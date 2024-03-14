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探訪絕美海芋聖地！台北景點陽明山名陽匍休閒農莊，門票可抵消費

2024-03-14 22:20:29 饅頭弟 人氣：220
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2115篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 北投區

一年一度陽明山竹子湖的海芋季開幕日啦

這個時候，整座山都迎來了一波又一波的遊客，紛紛蜂擁而至，好不熱鬧

整片海芋花田，簡直就是一個大自然的拍攝棚，到處都是美景

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陽明山地區的海芋真是多得讓人眼花繚亂，我特地來到了名為陽匍休閒農莊的一處

這裡的景色真是迷人，尤其是他們精心設計的小汽車和盪鞦韆造景，簡直就像是進入了一個童話世界

農莊的開放時間是從早上九點到下午五點，門票價格是每人150元，可以用來換取海芋或者折抵購買飲品

這樣的設計真是貼心又實用，讓遊客在享受美景的同時，也能得到一些小驚喜

地址：台北市北投區竹子湖路 (google地圖搜尋「名陽匍休閒農莊」)

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門票竟然像是一張明信片般美麗，真是太有心思了

漫步在園區中，拍完照後，可以攜帶著這美麗的門票去換取飲料或是海芋，這真是貼心的設計

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名為陽匍休閒農莊的地方真是貼心周到，他們提供了室內和戶外的座位，給遊客更多的選擇

不論是享受陽光的戶外空間，還是在室內獨享寧靜，遊客都可以根據自己的喜好選擇適合的座位

這樣一來，無論是晴天或是雨天，都能在這裡盡情享受大自然的美好和農莊帶來的愜意氛圍

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一望無際的綠地，真的是看了心曠神怡

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一路往海芋區前進，沿途還有幾個用木頭打造的造景，真是相當適合拍照留念

這些木頭造景不僅增添了整個路途的趣味性，還能和自然景色相得益彰

每一個角落都充滿了驚喜，不禁讓人忍不住拿起相機，捕捉下這些美好的瞬間

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熱門造景每次僅限停留拍攝3分鐘，以確保下一位旅客也能有機會拍攝照片，讓更多的人能夠享受到這些美麗的景色

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哇！身處於海芋中的那輛小汽車，絕對是必拍的NO.1場景！

它簡直就是人氣王！整個場景都充滿了濃濃的童趣，仿佛置身於童話故事中一般

在這片海芋花海中，小汽車猶如一道亮麗的風景線，吸引著遊客紛紛拍照，快來和這輛可愛的小汽車合個影

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別忘了中間還有一條海芋隧道，也是相當美麗的拍攝點呢！

四周都是盛開的花朵，彷彿是在花海中穿梭，構成了一幅幅迷人的畫面

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熱門的NO.2盪鞦韆造景可真是迷人！一坐上去，瞬間就變身成了網美呢

這盪鞦韆背景處處都是美景，無論是在海芋花海中搖曳，還是在山嵐輕拂下擺動，都是絕佳的拍照角度

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在走過海芋花海之後，還有石椅供您休息一下

坐在石椅上，可以放鬆身心，欣賞身邊的美景，感受大自然的靜謐和悠閒

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