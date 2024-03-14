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2024臺北玫瑰展，全台最大最美的玫瑰展! 賞玫瑰、看飛機還能玩公園，親子一日遊推薦

2024-03-14 10:50:54 Tin 人氣：103
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Tin

發表篇數：71篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

臺北期間限定免費參觀★宜蘭公園★ 頭城運動公園，一次玩兩座兒童遊戲場，全台首創手全台美大最美的玫瑰展滿開中

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每年全台最大最浪漫的玫瑰展活動開跑了，今年2024臺北玫瑰展以玫園藝事為主題，展期至2024/03/31🌹地點就在臺北玫瑰園位於花博公園新生園區內，是全臺最大的玫瑰花展。有著超過800個品種和5000株以上來自歐美各國的玫瑰來這，園內設有秘密花園「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，一年四季來這都能欣賞不同種的玫瑰花歐風設計的庭院超美也非常適合情侶來這約會。

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每年3月的盛事，玫瑰花現正滿開中了

臺北玫瑰展-交通資訊


檢視較大的地圖

展期: 2024/03/01-03/31
地址: 臺北市中山區新生北路三段 105 號
官方網址: https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21
停車: 路邊停車格或收費停車場
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提供週末免費接駁車服務 (圖片來源: 官方)

臺北玫瑰展-現場環境

展區佔地1公頃很寬廣，各區都很有特色非常好拍! 我們最喜歡 #芭蕾舞裙 品種，黃色加粉紅色雙色玫瑰，聞起來有種很讓人放鬆的香味～玫瑰都有設立告示牌介紹，掃描QR code就有導覽解說喔！
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各種玫瑰花色來這都看得到!
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我們最喜歡這個顏色，超美的雙層色玫瑰花
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玫瑰花旁還會有告示牌介紹，可以掃描聽語音導覽
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除了玫瑰花還有其他花的庭院造景
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仙人掌區域也很有特色
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拱門是這裡的必拍點
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還有遊客特別穿著婚紗請攝影師來拍
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這裡在航線道上，還可以一直看到飛機喔!

臺北玫瑰展-活動分享

期間限定展出外包括了攝影比賽、拍婚紗換玫瑰對杯還有tag打卡抽好禮等活動，提供官方資訊參考

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除了有好美的玫瑰花外，還可以看飛機、玩公園和走迷宮! 是個拍美照放電孩子一站完成的親子好去處免費景點 系列活動還，週末好天氣就來這漫步拍美照吧★台北景點★ 2024臺北玫瑰展，全台最大最美的玫瑰展! 來

🌹2024臺北玫瑰展—玫園藝事🌹
日期: 2024/03/01-03/31
地址: 臺北玫瑰園 (臺北市中山區新生北路三段 105 號)

現場浪漫短影片分享https://www.instagram.com/reel/C4cbq9bv6Kg/?igsh=MTAxajZjbW5pN2p6cQ==

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