枟一拉麵，豐原平價美食推薦。沒想到在豐原還能找到150元的拉麵實在太佛心了~位在豐田國小對面的枟一拉麵從原本的小攤到現在也有自己的店面了。物料上漲依然堅持佛心價格，份量飽足也很有料，尤其嚴選的豬梅花肉做成叉燒，口感入口即化，很多人都一試成主顧。喜歡吃拉麵推薦來到豐原可以來枟一拉麵試試看唷~

枟一拉麺

地址:台中市豐原區豐原大道二段640號

電話:0988-610-413

時間:17:00~21:00(周一休息)

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枟一拉麵地點位置

枟一拉麵在豐原也開了好幾年，因為價格實惠味道也不錯，一直生意都很好，現在終於有自己的店面，就位在原址旁邊，一樣豐田國小對面。

枟一拉麵環境介紹

新店環境比之前要更舒適許多，有少數幾張桌位以及吧檯座位，在這邊也可以一邊觀賞師傅們煮拉麵的過程

桌邊都有附上水、紙巾跟餐具，不用再起身去拿很貼心

枟一拉麵菜單價位

近年物價上漲，拉麵價格相較之前也有稍微調漲，不過價格依然是很佛心，基本湯底豚骨拉麵都只要150元起，現在外面都兩百多起跳了

拉麵現點現煮，遇到人多要等候一下

老闆每天自己熬煮的新鮮大骨湯跟叉燒肉，都是拉麵不可或缺精華所在

叉燒肉選用豬梅花部位，油脂也是非常豐富，炙烤一下整個火都竄出來，接著就聞到迷人的炙烤香氣

基本拉麵都是半顆糖心蛋，剛好不小心把糖心蛋煮太熟，直接大放送一人一顆，還是很好吃啦

叉燒飯 $70

非常經典又好吃的叉燒飯，精選炙烤叉燒，淋上特製Q比醬整個開胃許多

叉燒配著米飯吃，滿滿的肉香味，吃完也不覺得膩口

豚骨拉麵加辣加蒜 $150

原味大骨湯底搭配特製辣油，喜歡吃辣的朋友可以試試看

超大片的叉燒肉看了好誘人

叉燒肉肥瘦均勻，炙烤過後非常香，一咬下去才發現根本不太需要咬，肉質軟嫩到入口即化

豚骨湯頭非常濃郁，加辣之後更有味

拉麵麵條也是帶有Q度的，吃起來口感洽到好處，伴隨著湯汁大口吃麵很過癮

豚骨拉麵/蒜味 $150

最多人點的就是豚骨拉麵，喜歡重口味一點的就吃蒜味

乳白色濃郁湯頭，撒上滿滿蔥花，喝上一口暖心又暖胃

叉燒幾乎都快跟手掌一樣大，這樣拉麵才150元CP值很高阿

把蒜泥跟其他配料還有麵拌勻，讓整體味道完全融合在一起，味道會更好吃

平價拉麵用料依然誠意滿滿，吃的到職人的用心，是會讓人還想再回訪的拉麵店，偶爾想到嘴饞也會來吃一下，分享給大家。

店家資訊

枟一拉麺

地址:台中市豐原區豐原大道二段640號

電話:0988-610-413

時間:17:00~21:00(周一休息)

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