此食記為花見團子造訪「饗樂 火烤兩吃 鍋物」 (造訪日期 : 2023/03)
「饗樂 火烤兩吃 鍋物」火鍋燒烤吃到飽只要299元起
板橋火鍋吃到飽推薦、板橋聚餐推薦
饗樂 火烤兩吃 鍋物
地址 : 新北市板橋區新海路120號
電話 : 02 2258 2291
時間 : 11:30–21:30（一～日）
本次團子相約友人來到位於板橋的「饗樂 火烤兩吃 鍋物」用餐，店家位於新海路上，離捷運板橋民生站不遠，交通很便利。「饗樂 火烤兩吃 鍋物」主要提供燒烤與鍋物火烤兩吃吃到飽的服務，提供項目包含高級肉品、高檔海鮮、優選火鍋料、特選當季蔬果、滷肉飯、咖哩飯、副餐、冰淇淋、飲料、甜點，豐盛又澎湃，下午茶時段優惠價格最低只要299元，CP值超高。適逢開幕，店家也有推出打卡送好禮，來店消費打卡或評論就能享好康，直接送一盤和牛給客人享用。
「饗樂 火烤兩吃 鍋物」店內提供多張4人的座位區，採用一人一鍋、鴛鴦鍋或是火烤兩吃的形式，用餐時間為90分鐘，給人舒適又開闊的用餐環境。
店家提供7種湯頭，有基本的香草豬蔬菜湯頭，或可加點價升級品嚐店家精心熬煮的各種風味湯頭，有分不同時段的食材品的價位可供選擇，火烤兩吃只要再加50元，喜歡吃海鮮的朋友也可選擇「海鮮特別單點」，都是十分平價的銅板價格。我這次直接攻項選擇687元價位，加上火烤，提供的品項包含13種肉品、12種海鮮，連高級的和牛都可以吃的到，加上食蔬、火鍋料、甜點、飲料等，共達將近100食材，平價就能吃到滿滿好料與健康食材。
「饗樂 火烤兩吃 鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，一格一格的整齊排放在箱子內，顯得特別的乾淨又衛生。蔬果是老闆特選的有機認證新鮮蔬果，有綠苦瓜、玉米、玉米筍、高麗菜、白菜、木耳、南瓜等健康蔬菜，還有各式菇類等，補充高纖營養又健康。火鍋料種類也很多，有各式魚漿製成的餃類、香菇貢丸、芋頭貢丸、蟹肉棒等，還有大小朋友都喜歡的麻吉燒。這裡也有魷魚等海鮮。至於肉品則為現點現切，保有最新鮮的品質。
副餐包含白飯、烏龍麵、鍋燒意麵、五木拉麵、王子麵、冬粉等。白飯也可添加上店家燉煮多時的滷肉自己製作成滷肉飯，滷肉汁還有瓜仔肉，鹹香夠味，堪稱「白飯殺手」。這也有高級品牌咖哩粉製作的日式咖哩飯，裡面有紅蘿蔔、馬鈴薯，燉煮到軟嫩入味，老少皆宜。據悉，還很多客人來這，指明就是要吃滷肉飯和咖哩飯呢！
醬料區也十分豐富！提供了蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。
飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、風味茶飲、果汁、咖啡等，種類多元，滿足多種人的喜好。
我們都選擇了火烤兩吃，一邊是火鍋，另一邊則可以燒烤。店家貼心提供烘培紙、放上奶油就可依照自己喜好進行燒烤、配上洋蔥風味更有層次。火鍋湯頭一個選擇來自花蓮知名漁場的「花蓮漁場黃金蜆湯頭」湯頭，一撈就是滿滿的黃金蜆，鮮味十足，清甜又營養，美味一次嘗得夠。
另一種為「香濃牛奶湯頭」鮮醇濃郁又美味，牛奶湯頭鮮香卻不膩口，還有一隻增香的牛奶冰磚小熊湯頭，可愛滿點。喜歡更濃郁口味的可再+10元多一片起士，讓湯底更加香醇。
雞肉
「雞肉捲」呈現美麗粉紅色，肉片薄厚適中，肉質彈嫩多汁，熱量較低無負擔，還能補充滿滿蛋白質；「嫩雞腿」用料超大方，是一整隻的雞腿肉切塊而成，放入湯頭燉煮，直接將雞肉的精華熬成雞湯。入口後雞腿軟嫩有嚼勁，讓團子不由自主一塊接一塊，湯頭也更顯鮮甜。
豬肉
豬肉品項有3種，「梅花豬」瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布均勻；「培根豬」油脂豐富、口感軟Ｑ；「香草豬」選自台灣頂級豬肉品牌牧場，飼養不用藥，肉品保水度高甘甜清香，涮好入口肉質香甜柔軟，搭配醬汁享用更加美味。
牛肉
牛肉控在這可大飽滿福！牛肉選項有6種。「培根牛」肉質鮮甜多汁，口感不柴不膩；「南美背肩牛」油花豐富均勻， 軟嫩中帶有嚼勁的雙重口感；「板腱牛」脂肪少，肉結實。 嚼勁十足。至於團子最愛吃的「雪花牛」上均勻遍佈著雪白細緻的油花，肉質細緻，鮮嫩多汁，沒兩下全部嗑得精光。
「澳洲和牛」上佈有美麗雪花，肉質軟嫩、口感多汁且滋味細膩醇厚，讓愛吃肉的友人讚不絕口！想不到只要花600多，就能享有和牛吃到飽呢！「A級大板腱」選用高級牛肉切成，肉筋多肉厚，肉質軟嫩中富有「脆彈」的口感。上述牛肉團子建議涮到7分熟即可，保留牛肉軟嫩、不過乾柴，也能吃到牛肉原味。
羊肉 / 鴨肉
「嫩羊肉」有美麗的大理石花紋，肉質細軟、彈牙，沒有羊臊味，且羊肉蛋白質含量高，營養滿點。「櫻桃鴨」香氣口感迷人，不輸牛肉，肉質鮮嫩扎實、多汁甜潤有彈性，且鴨肉脂肪較低，怕胖的人一定要試試。
烤肉肉品
這裡獨具一格的個人火烤兩吃，肉品有「雞肉」、「豬肉」、「羊肉」、「牛肉」均有先用特製醬汁醃過，還有沾上芝麻提香，可選原味或是辣味，店家另有提供椒鹽、辣椒粉等，可以豐富燒烤風味。
烤法很簡單，先用奶油為基底，再放上烤肉，烤熟後就可以吃。至於牛肉可烤到7分熟，又是另種美味。因肉片已經先醃製過，鹹香有味，加入奶油提香，烤肉的口感略带焦香，肉質鲜嫩多汁，好吃到讓團子一盤接一盤。心中默默計畫，以後中秋烤肉來這就對了。
海鮮
既然已經點了最高的價位，當然海鮮每一種都不可以錯過，鱸魚、巴鯊魚、水鯊魚、鯛魚、手工花枝漿、蛤蠣、頂級5A軟絲、野生小卷、白蝦、頂級鮑魚、台灣鮮蚵，共有12種組成的海鮮拼盤，豪華又豐盛。魚片放入火鍋川燙不久就可撈起，也可直接燒烤品嚐更顯鮮甜；鮑魚、軟絲、小卷及白蝦Q彈有嚼勁；蛤蠣、鮮蚵讓湯頭更鮮美；手工花枝漿吃得到花枝肉塊。
最後吃飽喝足後來點飯後甜點及水果，在自助區有提供綠豆湯、愛玉凍及切片蘋果、柳丁、芭樂可以自行拿取。冰品提供的是巧克力霜淇淋，充滿濃郁巧克力香，口感甜滑醇厚，微甜微苦不膩口，為美好的一餐作最甜美的收尾。
整體而言，團子覺得「饗樂 火烤兩吃 鍋物」種類豐富又平價，食材選擇、料理都不馬虎，如果預算許可以直接選擇687元價位，就可以享用13種高級肉品和12種豐盛海鮮，這樣食材在外面單點的店家，價格一定都超貴，在這兒可以直接吃到飽。適逢開幕，店家也有推出打卡送好禮！來店消費打卡或評論，就直接送一盤和牛，店家是以人頭打卡數計算，而不是一桌一盤，看得出老闆多佛心。「饗樂 火烤兩吃 鍋物」很適合個人用餐，或者是三五好友家族聚餐，火鍋吃鮮美、烤肉吃醍醐味，美味與營養全部讓你吃飽飽。
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