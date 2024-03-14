這次在花蓮入住了花蓮煙波飯店，因為沒有吃飯店的早餐，於是挑了附近的"COUNTRY MOTHER'S"，這間據說是花蓮的第一間早午餐店，由兩間店面打通座位相當多，周圍都是落地窗採光非常棒，其中國王早餐可以加大，有雙倍的肉量超級豐盛，當天吃完飽到中餐都不用吃了。

美崙濱海公園附近的美食還有府前食坊、單一純賣雞湯小卷米粉、家咖哩、中一豆花，有時間有胃口可順道吃一波。

▲餐廳的外觀走的是美式風格，上方寫著大大的COUNTRY MOTHER'S ，當天假日用餐人潮不少。

▲店內有兩個用餐區，最美的是擁有三面落地窗採光的座位區，在店內愜意吃著早餐看著窗外風景心情都好了起來。

▲店內保留了老屋的磁磚洗手台，還有提供尿布檯對有嬰幼兒的家庭相當友善。

▲醬料台上有各式醬料、餐具、兒童餐具，還有紙碗紙杯餐點吃不完可自行打包，茶水區有提供開水使用。

▲COUNTRY MOTHER'S 菜單：皇冠圖案為店家招牌，部分套餐可做加大。

▲套餐柳橙汁(去冰)：柳橙汁可以喝到柳橙的纖維，但較像是美粒果系列不是現打的，一杯的份量頗大。

▲套餐草莓優格(去冰) +60元：草莓優格是點給女兒喝的，優格的微酸帶點草莓的微甜，蠻順口的。

▲乳酪果醬桑葚吐司 85元：吐司表層有烤過酥酥的，內餡夾層有乳酪+桑葚，吃起來酸甜酸甜的很開胃。

▲核桃肉桂捲 130元：肉桂捲同樣有進烤箱微微烤過，表皮酥脆有濃濃的肉桂香氣，上面淋上了煉乳和焦糖非常有著甜甜的口感。

▲國王早餐(大) 299：有豬肉、雞肉、太陽蛋、馬鈴薯、麵包和小菜，升級大份所有主菜都被做成double吃起來很過癮。

▲馬鈴薯使用義大利香料調味，旁邊的凱薩醬可搭配肉類使用。

▲太陽蛋底部微焦煎得很漂亮，很少一次可以吃到兩顆蛋超爽阿！

▲豬肉和雞肉都是使用舒肥方式料理，肉質相當厚實軟嫩，完全沒有乾柴的口感。

▲弗卡夏早餐 299：內有培根、水波蛋(做全熟)、弗卡夏麵包、水果、馬鈴薯和生菜。

▲弗卡夏麵包口感較為Q彈，麵包纖維較粗，表面灑了義大利香料提味，火腿有帶點油花肉質軟嫩，跟外面早餐店煎得乾乾的很不同。

雞蛋糕短評：在花蓮相當有歷史的早午餐餐廳，外觀走的是美式鄉村風，有大片落地窗採光很好，這次點了大份的國王早餐肉量真的超多，飲料品質中上，假日生意非常好常常客滿。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【COUNTRY MOTHER'S 美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市府前路34號

電話：038236008

官網：COUNTRY MOTHER'S

線上訂位：無

營業時間：06:30–14:00

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】





檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤