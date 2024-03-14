「不二味 - 旅人食通信」 特別邀請「坪林青年茶業發展協會」的多位新生代茶農化身型男模特兒，用動作及服裝演繹製茶的文化，如採摘、萎凋、揉捻等，用不同的角度展現出包種茶的產製流程，拍出時尚又潮流的攝影作品。仔細一看，攝影作品上還有詩人柏森創作的組詩，呈現出既前衛又詩意的影像美學，讓傳統的製茶文化有了嶄新的詮釋，由多位茶青帶領出一波接一波與眾不同的《茶浪潮》。

位於入口處左方的「草木間」主要販售各式的伴手禮品及文青小物，這次「新北市坪林茶葉博物館」特別和「不二味 - 旅人食通信」雜誌攜手合作，推出《茶浪潮》特刊，並規劃設計<新茶潮特展 La Nouvelle Vague du Thé>於「草木間」展出。<新茶潮特展 La Nouvelle Vague du Thé>取名很有深意，「潮」不只是創新，還有借鏡法國電影新浪潮。展覽以清新時尚的風格剖析包種茶的甘醇芬芳之秘，為大眾揭露新世代茶農們返鄉種茶背後不為人知的故事

位於新北市坪林區的「新北市坪林茶葉博物館」，是一座以台灣茶文化為主題的博物館，除了固定的常設展，也會不定期更換展覽出以茶葉為主題的特展。三月份的《新北市藝遊》特別以<新茶潮特展 La Nouvelle Vague du Thé>為封面，團子也跟著來一看究竟。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

展間除了此次的《茶浪潮》作品，並結合了伴手禮品及文青小物，這些物品都和茶大有關係，舉凡茶器杯皿，還有茶酥、茶糖、茶麵線等，都以文青風包裝，時尚有質感。

其中最特別的伴手禮，就是這些青年茶農，費盡心思研發推出的「茶慶酒」，以包種茶為基底，透過窨製薰香技術，讓酒的香氣被茶葉吸附，是不含酒精但保留酒香味的茶品，很值得一試的單品喔。

泡特展

時間 : 即日起 ~ 2024/06/02

「泡特展」由「泡」這個字傳達過去到未來，展現世界各國文化的「泡」文化。特展區分為兩種顏色，墨綠色的代表「泡的過去」，淺褐色的代表「泡的未來」，可從原始湯泡到未來世界，來一場跨越138億年的時空壯遊。

想不到「泡茶」博大精深，萬物皆可泡！古人泡茶可講究的很，在經典古籍《金瓶梅》就有記載，可加入各種食材、調味料，彷彿一道道「湯品」，在這也能體驗各種科技互動。也有仿造法國香水品香，能聞得到各種茶香。除泡茶、泡湯，世界各種千奇百怪物品也能泡，一格格百寶箱內，讓你翻個夠，想不到白嫩嫩的小屁屁也能「泡」個過癮。「泡的多重宇宙」延伸你的想像空間，就連上太空也能泡茶！特展展示NASA特製的泡茶方式，讓你在浩瀚無垠的世界也能品茶！

器特展

時間 : 即日起 ~ 2024/12/08

「器—天地人之器」特展，從遠古的神話出發，探討器的起源與發展，發掘自然之器的神奇與奧妙，從入口的「器」徵器皿的四個口，由中央的犬來守護，揭開茶器文化背後不為人知的傳奇。由館方人員精心策劃的「器特展」是由歐洲的「珍奇屋」所延伸，在這能看到各種動物標本，分成海陸，看你能認識多少樣。茶，既是生活，也是文化，在歷代製茶及茗飲方式的發展中，茶器也隨之百變，寫下了一部豐富迷人的器物史。

中國瓷器承載了中國文化，也在這能欣賞到世界各地的瓷器之美，花色、雕塑都各有千秋。小朋友喜歡的互動裝置這也能看得到，從採茶、揉茶、製茶，由小人偶一連串的巧妙動作，一探茶文化的各朝代變化。而隨著經貿交流及東茶西傳，源於東方的瓷器也跨越了時空，也流傳到全球各地，可從中融入古往今來連接了東西方文化的藝術交流！

整體而言，團子覺得「坪林茶葉博物館」是兼具美學、寓教於樂的好景點！位於茶香文化的坪林，有閩南風情的白色博物館，和恬靜的造景，館內定期更新特展，除能瞭解茶文化，也能探究世界各種珍藏器皿。不妨可安排一場小旅行，先逛博物館，之後到坪林老街嘗美食，走步道、逛古廟。跟著《新北市藝遊》來場藝文之旅，身心靈回復自在，品味自然與美好。



【相關連結】

新北市坪林茶葉博物館 官網 : https://www.tea.ntpc.gov.tw/

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/







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