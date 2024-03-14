「台灣有三寶：勞保、健保、299 吃到飽！」曾經是紅極一時的順口溜，放在如今萬物飛漲的年代，已經是難以尋覓的幸福。不過，難欲尋覓並不代表沒有，新北市板橋區「饗樂 火烤兩吃 鍋物」，就有火鍋界 C/P 值最高的火鍋吃到飽下午茶，只要＄299 就可以無限享用 4 種肉、自助吧、飲料吧、甜點、古早味滷肉飯搭配油豆腐、日本第一品牌濃醇香咖哩飯等，將近 100 種新鮮食材，絕對讓你吃一餐飽一整天，幸福滿滿！

不僅如此，如果你覺得光吃火鍋不過癮，只要再加 50 元，就可以升級成火烤兩吃吃到飽；更讚的是目前正值開幕期間，只要來店消費打卡，就送高檔和牛一份！良機稍縱即逝，不要再猶豫了，趕快拿起手機訂位吧！

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」位於捷運新埔站附近，剛開幕不久，在 GOOGLE 的評價就高達 4.7 ，口碑相當不錯。

店面空間不大，全部都是 4 人桌設置，用餐採一人一鍋方式，每個人都能自己煮自己喜歡的食材，不用互相牽就彼此的喜好，這點我很喜歡。因為可以升級火烤兩吃，為了避免烤肉的油煙味殘留在客人身上，因此在每桌上方都加裝抽煙設備，非常用心！

也許你會納悶，全都是 4 人桌，那如果是雙人或是單人前來用餐怎麼辦？店家其實已經有對策，每張桌上都留了兩個洞，只要將隔板插上去， 4 人桌秒變雙人桌，是不是很聰明？

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」雖然是平價火鍋，但食材一點都不馬虎，自助吧裡除了當季尚青的有機認證生鮮蔬果，還有知名品牌的火鍋料、新鮮水產膠原蛋白魚皮、零卡路里蒟蒻絲、自製甜點檸檬愛玉等。即使每種都只夾一個，仍然讓我們飽到差點吃不完，種類真的超級多。

更令人滿意的是店裡的蔬果不但是有機認證的高檔貨，而且清洗得非常乾淨，也排列得很整齊，顯示店家真的很用心經營，連小細節都注意到了。

火鍋料品質也很讚，每一種都乾乾爽爽，沒有湯湯水水，不會幾個人夾過，檯面就慘不忍睹。醬料只有簡單的蔥花、辣椒、薑末、白蘿蔔泥、沙茶醬、醬油，因為食材新鮮、湯底夠味，調味醬料其實可有可無。

飲料吧冷熱飲都有，冷飲有常見的可樂、雪碧、檸檬紅茶、蘋果汁、水果風味茶；還有我沒喝過的萊姆氣泡水、蘋果風味輕醋飲、芭樂風味綠茶。熱飲有美式咖啡、義式咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、巧克力牛奶等。冰品也沒有缺席，巧克力霜淇淋隨你吃到爽。

古早味滷肉裡，竟然還有吸飽肉汁的油豆腐；日本第一品牌咖哩裡，也有滿滿的料，如果你覺得這樣還不夠，那就再來一大鍋清心退火的綠豆湯。

吃火鍋怎能沒有豆皮和老油條？丟一些到火鍋煮，享受爆汁的爽感才過癮。

老油條上面有一大盤奶油，如果你是選擇火烤兩吃，記得挖一些放在烤盤上，立馬讓你的烤肉口感更升一級。豆皮上方有烤盤紙，還有烤肉用的花生粉、椒鹽粉、孜然粉、辣椒粉、白芝麻粒等。

不得不說，「饗樂 火烤兩吃 鍋物」的老闆真的不怕客人吃，副食不僅有滷肉飯、咖哩飯，還有雞絲麵、鍋燒麵、冬粉、五木拉麵、王子麵、拉麵。我想除非你是大胃王，不然來一次絕對吃不完所有的食材；像我和老婆這種依量普通的平常人，估計至少要來三次，才能把每種食材都吃一輪。

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」的用餐方案，是我吃過的火鍋店中最多的一家，光是正常午、晚餐的用餐方案就有 6 種。從最經濟的 A 套餐： 329 元，可以吃 4 種肉，到最頂級的 F 套餐： 13 種肉+12 種海鮮，也只要 687 元。若是你在 14:30~15:30 的下午茶時間入場，還可以享受更優惠的價格，A 套餐低到只要 299 元！趁現在有打卡送和牛活動來吃一波，299 元就吃得到高檔和牛，簡直是便宜得令人不敢置信！

看到這麼佛心的價格，不禁讓我想到前幾天在內湖某家自助餐裡遇到的趣事。排在我前面的歐巴桑，應該是第一次來消費，不知道這裡的物價，一次夾了三種肉類，結果到了結帳台，聽到老闆報出 250 元的價格的那一刻，嚇得差點打翻手上的菜盤。如果這個歐巴桑知道來「饗樂」，只要再加 49 元，就有 4 種肉，再加將近 100 種自助吧吃到飽、飲料吧喝到飽，不知道會有什麼感想？

不過，我個人覺得如果你的預算許可，直攻最頂級的 F 套餐，才是明智之舉！想想看，六百多就可享用 13 種肉+12 種海鮮，光是無限吃到飽的的海陸全餐，就值回餐價，何況還有澳洲頂級和牛吃到飽！六百多元竟然可以享有＂澳洲頂級和牛吃到飽＂，這是以前我連想都不敢想的事，沒想到竟然在「饗樂 火烤兩吃 鍋物」美夢成真了！

火鍋要好吃，湯頭很重要，「饗樂 火烤兩吃 鍋物」有九種精心研發的湯頭：豚骨蔬菜湯頭(+0)、香菇素食湯頭(+30，素食)、番茄健康湯頭(+40，素食)、韓式泡菜湯頭(+40)、特製麻辣湯頭(+50)、滋補藥膳湯頭(+50，素食)、香濃牛奶湯頭(+50，加起司+10)、古早味麻油雞湯頭(+50)、花東黃金蜆湯頭(+60)。選擇超多的湯頭，有葷有素，從此揪朋友聚餐，不用再煩惱有人吃素、有人吃葷，來這裡個人煮自己的鍋，葷素皆宜，皆大歡喜！

老婆喜歡＂香濃牛奶湯頭＂，沒想到還附送一隻超級卡哇伊的狗狗牛奶湯塊，可愛的讓人不忍心放進鍋裡煮。掙扎了好久，才下定決心讓牠泡牛奶浴，看著牠漸漸熔化在湯裡，心中充滿不捨。不過說實在，加了牛奶湯塊，再加一片起司後，整個湯頭的味道變得更濃郁絲滑，拿來煮肉片最適合，可以讓肉片的味道上升好幾個台階。

好山好水的花東縱谷，養育出來的黃金蜆聲名遠播，顆顆體型飽滿，拿來當湯頭，不但味道鮮美無比，而且營養豐富，可以補氣還可以增加抵抗力，是非常好的食補食材，這就是我選＂花東黃金蜆湯頭＂的原因。＂花東黃金蜆湯頭＂最適合拿來煮海鮮，清甜的滋味，對海鮮的鮮味有加乘的效果。

既然要吃鍋，當然要澎派一點，所以我們毫不猶豫的選擇 F 方案，直接攻頂。看看這 13 種肉品一字排開的氣勢，是不是令人食指大動呢？

澳洲和牛 ( F 方案肉品 )

澳洲和牛的油花就是漂亮，肉質的軟嫩也不在話下，六百多元的 F 方案，多吃幾盤就能回本。如果你想省錢，又想吃和牛，那就把握開幕期間打卡送肉的活動，趕快來消費。

櫻桃鴨 ( E 方案以上肉品 )

櫻桃鴨的美味不用我多說，吃過的就知道，油脂豐富度和口感都類似牛肉，不僅適合煮火鍋，燒烤也很好吃。

雪花牛 ( C 方案以上肉品 )

雪花牛的油脂比較多，放進牛奶鍋裡涮一涮，口感特別軟嫩多汁。喜歡滑順口感的朋友，一定會喜歡。

A 級大板腱 ( C 方案以上肉品 )

A 級大板腱真的有夠大片，攤開來比臉大，吃起來肉感十足，非常過癮，適合喜歡大口吃肉的朋友。

香草豬 ( B 方案以上肉品 )

香草豬的口感真的不是蓋的，超級軟嫩，咬起來一點都不費力。用牛奶鍋來煮，鮮甜香濃的滋味，包你吃到欲罷不能。

板腱牛 ( B 方案以上肉品 )

板腱牛肉質比較紮實有嚼勁，牛味十足，不過因為切得夠薄，所以不用擔心會咬不爛，適合喜歡牛味的朋友。

嫩羊肉 ( B 方案以上肉品 )

嫩羊肉很優秀，完全沒有羊臊味，真的出乎我預料之外。油花相當豐富，所以口感比我吃過的都要軟嫩，我很喜歡。

南美背肩牛 ( B 方案以上肉品 )

背肩牛是瘦肉比較多的部位，口感比較結實，熱量也比較低，適合想滿足口慾又怕胖的朋友。

培根豬 ( B 方案以上肉品 )

培根豬油花滿滿，口感油滑，帶點脆度。如果怕太油膩，可以用燒烤的方法，一來減少油脂，二來香氣更盛。

培根牛 ( A 方案以上肉品 )

培根牛是最便宜的 A 方案就可以吃到的肉品之一， 但品質一點都不打折，涮到五分熟，肉質軟嫩的程度，讓我很驚訝。

梅花豬 ( A 方案以上肉品 )

梅花豬我很喜歡，因為沒有我最怕的肥豬肉，吃來一點都沒有腥味，相當好吃！

嫩雞腿 ( A 方案以上肉品 )

店家很佛心，雞腿取的都是肉最多的部分，不但已經切成方便食用的小塊，而且將大部分的皮下脂肪去除。軟嫩 Q 彈的雞腿肉，鮮甜又飽口。

雞肉捲 ( A 方案以上肉品 )

切成薄片的雞肉捲，我是第一次吃到。沒想到口感這麼軟嫩，即使是牙口不好的年長者或是小朋友，應該都能輕鬆享用。

火烤兩吃的烤肉，口味有＂蜜汁＂和＂香辣＂兩種選擇，使用紐奧良的特有香料，混和匈牙利紅椒粉、大蒜粉、洋蔥粉、黑胡椒、小茴番粉、卡宴紅椒粉 cayenne、奧勒岡與百里香的醃料，香氣強烈不辛辣，滋味濃郁又美味。我們點的是＂蜜汁雞肉、蜜汁豬肉、蜜汁牛肉、蜜汁羊肉＂。

店家採用的火烤兩用鑄鐵鍋，高低兩層的設計是我平生首見，加熱非常迅速，加了烤盤紙，也不容易烤焦，這些特點在有時間限制的吃到飽，非常重要！店家還提供了洋蔥與精選奶油，讓火烤的口味更有層次，不管是哪一種肉品都很好吃。醃漬的微甜蜜汁，也很加分，除了讓肉質更軟嫩，口感也更好，更重要的是蜜汁甜度比想像的低，吃再多也不會膩。

F 方案海鮮盤，12 種海鮮，一盤全都露，超級澎派的排場，讓我這個海鮮控心花怒放！

鱸魚 ( F 方案海鮮 )

帶皮鱸魚給得很大方，肉質細嫩又紮實，口感滑膩爽口；魚皮膠質豐富，有嚼勁，最讚的是一根刺都沒有，任何年齡皆可享用。

扇貝 ( F 方案海鮮 )

扇貝雖然個頭不大，但煮熟後不縮水，表示鮮度夠。果然吃起來相當鮮甜，一絲絲的纖維口感很迷人，完勝看起來很大卻一點都不好吃的假干貝。

頂級鮑魚 ( F 方案海鮮 ) 、白蝦 ( D 方案以上海鮮 )

鮑魚肉質軟嫩有彈性，鮮甜海味很迷人；白蝦的口感有口皆碑，口感爽脆鮮甜，我超愛。

野生小卷 ( E 方案以上海鮮 )

野生小卷色澤鮮亮，是廣受大眾喜愛的海鮮，簡單煮過就鮮甜無比，口感彈牙，令人百吃不厭。

台灣鮮蚵 ( E 方案以上海鮮 )

台灣鮮蚵的個頭相當大，體型飽滿，鮮度爆表。看看筷子夾下去的地方，牛奶般的汁液立刻湧出，不愧有海中牛奶的美譽。

頂級 5A 軟絲 ( E 方案以上海鮮 )

5A 代表這是生食級的高檔貨，肉質非常肥厚，鮮甜美味更是沒話說，吃起來非常滿足！

手工花枝漿 ( D 方案以上海鮮 )

手工花枝漿真材實料，吃得到鮮甜的花枝塊，是吃火鍋不能缺少的配角。

蛤蜊 ( D 方案以上海鮮 )

蛤蜊好不好吃，看肉質的含水度就知道，飽滿的肉裡是滿滿的鮮甜汁液，咬下去立刻炸開，爽度破表。

水鯊魚 ( C 方案以上海鮮 )

水鯊魚的魚皮富含膠質，魚肉含水量高，口感鬆軟水嫩，非常特別。

巴沙魚 ( C 方案以上海鮮 )

巴沙魚的魚肉非常軟 Q ，幾乎不用咀嚼，說是入口即化也不為過。

鯛魚 ( C 方案以上海鮮 )

鯛魚無刺，肉質紮實有彈性，口感鮮嫩甘甜，煮牛奶鍋或黃金蜆湯頭都別有一番風味。

「饗樂」的火鍋料不是傳統市場裡論斤秤兩的便宜貨，而是知名品質的高檔貨，就連魷魚、豬肚、白脆腸、魚皮都有，品質一吃就知道。

其中我們最喜歡的有吃得到花枝的九層花枝丸，會爆漿的起司球，會牽絲的麻糬球等。

吃完大魚大肉，最後得吃些高纖維的蔬菜來平衡一下，有機認證的新鮮蔬菜果然不同凡響，每一種都很好吃。

吃完熱呼呼的火鍋，一定要來碗冰涼透頂的霜淇淋，享受冰火二重天的快感。

然後再來一點水果和甜點，店家自製的檸檬愛玉，檸檬香氣濃郁，口感沽溜、甜度低，很對我的胃。

最後再來兩杯香濃醇的咖啡作收，心滿意足！

「饗樂 火烤兩吃 鍋物」曾有三餐不織的童年，深刻了解一頓美食對努力奮鬥的人來說，是多麼幸福的一件事！因此投入餐飲事業後，便以吃到飽涮涮鍋來實現他的夢想。一路本著讓客人用最便宜的價格，吃到最幸福料理的初衷，堅持以套餐的價格，提供高 C/P 值的平價吃到飽。以我們這次的用餐體驗來看，顯然老闆不是嘴巴說說而已，而是已經確確實實的做到。如果你正在找雙北 C/P 值最高的火烤兩吃吃到飽，「饗樂 火烤兩吃 鍋物」推薦給您！

🎀饗樂 火烤兩吃 鍋物🎀

🏡地址：新北市板橋區新海路120號

☎️電話：02-2258-2291

🕐營業時間：11:30 – 21:30

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