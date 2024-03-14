臺北期間限定免費參觀全台美大最美的玫瑰展滿開中
每年全台最大最浪漫的玫瑰展活動開跑了，今年「2024臺北玫瑰展」以玫園藝事為主題，展期至2024/03/31🌹地點就在臺北玫瑰園位於花博公園新生園區內，是全臺最大的玫瑰花展。有著超過800個品種和5000株以上來自歐美各國的玫瑰來這，園內設有秘密花園「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，一年四季來這都能欣賞不同種的玫瑰花，歐風設計的庭院超美也非常適合情侶來這約會。
每年3月的盛事，玫瑰花現正滿開中了
臺北玫瑰展-交通資訊
展期: 2024/03/01-03/31
地址: 臺北市中山區新生北路三段 105 號
官方網址: https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21
停車: 路邊停車格或收費停車場
停車: 路邊停車格或收費停車場
提供週末免費接駁車服務 (圖片來源: 官方)
臺北玫瑰展-現場環境
展區佔地1公頃很寬廣，各區都很有特色非常好拍! 我們最喜歡 #芭蕾舞裙 品種，黃色加粉紅色雙色玫瑰，聞起來有種很讓人放鬆的香味～玫瑰都有設立告示牌介紹，掃描QR code就有導覽解說喔！
各種玫瑰花色來這都看得到!
我們最喜歡這個顏色，超美的雙層色玫瑰花
玫瑰花旁還會有告示牌介紹，可以掃描聽語音導覽
除了玫瑰花還有其他花的庭院造景
仙人掌區域也很有特色
拱門是這裡的必拍點
還有遊客特別穿著婚紗請攝影師來拍
這裡在航線道上，還可以一直看到飛機喔!
臺北玫瑰展-活動分享
期間限定展出外包括了攝影比賽、拍婚紗換玫瑰對杯還有tag打卡抽好禮等活動，提供官方資訊參考
除了有好美的玫瑰花外，還可以看飛機、玩公園和走迷宮! 是個拍美照放電孩子一站完成的親子好去處免費景點 系列活動還，週末好天氣就來這漫步拍美照吧
🌹2024臺北玫瑰展—玫園藝事🌹
日期: 2024/03/01-03/31
地址: 臺北玫瑰園 (臺北市中山區新生北路三段 105 號)
現場浪漫短影片分享https://www.instagram.com/reel/C4cbq9bv6Kg/?igsh=MTAxajZjbW5pN2p6cQ==
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