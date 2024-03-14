來台南看燈會、抓寶可夢，天氣突然變得好冷喔！在地台南人就特別帶我來吃台味十足的扁魚火鍋，

這家2024新開幕的萬吉火鍋，店內燈籠高掛，充滿年節的氛圍！招牌古早味扁魚湯，使用日曬扁魚熬煮的湯頭，加入蝦米、冬菜、大骨熬製，香醇濃郁喝起來很夠味，煮什麼配料都好好吃喔！

現切的老饕牛肉，油花分布超均勻，現點現切新鮮彈牙～溫體豬肉超大一盤，厚度比一般肉片厚上許多，完全不會有腥味

還有魚餃、虱目魚丸、娃娃菜、鴻禧菇、玉米、嫩豆腐、日式蟳味棒、手打牛肉丸、古早味魚冊、魚捲、手工花枝漿、蝦仁漿等，品項超豐富，吸滿高湯，一口咬下超級爽！

萬吉秘方沙茶醬、加入蔥蒜辣椒攪拌後，沾什麼都好搭！愛吃鍋的朋友們，這家超有特色的火鍋－萬吉火鍋，來台南一定要朝聖，想吃的朋友別忘了提早訂位喔！

萬吉火鍋鄰近南紡購物中心，一到用餐時間總是擠滿人潮，不論天冷或天熱台灣人都超愛吃鍋～

外觀裝潢相當氣派，充滿設計感的風格，一掃傳統火鍋給人破破舊舊的印象，吃火鍋也可以相當FANCY

真的好誇張！店內人潮滿滿塞爆了，不論是全家大小、小倆口來萬吉火鍋都很好點餐，就算一個人來也可以吃得很開心

萬吉火鍋內用空間燈籠高高掛，紅通通的充滿喜氣，總共有九張圓桌，來吃萬吉火鍋好像在吃辦桌一樣相當有氣氛~

牆上還有很多手繪的餐點畫作，增添不少藝文氣氛，吃火鍋是一大享受，是我們每個人很高雅又幸福的日常

萬吉火鍋菜單

牛肉鍋 中（3-4人份）450元 附贈菜盤

萬吉火鍋真的好划算，我們三個人來點中的牛肉鍋，４５０元就有湯底、菜盤、還有兩盤牛肉，這個價格真的好划算～

招牌古早味扁魚湯

台南最有特色的湯頭，就是用日曬扁魚及大骨，精心熬燉的湯底，香醇夠味比蔬菜湯底更加濃厚～

古早味的扁魚香味，我非常喜歡，湯頭滋味多了一股鮮味，在口中暖呼呼的，喝起來相當順口！

古早味日曬扁魚

還可以加入招牌的日曬扁魚，我以前來台南吃扁魚火鍋，多數的湯裏頭都是碎碎的扁魚，很少吃到一整塊完整的扁魚～

沒想到扁魚的口感這麼實在，有種越嚼越香的FU，扁魚吸收太陽的能量，在湯裡頭徹底釋放，絕佳的好韻味，只有來萬吉才吃得到！

萬吉高湯

萬吉高湯相當清澈，湯頭實在太好喝了，讓人忍不住一碗接一碗，一喝就欲罷不能，免費加湯喝到爽，天冷喝個熱湯整個人都活過來了

老饕牛肉（牛小排）單點250元

來台南當然不能錯過老饕牛肉，看看這個牛肉花紋，實在有夠漂亮，老闆現點現切，新鮮度滿分，產地直送的新鮮牛肉吃起來就是跟冷凍肉大不相同

看看這個紅通通的肉色，就知道這牛肉有多新鮮，簡單涮個幾秒粉嫩嫩放入口中，牛肉湯汁滿溢出來～

鮮甜的牛肉滋味，真的太好吃了，也可以用台南牛肉湯喝法，用熱湯淋在牛肉上頭，保留牛肉的精華，一大口ＳＨＯＴ掉超滿足！

溫體豬肉（大）180元

不只牛肉超好吃，萬吉老闆嚴選的溫體台灣豬肉，因為很新鮮，豬肉不會有惱人的腥味，現切的厚片豬肉，吃起來格外有Ｑ勁

豬肉肥瘦3:7，黃金比例口感最佳，不會太柴，也不會太肥，肉質相當有彈性，沾上特製沙茶醬，搭配蔬菜一起享用，即是最平凡的美味

豬心150元

萬吉肉質真的很厲害，沒想到還有豬心也是很多粉絲狂推的品項，豬心來自當日溫體配送，非常新鮮簡單涮一下就可以品嚐，

軟中帶Q的口感，令我眼睛為之一亮，完全不用擔心有內臟的腥味，連不敢吃內臟的朋友都一片接一片，這個豬心真的太推薦了，來萬吉才吃得到

萬吉的配料真的太好讚了，吃完也不會感到很油膩，只吃肉肉怎麼夠呢？還有多款蔬菜、丸餃也都要通通點起來～

套餐附贈附贈菜盤(當季蔬菜/手工魚餃/虱目魚丸)

來萬吉消費點的套餐，都會附贈菜盤，這個份量這麼多，居然還只是中份的而已，裏頭蔬菜就至少有六種，還有豆腐及兩款人氣丸餃

光吃這個基本的菜盤配肉品就很划算，一個人來點中份火鍋450元，就可以吃得超級爽，真的ＣＰ值好高，完全就是佛心店家！

手工魚餃/虱目魚丸

菜盤上頭的配料也相當厲害，我本來以為這個愛心形狀的菱餃，沒想到居然是虱目魚丸，我在台北還真沒看過這樣形狀的魚丸

吃起來口感彈中帶點脆脆的，虱目魚香味十足，搭配蔬菜很爽口～另一個手工魚餃，外皮不會太硬，內餡吸滿湯汁，一口咬下燒滾滾

當季蔬菜

萬吉菜盤豐盛的當季食蔬，依照季節搭配，蔬菜品質都挺讚，又漂亮、又大朵～看看這個花椰菜形狀好像KITTY的蝴蝶結

湯底加入番茄、南瓜熬煮，增添蔬果的酸甜度，湯頭更加清甜，我吃火鍋最愛的金針菇、豆腐等配料，吸滿扁魚高湯後，一咬下口中充滿湯汁的美味

玉米60元/鴻禧菇60元/娃娃菜60元

萬吉蔬菜單點60元左右，跟一般火鍋店比相當划算，我還加點了娃娃菜、鴻喜菇、玉米等蔬菜，搭配肉品一起享用增添爽脆度~

平時不太愛吃蔬菜的我，卻意外地喜歡萬吉的蔬菜，可能是因為湯頭太讚了，宛如施了魔法一樣，讓蔬菜變得超美味!!!

魚餃70元/魚冊70元

來台南不能錯過的特色配料，就是這個魚冊莫屬，因為魚冊製作相當費工，現在越來越少地方吃得到，要好好珍惜多吃一些

魚冊外皮跟內餡都很有Q勁，我認為這是最有台灣特色的火鍋料，跟扁魚湯頭超對味，雙倍的魚味是海鮮控會愛不釋手的經典

菜盤上的魚餃真的太好吃了，我額外加點了一份，推薦愛吃魚餃的朋友，快來萬吉吃爽爽吧！

芋頭丸100元/手打牛肉丸80元/魚捲70元

萬吉多款丸子類，是一般火鍋店少見的丸子，我超推芋頭丸，芋頭內線鬆軟，跟豬肉丸超MATCH，連不敢吃芋頭的朋友，都能接受這個芋頭丸，還一連吃了好幾顆

手工牛肉丸一咬下會爆漿，手打的牛肉丸特別多汁，肉的口感很紮實，完全不會粉粉的，牛肉不會有腥味！

我頭一次吃到的配料魚捲，外型有點像雞捲，口感軟軟的相當有厚度，很特別的火鍋配料，來萬吉記得來嚐鮮看看～～

日式蟳味棒100元

搭配菜盤的冬粉跟蔬菜一起煮，口感非常有層次感，帶點螃蟹的香氣，大小朋友都會喜歡～～

花枝漿100元/蝦仁漿100元

吃火鍋不能少的還有手工漿，花枝漿跟蝦仁漿都可以看到，一塊塊真材實料的海鮮塊，相當有Q度！

花枝、蝦仁都好大塊，想吃的大小可以自己DIY，享用火鍋的同時又充滿自己動手做的樂趣~

蛤蜊220元

一開始差點忘了點蛤蜊，扁魚湯頭加入蛤蠣後，滋味更上一層樓，海鮮的鮮味更加明顯～

而且萬吉的老闆精挑細選超大蛤蜊，每一顆都比５０元硬幣還大，飽滿多汁的蛤蜊肉，鮮甜多汁彷彿大海就在眼前一樣！

萬吉火鍋佐料區

吃台式火鍋不能少的還有佐料，以前出國最懷念台灣的火鍋，但在國外往往缺少辛香料、沙茶醬等經典調味料～

萬吉的火鍋其實吃原味就很好吃，加上蔥、蒜、辣椒、白醋等佐料後，滋味更加澎湃，火鍋的味道更有變化！

萬吉特製沙茶醬

不可錯過就是萬吉特製的沙茶醬，加上一詞就有夠香，跟辛香料攪拌均勻，百搭的沾醬，搭配肉品、蔬菜、配料，樣樣都是一百分！

萬吉飲品（未成年請勿飲酒🔞）

吃飽當然也要喝足，多款冰涼飲品，搭配鍋物一起吃超解渴！超感謝這次台南朋友帶我來萬吉，讓我發現了新天地，

也推薦這家超用心、有特色、頗美味的台式火鍋給大家朝聖～下次來台南一定要再訪喔！

萬吉火鍋 5大特色

1.2024最有台味的特色火鍋，燈籠高掛，圓桌圍爐充滿年節的氛圍！招牌古早味扁魚湯，使用日曬扁魚熬煮的湯頭，加入蝦米、冬菜、大骨熬製，香醇濃郁喝起來很夠味，煮什麼配料都好好吃喔！

2.台南必吃的老饕牛肉，油花分布超均勻，現點現切新鮮彈牙，簡單涮個幾秒就可以入口～溫體豬肉超大一盤，厚度比一般肉片厚上許多，Q彈完全不會有腥味！豬心當日限量提供，相當有口感，連不敢吃內臟的朋友，一吃就愛上

3.套餐附贈菜盤好澎湃，魚餃、虱目魚丸、當季蔬菜樣樣有，還可以加點蔬菜，居然只要60元起，娃娃菜、鴻禧菇、玉米、嫩豆腐通通點起來，蔬菜鮮甜煮古早味扁魚湯超速配！跟肉品一起入口，清爽解油膩，吃美食又能補充滿滿纖維素

4.丸餃類大小朋友都喜歡，日式蟳味棒、juicy 手打牛肉丸、超少見的魚冊、魚捲、手工花枝漿、蝦仁漿用料超實在，豐富的鍋料，吸滿高湯一口咬下超級爽！

5.吃台式火鍋醬料也很重要，秘方沙茶醬、加入蔥蒜辣椒攪拌後，沾什麼都好吃！這家超有特色的火鍋店，來台南一定要來報到，衛生乾淨、料好實在，想吃的朋友別忘了提早訂位喔！

💭店家資訊 萬吉火鍋

🏠地址: 台南市東區中華東路二段32號

🚌交通: 近後甲圓環/南紡購物中心

⏰時間: 週一~週五 1700-24:00 / 週六週日1100-1430 1700-2400

😪公休: 無固定公休(請參考官方IG)

💰消費: 只收現金

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554805816045

💬IG: https://www.instagram.com/wangee_hotpot/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406868641

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖