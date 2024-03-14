金色三麥桃園藝文店│最美圖書總館旁-萬冊藏書打造微醺放鬆空間、歌手駐唱、餐點精緻高質感

2024年1月金色三麥桃園藝文店全新開幕！號稱全世界唯一可以用餐的圖書館，同時也是金色三麥的第17家分店，裝潢風格由電影哈利波特中汲取靈感，以門市外文藏書近萬冊打造出英倫學院風氛圍，與鄰近的最美圖書館-桃園市立圖書館總館質感相互對應。

主要販售開胃前菜/沙拉、鍋湯類、披薩、酥炸/燒烤、義大利麵&飯類，甜點、飲料與啤酒，用餐需+10%服務費，假日建議先使用線上預約訂位以免久候，藝文特區周邊頗多收費停車場頗方便。

店家：SUNMAI金色三麥 桃園藝文店 電話：03-3166218 營業時間： 週日至週四11:00-23:00

週五至週六11:00-00:00

店家臉書專頁/官方網站

24H線上訂位連結 地址：桃園市桃園區南平路301號1樓 停車資訊：桃園市立圖書館總館地下停車場

金色三麥│品牌介紹

2004年金色三麥品牌創立，三麥的命名來自三種釀酒常用的麥芽，大麥芽、小麥芽、黑麥芽，以傳承自德國釀造學院的精準工藝、是第一家取得釀酒執照的民營企業。成立初衷其實就是分享，讓客人來店用餐可以享受自在放鬆、不受拘束感。

而提到金色三麥給人第一印象就是現釀啤酒，現場除了提供現釀啤酒外、更有多款異國特色佳餚以及風味特調飲品，豐富的餐點選擇可以滿足所有人的需求。

金色三麥 桃園藝文店│周邊環境

2024年金色三麥桃園藝文店開幕，為金色三麥的第17家分店，位置在藝文廣場、桃園市立圖書館總館旁，對面即是蔦屋桃園藝文店以及星巴克桃園總圖門市，假日前來因攤商市集攏聚人潮不少、加上創意互動街頭表演，藝文氛圍濃厚，周邊停車場眾多，建議直接停往總圖地下停車場最為便利。

金色三麥 桃園藝文店│最新活動

活動時間：2024年3月4日至4月2日

全部分店均可適用

優惠限內用/不能外帶打包贈送的啤酒

活動詳情請見官方網站

狂嗨一個月→只要是2004年(與三麥同年人)內用消費，免費送20杯(350ml)杯裝精釀啤酒，另外只要是國曆20號生日的朋友(不限制年份)內用消費就送杯裝精釀啤酒(350ml)一杯。

升級加碼→2004年生，單次消費訂位滿20位以上(需三天前提前訂位)即升級成送20杯(500ml)杯裝精釀啤酒，每桌限優惠一次。

金色三麥 桃園藝文店│室內空間

內用裝潢擺置從電影哈利波中特汲取靈感，門口降臨白色獨角飛馬帶十足魔幻風，展示櫃內擺放著火盃、徽章、精裝本與相片…、均紛紛對應電影情節，在此用餐彷彿穿過了九又四分之三月台月台(9¾月台)般、進入英倫風學院-霍格華茲魔法學校的奇想世界。

寬敞空間使用哥德式拱門搭配大面木質書櫃以及圓柱型櫥窗，內含近萬冊原文書籍，濃厚人文氣息融合歐式古典優雅，滿室柔和暈黃燈光容易令人放鬆心神，盡情享受這微醺時光。

天花板上垂吊著充滿設計感的摺疊書本造型燈，兼具美感與實用性。

金色三麥桃園藝文店總座位數192席，包廂共三間(8人/16人/24人)，來到四面皆被書香圍繞的學院餐廳長桌，發現架上藏書都是實體可取下閱讀、並非僅裝飾性，開創全台唯一可在圖書館用餐的新體驗。

具時尚感的拱門設計櫃台調製出一杯杯誘人療癒且令人暢快的精釀飲品。

下方陳列著SUNMAI金色三麥代表性酒款，蜂蜜系列、原創系列、好客系列、經典系列，以及夢幻如香檳的MISSS蜂蜜氣泡酒、MISSS綜合莓果蜂蜜氣泡酒與玻璃啤酒杯、城市杯。

書香氣息及學院風是金色三麥桃園藝文店最大特色，收納書籍涵蓋經典小說、休閒旅遊、影劇原著、兒童讀物…等多種類型，貓頭鷹雕飾也對應著哈利波特魔法世界中傳遞信件的神奇生物。

金色三麥不定期舉辦優惠活動，現場並有主持人、駐唱歌手即時互動，當日造訪是週六晚間用餐時段、不久後也有氣氛歌手上台演唱。

當日一行人給安排在大面積落地玻璃窗旁的座位，每個空間都以書櫃來區隔開，望出去可見藝文廣場上熙熙攘攘的遊客，也能欣賞夕陽西下至夜幕低垂、華燈初上的光影變化。

不由自主多次抬頭欣賞天花板上的書本裝飾藝術。

金色三麥 桃園藝文店│菜單 Menu

點需+10%服務費

用餐時間兩小時/後無預約客可久坐

毫無頭緒抑或選擇困難可參考TOP 10暢銷排行餐點，人氣第一即是金色三麥經典大拼盤，第二名是啤酒慢跑雞，第三名是德式香腸披薩，第四名是西班牙海鮮燉飯，第五名是海鮮水果沙拉…，大多餐點都可以依照人數來決定餐點份量。

菜單可右滑詳觀

主廚推薦/蔬食沙拉/開胃前菜/酥炸/披薩

燒烤/義大利麵/飯類









菜單可右滑詳觀

鍋湯類/甜點類/飲料類/啤酒類









點餐使用手機對準專屬QR code掃碼即可瀏覽店家菜單、並進行線上點餐，餐期中隨時都可自行加點、觀看總消費金額，個人覺得無被注視壓力很方便。

金色三麥 桃園藝文店│ 餐點分享

壺裝熱鮮果好夢茶($180元)，使用無咖啡因的南非國寶茶Rooibos為基底、搭配新鮮季節水果切塊，入口皆是酸酸甜甜的水果馥郁滋味。

紅烏龍康普茶($350元/500ml)，選用台灣特有的紅烏龍原片茶葉，以龍眼蜜襯托茶香層次，天然發酵飲料含有茶多酚與兒茶素可幫助消化、擁有多重益體功效，品嚐時味蕾能感受如氣泡飲般暢快衝擊性。

SUNMAI金色三麥的世界冠軍團隊跨足發酵新領域，結合在地食材再展釀造實力，推出金色三麥第一款無酒精飲品-紅烏龍康普茶。

三麥啤酒組合($320元/200ml*3)，初訪者建議點此品項，一次能喝到三款不同濃淡層次著實令人滿足，上桌時店員介紹由最清爽的蜂蜜啤酒、琥珀啤酒、黑麥啤酒依序品嚐。

蜂蜜啤酒使用珍貴的龍眼蜜加入發酵，尾韻清新香甜無苦味，也難怪榮獲最受歡迎。琥珀啤酒則帶有焦糖與麥芽香氣，口感內斂滑順、容易入喉。最後品嚐的黑麥啤酒帶有濃烈的麥芽、煙燻風味。若不勝酒力、卻又想擁有微醺感，推薦蜂蜜啤酒最符合需求。

酥炸椒麻雞($220元/4支)，翅腿裹粉酥炸、將內部雞汁完美封存，一旁搭配著特製椒麻醬汁。

咀嚼時肉香四溢、外酥內嫩，瞬間有食夜市排骨酥的錯覺感，不嗜辣者單啃原味就夠唰嘴，末端腿骨的地方有用吸油紙花包著，直接上手也不擔心沾黏。

墨魚醉嗆烏魚子($350元)，酥炸墨魚圈，麵衣不厚無油耗味，後來才發現外層咀嚼起來有股獨特鹹香、原來是來自烘烤磨碎後的烏魚子，擠上一旁附的檸檬角更能提升整體風味。

彩虹珊瑚鮮果汁($150元)，由葡萄柚、香吉士、芭樂汁現調，可惜杯身無呈現出三款鮮果汁的漸層交織色，不過新鮮口感與熟成芭樂香還是挺讓人喜歡。

超厚實黃金蝦餅($420元)，選用鮮白蝦經不斷拍打以及魚漿攪拌製作而成，每一口都吃得到厚實飽滿的鮮甜蝦肉內餡。

側面看彷彿快爆餡般就知其真材實料，金黃外皮酥脆、咬下咀嚼滿口鮮美與Q彈勁並存，蘸些酸甜醬、與泰式月亮蝦餅有異曲同工之妙。

炸鮮菇降落傘($280元)，將乾燥牛肝菌打碎後融合麵衣內，咬下能充分感受到濃郁蕈香結合鮮菇的多汁與酥脆，許是為了搭配啤酒關係，三麥內提供多款炸物類可選擇，基本上隨意點都會滿意。

現釀啤酒海鮮鍋($480元)，使用卡式爐加熱，份量適合兩個人食用。選用大蝦、花枝、蛤蜊、花枝丸、白菜、蒟蒻…等新鮮食材，最後再加入特製醬料與琥珀現釀啤酒慢火熬煮。

鍋其實不大、若想增添飽足感可以多點碗香鬆白飯，醇厚湯頭隨著滾煮有淡淡麥香撲鼻，無嗆鼻酒味僅剩鮮甜，很適合冷冷的天，喝碗不僅暖胃也暖身。

奶油雙菇雞肉麵($320元)，以濃郁奶白醬拌炒秀珍菇、杏鮑菇、鮮嫩雞肉、彩椒、青花菜…等眾多新鮮時蔬，義大利麵軟硬度恰當，醬濃而不膩，盤中配色繽紛令人食慾大增。

松露野菇燉飯($480元/2人)，人多也可選擇4人份量($820元)，上桌就能聞到蕈菇獨有香氣四溢。

米粒混入柳松菇、香菇、杏鮑菇…等多種野菇，淋上以松露醬與松露油調製而成的醬汁採慢火燉煮，最後撒上夏威夷果仁增添口感，米粒不糊還保有原型，外層吸收了飽滿松露風味，口齒留香。

黑麥霜淇淋($120元)，霜淇淋是由黑麥啤酒濃縮、同時再加上鮮乳坊的濃純鮮乳所製成，使用雞尾酒杯盛裝具精緻質感。

霜淇淋絲滑濃郁、口口都有迷人的黑麥香尾韻令人迷戀與不捨，搭配蘑菇球焦糖爆米花意外合拍，含有酒精、是成熟的大人味，替此餐劃下完美句點。

金色三麥 桃園藝文店│食後感想

金色三麥桃園藝文店是金色三麥的第17家分店，室內裝潢結合奇幻元素融合歐式古典，就像是突然穿進哈利波特電影中霍格華茲魔法學校的世界。環繞四周大面積書牆陳列著近萬冊原文書，並以獨角白馬、貓頭鷹、獎盃…等帶有電影對應的相關物品裝飾，天花板上書籍吊燈也呼應藝文特區-桃園市立圖書館新總館，打造出全台唯一可在圖書館用餐的新餐飲體驗。

用餐環境無可挑剔，上菜速度頗快，點來多款炸物口感酥脆不油膩、人多時建議直接綜合大拼盤搭配啤酒聊天好愜意，價格偏中價位、需+10%服務費，燉飯比義麵更有記憶點。經詢問得知用餐時間為兩個小時，但若無人候位則可無限時，基本上是個很適合放鬆享受美食、微醺暢聊的空間。

桃知道文創生活廣場│總圖周邊

盤點當日在藝文廣場(桃知道文創生活廣場) 發現緊鄰桃園市立圖書館的周邊餐廳美食，金色三麥桃園藝文店、繼光香香雞、法國的秘密甜點、WIRED TOKYO桃園藝文店(蔦屋書店內的義式料理)，YANOK8KU 八丿刻(蔦屋書店內/販售北海道產馬鈴薯餅/南瓜餅)，以及星巴克桃園總圖門市。

造訪當日正逢元宵節，怕塞車所以提早出發，正巧可先來逛逛文創市集與攤商，發現蛋吉勒有販售應景的花生芝麻湯圓雞蛋糕，忍不住先來一串解解饞，有興趣的朋友也可連結至店家臉書追蹤出攤地點。

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