臺北期間限定免費參觀 全台美大最美的玫瑰展滿開中

每年全台最大最浪漫的玫瑰展活動開跑了，今年「2024臺北玫瑰展」以玫園藝事為主題，展期至2024/03/31🌹地點就在臺北玫瑰園位於花博公園新生園區內，是全臺最大的玫瑰花展。有著超過800個品種和5000株以上來自歐美各國的玫瑰來這，園內設有秘密花園「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，一年四季來這都能欣賞不同種的玫瑰花 ， 歐風設計的庭院超美也非常適合情侶來這約會。

每年3月的盛事，玫瑰花現正滿開中了

臺北玫瑰展-交通資訊



檢視較大的地圖 展期: 2024/03/01-03/31 地址: 臺北市中山區新生北路三段 105 號 官方網址: https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21

停車: 路邊停車格或收費停車場 提供週末免費接駁車服務 (圖片來源: 官方) 臺北玫瑰展-現場環境

展區佔地1公頃很寬廣，各區都很有特色非常好拍! 我們最喜歡 #芭蕾舞裙 品種，黃色加粉紅色雙色玫瑰，聞起來有種很讓人放鬆的香味～玫瑰都有設立告示牌介紹，掃描QR code就有導覽解說喔！

各種玫瑰花色來這都看得到!

我們最喜歡這個顏色，超美的雙層色玫瑰花

玫瑰花旁還會有告示牌介紹，可以掃描聽語音導覽

除了玫瑰花還有其他花的庭院造景

仙人掌區域也很有特色

拱門是這裡的必拍點

還有遊客特別穿著婚紗請攝影師來拍

這裡在航線道上，還可以一直看到飛機喔!

臺北玫瑰展-活動分享

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