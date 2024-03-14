發肉燒肉餐酒敦北一店

位於南京復興站附近的發肉燒肉餐酒，有著全雙北最難訂的燒肉店之稱，自開幕以來就各路好評不斷，說到台北好吃燒肉絕對會想到他，即便剛好開在疫情爆發的年代也仍舊座無虛席，在燒肉屆有著超高人氣。發肉燒肉餐酒在雙北已有3間分店，除了新鮮海鮮、和牛燒肉等，發肉燒肉餐酒最棒的服務就是專人代烤燒肉，人客只要負責動口就能吃到香噴噴燒肉，店員像朋友般邊烤邊聊，最酷的是發肉燒肉餐酒還可以點歌歡唱，氣氛歡樂到不行，絕對會想要二訪，台北高級燒肉推薦給軟絲們。發肉燒肉餐酒一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦、南京復興美食推薦中。

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台北燒肉高級推薦 發肉燒肉餐酒用餐環境

發肉燒肉餐酒敦北一店是本店，雖然桌數不多，但大致2-4人座，最旁邊有一個稍大的座位區，適合公司同事聚餐，也很適合姐妹們想優雅吃肉的好去處，想來發肉燒肉餐酒的朋朋真的建議訂位，以免座位一下就被訂光扼腕沒吃到燒肉阿。

發肉燒肉餐酒乾淨無油煙味的用餐環境，加上專人代烤、親切桌邊服務，讓發肉燒肉餐酒一路以來累積了不少死忠粉絲，此外最有趣的是來發肉燒肉餐酒還可以點歌高歌一曲，好聽不用錢，不好聽罰三杯(?咦，從來沒看過這麼歡樂氣氛的燒肉店，店員熱情聊天還可以當KTV，慶生來發肉燒肉餐酒全店一起唱生日快樂歌，好吃好玩來發肉燒肉餐酒準沒錯。

發肉燒肉餐酒最貼心的是座位底下有超大抽屜，可以把外套包包放進去不怕有燒肉味，收納空間超大用心程度++。

另外訂位還會有專屬小桌卡，我只能說發肉燒肉餐酒很會，女生就是吃這套阿(喂。

台北燒肉高級推薦 發肉燒肉餐酒美食介紹

雙人牛牛套餐(NT3380)

發肉燒肉餐酒有單點、雙人或四人套餐，不吃牛的也有無牛選項，重點是全程有專人代烤，人客只要負責開心負責吃即可，人均大約1000-1500上下就可享有如貴婦般茶來伸手飯來張口的禮遇，文末有發肉燒肉餐酒菜單可參考唷。

招待雞湯

吃燒肉前先來個雞湯暖暖胃，發肉燒肉餐酒的雞湯喝起來比較清順，清澈帶點金黃色澤有著微微甜味，可以免費續很佛心。

綜合小菜

梅釀番茄、泡菜、柚子蘿蔔

小菜各個都清爽解膩，其中最討喜的就是柚子蘿蔔，酸爽中溫和有柚香不刺激，番茄飽滿水潤，連平常不愛泡菜的柯都把泡菜掃光，一口小菜一口肉爽口得恰到好處。

胡麻豆腐沙拉

沙拉滿滿一盆，捧起來就能聞到濃郁胡麻香氣，馥郁濃稠醬汁巴著脆口生菜，還有滑嫩雞蛋豆腐超特別，豐富層次沙拉一口肉一口菜很是去油解膩，不得不說發肉燒肉餐酒搭的套餐應有盡有，山珍海味1500左右就能享用真的無腦點下去就對了。

涼拌牛舌

第一次吃到切成塊狀的牛舌，一小塊很好入口，嚼起來還帶點牛舌的絲感和Q勁，加入青蔥和洋蔥，清爽提味微微嗆鼻，整體清爽香嫩，沒想到做成涼拌口味猶如微風吹拂清新!

鹽蔥牛舌

師傅火喉掌握得宜，烤出來的牛舌帶口感彈嫩，蔥鹽鹹香入口後刺激味蕾，牛舌爆汁噴發香甜，可以吃到這款牛舌真的超幸福。

與方才的塊狀牛舌比起來更柔嫩帶彈，薄脆度也有，來發肉燒肉餐酒必點。

PR特選牛五花

看這顏色超美的牛五花，發肉燒肉餐酒只有簡單調味卻能引出肉本身鮮美，沒有過多調味料，食材新鮮才能吃得到肉的原味。

在發肉燒肉餐酒有專人桌邊服務真的超方便，看店員烤肉也是一場精彩燒肉秀，尤其店員各個熱情健談，甚至還有聊到跟客人坐下來喝(?，發肉燒肉餐酒空間雖不大但氛圍熱絡活潑，等待一下就可以吃到香噴噴燒肉啦。

牛五花豐厚油脂均勻吃起來嫩滑彈牙卻不會油膩，外層焦香氣微焦脆，不管單吃或包菜都合適。

M9+澳洲和牛

來發肉燒肉餐酒就是要吃和牛燒烤，澳洲最高等級和牛，發肉燒肉餐酒選了後腰翼板部位，在烤盤上就已經被逼出陣陣香氣。

後腰翼板油脂細緻不肥厚，入口相當紮實有咬勁，整體不失柔嫩鮮甜，切成條狀更能感受到那股嫩度，焦感包覆完美粉色肉質，實在太幸福了啦。

雞腿肉

雞腿肉外表焦脆但內裡牢牢鎖住水分不乾澀，肉也很Q，飽滿程度輕輕一壓便爆汁。

加上蔥鹽添辛香清新，單純調味的簡單美味。

伊比利豬肋條

看上面白花花的油脂好罪惡啊，上烤盤馬上竄出紅光火舌，滋滋作響很過癮。

吃起來更有豐厚肥彈口感，中間筋膜又很有嚼勁，這款是柯柯當天最喜歡的肉品之一。

雞佛

這個雞佛出場很浮誇，乾冰逐漸散去後才看到排排站的雞佛，黑色的原來是烏骨雞的!

發肉燒肉餐酒烤一烤雞佛之後會在麻油裡面炸過才上桌，不過軟西本身不太敢吃雞佛，試了一個覺得沒有外面那種可怕腥味，但內裡粉感不是軟西喜歡的口感，交給喜歡吃雞佛的朋朋嚐鮮啦!

干貝漢堡(+NT240)

這個之前在小醉好吃過，當時就是來自發肉燒肉餐酒，海味衝擊的肥美干貝，搭上豐腴鮮甜海膽，海鮮控必吃!

綜合蔬菜

肉吃多了來個清甜蔬菜解膩，發肉燒肉餐酒的蔬菜都水潤多汁，收汁乾脆飽滿，外脆內潤美味。

包肉生菜

辣味胡麻醬、芝麻香油

發肉燒肉餐酒的生菜真的是有史以來吃到的最大片，不僅包兩三塊肉都還有空間可以包蒜頭、泡菜，甚至肉跟菜下肚還有一半生菜可以包其他肉品，超有誠意的份量很大器。

辣味胡麻吃起來鹹甜鹹甜，濃郁香氣甘美，微辣開胃和包覆爽口多汁生菜包肉相得益彰，香油清香讓肉更潤口。

軟絲

軟絲烤得意外超級脆口，吃下去除了在口中彈跳，還聽得到軟絲在口中斷裂得啪擦聲音。

外層烤得微焦，真的是柯軟吃過最彈又脆的軟絲了!

獨家隱藏甜點

隱藏甜點是深夜法國甜點的重乳酪蛋糕，號稱超級難買的甜點之一，在發肉燒肉餐酒直接就可以吃到。蛋糕細膩乳香綿細濃滑，上面淋上白蘭地櫻桃醬酸甜有致，帶點苦甜成熟大人韻味，不過份甜膩黏牙有如冰淇淋柔順在口中化開，最下面還有餅乾層顆粒感厚實，一匙下去多種滿足。

搭配的蘋果柚子醋雖然跟甜點兩個各自為政，軟西覺得跟剛才燒肉們一起下肚比較清爽解膩，但當作鹹食和甜點中間轉換也不錯。

均附80元飲料*2 可爾必思/ 生啤

吃燒肉必備啤酒，想喝別的也可以加價換。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

招待清酒

吃到一半師傅拿出超大杯清酒，帥氣地直接倒了三杯跟客人一起乾，流暢甘酸帶點刺激苦感，來發肉燒肉餐酒邊吃邊玩邊喝，真的是史上最歡樂的燒肉店啦。

台北燒肉高級推薦 發肉燒肉餐酒菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

發肉燒肉餐酒敦北一店

位於南京復興站附近的發肉燒肉餐酒，自開幕以來就各路好評不斷，難怪熱門時段總是一位難求，建議想去的朋朋先線上訂位，發肉燒肉餐酒專人桌邊服務，店員就像朋友一樣熱情零距離，好玩好吃的台北高級燒肉推薦給軟絲們。發肉燒肉餐酒一樣收錄在軟西的台北燒肉推薦、南京復興美食推薦中。

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發肉燒肉餐酒忠孝二店 ✓發肉燒肉餐酒忠孝二店地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓(地圖點我) ✓發肉燒肉餐酒忠孝二店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)忠孝敦化站 ✓發肉燒肉餐酒忠孝二店電話：02-27751103

發肉燒肉餐酒板橋三店 ✓發肉燒肉餐酒板橋三店地址：新北市板橋區四川路一段20號(地圖點我) ✓發肉燒肉餐酒板橋三店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)府中站 ✓發肉燒肉餐酒板橋三店電話：02-29645788

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