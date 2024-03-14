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【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王早餐，雙倍的肉量太陽蛋超豐盛

2024-03-14 22:25:03 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：101
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：666篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Country Mother's (美崙店)
phone03-8236008
place花蓮縣花蓮市府前路36號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

這次在花蓮入住了花蓮煙波飯店，因為沒有吃飯店的早餐，於是挑了附近的"COUNTRY MOTHER'S"，這間據說是花蓮的第一間早午餐店，由兩間店面打通座位相當多，周圍都是落地窗採光非常棒，其中國王早餐可以加大，有雙倍的肉量超級豐盛，當天吃完飽到中餐都不用吃了。

美崙濱海公園附近的美食還有府前食坊單一純賣雞湯小卷米粉家咖哩中一豆花，有時間有胃口可順道吃一波。

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲餐廳的外觀走的是美式風格，上方寫著大大的COUNTRY MOTHER'S ，當天假日用餐人潮不少。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲店內有兩個用餐區，最美的是擁有三面落地窗採光的座位區，在店內愜意吃著早餐看著窗外風景心情都好了起來。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲店內保留了老屋的磁磚洗手台，還有提供尿布檯對有嬰幼兒的家庭相當友善。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲醬料台上有各式醬料、餐具、兒童餐具，還有紙碗紙杯餐點吃不完可自行打包，茶水區有提供開水使用。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲COUNTRY MOTHER'S 菜單：皇冠圖案為店家招牌，部分套餐可做加大。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

套餐柳橙汁(去冰)：柳橙汁可以喝到柳橙的纖維，但較像是美粒果系列不是現打的，一杯的份量頗大。

套餐草莓優格(去冰) +60元：草莓優格是點給女兒喝的，優格的微酸帶點草莓的微甜，蠻順口的。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

乳酪果醬桑葚吐司 85元：吐司表層有烤過酥酥的，內餡夾層有乳酪+桑葚，吃起來酸甜酸甜的很開胃。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

核桃肉桂捲 130元：肉桂捲同樣有進烤箱微微烤過，表皮酥脆有濃濃的肉桂香氣，上面淋上了煉乳和焦糖非常有著甜甜的口感。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

國王早餐(大) 299：有豬肉、雞肉、太陽蛋、馬鈴薯、麵包和小菜，升級大份所有主菜都被做成double吃起來很過癮。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲馬鈴薯使用義大利香料調味，旁邊的凱薩醬可搭配肉類使用。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲太陽蛋底部微焦煎得很漂亮，很少一次可以吃到兩顆蛋超爽阿！

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲豬肉和雞肉都是使用舒肥方式料理，肉質相當厚實軟嫩，完全沒有乾柴的口感。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

弗卡夏早餐 299：內有培根、水波蛋(做全熟)、弗卡夏麵包、水果、馬鈴薯和生菜。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

▲弗卡夏麵包口感較為Q彈，麵包纖維較粗，表面灑了義大利香料提味，火腿有帶點油花肉質軟嫩，跟外面早餐店煎得乾乾的很不同。

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王

 

雞蛋糕短評：在花蓮相當有歷史的早午餐餐廳，外觀走的是美式鄉村風，有大片落地窗採光很好，這次點了大份的國王早餐肉量真的超多，飲料品質中上，假日生意非常好常常客滿。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【COUNTRY MOTHER'S 美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市府前路34號
電話：038236008
官網：COUNTRY MOTHER'S
線上訂位：無
營業時間：06:30–14:00
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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