太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店─太保美食，這家早餐店太寵粉！內用外帶餐點奶茶、氣泡飲品免費喝，起司控很愛的乳酪起司脆皮蛋餅；超有料噴香豬排炒泡麵，再來一桶爆汁酥嫩炸全家餐，好滿足！太保早午餐、太保炸雞、太保市美食、太保午餐、太保好吃指南│附菜單

目錄索引

1. 關於胖老爹美式炸雞縣府店

2. 胖老爹美式炸雞縣府店環境開箱

2.1 胖老爹美式炸雞縣府店交通指引

2.2 胖老爹美式炸雞縣府店用餐空間

2.3 胖老爹美式炸雞縣府店自助飲料吧

3. 胖老爹美式炸雞縣府店餐點分享

3.1 人氣早餐TOP1 乳酪起司脆皮蛋餅

3.2 人氣早餐TOP2 豬排炒泡麵

3.3 人氣早餐TOP3 蘿蔔糕加蛋

3.4 人氣炸雞 全家餐

4. 消費資訊

4.1 胖老爹美式炸雞縣府店餐點評價

4.2 胖老爹美式炸雞縣府店菜單

5. 太保早餐相關資訊

關於胖老爹美式炸雞縣府店

「太保早餐 x 太保美食」

「太保早午餐 x 太保市美食」

「太保炸雞 x 太保午餐 x 太保好吃指南」

胖老爹美式炸雞縣府店在哪裡？

胖老爹美式炸雞縣府店位於嘉義縣太保市祥和三路東段111號，近嘉義縣政府、國立故宮博物院南部院區、小葉欖仁綠色隧道、嘉義縣立棒球場，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格。

胖老爹美式炸雞縣府店餐點特色

「內用、外帶飲料自助吧免費暢飲」

「現點現裹現炸 x 爆汁酥嫩炸雞」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-創新學院站 (走路

機車：附近停車空間

汽車：汽車收費停車格 (祥和三路東段)

胖老爹美式炸雞縣府店環境開箱

周邊環境

月初嘉義一日遊，前往嘉義太保市小葉欖仁綠色隧道路上，注意到這家早上8點已開店營業的胖老爹美式炸雞縣府店。

胖老爹美式炸雞縣府店交通指引

如何抵達

胖老爹美式炸雞縣府店附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格，搭乘大眾運輸到「創新園區站」下車，或騎車、開車到附近的停車空間、停車格停放。

顯眼招牌

開車經過嘉義縣立棒球場後不久，可看到經典的胖老爹招牌。

早餐店門口

在嘉義縣立棒球場附近的汽車收費停車格停妥汽車後，走路大約5分鐘抵達位於 嘉義縣太保市祥和三路東段111號 的 胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐。

期間限定優惠

不定期推出期間限定優惠，會寫在胖老爹美式炸雞縣府店點餐區附近的黑板上，方便到店吃早餐的朋友們參考。

整潔製餐區

製作飲品、餐點的區域維持得相當乾淨，讓喜歡胖老爹的饕客們可以吃得美味、吃得安心。

現點現做

餐點均採現點現做，確認點選的餐點內容後 → 按照點單順序製作 → 出餐。

胖老爹美式炸雞縣府店用餐空間

全台第一家有早餐的胖老爹─胖老爹美式炸雞縣府店。

有放置4張用餐桌，共16個座位，可供現場享用熱騰騰燒呼呼的即時好滋味。

自助區

筷子、各式醬料、紙巾可在此區自行取用。

胖老爹美式炸雞縣府店自助飲料吧

奶茶、蜜桃茶、5款氣泡類飲品，內用、現場外帶均可免費飲用。

氣泡類飲品暢飲

清果汁、檸檬口味紅茶、芬達橘子汽水、雪碧、可樂。

胖老爹美式炸雞縣府店餐點分享

這餐點了：

乳酪起司脆皮蛋餅

豬排炒泡麵

蘿蔔糕加蛋

全家餐

人氣早餐TOP1 乳酪起司脆皮蛋餅

乳酪起司脆皮蛋餅45元

香煎蛋餅皮、一顆完整雞蛋、起司片、乳酪絲結合在一起，切成六塊 → 出餐。

每一塊餡料滿滿滿的脆口蛋餅，都可以吃到相當濃郁的起司、乳酪香氣。

人氣早餐TOP2 豬排炒泡麵

豬排炒泡麵 70元

添加特製醬料炒製的泡麵為基底，加點青菜點綴，還有刷滿存在感的大塊豬肉排、整顆半熟蛋。

炒泡麵的香氣層次很飽滿，麵條口感是軟Q有麵勁不軟爛的，搭著紮實不乾硬保有肉汁的豬排、軟嫩半熟蛋、甜脆時蔬一起吃，口感層次鰻豐富的。

人氣早餐TOP3 蘿蔔糕加蛋

蘿蔔糕加蛋 40元

小時候在早餐店經常點的餐點之一。

可以吃得到淡淡米香的蘿蔔糕，包上一層美麗金黃色的蛋衣，美味再上層樓。

人氣炸雞 全家餐

全家餐

兩支雞腿、三塊雞塊、三支雞翅。

確認餐點內容後 → 拿出優質的各部位雞肉 → 裹上胖老爹特有的香脆麵衣 → 下鍋油炸 → 精準控時、控溫 → 起鍋 → 擺入紙桶中 → 出餐。

拿到全家餐在用餐區開吃！

大口咬下嘎蹦脆外衣，吃到了滑嫩、肉汁滿滿滿的炸雞，不會有過於油膩的感覺，一個人吃2~3塊，搭著現場免費供應的飲料，已滿足。

消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金

胖老爹美式炸雞縣府店餐點評價

太保美食，走進全台唯一一家有賣早餐的胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐啦~

在簡單設置的用餐空間裡分享濃郁系乳酪起司脆皮蛋餅、蘿蔔糕加蛋、香噴噴的豬排炒泡麵，還有經典炸雞，配免費暢飲的飲料，吃飽喝足在附近景點走走，很讚。

胖老爹美式炸雞縣府店菜單

太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)

太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)

太保早餐相關資訊

胖老爹美式炸雞縣府店

類型： 太保早餐 / 太保美食 / 太保早午餐 / 太保炸雞 / 太保市美食 / 太保午餐 / 太保好吃指南

⏰ 營業時間

每天 06：00~21：00

📍 地址：嘉義縣太保市祥和三路東段111號

📞 電話：0965-131-499

胖老爹美式炸雞縣府店FB粉絲頁



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