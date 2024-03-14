為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系起司乳酪蛋餅、噴香豬排炒泡麵，太保美食│菜單

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系起司乳酪蛋餅、噴香豬排炒泡麵，太保美食│菜單

2024-03-14 18:11:25 冠婷｜生活趣 人氣：102
share
窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：724篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：胖老爹美式炸雞縣府店
phone09-65131499
place嘉義縣太保市祥和三路東段111號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店─太保美食，這家早餐店太寵粉！內用外帶餐點奶茶、氣泡飲品免費喝，起司控很愛的乳酪起司脆皮蛋餅；超有料噴香豬排炒泡麵，再來一桶爆汁酥嫩炸全家餐，好滿足！太保早午餐、太保炸雞、太保市美食、太保午餐、太保好吃指南│附菜單

 

目錄索引

1. 關於胖老爹美式炸雞縣府店

2. 胖老爹美式炸雞縣府店環境開箱

2.1 胖老爹美式炸雞縣府店交通指引

2.2 胖老爹美式炸雞縣府店用餐空間

2.3 胖老爹美式炸雞縣府店自助飲料吧

3. 胖老爹美式炸雞縣府店餐點分享

3.1 人氣早餐TOP1 乳酪起司脆皮蛋餅

3.2 人氣早餐TOP2 豬排炒泡麵

3.3 人氣早餐TOP3 蘿蔔糕加蛋

3.4 人氣炸雞 全家餐

4. 消費資訊

4.1 胖老爹美式炸雞縣府店餐點評價

4.2 胖老爹美式炸雞縣府店菜單

5. 太保早餐相關資訊

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 關於胖老爹美式炸雞縣府店

「太保早餐 x 太保美食」

「太保早午餐 x 太保市美食」

太保炸雞 x 太保午餐 x 太保好吃指南」

 

胖老爹美式炸雞縣府店在哪裡？

胖老爹美式炸雞縣府店位於嘉義縣太保市祥和三路東段111號，近嘉義縣政府、國立故宮博物院南部院區、小葉欖仁綠色隧道、嘉義縣立棒球場，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格。

 

胖老爹美式炸雞縣府店餐點特色

「內用、外帶飲料自助吧免費暢飲」

「現點現裹現炸 x 爆汁酥嫩炸雞」

 

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-創新學院站 (走路

機車：附近停車空間

汽車：汽車收費停車格 (祥和三路東段)

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店環境開箱

周邊環境

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

月初嘉義一日遊，前往嘉義太保市小葉欖仁綠色隧道路上，注意到這家早上8點已開店營業的胖老爹美式炸雞縣府店。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店交通指引

如何抵達

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

胖老爹美式炸雞縣府店附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車格，搭乘大眾運輸到「創新園區站」下車，或騎車、開車到附近的停車空間、停車格停放。

 

顯眼招牌

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

開車經過嘉義縣立棒球場後不久，可看到經典的胖老爹招牌。

 

早餐店門口

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

在嘉義縣立棒球場附近的汽車收費停車格停妥汽車後，走路大約5分鐘抵達位於嘉義縣太保市祥和三路東段111號胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐。

 

期間限定優惠

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

不定期推出期間限定優惠，會寫在胖老爹美式炸雞縣府店點餐區附近的黑板上，方便到店吃早餐的朋友們參考。

 

整潔製餐區

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

製作飲品、餐點的區域維持得相當乾淨，讓喜歡胖老爹的饕客們可以吃得美味、吃得安心。

 

現點現做

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

餐點均採現點現做，確認點選的餐點內容後 → 按照點單順序製作 → 出餐。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店用餐空間

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

全台第一家有早餐的胖老爹─胖老爹美式炸雞縣府店。

有放置4張用餐桌，共16個座位，可供現場享用熱騰騰燒呼呼的即時好滋味。

 

自助區

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

筷子、各式醬料、紙巾可在此區自行取用。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店自助飲料吧

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

奶茶、蜜桃茶、5款氣泡類飲品，內用、現場外帶均可免費飲用。

 

氣泡類飲品暢飲

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

清果汁、檸檬口味紅茶、芬達橘子汽水、雪碧、可樂。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店餐點分享

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

這餐點了：

乳酪起司脆皮蛋餅

豬排炒泡麵

蘿蔔糕加蛋

全家餐

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 人氣早餐TOP1 乳酪起司脆皮蛋餅

乳酪起司脆皮蛋餅45元

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

香煎蛋餅皮、一顆完整雞蛋、起司片、乳酪絲結合在一起，切成六塊 → 出餐。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

每一塊餡料滿滿滿的脆口蛋餅，都可以吃到相當濃郁的起司、乳酪香氣。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 人氣早餐TOP2 豬排炒泡麵

豬排炒泡麵 70元

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

添加特製醬料炒製的泡麵為基底，加點青菜點綴，還有刷滿存在感的大塊豬肉排、整顆半熟蛋。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

炒泡麵的香氣層次很飽滿，麵條口感是軟Q有麵勁不軟爛的，搭著紮實不乾硬保有肉汁的豬排、軟嫩半熟蛋、甜脆時蔬一起吃，口感層次鰻豐富的。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 人氣早餐TOP3 蘿蔔糕加蛋

蘿蔔糕加蛋 40元

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

小時候在早餐店經常點的餐點之一。

可以吃得到淡淡米香的蘿蔔糕，包上一層美麗金黃色的蛋衣，美味再上層樓。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 人氣炸雞 全家餐

全家餐

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

兩支雞腿、三塊雞塊、三支雞翅。

確認餐點內容後 → 拿出優質的各部位雞肉 → 裹上胖老爹特有的香脆麵衣 → 下鍋油炸 → 精準控時、控溫 → 起鍋 → 擺入紙桶中 → 出餐。

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

拿到全家餐在用餐區開吃！

大口咬下嘎蹦脆外衣，吃到了滑嫩、肉汁滿滿滿的炸雞，不會有過於油膩的感覺，一個人吃2~3塊，搭著現場免費供應的飲料，已滿足。【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店餐點評價

太保美食，走進全台唯一一家有賣早餐的胖老爹美式炸雞縣府店，吃早餐啦~

在簡單設置的用餐空間裡分享濃郁系乳酪起司脆皮蛋餅、蘿蔔糕加蛋、香噴噴的豬排炒泡麵，還有經典炸雞，配免費暢飲的飲料，吃飽喝足在附近景點走走，很讚。【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 胖老爹美式炸雞縣府店菜單

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系

太保早餐-胖老爹美式炸雞縣府店菜單 (攝於2024/03月)

 

【胖老爹美式炸雞縣府店】奶茶、氣泡飲免費喝！太保早餐，濃郁系 太保早餐相關資訊

胖老爹美式炸雞縣府店

類型：太保早餐 / 太保美食 / 太保早午餐 / 太保炸雞 / 太保市美食 / 太保午餐 / 太保好吃指南

⏰ 營業時間

每天 06：00~21：00

📍 地址：嘉義縣太保市祥和三路東段111號

📞 電話：0965-131-499

胖老爹美式炸雞縣府店FB粉絲頁

 


檢視較大的地圖

 

【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽 粉字可點入傳送門

 

【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽 覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽

【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽 想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽

【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽 也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽

【光り鮨光迴轉壽司復北店】銅板價生魚片壽司加一！松山區迴轉壽 謝謝大家，我們下篇分享

 

文章標籤
胖老爹美式炸雞縣府店 太保早餐 太保美食 太保早午餐 太保市美食 太保午餐 太保好吃
創作者介紹
創作者 冠婷｜生活趣 的頭像
冠婷｜生活趣

KWYT_生活趣☀️




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

【張記海產】隱藏版在地手路菜！鹽水小吃，海鮮

【朝粥幫】這家砂鍋粥超有料！台北中山區美食，

chevron_right
延伸閱讀
喜歡在老宅氛圍中享用早午餐嗎-嘉義魚雁商號碳烤吐司
 肥波吃不停
(美食~高雄 凹子底站) Emma 美式早午餐 ~ 百元有找超值brunch
 郭王子
餛飩鋪子 - 餛飩界的貴族世家
 吃貨食單
餐點豐富物超所值大推鍋燒麻辣泡麵-Yolk Brunch 嘉義悠刻早午餐
 肥波吃不停
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up