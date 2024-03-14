糖糖的愛店先喝道又推出新品囉～先喝道除了招牌英式水果茶及糖糖每次來必點的蜜桃風味拿鐵，這次新品輕焙穀麥茶系列也深得糖糖心，以八味穀物經黃金比例低溫烘焙，整杯無咖啡因，連孕婦小孩都能安心喝的手搖飲

先喝道台中美村店位置

先喝道目前台中分店已超過20間，糖糖這次是來到位在台中西區美村路上，靠近公益路的先喝道台中美村店，近勤美誠品、草悟道廣場，於2/28重新開幕，新店面看起來更加有質感，門市裝潢以Tiffany藍為主軸，加上精美吊燈及茶罐牆面，充滿宮廷古典美

先喝道新品

先喝道這次推出的新品輕焙穀麥茶系列於3/1上市，以八味穀物經黃金比例低溫烘焙，整杯無咖啡因，除了輕焙穀麥茶，還有輕焙穀麥拿鐵及玫瑰朵朵穀麥茶，甜度均可做調整

先喝道菜單

輕焙穀麥茶 35元

平時喜歡喝飲料但因為懷孕而要開始戒手搖飲的媽咪們有福啦～先喝道這次推出的新品輕焙穀麥系列，精選最高品質穀物，裡頭包含蕎麥、黑豆、大麥、薏仁等近十種材料獨家八味穀配方，以黃金比例低溫烘焙帶出八味穀物的醇香，整杯不含咖啡因，入口帶有穀物的迷人香氣，點無糖也好好喝，相當清爽又解膩

輕焙穀麥拿鐵 65元

以剛剛的輕焙穀麥茶為基底，加入香醇鮮奶，糖糖一樣點無糖，除了原有的穀麥香氣，還多了濃郁的奶香味，喝起來相當順口好喝，一樣整杯無咖啡因，不僅孕媽咪們，小朋友也可以享用

玫瑰朵朵穀麥茶 65元

想要層次感更豐富，推薦先喝道這杯玫瑰朵朵穀麥茶，基底一樣是無咖啡因的輕焙穀麥茶，上頭加上以特製玫瑰露加入鮮奶與鮮奶油調配出來的玫瑰奶蓋，入口先感受到玫瑰奶蓋的濃郁奶香，散發著淡淡的玫瑰花香，搭配底下的清爽輕焙穀麥茶，層次更加豐富，沒想到穀物跟玫瑰搭在一塊也這麼好喝

蜜桃風味拿鐵 60元

糖糖每次來先喝道必點的前三名，其中一款就是這杯蜜桃風味拿鐵，由古典玫瑰園顧問英國製茶大師 Mr.Timothy Clifton以高等級錫蘭莊園紅茶為基底，調配出淡雅蜜桃風味的英國茶，搭配小牛標章鮮奶，濃厚茶香伴隨著鮮奶的香醇，尾韻散發著迷人的蜜桃香氣，好喝又順口

英式水果茶 60元

來到先喝道必點的招牌英式水果茶，以高等級錫蘭莊園紅茶為基底，加入台灣季節水果，百香果、鳳梨、柳橙等，一入口就能感受到迷人茶香中，交織著微酸微甜的果香味，裡頭還可以吃得到香脆百香果籽及鳳梨果肉，用料非常實在呢

玫瑰朵朵伯爵茶 60元

先喝道的玫瑰海鹽奶蓋系列也是人氣飲品，糖糖選了這杯玫瑰朵朵伯爵茶，以英式伯爵茶為基底，搭配先喝道獨創的玫瑰奶蓋，微鹹微甜的奶蓋，交織著迷人的玫瑰香氣，搭配香濃伯爵茶，尾韻帶有佛手柑的迷人香氣，這杯也好好喝

先喝道不管是招牌英式水果茶，還是這次推出的新品輕焙穀麥糖糖都非常推薦，嚴選優質世界茶品，只要銅板價就能喝到，現在加入古典玫瑰園集團官方line會員，每月會贈送會員先喝道優惠券，門市消費還可以累積會員點數，每週五還有指定推薦飲品享第二杯半價優惠