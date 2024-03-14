太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店─太保美食，這家早餐店太寵粉！內用外帶餐點奶茶、氣泡飲品免費喝，起司控很愛的乳酪起司脆皮蛋餅；超有料噴香豬排炒泡麵，再來一桶爆汁酥嫩炸全家餐，好滿足！太保早午餐、太保炸雞、太保市美食、太保午餐、太保好吃指南│附菜單
目錄索引
1. 關於胖老爹美式炸雞縣府店
2.1 胖老爹美式炸雞縣府店交通指引
2.2 胖老爹美式炸雞縣府店用餐空間
2.3 胖老爹美式炸雞縣府店自助飲料吧
3.2 人氣早餐TOP2 豬排炒泡麵
3.3 人氣早餐TOP3 蘿蔔糕加蛋
3.4 人氣炸雞 全家餐
4. 消費資訊
4.1 胖老爹美式炸雞縣府店餐點評價
4.2 胖老爹美式炸雞縣府店菜單
5. 太保早餐相關資訊
「太保早餐 x 太保美食」
「太保早午餐 x 太保市美食」
「太保炸雞 x 太保午餐 x 太保好吃指南」
胖老爹美式炸雞縣府店在哪裡？
胖老爹美式炸雞縣府店位於嘉義縣太保市祥和三路東段111號，近嘉義縣政府、國立故宮博物院南部院區、小葉欖仁綠色隧道、嘉義縣立棒球場，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格。
胖老爹美式炸雞縣府店餐點特色
「內用、外帶飲料自助吧免費暢飲」
「現點現裹現炸 x 爆汁酥嫩炸雞」
交通 / 停車資訊
大眾運輸：公車-創新學院站 (走路
機車：附近停車空間
汽車：汽車收費停車格 (祥和三路東段)
周邊環境
月初嘉義一日遊，前往嘉義太保市小葉欖仁綠色隧道路上，注意到這家早上8點已開店營業的胖老爹美式炸雞縣府店。
如何抵達
胖老爹美式炸雞縣府店附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格，搭乘大眾運輸到「創新園區站」下車，或騎車、開車到附近的停車空間、停車格停放。
顯眼招牌
開車經過嘉義縣立棒球場後不久，可看到經典的胖老爹招牌。
早餐店門口
在嘉義縣立棒球場附近的汽車收費停車格停妥汽車後，走路大約5分鐘抵達位於嘉義縣太保市祥和三路東段111號的胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐。
期間限定優惠
不定期推出期間限定優惠，會寫在胖老爹美式炸雞縣府店點餐區附近的黑板上，方便到店吃早餐的朋友們參考。
整潔製餐區
製作飲品、餐點的區域維持得相當乾淨，讓喜歡胖老爹的饕客們可以吃得美味、吃得安心。
現點現做
餐點均採現點現做，確認點選的餐點內容後 → 按照點單順序製作 → 出餐。
全台第一家有早餐的胖老爹─胖老爹美式炸雞縣府店。
有放置4張用餐桌，共16個座位，可供現場享用熱騰騰燒呼呼的即時好滋味。
自助區
筷子、各式醬料、紙巾可在此區自行取用。
奶茶、蜜桃茶、5款氣泡類飲品，內用、現場外帶均可免費飲用。
氣泡類飲品暢飲
清果汁、檸檬口味紅茶、芬達橘子汽水、雪碧、可樂。
這餐點了：
乳酪起司脆皮蛋餅
豬排炒泡麵
蘿蔔糕加蛋
全家餐
乳酪起司脆皮蛋餅45元
香煎蛋餅皮、一顆完整雞蛋、起司片、乳酪絲結合在一起，切成六塊 → 出餐。
每一塊餡料滿滿滿的脆口蛋餅，都可以吃到相當濃郁的起司、乳酪香氣。
豬排炒泡麵 70元
添加特製醬料炒製的泡麵為基底，加點青菜點綴，還有刷滿存在感的大塊豬肉排、整顆半熟蛋。
炒泡麵的香氣層次很飽滿，麵條口感是軟Q有麵勁不軟爛的，搭著紮實不乾硬保有肉汁的豬排、軟嫩半熟蛋、甜脆時蔬一起吃，口感層次鰻豐富的。
蘿蔔糕加蛋 40元
小時候在早餐店經常點的餐點之一。
可以吃得到淡淡米香的蘿蔔糕，包上一層美麗金黃色的蛋衣，美味再上層樓。
全家餐
兩支雞腿、三塊雞塊、三支雞翅。
確認餐點內容後 → 拿出優質的各部位雞肉 → 裹上胖老爹特有的香脆麵衣 → 下鍋油炸 → 精準控時、控溫 → 起鍋 → 擺入紙桶中 → 出餐。
拿到全家餐在用餐區開吃！
大口咬下嘎蹦脆外衣，吃到了滑嫩、肉汁滿滿滿的炸雞，不會有過於油膩的感覺，一個人吃2~3塊，搭著現場免費供應的飲料，已滿足。
用餐日期：2024/03月
付款方式：現金
太保美食，走進全台唯一一家有賣早餐的胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐啦~
在簡單設置的用餐空間裡分享濃郁系乳酪起司脆皮蛋餅、蘿蔔糕加蛋、香噴噴的豬排炒泡麵，還有經典炸雞，配免費暢飲的飲料，吃飽喝足在附近景點走走，很讚。
太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)
太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)
胖老爹美式炸雞縣府店
類型：太保早餐 / 太保美食 / 太保早午餐 / 太保炸雞 / 太保市美食 / 太保午餐 / 太保好吃指南
⏰ 營業時間
每天 06：00~21：00
📍 地址：嘉義縣太保市祥和三路東段111號
📞 電話：0965-131-499
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