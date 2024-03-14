此食記為花見團子造訪「饗樂 火烤兩吃 鍋物」 (造訪日期 : 2023/03)



「饗樂 火烤兩吃 鍋物」火鍋燒烤吃到飽只要299元起

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饗樂 火烤兩吃 鍋物



地址 : 新北市板橋區新海路120號

電話 : 02 2258 2291

時間 : 11:30–21:30（一～日）



本次團子相約友人來到位於板橋的「饗樂 火烤兩吃 鍋物」用餐，店家位於新海路上，離捷運板橋民生站不遠，交通很便利。「饗樂 火烤兩吃 鍋物」主要提供燒烤與鍋物火烤兩吃吃到飽的服務，提供項目包含高級肉品、高檔海鮮、優選火鍋料、特選當季蔬果、滷肉飯、咖哩飯、副餐、冰淇淋、飲料、甜點，豐盛又澎湃，下午茶時段優惠價格最低只要299元，CP值超高。適逢開幕，店家也有推出打卡送好禮，來店消費打卡或評論就能享好康，直接送一盤和牛給客人享用。

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」店內提供多張4人的座位區，採用一人一鍋、鴛鴦鍋或是火烤兩吃的形式，用餐時間為90分鐘，給人舒適又開闊的用餐環境。

店家提供7種湯頭，有基本的香草豬蔬菜湯頭，或可加點價升級品嚐店家精心熬煮的各種風味湯頭，有分不同時段的食材品的價位可供選擇，火烤兩吃只要再加50元，喜歡吃海鮮的朋友也可選擇「海鮮特別單點」，都是十分平價的銅板價格。我這次直接攻項選擇687元價位，加上火烤，提供的品項包含13種肉品、12種海鮮，連高級的和牛都可以吃的到，加上食蔬、火鍋料、甜點、飲料等，共達將近100食材，平價就能吃到滿滿好料與健康食材。

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，一格一格的整齊排放在箱子內，顯得特別的乾淨又衛生。蔬果是老闆特選的有機認證新鮮蔬果，有綠苦瓜、玉米、玉米筍、高麗菜、白菜、木耳、南瓜等健康蔬菜，還有各式菇類等，補充高纖營養又健康。火鍋料種類也很多，有各式魚漿製成的餃類、香菇貢丸、芋頭貢丸、蟹肉棒等，還有大小朋友都喜歡的麻吉燒。這裡也有魷魚等海鮮。至於肉品則為現點現切，保有最新鮮的品質。

副餐包含白飯、烏龍麵、鍋燒意麵、五木拉麵、王子麵、冬粉等。白飯也可添加上店家燉煮多時的滷肉自己製作成滷肉飯，滷肉汁還有瓜仔肉，鹹香夠味，堪稱「白飯殺手」。這也有高級品牌咖哩粉製作的日式咖哩飯，裡面有紅蘿蔔、馬鈴薯，燉煮到軟嫩入味，老少皆宜。據悉，還很多客人來這，指明就是要吃滷肉飯和咖哩飯呢！

醬料區也十分豐富！提供了蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。

飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、風味茶飲、果汁、咖啡等，種類多元，滿足多種人的喜好。

我們都選擇了火烤兩吃，一邊是火鍋，另一邊則可以燒烤。店家貼心提供烘培紙、放上奶油就可依照自己喜好進行燒烤、配上洋蔥風味更有層次。火鍋湯頭一個選擇來自花蓮知名漁場的「花蓮漁場黃金蜆湯頭」湯頭，一撈就是滿滿的黃金蜆，鮮味十足，清甜又營養，美味一次嘗得夠。

另一種為「香濃牛奶湯頭」鮮醇濃郁又美味，牛奶湯頭鮮香卻不膩口，還有一隻增香的牛奶冰磚小熊湯頭，可愛滿點。喜歡更濃郁口味的可再+10元多一片起士，讓湯底更加香醇。

雞肉

「雞肉捲」呈現美麗粉紅色，肉片薄厚適中，肉質彈嫩多汁，熱量較低無負擔，還能補充滿滿蛋白質；「嫩雞腿」用料超大方，是一整隻的雞腿肉切塊而成，放入湯頭燉煮，直接將雞肉的精華熬成雞湯。入口後雞腿軟嫩有嚼勁，讓團子不由自主一塊接一塊，湯頭也更顯鮮甜。

豬肉