汁、鮮甜的口感

薯條是馬鈴薯，單吃外酥裡面有著馬鈴薯鬆軟的口感

小朋友也會很喜歡

▲日月蜜香紅玉 50元

我們一個愛茶一個愛奶，男友選了冷泡台灣茶系列的日月蜜香紅玉

日月蜜香紅玉茶味甘醇帶有香氣，喝起來不會苦澀，很順口

▲小時候奶茶 40元

一喝果然是小時候的味道，是很好喝的奶茶

再搭配店家播放的音樂、擺設，真的散發著懷舊的氣息

【真咖郎-外送服務】

真咖郎外送距離及金額

3公里以內，滿600即可外送

3公里～5公里，滿1000即可外送

不管你是住在竹北火車站附近、或是在台元科技園區工作，又或者是來到附近遊玩

如果你在尋找竹北推薦咖哩、竹北美食推薦、竹北特色餐廳、竹北好吃餐廳、竹北車站美食都可以攜家帶眷、呼朋引友來到真咖郎

享受獨特又美味的咖哩

有多種主食、炸物可以選擇，吃的豐盛又飽足

【真咖郎-店家資訊】

店名：真咖郎

地址：新竹縣竹北市中和街17號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00（周日公休）

電話：03-551 2117

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